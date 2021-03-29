Bugün ne yapsak?

◊ İlişkileri ciddidir ya da sadece vakit geçiriyorlardır beni hiç ilgilendirmez.

◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.

Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.

Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.

Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.

Kafalar karıştı.

Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’

İlişki dediğin tabii ki