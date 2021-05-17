Bugün ne yapsak?

Haydi bayram tiyatrosuna... Tiyatro Gaia, yeni müzikli tiyatro oyunu “Şahmaran”ı bu akşam saat 21.00’de dijital olarak sahneliyor. Biletler, biletix’te...

Akbank Sanat Evinizde kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Bugün “Gölgelerden Rengarenk Resimler” aktivitesi var. Çocuğunuzla vakit geçirmek için çok ideal...

Detoks için vakit ayırın bu hafta sonu. 1-2 günlük detoks bayram yorgunluğunu atmanıza yardım edecek...

Aposto uygulamasını indirin ve mail adresinizi girin. Her sabah faydalı okuma listeleri mailinize gelecek...

Telefonlarınızın uygulama mağazasından “TRT Bil Bakalım” bilgi yarışmasını indirin. Çok ama çok keyifli anlar geçireceksiniz sevdiklerinizle...

Karadeniz türküsü sevenler için Şevval Sam yeni bir tekli çıkardı. “Kopsun Bir Fırtına” sakin bir hafta sonunun şarkısı olsun...

Detoks yapacağım ama sonra diyorsanız ve halen İstanbul–Levent’teki ‘Asır Tantuni’yi denemediyseniz. Hadi!

Bazı arkadaşlar hayatımızda ‘gereksizler’, onlar enerjimizi alıyorlar. Uzaklaşın!

Uyku arası bilinçsiz yemek yeme semptomu