Bugün ne yapsak?

O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
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Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Çocuklar hazır olsun. Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri ‘Niloya’ yarından itibaren hafta içi her gün 09.35’te TRT Çocuk ekranında olacak...
‘Pera Müzesi’nin internet sayfasına girin. Artık müzenin ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergiler üç boyutlu gezilebiliyor. İsterseniz sanal gerçeklik gözlüğü ile de evden sergi gezebilirsiniz...
Dünya Dans Günü’ne az kaldı. Bugün internetten hızlandırılmış bir ‘dans programı’na kayıt olabilirsiniz...
‘pahabicilemezistanbul.com’ sitesinde çocukların çizdikleri resimlerle oluşturulan sanal resim sergisini ziyaret edin. Hatta çocuğunuzun çizdiği resimleri de sisteme yükleyebilirsiniz...
Hepimiz bu kurala uyduk.
Ama kısa bir süre uyduk.
Havalar ısınmaya başlayınca, bahar coşkusu, yaz neşesi kana karışınca işler değişti.
Bizler hep birlikte gel-al’ı, gel-‘kal’ a çevirdik.
***
İstanbul’un sırlarını bir tarihçiden dinlemek isteyenler bugün ‘İstanbul’da Kutsal Emanetler’ online etkinliğini kaçırmasın. Biletler ‘biletix’te...
Online Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başlıyor.
Ünlü YouTuberlar, espor ve oyun dünyasının marka isimleri bugün ‘bebetococukfestivali.com’da...
Tatil alışkanlarımız değişti. Kişiye özel programlarla bedeninizi arındırmak için ‘sağlık tatilini’ tercih edebilirsiniz. Hafta sonu için bir ‘detoks tatili’ planı yapın...
Koçluğunu ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in üstlendiği ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışmasına başvurular başladı. Adres ‘dokusundasanatvar.org’
Ekşi mayalı ekmeklerini, paskalya çöreğini, el yapımı çimdik mantısını ‘Cüneyt Abay’ın elinden denemediyseniz bugün ‘bifirinekmek.com’u ziyaret edin.
Havuç ve domates ramazanda tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Sahur ya da iftar sofrası, tercih sizin.
İşte bu arkadaşımız, geçen gün Nişantaşı’nda yürüyüşe çıkıyor.Çıkmışken de bir alışveriş merkezine gireyim diyor. AVM’lere HES kodu ile girildiğini artık bilmeyen yok.
Girişte kendisine ‘HES’ kodu sorulunca, “Ben o uygulamayı kullanmıyorum, siz beni tanımıyor musunuz?” diyor.
Güvelik görevlileri de “tanımıyoruz” diye kapıdan çeviriyor bu genç kızımızı.
Ya ilahi Merve Boluğur!
Ne demesini bekliyordun güvenlik arkadaşların sana?
◊ Aa hoş geldiniz, sizi tabii ki tanıyoruz. Buyurun lütfen ‘HES’ koduna gerek yok.
◊
Feyyaz Yiğit’in 12 bölümlük “Gibi” dizisini bugün seyredin. Son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri.
Günde 10 dal maydanoz özellikle kahvaltıda ihmal edilmemeli. Uzmanlar yağ yakmak için öneriyor.
Bu akşam saat 21.00’de “Aslı Kotaman ile Sanatla Terapi” etkinliği var. Sanatın iyileştiren yanını keşfetmek için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Derya Türkan ki;
kemençe deyince ustaların ustası konumunda...
Öyle güzel bir üçlü olmuşlar, öyle başarılı bir iş çıkarmışlar ki, dinlemeye doyulmuyor.
Türkü gibi türkü çıkmış ortaya.
Ama yine ‘birileri’ çıktı ve Oğur ile Türkan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Yok efendim;
Zeynep Tosun’un 14.45’te online defilesini seyretmeyi unutmayın. Kadınlar ve onların hikayelerinden ilham alan Tosun’un koleksiyonları ‘Fashionweek.istanbul’ adresinde olacak.
İzmir’in meşhur ‘Balmumu Lokantası’ ramazanda evlere servise devam ediyor. Sadece günün taze malzemelerinden yapılan yemeklerle iftar sofranızı donatın.
Selen Uçer’in tek kişilik oyunu ‘Güle Güle Diva!’ bu akşam DasDas Online’da. ‘Mobilet.com’dan bilet alabilirsiniz.
Eğer 2 hafta içinde bir ‘mucize’ olmazsa, Ramazanın son iki haftası ve bayramı ‘tam kapanma’ ile geçireceğiz.
Hiç isyan edip kendimizi yormaya gerek yok.
Biz hak ettik.
Olmuyor işte gördük.
Yarı açılma, çeyrek açılma, az kapasite ile müşteri kabulü gibi kurallar bize göre değil.
Abartıyoruz çünkü. Ayarı tutturamıyoruz.
Mesela, otelleri ‘kurtarılmış bölge’ olarak görerek yanlış yaptık.
Uzun masalar kuracaksak otel restoranlarını tercih ettik, sahte rezervasyon yaptıracaksak tanıdık otelleri aradık.
Palbo Alboran – Solamente Tu günün bağımlılık yaratacak şarkısı olmaya çok aday...
Saat 14.00’te, Borusan Klasik’te Avusturyalı Patrick Hahn şefliğindeki BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını seslendirecek. Adres ‘borusansanat.tv’...
Eğitmen Ömür Doğan, yaratıcı düşünme üzerine ‘Bir Ömür Yaratıcılık’ kitabını yazdı. Kitap, farklı ve faydalı bakış açısı arayanlar için çok ideal...
Bugün ne yapsak
Fırına bile gitmeyeceğim diyenlerdenseniz ekmekleriniz ‘HUB Online’da. Fransız baget ekmeklerinin tadına bakın.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
İklim değişikliği ile ilgili belgesel için 1 saatimizi ayıralım. ‘Bu Son Şansımız mı?’ belgesel serisi ‘saltonline.org’da.
İftar sonrası bir fincan ‘Türk kahvesi’ iştahınızı bastıracaktır. Günün ilk kahvesini iftardan sonra içmeyi unutmayın.
Hayal Kahvesi’nin sosyal medya hesabında bu akşam parti var. DJ Ali Taş’ın online 90’lar konseri ile evde zıplama vakti.
Müzik yerine film tercih edecekseniz TRT 2’de ‘Dağların Kraliçesi’ adlı filmi seyredin.