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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak
Orkun Ün

Orkun Ün

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Bugün ne yapsak

12 Mart 2021

"Metin Zakoğlu ile Komik Gazino” için Biletix’ten bilet alın bugün. Alternatif ev konseri cuma akşamınızı keyifli kılacak.

Yeni nesil müziğin temsilcilerinden Sedef Sebüktekin, bu akşam “World Akustik” sahnesinde. İzlemek için adres @yapikredibomontiada Instagram sayfası.

Bugün ne yapsak

Öğrencilerin görsel ve edebi eserleriyle katıldıkları, Yeşilay’ın “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” yetenek yarışması için başvurular devam ediyor. Çocuğunuzun yeteneğini keşfetmesini sağlayın.

Balat’ta ‘Yona Grunberg’ tarafından açılan ve bölgede fark yaratan ‘Forno Balat’ın pizza ve pidelerini denemelisiniz.

Bugün ne yapsak

Çikolatanın binbir türlü hali için Mi’cao Chocolates ziyaret edilecek ender yerlerden.

Yüksel Balık hem Yeşilköy’de hem de Tarabya’da müşterilerini ağırlıyor. Mevsiminde bir kalkan balığı yemek için doğru adres.

Bugün ne yapsak

“Kahve masajı” son zamanların trendlerinden. Birine hediye etmek için ‘bodo.com’ deneyim hediyeleri sayfasını ziyaret edin.

Bu akşam saat 21:30’da TRT 2’de ‘Son Konser’ (A Late Quartet) filmini ailenizle seyredebilirsiniz.

Henning Mankell’in polisiye dünyasına kazandırdığı “Kurt Wallander” serisinin ilk kitabı “Karanlık Yüz”, Ayrıksı Kitap tarafından yayımlandı. Zekice yazılmış heyecanlı bir roman.

 

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Bazen ‘kalbi nasırlaştırmak’ gerekiyor

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Mart 2021
Mümkün olduğunca magazin basınından uzak durmaya çalışan bir çift Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın. Ama olmuyor işte.

Birileri onları yılda iki-üç kez ayırmaya çalışıyor. 

Geçen hafta başlayan “ayrıldılar” dedikodusu öyle büyüdü ki, çift ilk gördükleri yerde mikrofonlara konuşmak zorunda kaldı.

Ayrıldılar haberlerine güzel bir cevap verdi Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz” dedi.

İki insan kalbini birbirlerine karşı değil ama etraftaki kötülüklere karşı nasırlaştırmayı başarırsa, önlerine çıkan her engeli de rahatlıkla aşar.

Söylenenleri duymazdan gelir, etraflarında dönen dolapları görmezler...

Bazen iyidir yani ‘kalpleri nasırlaştırmak’.

Zaten görünen köy kılavuz istemez, iki ismin ilişkisinin nereye doğru gittiği çok belli.

Hem son günlerde konuşulanlar hem de

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

11 Mart 2021
Bazaart Projesi ‘Her Eve Bir Sanat’ misyonu ile sanatseverleri bir araya getiriyor. 22 Mart’ta Ferda Art Platform’da başlayacak sergiyi bugünden ajandanıza not edin...

Spotify’da “Spiritüller” adında bir podcast var. Her bölümü 5-6 dakikadan oluşan eğitimleri dinleyin...

Kendinize ‘şık’ kıyafetler alın bugün. Yaz alışverişi için zaman geldi çünkü...

Gün içerisinde ‘en az bir saat ekransız kalın’ ve ailenizle vakit geçirmeye başlayın...

Stresin panzehiri nedir? Cevabı merak ediyorsanız 1 saatlik online eğitime ‘biletix’ten bilet alarak katılabilirsiniz...

Masterpiece Galata’da öğretici atölyeler var. Mesela bugün ‘heykel’ günü. Öğrenmek istiyorsanız Galata’yı ziyaret etmeniz yeterli...

En son ne zaman bir barınağa gittiniz? Minik dostlarımız bizi özlemiştir vakit de varsa bir uğrasak mı bugün?

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

10 Mart 2021
İstanbul Gece Gündüz Müzik Festivali başladı. Uluslararası ödüllü sanatçıları bir araya getiren festival için biletler, ‘biletix’te...

Sabine Stading’in “Petronella Elmapüresi-Büyülendi ve Dondu Kaldı” kitabı minik okurları çok mutlu edecek...
***
Sultanahmet’e son zamanlarda uğramadıysanız ilk fırsatta uğrayın.
Değişimi fark edecek ve tam bir günü Sultanahmet sokaklarında geçireceksiniz...
***
Bir vapura atlayıp Heybeliada Mavi Restoran’da güneşi batırmak bugünün en keyifli ‘an’ı olabilir...
***

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Helal olsun Esra

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Mart 2021
Esra Dermancıoğlu ve Murat Balcı arasında bir ilişki başladığı konuşuldu geçen hafta.

Olabilir, bizleri ilgilendirmez de zaten.

Ama sonrasında bir magazin programında bu konuyu konuşanların ‘kin ve nefret’ dolu söylemleri hepimizi ilgilendirir.

Kendi özel hayatlarındaki mutsuzluklarını tüm ülkeye saçan kahramanlarımızın isimleri, Bircan, Arto ve Seren. Dermancıoğlu ile Balcı’nın fotoğrafı ekrandayken aynen şu diyaloglar geçiyor kahramanlarımız arasında.

Bircan: “Fotoğrafta arkadaşlık dışında bir şey yok.”

Arto:

“Siz kadınlardan her şey beklenir. Esra mantalite olarak çok değişik bir kadın, çok açık görüşlü.”

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

9 Mart 2021
Bugün birine ‘iyi ki varsın’ deyin. Hediyenin ‘sözlü’ halidir bu...

Çok işim var diye kahvaltıyı geçiştirmeyin. Nerede olursanız olun mutlaka kahvaltıya vakit ayırın...

Vadistanbul’a giderseniz Michelle Brasserie’de nutellalı ve çilekli pancake deneyin...

Nuray Şahin’in “Gün Gibi Yeniden” kitabını okumalısınız. Genç yazarın satırlarında pozitifliğin formülü gizli...

Nuray Karadeniz ismini bir yere not edin. Yazar, “Susma” ve “İşşa” kitaplarıyla kadınların sesi olmayı başarmış...

157 yıl önce Eminönü’nde açıldı ‘Hafız Mustafa 1864’ ve halen tarih kokuyor içerisi. Osmanlı Sarayı’nın tatlıcısına bir uğrayalım...

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İmaj değişikliği diye buna denir

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Mart 2021
Bazı ayrılıklar kadınlara çok yarıyor. İlişki sırasındaki ‘kendini bırakmışlık’, belki de gördüğü ‘psikolojik şiddet’ öyle yıpratıyor ki kadınları. Bambaşka biri oluyorlar ilişki yaşarken.

Siz hiç hayatındaki kadının güzel görünmesini istemeyen bir erkek tanıdınız mı? Çok var aslında. Bunu bazıları açık açık söylerken, bazıları da hiç dillendirmeden uyguluyor planını. Çok can sıkıcı bir durum bu.
Ayrıldıktan sonra ‘nefes almak’ diye bir gerçek var.
Aslında erkeği kadını yok bu nefes almanın.
Kendini bir ‘kafesin içinde’ gören herkes, o kafesten kurtulduktan sonra ‘iyileşmeye’ başlıyor.
Neyse...
Bunlar aklıma Deniz Seki’nin yeni imajını görünce geldi.
Nasıl değişmiş güzel şarkıcı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Mart 2021
Rumeli Hisarı’nda ‘Nezih Kebap ve Kahvaltı’da güne kahvaltı ile başlayalım. Yöresel kahvaltı hasreti çekenler için çok ideal bir mekan.

Ankara’da halen denemeyen varsa ‘Deniz Kozanlı Kahvaltı Evi’ne bugün gidilebilir.

İzmir’de de kahvaltı seçenekleri çok ama hava güzelse kordon civarında bir kafede kahvaltı yapmanın tadı çok başkadır.

İster tek ister arkadaşlarınızla online konser keyfinde bugün sahnede ‘Fikri Karayel’ var. Adres ‘biletix.com’.

Yorgos Lantimos’un ‘Köpek Dişi’nden sonra çok konuşulan bir diğer filmi ‘Kutsal Geyiğin Ölümü’ bir başyapıt olmuş.

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ‘Tarihe Yön Veren Kadınlar’ konferansı saat 13.00’te. ‘Aktiffelsefe.org’ sayfasından izleyebilirsiniz.

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Konya deyince aklıma geldi

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Mart 2021
Aleyna Tilki’ye sormuşlar,  “Amerika’da doğmuş olsaydın nasıl olurdu” diye.

O da, “Kötü olurdu. Oradaki starlardan farkım kalmazdı. Anadolu’nun enerjisini taşımak bana çok şey kattı. Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya’da doğmuş olmamdır” diye cevap vermiş.

Herhalde böylesine ‘popülerliğini yitirmiş’ bir soruya böyle akıllıca cevap veren uzun zamandır olmamıştı.

Haklı Aleyna.

Konya’nın havasından mı suyundan mı bilinmez ama farklı bir enerjisi var. Mesnevi gibi büyük bir eser, Mevlana gibi büyük bir değer tarafından Konya’da yazıldı. Birçok dilde çevirisi yapılan Mesnevi tüm insanlığa armağan niteliğinde.

Kendimce “Aleyna haklı, Konya varsa işin içinde, ülke sınırlarını aşmak çok normal” diye mırıldanırken aklıma Güngör Bayrak geldi.

Şerife Bayrak yani.

Yani aslında

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Mart 2021
Spora gitmeye üşenenler için uygulama üzerinden eve gelen spor hocası dönemi başlamış. Fena fikir değil aslında, bir araştırabilirsiniz.

14 Şubat’taki ‘Pinhani’ konserini kaçıranlar için tekrar gösterimi bugün ‘Jojo Live’da. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
***
İstanbul’un, hikayesi eskilere dayanan apartmanları var. Bugün birkaçını ziyaret edip hikayelerini dinleyin.
***
Starbucks ‘carhop’ hizmetine başladı. Artık mağazada arabanızdan inmeden, yanınıza gelen ‘barista’ yardımıyla sipariş verebileceksiniz.
***
Şiir severseniz eğer Yılmaz Erdoğan’ın ‘Keşke Gelsen’ şiirine çektiği klibi izleyin bugün.


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Fakat bu sefer güzel açıldık

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Mart 2021
Bazı restoran ve kafeler salı günü, kalanları ise dün açtı kapılarını. Öyle özlemişiz ki bir yerde oturup arkadaşlarla sohbet etmeyi. Özellikle kafeler ilk günden doldu taştı.

Hafta sonu rezervasyonları bile bugünden kapandı birçok mekanın.

Salı sabahı evden çıkıp mekan mekan gezdim.

Nişantaşı’nda başladığım tur, saat 19.00’da Ataşehir’de sonlandı.

Gördüklerimden sonra açık ve net söylüyorum, ‘bu dönem farklı olacak.’

İşletmelerin tamamı mesafe, hijyen gibi kurallara uyuyor.

Kapıdan adım attığınız an bir görevli size ‘HES’ kodunuzu soruyor. Eğer riskli durumda değilseniz masanıza oturabiliyorsunuz.

Saatler 19.00’a yaklaşınca masalarda homurdanmalar başlıyor.

5-10 dakikalık gecikmeyle müşteriler hesaplarını ödeyip mekandan çıkıyor.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Mart 2021
Sabah yürüyüşü sonrası bir kafede oturun bugün. Geleni geçeni seyredin.

Büfelerde oturmayı özleyenlerdenseniz haydi favori büfemize doğru yola çıkalım.

Hafta sonu için ‘izci kampına’ ne dersiniz? Evde ama dışarıda değil. İnternetten araştırıp evde keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Must Nişantaşı dün açıldı. Yemekleri, tatlıları hepsi çok lezzetli. Bugün birkaç saatimizi ‘Must’a ayırsak fena yapmayız aslında.


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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Mart 2021
Sabah kahvemizi Nişantaşı’nda ‘Gizia Brasserie’de içelim. Çok iyi kahvaltılıkları da var.

‘Boel Nişantaşı’nda yoldan geleni geçeni izleyelim. Çok özledik çok.




Ocakbaşı muhabbetlerini özlediysek ‘Nişantaşı Cabbar’ açtı kapılarını. “Bana bir cabbar kebap” demeyi unutmayın.

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Yanlış üslup doğru sözün celladıdır

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Mart 2021
Bülent Ersoy maalesef kürk satın alma alışkanlığına devam ediyor. Yıllardır vazgeçmiyor bu huyundan.

Çok eleştirildi, umursamadı.

Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.

Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.

Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.

O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.

“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.

Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Mart 2021
Dijitalden dergi okuyalım. ‘Science UP’ mart sayısı yayınlandı. Dijital detoks, deprem fırtınaları, pandemi zekası... Konular bol.

Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.

Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?

Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.

‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.

Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.

Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Mart 2021
Bugün sizin için 1 Mart Tek Başına Tatil Planlama Günü. Huzurlu ve özgür hissettiren bir seyahat planlayın.

Zayıfla, Diril, Canlan” eğitimine başlayabilirsiniz. 1 saat boyunca metabolizma hızlandıran kadim nefes tekniklerini öğrenmek için adres Biletix.com.

Son aylarda moda ‘oversize’ yani büyük boy kıyafetler. Artık baştan aşağıya rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Bir alışverişe çıkılır bugün.

Bir sevdiğinize hediyelik biblo alın bugün. May Gift Shop’un Instagram adresinde alternatif çok.

Bugüne ‘Üşengeç Pastası’ yapmak yakışır. Bisküvi, kakao, un... Haydi işe koyulun.

Ödem atan detoks içeceklerinden zarar gelmez. Hatta evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalında senfonik Amerikan müziğinin üstadı Aaron Copland’ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri var. Kaçırmayın.

Şöyle bir

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İbrahim Tatlıses evleniyor

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Şubat 2021
İbrahim Tatlıses’in sevgilisi Gülçin Karakaya, son günlerde magazin sahnesine çıkmaya başladı.

Adeta “Ben buradayım” diyor.

“Artık benim dönemim başlıyor” dercesine paylaşımlar yapıyor.

Söylentilere göre Gülçin Hanım, İbrahim Tatlıses’ten beklediği evlilik teklifini aldı.

Ve “evet” cevabını verdi.

Hatta
geçtiğimiz haftalarda yasak olmasına rağmen bir kebapçıda, İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de olduğu bir masada bu kararı kutladılar.

O kutlama sonrası hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı gelin adayı Gülçin Hanım.

Son günlerde mağaza mağaza gezip düğün hazırlıkları için alışveriş yapıyor.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Şubat 2021
Hafta sonu ufak porsiyonlar koyalım tabaklarımıza.

Daha sağlıklı.

Richard Gere de Bruce Willis de çok gençti o zamanlar. Sene 1997’ydi. Bugünün filmi ‘Çakal’ olsun. Dijital platformda var.

Dün Melike Şahin yeni şarkısını çıkardı.

Hepsi Geçti’ isimli şarkıyı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.

Eda Baba bugün 21.00’de PSM Online’da ücretsiz bir konser verecek.

Konsept ‘zamanda yolculuk’.

‘Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin’

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Nükhet Duru Ali Kocatepe’ye ne yaptı?

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Şubat 2021
Çok iyi sanatçıdır Nükhet Duru. Onun kadar iyi bir sanatçı ve bestecidir Ali Kocatepe. O yüzden böyle usta isimlerin birbirine düşmesi hep canımı sıkmıştır. Benzer bir ‘iç sıkıntısını’ Nilüfer ve rahmetli Kayahan arasındaki anlaşmazlıkta da hissetmiştim.

Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli yayına girince Ali Kocatepe ile arasında bir kriz olduğunu öğrendik.

Meğer Nükhet Duru’nun geçen sene çıkardığı düet albümündeki bazı şarkıları Kocatepe ‘veto’ etmiş.

“Albümde şarkılarım yer almayacak” demiş.

Öyle arada kalmış şarkılardan bahsetmiyoruz.

“Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz.

Konu kapandı, unutuldu derken o albümün hazırlık sürecini anlatan bir belgesel projesine “evet” dedi Nükhet Duru. Ve “Duru Olmak” adlı belgesel ortaya çıktı.

Belgesel henüz yapım aşamasındayken aradaki gerginliğin farkında olan Netflix ekibi, Ali Kocatepe ile iletişime geçip şarkıların kullanım iznini istiyor. Kocatepe de olumlu yanıt veriyor. Ancak geçen ağustos ayında yaşanan olay iki ismin arasını yeniden açıyor.

İddiaya göre Ali Kocatepe, ağustos ayında Nükhet Duru’nun Bodrum’da verdiği konsere gidiyor. Seyirciler arasındaki yerini alıp Duru’yu dinliyor.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Şubat 2021
Uzun süre evde kalmak alerji riskini artırıyor. O yüzden dışarı çıkmayı ihmal etmeyin. Karantina öncesi haydi temiz havaya çıkalım.

Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?

Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden             bir çay.

Adres ‘kaave.com.tr’

Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.

Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.

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