Bugün ne yapsak?

Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Çocuklar hazır olsun. Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri ‘Niloya’ yarından itibaren hafta içi her gün 09.35’te TRT Çocuk ekranında olacak...
‘Pera Müzesi’nin internet sayfasına girin. Artık müzenin ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergiler üç boyutlu gezilebiliyor. İsterseniz sanal gerçeklik gözlüğü ile de evden sergi gezebilirsiniz...
Dünya Dans Günü’ne az kaldı. Bugün internetten hızlandırılmış bir ‘dans programı’na kayıt olabilirsiniz...
‘pahabicilemezistanbul.com’ sitesinde çocukların çizdikleri resimlerle oluşturulan sanal resim sergisini ziyaret edin. Hatta çocuğunuzun çizdiği resimleri de sisteme yükleyebilirsiniz...
Hepimiz bu kurala uyduk.
Ama kısa bir süre uyduk.
Havalar ısınmaya başlayınca, bahar coşkusu, yaz neşesi kana karışınca işler değişti.
Bizler hep birlikte gel-al’ı, gel-‘kal’ a çevirdik.
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İstanbul’un sırlarını bir tarihçiden dinlemek isteyenler bugün ‘İstanbul’da Kutsal Emanetler’ online etkinliğini kaçırmasın. Biletler ‘biletix’te...
Online Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başlıyor.
Ünlü YouTuberlar, espor ve oyun dünyasının marka isimleri bugün ‘bebetococukfestivali.com’da...
Tatil alışkanlarımız değişti. Kişiye özel programlarla bedeninizi arındırmak için ‘sağlık tatilini’ tercih edebilirsiniz. Hafta sonu için bir ‘detoks tatili’ planı yapın...
Koçluğunu ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in üstlendiği ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışmasına başvurular başladı. Adres ‘dokusundasanatvar.org’
Ekşi mayalı ekmeklerini, paskalya çöreğini, el yapımı çimdik mantısını ‘Cüneyt Abay’ın elinden denemediyseniz bugün ‘bifirinekmek.com’u ziyaret edin.
Havuç ve domates ramazanda tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Sahur ya da iftar sofrası, tercih sizin.
İşte bu arkadaşımız, geçen gün Nişantaşı’nda yürüyüşe çıkıyor.Çıkmışken de bir alışveriş merkezine gireyim diyor. AVM’lere HES kodu ile girildiğini artık bilmeyen yok.
Girişte kendisine ‘HES’ kodu sorulunca, “Ben o uygulamayı kullanmıyorum, siz beni tanımıyor musunuz?” diyor.
Güvelik görevlileri de “tanımıyoruz” diye kapıdan çeviriyor bu genç kızımızı.
Ya ilahi Merve Boluğur!
Ne demesini bekliyordun güvenlik arkadaşların sana?
◊ Aa hoş geldiniz, sizi tabii ki tanıyoruz. Buyurun lütfen ‘HES’ koduna gerek yok.
◊
Feyyaz Yiğit’in 12 bölümlük “Gibi” dizisini bugün seyredin. Son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri.
Günde 10 dal maydanoz özellikle kahvaltıda ihmal edilmemeli. Uzmanlar yağ yakmak için öneriyor.
Bu akşam saat 21.00’de “Aslı Kotaman ile Sanatla Terapi” etkinliği var. Sanatın iyileştiren yanını keşfetmek için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Derya Türkan ki;
kemençe deyince ustaların ustası konumunda...
Öyle güzel bir üçlü olmuşlar, öyle başarılı bir iş çıkarmışlar ki, dinlemeye doyulmuyor.
Türkü gibi türkü çıkmış ortaya.
Ama yine ‘birileri’ çıktı ve Oğur ile Türkan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Yok efendim;
Zeynep Tosun’un 14.45’te online defilesini seyretmeyi unutmayın. Kadınlar ve onların hikayelerinden ilham alan Tosun’un koleksiyonları ‘Fashionweek.istanbul’ adresinde olacak.
İzmir’in meşhur ‘Balmumu Lokantası’ ramazanda evlere servise devam ediyor. Sadece günün taze malzemelerinden yapılan yemeklerle iftar sofranızı donatın.
Selen Uçer’in tek kişilik oyunu ‘Güle Güle Diva!’ bu akşam DasDas Online’da. ‘Mobilet.com’dan bilet alabilirsiniz.
Eğer 2 hafta içinde bir ‘mucize’ olmazsa, Ramazanın son iki haftası ve bayramı ‘tam kapanma’ ile geçireceğiz.
Hiç isyan edip kendimizi yormaya gerek yok.
Biz hak ettik.
Olmuyor işte gördük.
Yarı açılma, çeyrek açılma, az kapasite ile müşteri kabulü gibi kurallar bize göre değil.
Abartıyoruz çünkü. Ayarı tutturamıyoruz.
Mesela, otelleri ‘kurtarılmış bölge’ olarak görerek yanlış yaptık.
Uzun masalar kuracaksak otel restoranlarını tercih ettik, sahte rezervasyon yaptıracaksak tanıdık otelleri aradık.
Palbo Alboran – Solamente Tu günün bağımlılık yaratacak şarkısı olmaya çok aday...
Saat 14.00’te, Borusan Klasik’te Avusturyalı Patrick Hahn şefliğindeki BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını seslendirecek. Adres ‘borusansanat.tv’...
Eğitmen Ömür Doğan, yaratıcı düşünme üzerine ‘Bir Ömür Yaratıcılık’ kitabını yazdı. Kitap, farklı ve faydalı bakış açısı arayanlar için çok ideal...
Lizbon’un en önemli müzesi ‘Gulbenkian Müzesi’ni sanal ortamda rehber eşliğinde gezelim. Saat 21.00’deki etkinlik için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
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Prömiyerini Adana Film Festivali’nde yapan ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ filmi bu akşam 21.00’de TRT 2’de olacak.
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Özsüt ramazan ayı için özel ekmekler hazıraladı. ‘Karakılçık Ekmeği’ iştah kabartan görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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Güllaç zamanı geldi. Evde yapmaya üşenenler için ‘Karaköy Güllüoğlu’nun güllaçları tadıyla ve hafifliğiyle fark yaratıyor.
Bir dostunuza kitap alıp hediye edin. Bol bol kitap üzerine tartışacak vaktimiz olacak nasılsa.
‘Fashion Week İstanbul’ bugün başlıyor. ‘Fashionweek.istanbul’ adresinden moda dünyasını takip edin.
Ramazan sofrası için hafif bir tatlı arıyorsanız ‘Hurmalı Ballı Muhallebi’yi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Evde ramazan pidesi yapılmaz diyenler var. Yapılır efendim... Ama püf noktalarına dikkat. Süsleme kısmında ise yumurta, çörek otu ya da susam kullanın.
Sık sık arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapın. Şu dönem beraber olmak tehlikeli, özleminizi böyle giderin.
Ailenizle hafta sonu otel planları yapabilirsiniz. Sapanca, Ağva, Çanakkale civarındaki otelleri düşünün.
Spotify ya da Apple Music’de ‘Karantina Listesi’ adıyla bir playlist hazırlayalım. Böylelikle her gün sevdiğimiz müzikleri kolayca dinleyebiliriz.
Sarıkaya jet hızıyla yalanladı haberleri.
O yalanlayınca ortalık biraz daha karıştı.
Madem fotoğraflar ortaya çıktı, iddialar havada uçuşuyor...
Anlatayım bildiklerimi...
Ben hiç şaşırmadım çıkan haberlere, çünkü bir süredir olan bitenden haberdardım.
Bundan yaklaşık 2-3 ay önceydi.
Çok eminim, günlerden cumaydı...
Sahadaki muhabir arkadaşlardan bir haber geldi.
Günü keyifli geçirin, kaliteli müzik dinleyin, bir heykele bakın, bir resmi yorumlayın ve kahvenizi içmeyi unutmayın.
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Saat 14.00’te ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ var. 30 TL olan online etkinlik için Biletix’ten bilet alın.
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Bugün sevdiğimiz kafe ve restoranların tadını çıkaralım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Yarın hepsi kapanıyor.
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Ramazan için mutlaka kendinize bir beslenme planı yapın. Bu ay nasıl beslendiğimiz çok önemli.
◊ İddialı sözler söyleyeceğim diye programlarda saçmalamak zorunda değilsiniz...
◊ İlla gündeme gelmem gerek, o yüzden biraz ‘marjinal’ olayım diye düşünmek zorunda değilsiniz...
◊ Eli boş gidilmez, gitmişken bir gündemi sarsayım diye ‘kasmak’ zorunda hiç değilsiniz...
Çünkü, zorlayınca olmuyor.
Zorlayınca rezil oluyorsunuz.
Oysa ne akıllı kadındır Esra Dermancıoğlu.
İlyas Yalçıntaş ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’ şarkısını akustik söylemiş. Eski günleri hatırlatan bu şarkıyı alın listenize...
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Karantinaya gireceğimiz 1 ay boyunca ‘üretmek’ için şimdiden planlama yapalım. Derhal bir hobi edinelim...
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‘Michal Bardavid’ pandemide artan çocuk hareketsizliğine çözüm olacak bir marka yarattı. ‘YAYA Play Couch’ çocukluğumuzda minderlerle kurduğumuz oyunlara çok benziyor...
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She’s Mercedes sponsorluğunda gerçekleşen ‘Çizginin Ötesinde’ sergisi NG Agency & Artworks’de ziyarete açıldı. Dolu dolu bir sergi bu...
Halen de tepkiler devam ediyor.
Ama tepki gösterenlerden ‘bazıları’ sırf ‘alkış’ almak için verdi o tepkileri.
Araya kongreleri, kalabalık toplantıları sokup;
‘Eyyy Kerem, sen bunlara bir şey deme ama kafeye gidenlere laf et. Yok öyle bir dünya’ dediler.
Hakarete hakaretle karşılık verdiler...
Bu tepkiyi gösterenlerin, günümüzün kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler olduğunu sanmayın.
Kerem Bürsin’e ‘saldıranlar’ o kadar samimiyetsiz ki...
Bugün ne yapsak?
Evdeyiz diye hareket etmeyecek miyiz? Aksine daha çok hareket etmemiz gerekiyor. Evde 7 bin adımı tamamlayalım bugün.
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Coral Ripley tarafından yazılan ‘Deniz Muhafızları’ serisi bugün raflardaki yerini aldı. Online sipariş verebilirsiniz.
5. İstanbul Tasarım Bienali saat 12.00’den itibaren ‘İKSV YouTube’ kanalından izlenebilecek. Film gösterimleri, videolu podcastler, ses manzaraları... Bu dolu programı kaçırmayın.
Amazon Prime’ın ‘Them’ adlı dizisi sinir bozucu bir gerilim draması olmuş. Irkçılık ve psikolojik şiddet üzerine kurulu bu sarsıcı yapımı seyredin.
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Pazar günü kişisel gelişime önem verenler için bir seminer var. Doç. Dr. Sevtap Demirci’nin anlatımıyla ‘Kıbrıs Meselesi’ ele alınacak. ‘Doka Kültür ve Yaşam Akademisi’nin internet sayfasından yerinizi ayırtın.