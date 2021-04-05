Bugün ne yapsak?

Demet Akalın, “Kızım Hira, bir Tiktok fenomenine kredi kartımdan 7 bin TL gönderdi” diye isyanlarda.

Tam olarak ne iş yapar bilmediğimiz fenomenlerden olan genç kız ise ‘benim ne suçum var’ diyor.

Hatta “Demet Hanım isterse parayı geri gönderebilirim” diye de ekliyor.

O fenomen bu parayı yollamaz bunu bir kere geçelim.

Ama bu işe de artık engel olmanın vakti geldi, bunu da bilelim.

Bazı sosyal medya platformlarında, canlı yayınlar sırasında ‘yayıncıya para karşılığı sembolik hediyeler gönderme’ seçenekleri var

İşte sorun buradaki denetimsizlikten kaynaklanıyor.

Karşılarındaki ufak yaşta çocukları kandırıyor bu fenomenler.

Bana