Bugün ne yapsak

O zamanlar oldukça garip gelen her şey şimdi çok normal geliyor bizlere. Dile kolay tam 1 sene olmuş ‘korona’ hayatımıza gireli. Hepimiz farklı farklı tecrübeler edindik bu süreçte...
Mesela ben, her geçen aya bir şarkı bıraktım.Geçen marttan bugüne, her ayın özel bir şarkısı var benim için.
Mart 2020: Deniz Seki–İyisin Tabi:
Neyin içine düştük biz diye kara kara düşünürken pozitif enerji depolamak için sık sık dinledim...
Nisan: Erkin Koray-Çok Derinlerde:
Baktım çok düşünüyorum, işin sonu kötü. Hemen Erkin Baba ile kendime geldim...
Mayıs: Ezginin Günlüğü-1980:
‘Eski yaşantımız elden gidiyor’ diye düşünürken ‘1980’ çalıyordu fonda... Haziran: ‘Vis a Vis’ adlı dizinin ‘Zulema Zahir’i
Jojo’nun online konser sahnesinde bu akşam ‘Koray Avcı’ var. Saat 22.00 için hazırlanın.
‘Helpimal’ adlı uygulama sokak hayvanlarının dijital sesi oluyor. Hemen indirip destek olabilirsiniz.
Vapurda kahvaltı yapmak isterseniz ‘levapeurmagique’ adlı web sitesini ziyaret edin ve Sarayburnu’ndan Boğaz’a açılın.
Erol Evgin ‘Sevdiklerim’ adını verdiği yeni albümünü çıkardı. 9 şarkılık bu anma albümü hemen dinlenmeli.
Dünyaca ünlü ‘yönetim uzmanı’ Henry Mintzberg ‘Yöneticilere Öyküler’ kitabında ezber bozan yönetim dersleri veriyor.
Dışarıda yemek yiyip eve dönecekseniz, gizli müfettişlerin oylarıyla belirlenen İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘
Yalnız anlamadığım, grupların isimleri. Yahu nereden buluyorsunuz o isimleri!
Eskiden, 3 Hürel, Moğollar, MFÖ vardı... Yeni Türkü gibi grup isimleri vardı. Besteleri enfes, şarkı sözleri anlamlıydı. Ama bu ‘üçüncü nesil’ ile işler değişti. Bakın mesela...
Mor Lemur:
Madagaskar’da yaşayan memeli bir hayvan türü aslında lemur. Küçük, sivri burunlu, büyük gözlü tatlı bir hayvancağız. Moru falan yok. Ama genç arkadaşlarımızın müzik gruplarının adı ‘Mor Lemur’.
Dolu Kadehi Ters Tut:
Bu alternatif rock grubu, 2014 yılında ‘Lavuks’ ismiyle kuruldu. Ekip sonra grubun adını değiştirme kararı almış ve Ömer Hayyam’dan esinlenip ‘Dolu Kadehi Ters Tut’ diye bir isim bulmuşlar.
Cemiyette Pişiyorum:
Hem grup isimleri hem de şarkılarına verdikleri isimlerle tam anlamıyla beyin yakan bir grup diyebiliriz.
Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.
Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.
Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.
Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.
Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.
Birileri onları yılda iki-üç kez ayırmaya çalışıyor.
Geçen hafta başlayan “ayrıldılar” dedikodusu öyle büyüdü ki, çift ilk gördükleri yerde mikrofonlara konuşmak zorunda kaldı.
Ayrıldılar haberlerine güzel bir cevap verdi Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz” dedi.
İki insan kalbini birbirlerine karşı değil ama etraftaki kötülüklere karşı nasırlaştırmayı başarırsa, önlerine çıkan her engeli de rahatlıkla aşar.
Söylenenleri duymazdan gelir, etraflarında dönen dolapları görmezler...
Bazen iyidir yani ‘kalpleri nasırlaştırmak’.
Zaten görünen köy kılavuz istemez, iki ismin ilişkisinin nereye doğru gittiği çok belli.
Hem son günlerde konuşulanlar hem de
Spotify’da “Spiritüller” adında bir podcast var. Her bölümü 5-6 dakikadan oluşan eğitimleri dinleyin...
Kendinize ‘şık’ kıyafetler alın bugün. Yaz alışverişi için zaman geldi çünkü...
Gün içerisinde ‘en az bir saat ekransız kalın’ ve ailenizle vakit geçirmeye başlayın...
Stresin panzehiri nedir? Cevabı merak ediyorsanız 1 saatlik online eğitime ‘biletix’ten bilet alarak katılabilirsiniz...
Masterpiece Galata’da öğretici atölyeler var. Mesela bugün ‘heykel’ günü. Öğrenmek istiyorsanız Galata’yı ziyaret etmeniz yeterli...
En son ne zaman bir barınağa gittiniz? Minik dostlarımız bizi özlemiştir vakit de varsa bir uğrasak mı bugün?
Sabine Stading’in “Petronella Elmapüresi-Büyülendi ve Dondu Kaldı” kitabı minik okurları çok mutlu edecek...
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Sultanahmet’e son zamanlarda uğramadıysanız ilk fırsatta uğrayın.
Değişimi fark edecek ve tam bir günü Sultanahmet sokaklarında geçireceksiniz...
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Bir vapura atlayıp Heybeliada Mavi Restoran’da güneşi batırmak bugünün en keyifli ‘an’ı olabilir...
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Olabilir, bizleri ilgilendirmez de zaten.
Ama sonrasında bir magazin programında bu konuyu konuşanların ‘kin ve nefret’ dolu söylemleri hepimizi ilgilendirir.
Kendi özel hayatlarındaki mutsuzluklarını tüm ülkeye saçan kahramanlarımızın isimleri, Bircan, Arto ve Seren. Dermancıoğlu ile Balcı’nın fotoğrafı ekrandayken aynen şu diyaloglar geçiyor kahramanlarımız arasında.
Bircan: “Fotoğrafta arkadaşlık dışında bir şey yok.”
Arto:
“Siz kadınlardan her şey beklenir. Esra mantalite olarak çok değişik bir kadın, çok açık görüşlü.”
Çok işim var diye kahvaltıyı geçiştirmeyin. Nerede olursanız olun mutlaka kahvaltıya vakit ayırın...
Vadistanbul’a giderseniz Michelle Brasserie’de nutellalı ve çilekli pancake deneyin...
Nuray Şahin’in “Gün Gibi Yeniden” kitabını okumalısınız. Genç yazarın satırlarında pozitifliğin formülü gizli...
Nuray Karadeniz ismini bir yere not edin. Yazar, “Susma” ve “İşşa” kitaplarıyla kadınların sesi olmayı başarmış...
157 yıl önce Eminönü’nde açıldı ‘Hafız Mustafa 1864’ ve halen tarih kokuyor içerisi. Osmanlı Sarayı’nın tatlıcısına bir uğrayalım...
Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.
Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.
Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.
Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.
Neyse...
Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.
Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.
Ankara’da halen denemeyen varsa ‘Deniz Kozanlı Kahvaltı Evi’ne bugün gidilebilir.
İzmir’de de kahvaltı seçenekleri çok ama hava güzelse kordon civarında bir kafede kahvaltı yapmanın tadı çok başkadır.
İster tek ister arkadaşlarınızla online konser keyfinde bugün sahnede ‘Fikri Karayel’ var. Adres ‘biletix.com’.
Yorgos Lantimos’un ‘Köpek Dişi’nden sonra çok konuşulan bir diğer filmi ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ bir başyapıt olmuş.
Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ‘Tarihe Yön Veren Kadınlar’ konferansı saat 13.00’te. ‘Aktiffelsefe.org’ sayfasından izleyebilirsiniz.
O da, “Kötü olurdu. Oradaki starlardan farkım kalmazdı. Anadolu’nun enerjisini taşımak bana çok şey kattı. Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya’da doğmuş olmamdır” diye cevap vermiş.
Herhalde böylesine ‘popülerliğini yitirmiş’ bir soruya böyle akıllıca cevap veren uzun zamandır olmamıştı.
Haklı Aleyna.
Konya’nın havasından mı suyundan mı bilinmez ama farklı bir enerjisi var. Mesnevi gibi büyük bir eser, Mevlana gibi büyük bir değer tarafından Konya’da yazıldı. Birçok dilde çevirisi yapılan Mesnevi tüm insanlığa armağan niteliğinde.
Kendimce “Aleyna haklı, Konya varsa işin içinde, ülke sınırlarını aşmak çok normal” diye mırıldanırken aklıma Güngör Bayrak geldi.
Şerife Bayrak yani.
Yani aslında
14 Şubat’taki ‘Pinhani’ konserini kaçıranlar için tekrar gösterimi bugün ‘Jojo Live’da. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
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İstanbul’un, hikayesi eskilere dayanan apartmanları var. Bugün birkaçını ziyaret edip hikayelerini dinleyin.
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Starbucks ‘carhop’ hizmetine başladı. Artık mağazada arabanızdan inmeden, yanınıza gelen ‘barista’ yardımıyla sipariş verebileceksiniz.
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Şiir severseniz eğer Yılmaz Erdoğan’ın ‘Keşke Gelsen’ şiirine çektiği klibi izleyin bugün.
Büfelerde oturmayı özleyenlerdenseniz haydi favori büfemize doğru yola çıkalım.
Hafta sonu için ‘izci kampına’ ne dersiniz? Evde ama dışarıda değil. İnternetten araştırıp evde keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Must Nişantaşı dün açıldı. Yemekleri, tatlıları hepsi çok lezzetli. Bugün birkaç saatimizi ‘Must’a ayırsak fena yapmayız aslında.
Hafta sonu rezervasyonları bile bugünden kapandı birçok mekanın.
Salı sabahı evden çıkıp mekan mekan gezdim.
Nişantaşı’nda başladığım tur, saat 19.00’da Ataşehir’de sonlandı.
Gördüklerimden sonra açık ve net söylüyorum, ‘bu dönem farklı olacak.’
İşletmelerin tamamı mesafe, hijyen gibi kurallara uyuyor.
Kapıdan adım attığınız an bir görevli size ‘HES’ kodunuzu soruyor. Eğer riskli durumda değilseniz masanıza oturabiliyorsunuz.
Saatler 19.00’a yaklaşınca masalarda homurdanmalar başlıyor.
5-10 dakikalık gecikmeyle müşteriler hesaplarını ödeyip mekandan çıkıyor.
‘Boel Nişantaşı’nda yoldan geleni geçeni izleyelim. Çok özledik çok.
Ocakbaşı muhabbetlerini özlediysek ‘Nişantaşı Cabbar’ açtı kapılarını. “Bana bir cabbar kebap” demeyi unutmayın.
Çok eleştirildi, umursamadı.
Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.
Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.
Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.
O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.
“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.
Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat
Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.
Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?
Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.
‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.
Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.
Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini
“Zayıfla, Diril, Canlan” eğitimine başlayabilirsiniz. 1 saat boyunca metabolizma hızlandıran kadim nefes tekniklerini öğrenmek için adres Biletix.com.
Son aylarda moda ‘oversize’ yani büyük boy kıyafetler. Artık baştan aşağıya rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Bir alışverişe çıkılır bugün.
Bir sevdiğinize hediyelik biblo alın bugün. May Gift Shop’un Instagram adresinde alternatif çok.
Bugüne ‘Üşengeç Pastası’ yapmak yakışır. Bisküvi, kakao, un... Haydi işe koyulun.
Ödem atan detoks içeceklerinden zarar gelmez. Hatta evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalında senfonik Amerikan müziğinin üstadı Aaron Copland’ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri var. Kaçırmayın.
Şöyle bir
Bugün ne yapsak
EKS Mutfak Akademisi’nde ‘Renkli Macaronlar’ workshop’u var. Biletix’ten bilet alıp yola koyulabilirsiniz.
Kuruçeşme Park Fora İncili Gastronomi Rehberi’nde ‘3 İnci’ sahibi. Öğle balığı için adresimiz olsun.
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İzmir Tire’de ‘3 İnci’li ‘Gastrotire’nin yemek malzemeleri Tire pazarındaki yerel üreticilerden geliyor.
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Ankara’nın ‘4 İnci’ sahibi restoranı ‘Asmani’ hem yerel hem de dünya mutfakları menüsüne sahip.
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Eminönü’nde ‘Captain Candy’ adında bir şekerlemeci var. İçerisi abur cubur sevenler için bir hazine gibi.
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Saat 21.00’de boşsanız eğer ‘biletino.com’dan ‘Tarot Sırlarıyla Burçlar ve Gezegenler’ eğitimine Zoom üzerinden katılın.
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KP Brehmer: Büyük Resim sergisi 28 Mart’a kadar devam ediyor. Sergi ‘Arter’de. Bugün kapalı ama yarın için şimdiden plan yapmalısınız.
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Balat sokakları ‘eski eşya’ satan dükkanlarla dolu. İster eşya satmaya isterseniz de almak için Balat’a atın kendinizi.
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Ufak ve tasarım kutular satın alıp evdeki fazlalıkları kutucuklara yerleştirelim.