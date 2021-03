Bugün ne yapsak?

Yanına kız arkadaşını al, yemeğe git. Kız arkadaşın sana, “19.00’da kapanıyor ama ne yapacağız?” diye sorduğunda göğsünü kabarta kabarta “Sen merak etme, normal insanlar için o kural. Biz istediğimiz kadar otururuz” de.

Mekandaki garsona, müdüre “Ben oturmaya devam edeceğim” diye efelen.

Sonra polis baskın yapınca, seni görüntüleyen gazetecileri tehdit et, tekme at, küfür et.

E iyi de sen rezil oldun!

3 gündür herkes sizinle dalga geçiyor.

Herkes sizin fotoğraflarınızı WhatsApp gruplarında birbirine yollayıp “ahahahaha” diye patlatıyor kahkahayı.

Cezanı yemişsin, kız arkadaşına rezil olmuşsun, arabana binip gitsene evine...

Boynunu büküp