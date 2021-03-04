Bugün ne yapsak

Dijitalden dergi okuyalım. ‘Science UP’ mart sayısı yayınlandı. Dijital detoks, deprem fırtınaları, pandemi zekası... Konular bol.

Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.

Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?

Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.

‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.

Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.

Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini