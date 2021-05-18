Bugün ne yapsak?

Ufak bir tükenmişlik hissettim.
Neden biliyor musunuz?
‘La Casa De Papel’ yüzünden...
Meşhur soygun filmi ‘La Casa De Papel’ 5’inci sezonuyla final yapacak.
Çekimler tamamlandı.
Yakında yeni seriyi izleriz.
Her geçen sezon bir öncekini aratsa da, “Yok ya eski tadı kalmadı” dedirtse de birçok kişinin dizi bağımlılığına ilk adım atışıdır ‘La Casa De Papel’.
Neyse...
Soner Arıca bir Karadeniz türküsünü seslendirmiş. “Esmesin Ayrılık”, Arıca’nın o ‘duru’ sesine çok iyi gitmiş. Dinleyin...
Mutfaktaki atıkları değerlendirip çeşitli yemekler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün deneyin...
Gerçek olaylardan esinlenilen “Bütün Kızlar Adına” dijital platformda yayında. Pes etmeyen bir dedektifin macerası, seyredin...
Faruk Sabancı ve Norm Ender’in yeni şarkısı “Bulamazdım”ı dinlerseniz güne enerji dolu başlarsınız...
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson’ın bugün PSM Online sahnesinde konseri var. ‘Online.zorlupsm.com’ dan biletlerinizi alabilirsiniz...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin eğitimlerini takip edin. Hatta belki birine katılmak bile isteyebilirsiniz...
22’nci Adana Tiyatro Festivali 24 Mayıs’ta başlıyor. Bilet satışları bugün başladı. 18 oyunun seyirciyle buluşacağı festival için bilet alın...
Artık normalleşme haftasındayız. Bu hafta sonu için keyifli bir plan yapın. Mesela bir otelden kendinize yer ayırtabilirsiniz...
“Yeni nesil çok başarılı müzisyenler var. Hazırladığım ‘best of’ta onlara el vereceğim” dedi...
Gençlerle ‘best of’ işi ilginç.
“Ee ne var, bu yeni mi sanki” ya da “Tutmaz bu iş geç” diyebilirsiniz.
Ama illa mesleğe yıllarını vermiş isimlerin şarkılarını yine aynı seviyedeki isimler mi seslendirecek?
Sadece Deniz Seki için değil best of hazırlığındaki diğer isimler için de düşündüm.
‘Yeni nesil müzisyenlerden kimler bu işin hakkını verir’ diye kafa patlattım.
Irmak Arıcı: Düetlerin aranılan ismi olmaya aday. Şimdiden birçok isim onunla düet yaptı. Spotify, Apple Music gibi platformlarda olmayan şarkılar YouTube’da en çok dinlenenler arasında.
Kim Bu Reyhan
Yoganın her türlüsünü denediniz mi bu süreçte? Peki ya ‘kahkaha yogası’nı... YouTube’dan bir ders alsanıza...
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Bayram tatlılarınızı hafifletmek isterseniz yapımında rafine şeker yerine ham bal kullanabilirsiniz. Uzmanlar deneyin diyor...
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Fropie’nin chia ve keten tohumlu kefirlerini bugünden deneyin derim. Eğer kefir sevmiyorsanız 1 adet probiyotik barları, 2 bardak kefire eşit...
Yaptığı cover’lar ile adından söz ettiren Deniz Tekin konseri var. 21.00’de başlayacak konser ‘PSM Online’dan ücretsiz izlenebilecek.
40’ıncı İstanbul Film Festivali çevrim içi tam gaz devam ediyor. Bu akşam ‘Kralların Gecesi’ filmini seyredin. Biletler ‘passo.com.tr’de.
Bayram için ağzımızı tatlandıralım. Osmanlıdan günümüze geleneksel bir tatlı olan ‘lokum’ için sipariş vermekte geç kalmayın.
Sevdiklerinizi aramak için bayramı beklemenize gerek yok. Bugünden başlayın. Bir telefon mutlu eder!
Haydi tiyatroya destek olalım. Mobilet.com’dan bilet alırsak ‘Karanlıkta Komedi’ oyununu seyredebiliriz.
Ev dekorasyonunuzu gözden geçirin belki profesyonel bi destek de alabilirsiniz.
O fotoğrafın altına da ‘kahramanım’ notunu düştü.
Beren ile Kenan’ın ilişkisini, onlardan daha çok düşünen bir kitle var.
O kitleden hemen sesler yükseldi;
Kenan! Uyuma eşin neler yapıyor baksana...
Kenan! Bu ‘erkek adama’ yakışmaz...
Kenan! Hemen Beren’e gereken cevabı ver lütfen...
Pardon ama...
SİZE NE?
Ev dekorasyonu için uygun bir hafta. Eşyanızın yerlerini değiştirin, kışlıkları şöyle bir kenara koyun bugün.
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Bugün ‘Dünya Sağlık için Hareket Et’ günü. Dışarı çıkamasak da evde tempolu yürüyüşler yapalım.
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‘Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars’ bugün özel bir performansla sahnede. Adres ‘online.zorlupsm.com’.
Güzel bir müzikle süslenen, üzerinde çalışılmış o dansları... Birkaç kıvrak harekete ‘vay be’ demeye ne hasretmişiz...
Önce Elçin Sangu’nun dans performansını gördüm sosyal medyada. Tek başına dans eden güzel oyuncu, sempatik hareketleriyle 15 saniyede hayran bıraktı kendine.
Kaç kere izlediğimi sormayın...
Sonra Demet Özdemir çıktı sahneye.
Arkasında bir dans ekibi vardı.
Müziği Elçin Sangu’ya göre daha etnikti.
Hadi anneniz için hayallerinizi zorlayın. ‘Sharpie Fine’ kalemlerle her yüzeye kalıcı çizimler yapabilirsiniz. Siz çizin anneniz kullansın.
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‘Proti Adası’nın Esrarı’ her yaştan okura hitap ediyor. Zeynep Bugay’ın kitabı yazarken esinlendiği ‘Anne’ isimli ilk öyküsü de NFT teknolojisi ile satılan ilk Türk edebiyat eseri oldu.
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Japonya Kyoto’ya ‘Dünyanın en güzel şehri’ diyorlar. Merak edenler için sanal şehir turu bugün 21.00’de başlıyor. Adres ‘biletix.com’.
Doğru Gıda Rahat Nefes felsefesini benimseyin. Sebze tüketmeye başlayın ve günlük 1 çay kaşığı tuzdan fazlasını tüketmeyin.
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Mutluluk garantili bir hediye kutusu için ‘Vanilla Rococo’nun Instagram sayfasını ziyaret edin ve çılgın hediye kutularından sipariş verin.
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Bu yıl online alışveriş yüzde 65 arttı. Anneler Günü için hediye arayanlara ‘Altınbaş’ın internet sitesinde bugün özel indirimler var. Küpe, bileklik, yüzük... Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz.
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Cumanın yenisi Cem Belevi’den geldi. ‘Bilmez’ adlı şarkı Belevi’nin ilk deep house tarzındaki şarkısı.
Orhan Veli Kanık’ın ‘Dalgacı Mahmut’ şiiri, renkli çizimlerle kitaplaştırıldı ve minik okurlar için raflardaki yerini aldı. Bugün sipariş verirseniz hafta sonuna kadar elinizde olur...
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E madem Anneler Günü geliyor, akıllı robot süpürgeler ile annenizi sevindirebilirsiniz. ‘Tefal’ piyasadaki en ince robotu çıkarmış. Bir göz atın derim...
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Bu yaz sadelik moda olacak. Koleksiyonlar satışta. Mağazaya gidemiyoruz ama evden sipariş vermeye vakit ayırabiliriz belki...
Twitter’ın Spaces adını verdiği sohbet odası resmi olarak kullanımda. İlginizi çeken odalarda sohbetlere katılın...
Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.
Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.
Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:
Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...
Yanıtım:
Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...
Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...
Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı” bu akşam saat 20.30’da İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda olacak. YouTube’dan seyredin...
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Adım adım sonuca götüren bir çalışma kılavuzu şeklinde tasarlanan ‘Numeroloji Kitabı’ çıktı. Doğum tarihi ve adınızın hayatınıza etkisini anlatan kitabı okuyun...
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‘History Channel’ geri döndü. Heyecanla takip ettiğimiz kanal artık ‘D-Smart’ ekranlarında...
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Suzan Kardeş festival tadında bir ‘Hıdırellez’ kutlaması hazırladı. Keyifli konser bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde olacak. Biletix’ten biletlerinizi alabilirsiniz...
21.00’de ‘FelsefeLab’ın geçen ay başlattığı ‘Star Wars’ okumalarının sonuncusu var. ‘İyi bir Jedi Nasıl Yaşar?’ adlı konuşma ‘beykozkundura.com’dan canlı yayınlanacak...
‘Asri Turşucu’ Cihangir’de adrese teslim siparişleri almaya devam ediyor. Faydalarını bir kenara bırakıyorum sırf tadı için bile bugün tercih edin derim...
Yaza fit girmek için Dr. Ayça Kaya’nın ‘Sayarak Beslen’ mutfağından evinize sağlıklı yemek siparişleri verin...
Bugün ne yapsak
Güne iyi bir kahvaltı ile başlamak şart. ‘Soya filizi salatası’ hazırlayın evde. Kalorisi yok denecek kadar az ve çok doyurucu.
Ters kurgu tekniğini ustaca kullanıp farklı bir romana imza atana Hasan Hayyam’ın eseri ‘Hiyerofant’ raflarda. Farklı bir ‘zaman’ kavramı sizi bekliyor.
Türk kahvenizin yanına bir lokum ya da çikolata koyabilirsiniz. Hazırlaması bile heyecanlı.
Sahur alışkanlığınız gece yeme alışkanlığına dönmesin. Bunun için eğitimler var. YouTube’dan bugün seyredin.
Ren Sourcing ‘Online Moda ve Tekstil Eğitimleri’ veriyor. Moda meraklıları bugün eğitime katılabilirler. Biletler Biletix’te.
Günlük yaşantınızda ‘kullandığınız sözcükleri özenli’ seçin ve hiçbir şeyi kişisel olarak algılamayın. Bu da bir çeşit ‘terapi’ aslında.