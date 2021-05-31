Bugün ne yapsak?

Bir otel, “E burası da ev gibiymiş” dedirtebilir mi?
Dedirtiyormuş.
Her hafta otel yazdığımı göremezseniz.
Göremeyeceksiniz de...
Ne kıymeti kalır ki bu köşeyi her yazıda bir otelle süslesem...
Ama işler değişti.
Bu pandemi var ya...
İyice ayarlarımızı bozdu.
Hande Doğandemir, Demet Özdemir, Saba Tümer, Aslı Bekiroğu gibi ünlü isimler muhtemelen ‘amaaaan’ diyerek havlu attılar.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mine Tugay tayfası ise kalenin son koruyucuları.
***
Birini kilo almış-kilo vermiş diye eleştirmem.
Akıllı saati aratmayan özellikleriyle öne çıkan “HONOR Band 6” piyasaya çıktı. Daha düşük bütçeli ama kullanışlı akıllı bileklik isteyenlere önerimdir.
***
Euro 2020 için son günler. Milli forma siparişi vermek için halen geç değil. Takımımızı formalarla destekleyelim.
***
Adidas’ın “Creators Club” programında özel hediyeler var. Beckham imzalı tişört ya da Şampiyonlar Ligi’nde oynanmış maç topu. Bugün çekiliş için son gün. Katılın.
“Gülinler ile Bir Masada Oturduk” bu akşam mini bir konserle evlerimize konuk olacak. Zorlu PSM YouTube kanalındaki konser saat 20.00’de.
Bilkent Center’da açık havada alışveriş etkinliği için bugün son gün. Ankaralılar kaçırmasın.
***
Yaz boyunca Club Marvy hem tatil yaptıracak hem de sanata doyuracak. “Yeşilmişik” karma sergisi bugün Atelier Marvy’de açılıyor.
Akşam saat 17.00’de Türkiye’nin ‘mantar’ uzmanı Jilber Barutçiyan, Öğretmen Akademisi’nin YouTube kanalına konuk olacak. Mantar dünyası çok ilginç. Kaçırmayın.
***
Açık hava konserleri başlıyor. Antalya, Konya, Diyarbakır, Bodrum... Sevdiğiniz sanatçının biletini bugünden alın.
Zorlu PSM’de bugün tiyatro günü. Sahnede ‘Eylül’ adlı oyun olacak.
***
Başta ben...
‘Eyy Sermiyan Midyat’ ile başlayan eleştiri cümleleri kurdum.
Aynı yerde oturmamıza, zaman zaman aynı kafeye gitmemize rağmen söyledim ona bu sözleri.
İnandığım bir olayı bu köşede yazarken tanıdık olması beni pek ilgilendirmez çünkü.
Zaman geçti.
Ve Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat davası sonuçlandı.
Bir Semih Şentürk, uzatmaların da uzatmasında Hırvatistan ağlarını havalandırdığında sevinçten zıplamıştım, bir de Hadise Eurovision’a katılıp göbek attığında...
‘Z kuşağı’ pek hatırlamaz ama diğer kuşaklar için çok önemliydi Eurovision...
Tıpkı Naim Süleymanoğlu’nun halter kaldırması gibi bir şeydi bizler için.
Evlerde toplanılır, çay, kahve, pasta, börek eşliğinde yarışma seyredilirdi.
Oylama kısmına zaten kalp dayanmazdı.
Öyle bir heyecan yani...
Sonra siyasi ittifaklar, kültürel yakınlıklar oylamada etkili olmaya başladı. İyi şarkı prim yapmıyordu artık. Biz de ülke olarak çıktık Eurovision’dan. Tam 8 sene olmuş Türkiye ‘ben gidiyorum’ diyeli...
Ama dönüş vakti geldi sanki.
Yemek yerken ‘çok güzel, çok lezzetli’ gibi düşünceleri aklınızdan atın. Bu düşünceler yemeği hızlı ve çok yememize neden oluyor.
Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Zamansız’ adlı kişisel sergisi bugün kapılarını açıyor. Galeri 77’deki sergi online da gezilebilecek.
Bir Türk kahvesi sonrası arkadaşınıza fal baktırsanıza bugün.
BTS gençlerin en sevdiği müzik gruplarından biri. Yeni şarkıları ‘Butter’ı dinleyin.
Hotel Caeli dünyanın en iyi otelleri arasında gösteriliyor. Eceabat’taki otele hafta sonu için rezervasyon yapabilirsiniz.
Polisiye tutkunları ‘Riga’nın Köpekleri’ kitabını bugün sipariş versinler. Kurt Wallender’in macerası çok heyecan verici.
Alışveriş yapmak mutluluk veriyor. 2021 plaj modası kataloglarına bakın. Belki beğendiğiniz bir şeyler olur.
Bodrumculara müjde! Göltürkbükü’ndeki Divan Otel baştan aşağıya yenilendi ve sezon açıldı.
‘Çizgi Film Gurmeleri’ bugün itibarıyla Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında başlıyor. Çocuklarınızla seyredin.
Bugün dışarı çıkıp elektrikli scooter turu yapılmaz mı? Yapılır.
İtalyan sanatçı Gian Maria Tosatti’nin enstalasyon sergisi bugün Tarlabaşı’nın tam ortasında yer alan bir binada açılıyor.
Kalben ‘Şanssız Mücadeleci’ diye bir şarkı çıkardı. Ama ne şarkı! Bugün muhakkak dinleyiniz efendim.
21.30’da TRT 2’yi açın. Film kuşağında ‘Marie Curie’ var. Ünlü fizikçinin hayatını keşfe çıkacaksınız.
Yeni dünya düzeninde insan odaklı olmak çok önemli. Dr. Melik Karabıyıkoğlu’nun ‘Müşteriyi Yakalamak’ kitabı sadece iş insanlarını değil herkesi ilgilendiriyor.
◊ Sokağa çıkmak serbestti.
◊ Hava güzeldi.
◊ Tatil günüydü.
Yani bir arada olmasını dilediğimiz her şey yan yanaydı.
¡¡¡
◊ Ortada bir kimlik ‘araklaması’ var...
◊ Ortada sahte itibar yüklemesi var...
◊ Ortada başkasının emeğinin üzerine ‘çökmek’ var....
Var da var...
Sene 2007...
‘Kalben’ dün bir single çıkardı. ‘Şanssız Mücadeleci’ şarkısını dinleyin.
****
‘Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’ bugün açılıyor. Ayrıntılı sergi turunu İKSV YouTube kanalından seyredin.
***
‘İstanbul Modern Sinema’ çevrim içi programlarında “Bahar Nöbeti” günleri başladı. Bugünün filmi, 2020 yapımı ‘Şeytan Yoktur’, İran’da gizlice çekilen bu filmi kaçırmayın.
***
Yemek yerken ‘3D’ kuralını uygulayın. Dur, düşün, davran... Hızlı yemek yiyenlerin kurtarıcısı olacak.
***
20 yıllık İngilizce öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı tecrübesi olan Ebru Doğdu çok kıymetli bir iş yapıyor. Televizyon programıyla öğrencilere ve velilere yol gösteriyor. Takip edin.
İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü ‘Gaming’ eğitimlerine başladı. Oyun dünyasında yazılım dışındaki her şeyi bu eğitimle öğrenin.
Ben bu iki sektörden birinde olsaydım, pandemi sonrası yapacağım ilk şey meslektaşları toplayıp yeni bir dernek kurmak olurdu.
Hani yaza çize kıllarını kıpırdatamadığımız müzik sektörü temsilcileri var ya...
Hani müzisyenlerin aidat falan ödediği...
Hani telif haklarının toplandığı yerler...
İşte onun yerine yeni bir oluşum mesela.
Çok iyi olmaz mı?
Her gün ‘5 ceviz, 5 badem’ yiyelim. Fazlasına gerek yok. Uzmanlar bu sayının yeterli olduğu görüşünde.
***
Nefes egzersizi, güne enerjik başlatıp gece yatarken rahat uyumamızı sağlıyor. Hadi burundan nefes alıp ağızdan vererek egzersize başlayın.
***
‘Açık Hava Tiyatrosu Yaz Oyunları’, Devlet Tiyatroları tarafından haziran ayı itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Programa şimdiden bakıp biletlerinizi alın.
Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.
Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.
Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.
Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.
Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.
Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...
Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...
Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...
Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...
22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...
Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...
Geçen seneyi değil ama önceki senenin yaz sezonundaki fiyatlarını çok iyi biliyordum.
Bu sene öğrendiğim fiyatlar tüm bildiklerimi unutturdu.
Yeni bir sayfa açtırdı bana.
Canımı sıktı.
Diyelim sezonda 1 aylık müstakil bir ev kiralamak istiyorsunuz.
Tercihiniz de lüksten yana oldu...
Lokasyon olarak, Cennet Koyu’nu seçerseniz 5+1 villa için aylık 800 bin lira, Yalıkavak’ı seçerseniz 6+1 için aylık 600-700 bin lira, Türkbükü’nde 3+2 bir villa için ise aylık 350-400 bin lira ödemeniz gerekiyor.
“Lüks olmasın, uyumadan uyumaya geleceğim” diyenler için eskiden günlüğü 400-500 liraya tutulan dairelerden artık eser yok.
Bugün ne yapsak
Online etkinlikler sona eriyor. İş Sanat bugün sezonu kapatıyor. Çoğunluğunu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu topluluk ‘İstanbul Ensemble’ bugün saat 20.30’da YouTube’da.
Rahatına düşkün olanlar
@spongeseat instagram hesabına bir göz atsınlar.
***
Evde forma girmek isteyenler için ‘Fitify Apps’ çıktı. İndirin ve talimatları uygulayın yeter...
***
Düğün sezonu için Kelebek Mobilya evlilik paketleri yapmış. İnternet sitelerine göz atarsanız pahalı mobilya algınız değişebilir...
***
Tatil için kafanız mı karışık? Tatil sitelerinin kampanyalarına bakın. Turizmi hareketlendirmek için indirim üstüne indirim var...
***
“Pandeminin Çizgileri” adındaki Covid-19 sergisi Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün başlıyor...
***
Bursalılar çok eğlenecek. Her sokaktan müzik sesleri yükselecek. ‘Bursa Sokak Sanatçıları Festivali’ başlıyor. Hem yürüyüş yapıp hem müzik dinleyelim...
***
Geri dönen kült dizi “Friends”in müzikleri Spotify’da rekor kırıyor. Türkiye, “Friends” müziklerinin en çok dinlediği ikinci ülke olmuş. Halen dinlemediniz mi?
***
Kamp tatili isteyenler için alışveriş haftası geldi. Önce alınacaklar listenizi yapın sonra alışverişe başlayın...