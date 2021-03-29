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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak
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Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak

29 Mart 2021

Gerçek olaylardan yola çıkılarak yazılmış bir kitapla yakın tarihimize bir göz atalım. İsmail Umut Arabacı’nın “Barış Savaşçıları” kitabı çıktı.

Bugün ne yapsak

Zeynep Sağdaş’ın “Dağılmış Taşlar” şarkısını dinlediniz mi? Yeni şarkıyla beraber yeni bir Zeynep Sağdaş var artık karşımızda.
***
Akaretler’de ‘Minoa’ diye bir kitap kafe var. Kitap satın alıp bahçesinde kahvenizi için.
***
Yeniköy’deki ‘Marcel Patisserie’, fırınından çıkan sıcacık lezzetleri ile fark yaratıyor.
***
‘Rotahane’ ekibinin “Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz” turlarına katılmak için bugün bir araştırma yapın.
***
Kalkan balığının tam mevsimi. Tavada, fırında nasıl tercih edersiniz bilemem ama bugün sevdiğiniz restoranda kendinize bir yer ayırtın.
***
Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki ‘Cafe Benazio’da haftaya güzel başlayın.
***
Racia Döğücü’nün Kadıköy’deki atölyesi ‘atölye sakin’i mutlaka gezmelisiniz.
***
Samatya meydanda dolaşıp yorulunca ‘Tarihi Emirgan Kahvesi’nde çay keyfi yapın.

 

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Herkes ‘gizli’ şarkısını itiraf etsin

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Mart 2021
Hande Erçel’e hafta içi katıldığı bir programda gizli gizli dinlediğiniz bir şarkı var mı diye sordular.


Düşünmeden cevap verdi güzel oyuncu.
“Burak King’in ‘Eyvallah’ şarkısını çok gizlice dinlerim” dedi. Hatta programda şarkıyı da söyledi.
¡¡¡
Şaşırmadım.
Benim bir değil birkaç tane var gizli şarkım.
Biri konusunu açtı mı bilmezden geldiğim, herkesin ortasında çalınca duymazdan geldiğim şarkılar.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Mart 2021
Pilevneli Galeri’ye halen gitmediyseniz bugün uğrayın. Refik Anadol’un muazzam sergisi sizi bekliyor.

Cumartesi öğle yemeği için ‘Yeniköy’e atın kendinizi. Mutlaka zevkinize göre bir yer bulacaksınız.

Evde yemek yapacak olanlar; taze balık için son günler! Bu akşam sofranızda balığa yer açın.

Nova Norda’nın son single’ı ‘Cehennem’in klibi ‘iphone 12 Pro’ ile çekilmiş. İzleyince ‘yok artık’ diyebilirsiniz.

Çocuklar için saat 14.00’te ‘Sebzeler Ülkesi’ adlı online tiyatro oyunu var. Biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.

Oyunculuğu kadar müzisyenliği ile de ön planda olan ‘Işıl Yücesoy’ Sezen Aksu Sokağı adlı bir albüm çıkardı. Arkada gün boyu hafif hafif çalsın.

Cumartesi günü ‘Grand Hyatt İstanbul’ adlı otelin uzun süren kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Sonrasında belki İstanbul sokaklarında yürüyüş...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Mart 2021
Yıldızınız Bugün Ne Söylüyor, güvendiğiniz bir yazarın yorumlarını Türk kahvesi eşliğinde okuyun...

Dışarı çıkacaklar ‘çift maske’ artık çok önemli. Uflayıp puflamak yok ‘çift maske’ var...

Bir Ofis Gecesi Rüyası’ bu akşam 18.00’de Oda Tiyatrosu sahnesinde seyircisini bekliyor...

JoJo Sahnesi’nde Cem Adrian türkü söyleyecek. 22.00’deki online konserin biletleri ‘biletix’te...

Cuma ve cumartesi yemekleriniz için ‘Ya Sonra Ortaköy’ü denemelisiniz. Güzel meze, kaliteli yemek, huzurlu ortam...

Çerkes ve Anadolu mutfağı için ‘Fıccın’ı unutmayın. Menüye bakınca bile acıkacağınıza eminim...

Kahve ve makine birleşimi önemli. Genelde yabancı markaların makineleri tercih ediliyor ama Vestel oyuna girmiş ve ‘kahve.com’ ile bir işbirliği yapmış. Bir abonelik seçin ve 1 yıl boyunca kahve keyfinizi uzmanlara bırakın...

+1 Fest

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Evlilikte ayrı evler

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mart 2021
Evlenip ‘ayrı’ evde yaşayanlar var mı?

Var.

Bunu söylemeye çekinenler var mı?

Çok fazla var.

Peki bu yaşadıkları ayrı ‘ev’lilikleri suistimal edenler var mı?

O da var.

2-3 sene önceydi sanırım.

Burcu Esmersoy, “

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Mart 2021
Göz Açıp Kapayıncaya Kadar, Bir Kahve Belgeseli çok başarılı bir iş olmuş. YouTube’dan seyredebilirsiniz.

Bugüne bir ‘çilekli milföy pasta’ çok yakışır. Tarif için Hürriyet’in ‘Lezizz’ sayfasını ziyaret edin...

‘Kötü uyku’ insanı daha bencil hale getiriyor. Belki ‘tartışmalarınızın’ sebebi budur. Bugünden itibaren uykunuzu düzene sokmaya çalışın...

Türkiye’nin ilk dijital kahve zirvesinde bugün Türk kahvesinin bilinmeyenleri anlatılacak. ‘istanbulcoffeesummit.com’dan kayıt olmanız yeterli...

‘Ağaçla Bir Ömür’ sergisi Üsküdar’da ‘Nevmekan Sahil’de ziyarete açıldı. Ahşap sanatına yolculuk yapabilirsiniz...


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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Mart 2021
'Şimdi de radyodaki performansımızı görün' sloganıyla yola çıktılar. ‘Zorlu PSM’ online devrimlere devam ediyor. Yeni performans alanı ‘Vestel PSM Radyo’ yayında...

Bağ Kültür Atölyeleri çok rağbet görüyor. Bugün biletix’ten bilet alıp, ‘Bağcılık Atölyesi’ne katılın...

7 değerli sanatçının yapıtlarını yakından hissedin. ‘KÖK’ adı verilen sergi ‘Galeri Diani’de başladı...

Better Call Saul’ 5. sezonu ile dijital platformda yayında. Dizinin hayranlarına duyurulur...

İletişim uzmanı Dr. Çiçek Doğan’ın roman türündeki kitabı ‘Pau Şatosu’ çıktı. Okuması kolay bir kitap bu...

Çiçek Pasajı’na en son ne zaman gittiniz? Belki bir öğlen turu planlayabilirsiniz...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Mart 2021
Bugün Ayvalık’ta ‘Kadın Oyunları Festivali’ başlıyor. Nejat Uygur Sahnesi’ndeki oyunların biletleri, Biletix’te...

Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...



David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...



İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...


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Ne anlama geliyor “iki kişilik bir şey”

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Mart 2021
◊ İlişkileri ciddidir ya da sadece vakit geçiriyorlardır beni hiç ilgilendirmez.

Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez. Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.

Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.

Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.

Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.

Kafalar karıştı.

Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’

İlişki dediğin tabii ki

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Mart 2021
EKS Mutfak Akademisi’nde bugün ‘Artizan Çikolata Eğitimi’ var. 3 saatlik eğitime katılıp çikolata uzmanı olun...

Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.

Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?

‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...

Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...

Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...

Arter Sanat Platformu’nu

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E resmen ‘araklamışsın’ Çağatay

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Mart 2021
Çağatay Ulusoy’un yaratıcı yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği ‘Kağıttan Hayatlar’ beni fazlasıyla tatmin etmişti aslında. Sonra kafamı bir şeyler kurcaladı ve dost tavsiyesi ile Umut Evirgen’in yazıp yönettiği ‘Ben Bir Denizim’ filmini seyrettim.

AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...


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İstifa edin Candan Hanım

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mart 2021
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği var. MSG yani. Başkanı Candan Erçetin.


Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Mart 2021
.

Amatör komedyenlerin sahne aldığı ‘Stand Up Ankara’ bugün 16.30’da Ankaralıları güldürmek için sahnede olacak. Mekan ‘Route Ankara’.

***

Oturduğumuz yerden dünyayı keşfetme şansımızı kaçırmayalım. ‘Floransa Uffizi Galerisi’ sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın.

***

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Mart 2021
Bir iş görüşmesi ne kadar yoldan çıkabilir? Cevap ‘Anormal’ adlı tiyatro oyununda. Bugün 20.30’da online olarak seyredebiliriz.

Bu akşamın online konserinde sahnede İlyas Yalçıntaş’ var. ‘JoJo’ sahnesindeki konser saat 22.00’de, biletler Biletix’te.

‘Yok Öyle Kararlı Şeyler’in yeni albümü ‘Olasılıklar’a vakit ayırın.

Akbank Sanat Dans Atölyesi “düetler” gösterileri devam ediyor. Sesin ve hareketin büyülü dünyasına kendinizi kaptırmak için ‘Akbank Sanat’ YouTube kanalına girebilirsiniz

Okurken heyecandan yerinizde duramayacağınız bir kitap, Tim Maughan’ın ‘Sonsuz Ayrıntı’ romanı The Roman Yayınları etiketiyle raflarda.

‘Kliktag.com’

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mart 2021
Stresin panzehri nedir? Sorunu cevabını 1 saatlik online eğitim ile bulabilirsiniz.

Detaylar ‘Biletix’te...

Cihangir’in ara sokaklarında ufak ufak kafeler var.

Alın kahvenizi, dışarda arkadaşlarınızla sohbet edin...

Kadıköy Moda sahili, Moda parkı, çevredeki kafe ve restoranlar eski günlerine dönmeye başladı.

Bu özel yerleri ziyaret edin...

Eskişehir’de bugün ‘heykel’ atölyesi yapılacak. Adres ‘Masterpiece Eskişehir’...

Bugün ‘

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Ben bu ikilinin arasına girmem

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Mart 2021
Artık biliyoruz ki, Demet Akalın ile aranızın bozulması haber değeri taşımıyor, aksine Demet’le arkadaş, dost kalabilmek haber değeri taşıyor.

En son Aleyna Tilki’yi hedefe aldı Akalın. Dalga geçti aslında genç isimle.

“‘Dünya starı olacağım’ diye yola çıktı, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” dedi...

“İlk çıktığında ben ona çok destek olmuştum” diye de ekledi.

Yani belli ki kendince bir kırgınlığı var Aleyna’ya.

Bu ‘alaycı’ sözlere Aleyna Tilki ne cevap verdi peki?

Bu sefer farklı bir yol izledi ve hayranlarının paylaştığı bir tweeti paylaşmakla yetindi. 

O paylaşımda dünyaca ünlü yıldızlar Miley Cyrus, Ariana Grande ve Selena Gomez’in oynadıkları çocuk ve genç dizilerinin afişleri vardı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Mart 2021
Bugün 13.00’te Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nde ‘Türk Tatlıları’ atölyesi var. Şekerpare, süt helvası, tel kadayıf. Biletix’ten bilet alabilirsiniz...

‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...

Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...

‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...

Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...

Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...

İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...

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Bu ‘iki’ yüzü unutmayın

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Mart 2021
Yanına kız arkadaşını al, yemeğe git. Kız arkadaşın sana, “19.00’da kapanıyor ama ne yapacağız?” diye sorduğunda göğsünü kabarta kabarta “Sen merak etme, normal insanlar için o kural. Biz istediğimiz kadar otururuz” de.

Mekandaki garsona, müdüre “Ben oturmaya devam edeceğim” diye efelen.

Sonra polis baskın yapınca, seni görüntüleyen gazetecileri tehdit et, tekme at, küfür et.

E iyi de sen rezil oldun!

3 gündür herkes sizinle dalga geçiyor.

Herkes sizin fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında birbirine yollayıp “ahahahaha” diye patlatıyor kahkahayı.

Cezanı yemişsin, kız arkadaşına rezil olmuşsun, arabana binip gitsene evine...

Boynunu büküp

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Mart 2021
Temeli bilmek çok mühimdir. 8 haftalık bir ‘Temel Aşçılık’ eğitimi için bugün ‘biletix’ten bilet alın...

Sembollerin gücüne inananlar varsa kendinize bir sembol seçin. Kolye ya da bileklik olarak yanınızda taşıyın...

Minik dokunuşlarla mucizevi değişiklikler mümkün. Bugün yatak odanıza minik bir dokunuş yapın...

Türkiye’nin ilk ‘Dome Glamping’i Sapanca’da. Eğer izole bir tatil isterseniz ‘Hypnos Sapanca’nın lüks çadırlarına gidebilirsiniz...

‘Mubi’ üyeliğiniz varsa ‘Charlie Chaplin’ filmleri arşivine girip ‘Chaplin’ gecesi yapın bugün...

Modası geçti diye düşünmeyin ‘

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Mart 2021
EKS Mutfak Akademisi’nde ‘Renkli Macaronlar’ workshop’u var. Biletix’ten bilet alıp yola koyulabilirsiniz.

Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
***
İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
***
Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.



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