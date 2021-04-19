Bugün ne yapsak?

Daha çok konuşulacak ve yeni detaylar ortaya çıkmaya devam edeceğe benziyor. İşte o detaylardan bazılarını bugün benden duyun istedim...
Herkes merak ediyor, Ebru Gündeş, eşi ile yakın arkadaşı Hadise’nin bu ilişkisini nereden öğrendi diye soruyor.
İki ismin yaşadığı yasak aşkı ortaya çıkaran bir ‘falcı’.
Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise’nin yıllardır falına bakan biri var.
O kadın bir gün Reza Zarrab’ın davetiyle fal bakmak için Miami’ye gidiyor.
Derya Türkan ki;
kemençe deyince ustaların ustası konumunda...
Öyle güzel bir üçlü olmuşlar, öyle başarılı bir iş çıkarmışlar ki, dinlemeye doyulmuyor.
Türkü gibi türkü çıkmış ortaya.
Ama yine ‘birileri’ çıktı ve Oğur ile Türkan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Yok efendim;
Zeynep Tosun’un 14.45’te online defilesini seyretmeyi unutmayın. Kadınlar ve onların hikayelerinden ilham alan Tosun’un koleksiyonları ‘Fashionweek.istanbul’ adresinde olacak.
İzmir’in meşhur ‘Balmumu Lokantası’ ramazanda evlere servise devam ediyor. Sadece günün taze malzemelerinden yapılan yemeklerle iftar sofranızı donatın.
Selen Uçer’in tek kişilik oyunu ‘Güle Güle Diva!’ bu akşam DasDas Online’da. ‘Mobilet.com’dan bilet alabilirsiniz.
Eğer 2 hafta içinde bir ‘mucize’ olmazsa, Ramazanın son iki haftası ve bayramı ‘tam kapanma’ ile geçireceğiz.
Hiç isyan edip kendimizi yormaya gerek yok.
Biz hak ettik.
Olmuyor işte gördük.
Yarı açılma, çeyrek açılma, az kapasite ile müşteri kabulü gibi kurallar bize göre değil.
Abartıyoruz çünkü. Ayarı tutturamıyoruz.
Mesela, otelleri ‘kurtarılmış bölge’ olarak görerek yanlış yaptık.
Uzun masalar kuracaksak otel restoranlarını tercih ettik, sahte rezervasyon yaptıracaksak tanıdık otelleri aradık.
Palbo Alboran – Solamente Tu günün bağımlılık yaratacak şarkısı olmaya çok aday...
Saat 14.00’te, Borusan Klasik’te Avusturyalı Patrick Hahn şefliğindeki BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms’ın yapıtlarını seslendirecek. Adres ‘borusansanat.tv’...
Eğitmen Ömür Doğan, yaratıcı düşünme üzerine ‘Bir Ömür Yaratıcılık’ kitabını yazdı. Kitap, farklı ve faydalı bakış açısı arayanlar için çok ideal...
Lizbon’un en önemli müzesi ‘Gulbenkian Müzesi’ni sanal ortamda rehber eşliğinde gezelim. Saat 21.00’deki etkinlik için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
***
Prömiyerini Adana Film Festivali’nde yapan ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’ filmi bu akşam 21.00’de TRT 2’de olacak.
***
Özsüt ramazan ayı için özel ekmekler hazıraladı. ‘Karakılçık Ekmeği’ iştah kabartan görüntüsüyle dikkat çekiyor.
***
Güllaç zamanı geldi. Evde yapmaya üşenenler için ‘Karaköy Güllüoğlu’nun güllaçları tadıyla ve hafifliğiyle fark yaratıyor.
Bir dostunuza kitap alıp hediye edin. Bol bol kitap üzerine tartışacak vaktimiz olacak nasılsa.
‘Fashion Week İstanbul’ bugün başlıyor. ‘Fashionweek.istanbul’ adresinden moda dünyasını takip edin.
Ramazan sofrası için hafif bir tatlı arıyorsanız ‘Hurmalı Ballı Muhallebi’yi evde kolayca hazırlayabilirsiniz.
Evde ramazan pidesi yapılmaz diyenler var. Yapılır efendim... Ama püf noktalarına dikkat. Süsleme kısmında ise yumurta, çörek otu ya da susam kullanın.
Sık sık arkadaşlarınızla görüntülü konuşmalar yapın. Şu dönem beraber olmak tehlikeli, özleminizi böyle giderin.
Ailenizle hafta sonu otel planları yapabilirsiniz. Sapanca, Ağva, Çanakkale civarındaki otelleri düşünün.
Spotify ya da Apple Music’de ‘Karantina Listesi’ adıyla bir playlist hazırlayalım. Böylelikle her gün sevdiğimiz müzikleri kolayca dinleyebiliriz.
Sarıkaya jet hızıyla yalanladı haberleri.
O yalanlayınca ortalık biraz daha karıştı.
Madem fotoğraflar ortaya çıktı, iddialar havada uçuşuyor...
Anlatayım bildiklerimi...
Ben hiç şaşırmadım çıkan haberlere, çünkü bir süredir olan bitenden haberdardım.
Bundan yaklaşık 2-3 ay önceydi.
Çok eminim, günlerden cumaydı...
Sahadaki muhabir arkadaşlardan bir haber geldi.
Günü keyifli geçirin, kaliteli müzik dinleyin, bir heykele bakın, bir resmi yorumlayın ve kahvenizi içmeyi unutmayın.
***
Saat 14.00’te ‘Çizmeli Kedi Müzikali’ var. 30 TL olan online etkinlik için Biletix’ten bilet alın.
***
Bugün sevdiğimiz kafe ve restoranların tadını çıkaralım. Tabii ki tedbiri elden bırakmadan. Yarın hepsi kapanıyor.
***
Ramazan için mutlaka kendinize bir beslenme planı yapın. Bu ay nasıl beslendiğimiz çok önemli.
◊ İddialı sözler söyleyeceğim diye programlarda saçmalamak zorunda değilsiniz...
◊ İlla gündeme gelmem gerek, o yüzden biraz ‘marjinal’ olayım diye düşünmek zorunda değilsiniz...
◊ Eli boş gidilmez, gitmişken bir gündemi sarsayım diye ‘kasmak’ zorunda hiç değilsiniz...
Çünkü, zorlayınca olmuyor.
Zorlayınca rezil oluyorsunuz.
Oysa ne akıllı kadındır Esra Dermancıoğlu.
İlyas Yalçıntaş ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’ şarkısını akustik söylemiş. Eski günleri hatırlatan bu şarkıyı alın listenize...
***
Karantinaya gireceğimiz 1 ay boyunca ‘üretmek’ için şimdiden planlama yapalım. Derhal bir hobi edinelim...
***
‘Michal Bardavid’ pandemide artan çocuk hareketsizliğine çözüm olacak bir marka yarattı. ‘YAYA Play Couch’ çocukluğumuzda minderlerle kurduğumuz oyunlara çok benziyor...
***
She’s Mercedes sponsorluğunda gerçekleşen ‘Çizginin Ötesinde’ sergisi NG Agency & Artworks’de ziyarete açıldı. Dolu dolu bir sergi bu...
Halen de tepkiler devam ediyor.
Ama tepki gösterenlerden ‘bazıları’ sırf ‘alkış’ almak için verdi o tepkileri.
Araya kongreleri, kalabalık toplantıları sokup;
‘Eyyy Kerem, sen bunlara bir şey deme ama kafeye gidenlere laf et. Yok öyle bir dünya’ dediler.
Hakarete hakaretle karşılık verdiler...
Bu tepkiyi gösterenlerin, günümüzün kurallarına sıkı sıkıya uyan kişiler olduğunu sanmayın.
Kerem Bürsin’e ‘saldıranlar’ o kadar samimiyetsiz ki...
Günün enerji depolatacak şarkısı Gizem’den ‘Tabu’ olsun.
Şarkının adı ‘Tabu’ ama siz ‘Hoppala’ da diyebilirsiniz.
Abdi İpekçi Caddesi’ndeki ‘Gizia Brasserie’de bir kahve içerseniz günün kalanını tebessümle geçirirsiniz.
***
‘Salt Beyoğlu’nu ziyaret etmeye ne dersiniz? Üstelik ‘İklimcil: Mevsimler Sürüklenirken’ sergisi de çarşamba günü kapılarını açtı.
‘Linç’ kültüründen en çok etkilenen isimlerden biri olduğunu söyledi.
“‘Obez’ dediler, ‘Roberto Carlos bacaklı’ dediler, ‘çok zayıf’, ‘çok çirkinleşti’, ‘sivrisineğe döndü’ dediler. Üstelik bu sözleri bana hep kadınlar söyledi” diye bir açıklama yaptı.
Döktü içini.
Hadise neyin bedelini ödüyor bilmiyorum ama ona yapılan acımasız eleştiriler halen devam ediyor.
Kadının kadına uyguladığı psikolojik şiddete maruz kalıyor ünlü şarkıcı.
Ne olur yapmayın.
Olmuş demek...
Başarmış demek...
‘Hiçbir şey yapmamanın cazibesinden’ kurtulun bugün. Şaşırtın kendinizi ve özel bir plan yapın...
Hakan Mengüç “Gitmeli miyim Kalmalı mıyım” diye bir kitap yazmış. Etrafımızın ‘narsisizm’ ile çevrili olduğu bu günlerde okunası bir kitap olmuş...
‘Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri’ başladı. 7 gün boyunca 7 film ve söyleşiyi ‘festivalscope.com’dan seyredebilirsiniz...
Kadıköy Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde ‘Çarşamba Klasikleri’ günü geldi çattı. Bugün obua ve piyano resitalini dinlemeye vakit ayırın...
Probiyotikleri sofranızdan eksik etmeyin. Örneğin ‘kombucha’ çayı. Üstelik evde de kolayca yapabilirsiniz. Haydi mutfağa...
Bilen bilir, ‘Karaköy poğaçası’nın tadı başkadır. Evde yapmaya üşenirseniz fırından alın ve çay saatinizde atıştırın.
Türk resim tarihini bir profesyonelin anlatımıyla dinlemek isterseniz, ‘Türk Resim Sanatının Öncüleri’ etkinliği bu akşam saat 20.30’da. Biletix’ten katılım detaylarını öğrenebilirsiniz.
Kahve içerken keyif aldığınız bir mekana bugün muhakkak gidin. Mekanlar kapanmadan fırsatları değerlendirin.
Düşünce platformu ‘FelsefeLab’, bu ayı ‘Star Wars’ okumalarına ayırdı. Akşam 21:00’de ‘Güç Bizimle mi?’ adlı sohbete katılabilirsiniz. Adres: www.beykozkundura.com
Süleymaniye’deki ‘kuru fasulyecileri’ tek geçerim. Yakınsanız ve kuru fasulye seviyorsanız, muhakkak gidin.
Dijital platformda yayınlanan
“Nisanda Adana’da olmalısın” diyenlere “Abartmayın” derdim.
“Şehir portakal çiçeği kokuyor” diyenlere de tebessüm ederdim.
Pandemi şartları yüzünden online düzenlenen karnavala ilk kez katıldım ve “Ne çok şey kaçırmışım bunca zaman” diye söylenerek ayrıldım...
***
Toyota Türkiye’nin CEO’su olan Ali Haydar Bozkurt karnavalın fikir babası.
Milliyet Sanat dergisi nisan sayısı şahane olmuş. Bugün kahvenizin yanında size eşlik etsin...
Kapadokya’yı baştan sona yaşatan ender yerlerden olan ‘Argos in Cappadocia’ için bir seyahat planlaması yapın...
Dijitalleşen iletişim dünyasının tüm yönleriyle ele alındığı bir kitap olmuş ‘İletişim Teorileri’... Werner J. Severin & James W. Tankard’ın kaleminden çıkan kitabı alın...
Tatlı yemeyi seviyoruz peki ya yapmasını?
Sosyal medyada ‘yapma Ümit abi’ paylaşımları yapılıyor.
Evlerde 2 gündür, ‘Nikah Masası’, ‘Okul Yolunda’ şarkıları çalıyor. Tüm bunların nedeni, Ümit Besen’in ekranları bıraktığı iddiası.
‘Artık yokum, çıkmayacağım ekrana’ demiş.
Ben hiç inanmadım bu işe.
Çünkü eğer doğruysa, Ümit Besen müziği de bıraktı demektir.
Hem albüm yapıp hem ekrana artık beni göremeyeceksiniz demek işin doğasına biraz aykırı çünkü.
Eğer bir menajerin hatalı açıklaması ya da Ümit Besen’in ‘gündeme gelme manevrası’ değilse bu...
Bugün ne yapsak
Genç şarkıcı Can Aydın, YouTube kanalında yeni şarkılarını yayınladı. Coverladığı “Ara Beni Lütfen”, haftaya başlangıç şarkısı olsun.
Feyyaz Yiğit’in 12 bölümlük “Gibi” dizisini bugün seyredin. Son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri.
Günde 10 dal maydanoz özellikle kahvaltıda ihmal edilmemeli. Uzmanlar yağ yakmak için öneriyor.
Bu akşam saat 21.00’de “Aslı Kotaman ile Sanatla Terapi” etkinliği var. Sanatın iyileştiren yanını keşfetmek için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Odeabank’ın sanat platformu O’Art’ın video sanatını mercek altına alan “Senkron” sergisi, 15 Mayıs’a kadar dijital ortamda gezilebilecek.
Anneler Günü için erken davranan kazanacak. Bugünden hediyenize karar verin.
Cuma gününden pazara, 2 gün şehirden kaçmak için Sapanca Gölü kenarındaki alternatiflere baktınız mı?
Kundura Sinema’nın yeni seçkisi “Rüyanın Öte Yakası” yayında. Seçkide 3 film gösterilecek ve 19 Temmuz’a kadar internetten seyredilebilecek.
“Udemy” akademide fotoğrafçılık eğitimi için yerinizi ayırtın ve evde oturduğunuz günlerde sertifikalı bir fotoğrafçı olma yolunda ilk adımı atın.