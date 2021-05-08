Bugün ne yapsak?

Bağlar tamamen koptu mu?
Yoksa arada sadece ‘kırgınlık’ mı var.
Anlayacağınız, Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisi şu anda büyük bir ‘muamma’.
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Kaan Yıldırım geçen gün Etiler’de magazinci arkadaşlarımızla karşılaştı. Hadise’yle ilişkileri soruldu ünlü oyuncuya.
‘İlişki devam mı Kaan Bey?’ sorularına cevap vermedi.
Yürümeye devam etti.
Doğru Gıda Rahat Nefes felsefesini benimseyin. Sebze tüketmeye başlayın ve günlük 1 çay kaşığı tuzdan fazlasını tüketmeyin.
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Mutluluk garantili bir hediye kutusu için ‘Vanilla Rococo’nun Instagram sayfasını ziyaret edin ve çılgın hediye kutularından sipariş verin.
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Bu yıl online alışveriş yüzde 65 arttı. Anneler Günü için hediye arayanlara ‘Altınbaş’ın internet sitesinde bugün özel indirimler var. Küpe, bileklik, yüzük... Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz.
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Cumanın yenisi Cem Belevi’den geldi. ‘Bilmez’ adlı şarkı Belevi’nin ilk deep house tarzındaki şarkısı.
Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.
Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.
Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:
Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...
Yanıtım:
Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...
Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...
Orhan Veli Kanık’ın ‘Dalgacı Mahmut’ şiiri, renkli çizimlerle kitaplaştırıldı ve minik okurlar için raflardaki yerini aldı. Bugün sipariş verirseniz hafta sonuna kadar elinizde olur...
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E madem Anneler Günü geliyor, akıllı robot süpürgeler ile annenizi sevindirebilirsiniz. ‘Tefal’ piyasadaki en ince robotu çıkarmış. Bir göz atın derim...
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Bu yaz sadelik moda olacak. Koleksiyonlar satışta. Mağazaya gidemiyoruz ama evden sipariş vermeye vakit ayırabiliriz belki...
Twitter’ın Spaces adını verdiği sohbet odası resmi olarak kullanımda. İlginizi çeken odalarda sohbetlere katılın...
Anton Çehov’un ünlü eseri “Martı” bu akşam saat 20.30’da İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda olacak. YouTube’dan seyredin...
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Adım adım sonuca götüren bir çalışma kılavuzu şeklinde tasarlanan ‘Numeroloji Kitabı’ çıktı. Doğum tarihi ve adınızın hayatınıza etkisini anlatan kitabı okuyun...
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‘History Channel’ geri döndü. Heyecanla takip ettiğimiz kanal artık ‘D-Smart’ ekranlarında...
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Suzan Kardeş festival tadında bir ‘Hıdırellez’ kutlaması hazırladı. Keyifli konser bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde olacak. Biletix’ten biletlerinizi alabilirsiniz...
Hafta sonu can acıtan görüntüler Manavgat’taki bir otelden geldi. Biz, eski rahat günlerimizi çok özledik derken, birileri çoktan o günlere dönmüş.
Şaşırdık mı?
Ben şaşırmadım.
Çünkü Antalya’ya mayıs ayı itibarıyla Ukraynalı turist akını olacağını duymuştum. Rus turistler gelmeyince tüm umudunu Ukraynalı turistlere bağlayan işletmeler şu aralar onlar ne isterse yapıyor.
Müzik istiyorlar, “hay hay” cevabını alıyorlar...
“Ses kısık açın” diyorlar, “hemen efendim” cevabını alıyorlar...
“DJ’li parti istiyoruz” diyorlar, istekleri akşamına gerçekleşiyor.
E tabii ‘tam kapanmayı’ ‘tam tatil’ algılayan Türkler de fırsattan istifade karışıyor kalabalığın arasına.
Her gün hafta sonu artık. O yüzden çalışırken bile kendinize eğlenceli zamanlar ayırın, müziksiz güne başlamayın.
Sabah kahvaltısından sonra bir diğer öğün için en sevdiğiniz restorandan sipariş verin.
“Nereden, ne yemek sipariş etsem?” sorusuyla boğuşmamak için ‘İncili Gastronomi Rehberi’ni sipariş edin.
Kanal D Dijital’in özel dizisi “Girift”in ilk iki bölümü yayınlandı. kanald.com.tr adresine girip seyredin, bağımlısı olacaksınız.
Biletix’te mistik bir turun biletleri var. Rehber eşliğinde online yapılacak ‘Kudüs’ün Mistik Hikayesi Sanal Şehir Turu’na katılın.
“Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” bu kitap ‘farkındalığınızı’ kuvvetlendirecek. Miraç Çağrı Aktaş’ın kaleminden çıkan kitabı bugün sipariş edin.
◊ “Bak bu Diletta ‘sağlam pabuç’ değil” dedim.
◊ “Boksör eski sevgilisiyle halen görüşüyor” dedim.
◊ “Fotoğrafıyla bile ürküten eski sevgili garip garip mesajlar paylaşıyor” dedim.
◊ “Sen zamanının çoğunu Türkiye’de geçirirken bu ilişki olmaz” dedim.
Dedim de dedim. Peki ne oldu?
Diletta Leotta bir iş insanıyla dudak dudağa fotoğraflandı.
Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.
Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.
Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.
Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.
Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.
Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.
Rap severler için bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde ‘No.1’ var. Hayran kitlesi gençlerden oluşan rap’çiyi saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.
Profesyonel bir rehber ile Vatikan’ı gezebiliriz. Sistina Şapeli turu saat 21.00’de başlayacak. Biletler ‘biletix’te.
Oyun dünyasını tek bir çatı altında toplamış ‘amazon.com.tr’ bilgisayar donanımından konsollara, aksesuvarlardan ses sistemlerine kadar hepsine bugün ‘Gaming Store’dan bir göz atın.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
◊
Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Bugün ne yapsak?
DasDas Online’da İngiliz mizah yazarı Tom Basden’in yazdığı ‘Timsah’ oyunu gösterilecek. ‘Tuhaf ama gerçek’ bu hikayeyi seyretmek için mobilet.com’dan bilet alın.
Hadi anneniz için hayallerinizi zorlayın. ‘Sharpie Fine’ kalemlerle her yüzeye kalıcı çizimler yapabilirsiniz. Siz çizin anneniz kullansın.
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‘Proti Adası’nın Esrarı’ her yaştan okura hitap ediyor. Zeynep Bugay’ın kitabı yazarken esinlendiği ‘Anne’ isimli ilk öyküsü de NFT teknolojisi ile satılan ilk Türk edebiyat eseri oldu.
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Japonya Kyoto’ya ‘Dünyanın en güzel şehri’ diyorlar. Merak edenler için sanal şehir turu bugün 21.00’de başlıyor. Adres ‘biletix.com’.
Pazar tiyatrosu da ‘DasDas’tan. ‘Uyku Nereye Kaçar’ oyununu çocuklarınızla da seyredebilirsiniz. Sahi, uyku nereye kaçar yahu?
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Arabesk ve trap müziği birleştiren ‘Trabesk 1 ve 2’ albümleri çıktı. Arabesk ile arası olmayanlar da bugün bu albümü dinleyebilirler.
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Yarın Nükhet Duru Anneler Günü özel konseri var. ‘online.zorlupsm.com’dan izlenebilecek konser, ücretsiz.
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Evde birbirinizi boyayın bugün. ‘Akbank Sanat Çocuk Etkinlikleri’ kapsamında ‘Yüz Boyama ve Beden Resim’ atölyesi YouTube’da.
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Bayram öncesi kilosu 40 TL altında olan çikolatalardan aman uzak durun!