Bugün ne yapsak

Çok eleştirildi, umursamadı.
Tepki gördü, “Bana ne yahu” deyip devam etti.
Bazı dernekler ayaklandı, görmezden geldi.
Anlaşılan o ki, bu iş böyle devam edecek.
O kürklere uçuk kaçık fiyatlar ödeyerek bir katliama destek olduğunu fark edemeyecek Ersoy.
“Sadece benim almamamla kürk sektörü bitecek mi” diye düşündüğüne de eminim.
Evet, belki giyim kuşam uğruna katliamlar devam edecek Bülent Hanım, fakat
“Zayıfla, Diril, Canlan” eğitimine başlayabilirsiniz. 1 saat boyunca metabolizma hızlandıran kadim nefes tekniklerini öğrenmek için adres Biletix.com.
Son aylarda moda ‘oversize’ yani büyük boy kıyafetler. Artık baştan aşağıya rahat kıyafetler tercih ediyoruz. Bir alışverişe çıkılır bugün.
Bir sevdiğinize hediyelik biblo alın bugün. May Gift Shop’un Instagram adresinde alternatif çok.
Bugüne ‘Üşengeç Pastası’ yapmak yakışır. Bisküvi, kakao, un... Haydi işe koyulun.
Ödem atan detoks içeceklerinden zarar gelmez. Hatta evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
CRR Konser Salonu’nun YouTube kanalında senfonik Amerikan müziğinin üstadı Aaron Copland’ın tiyatro ve sinemaya bakışını sergileyen “Perdenin Önü, Arkası” konseri var. Kaçırmayın.
Şöyle bir
Adeta “Ben buradayım” diyor.
“Artık benim dönemim başlıyor” dercesine paylaşımlar yapıyor.
Söylentilere göre Gülçin Hanım, İbrahim Tatlıses’ten beklediği evlilik teklifini aldı.
Ve “evet” cevabını verdi.
Hatta
geçtiğimiz haftalarda yasak olmasına rağmen bir kebapçıda, İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in de olduğu bir masada bu kararı kutladılar.
O kutlama sonrası hiç zaman kaybetmeden hazırlıklara başladı gelin adayı Gülçin Hanım.
Son günlerde mağaza mağaza gezip düğün hazırlıkları için alışveriş yapıyor.
Daha sağlıklı.
Richard Gere de Bruce Willis de çok gençti o zamanlar. Sene 1997’ydi. Bugünün filmi ‘Çakal’ olsun. Dijital platformda var.
Dün Melike Şahin yeni şarkısını çıkardı.
‘Hepsi Geçti’ isimli şarkıyı tekrar tekrar dinleyebilirsiniz.
Eda Baba bugün 21.00’de PSM Online’da ücretsiz bir konser verecek.
Konsept ‘zamanda yolculuk’.
‘Rüzgarın yönünü değiştiremezsin ama yelkenini hedefine doğru çevirebilirsin’
Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli yayına girince Ali Kocatepe ile arasında bir kriz olduğunu öğrendik.
Meğer Nükhet Duru’nun geçen sene çıkardığı düet albümündeki bazı şarkıları Kocatepe ‘veto’ etmiş.
“Albümde şarkılarım yer almayacak” demiş.
Öyle arada kalmış şarkılardan bahsetmiyoruz.
“Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz.
Konu kapandı, unutuldu derken o albümün hazırlık sürecini anlatan bir belgesel projesine “evet” dedi Nükhet Duru. Ve “Duru Olmak” adlı belgesel ortaya çıktı.
Belgesel henüz yapım aşamasındayken aradaki gerginliğin farkında olan Netflix ekibi, Ali Kocatepe ile iletişime geçip şarkıların kullanım iznini istiyor. Kocatepe de olumlu yanıt veriyor. Ancak geçen ağustos ayında yaşanan olay iki ismin arasını yeniden açıyor.
İddiaya göre Ali Kocatepe, ağustos ayında Nükhet Duru’nun Bodrum’da verdiği konsere gidiyor. Seyirciler arasındaki yerini alıp Duru’yu dinliyor.
Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?
Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.
Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden bir çay.
Adres ‘kaave.com.tr’
Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.
Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.
Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.
Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.
Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.
Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.
Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.
Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...
Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...
Dükkanın genç sorumlusu Fırat Bey’i bulursanız size ufak sürprizleri olacaktır...
Sılanaz, pop müziğin yeni temsilcisi olmaya aday. ‘Yalan’ adlı şarkısı için çektiği klibe bugün bir şans verebilirsiniz...
Ayna tutkunları hemen ‘Trend Like’ın Instagram hesabına hücum edin.
Büyük boy ayna konusunda uzmanlar....
Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında gezin bugün...
Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...
Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...
Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...
Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...
Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...
Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda
Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...
Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.
Peki ne oldu?
“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.
Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.
Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.
Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.
Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...
Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?
Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...
Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...
Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.
Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...
Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.
Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.
Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.
İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?
Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘
‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’
‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’
Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...
Malcolm&Marie’yi seyrettim.
Gerilim arayanlar uzak dursun...
Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.
Başka bir film bu.
Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.
Çok fazlayız eminim.
Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.
Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.
Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.
Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.
Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.
Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.
Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.
Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.
Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.
Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.
TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
Bugün ne yapsak
Dijitalden dergi okuyalım. ‘Science UP’ mart sayısı yayınlandı. Dijital detoks, deprem fırtınaları, pandemi zekası... Konular bol.
Karadeniz döneri diye bir gerçek var. En iyilerinden biri için ‘Sebat Döner’in mutlaka ziyaret edilmesi gerek.
Şu el yapımı çikolataları denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. ‘Vanilla Rococo’ haftanın mutluluk kaynağı olsun mu?
Şu ışıltılı ağaçlar evinize renk katacak. @thesparklingtrees’in Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz.
‘Duygularla Barışmak ve Duyguları Yönetmek’ eğitimi için ‘biletix’ten biletinizi alın bugün.
Mart ayı; yogaya başlamanın tam zamanıdır.
Evlere kapanalı 1 sene olacak yakında. Geçirdiğimiz koca bir yılın size öğrettiklerini bir deftere yazın.
‘Hürriyet Seyahat’ sayfasından mart ayı için gidilecek yerlere baktınız mı?
Ufak bir bahçeniz bile varsa ‘çiçek tohumları’ satın alıp başlayın ekmeye bugün.