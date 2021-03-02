Bugün ne yapsak

Çok iyi sanatçıdır Nükhet Duru. Onun kadar iyi bir sanatçı ve bestecidir Ali Kocatepe. O yüzden böyle usta isimlerin birbirine düşmesi hep canımı sıkmıştır. Benzer bir ‘iç sıkıntısını’ Nilüfer ve rahmetli Kayahan arasındaki anlaşmazlıkta da hissetmiştim.

Nükhet Duru’nun “Duru Olmak” adlı belgeseli yayına girince Ali Kocatepe ile arasında bir kriz olduğunu öğrendik.

Meğer Nükhet Duru’nun geçen sene çıkardığı düet albümündeki bazı şarkıları Kocatepe ‘veto’ etmiş.

“Albümde şarkılarım yer almayacak” demiş.

Öyle arada kalmış şarkılardan bahsetmiyoruz.

“Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” adlı unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz.

Konu kapandı, unutuldu derken o albümün hazırlık sürecini anlatan bir belgesel projesine “evet” dedi Nükhet Duru. Ve “Duru Olmak” adlı belgesel ortaya çıktı.

Belgesel henüz yapım aşamasındayken aradaki gerginliğin farkında olan Netflix ekibi, Ali Kocatepe ile iletişime geçip şarkıların kullanım iznini istiyor. Kocatepe de olumlu yanıt veriyor. Ancak geçen ağustos ayında yaşanan olay iki ismin arasını yeniden açıyor.

İddiaya göre Ali Kocatepe, ağustos ayında Nükhet Duru’nun Bodrum’da verdiği konsere gidiyor. Seyirciler arasındaki yerini alıp Duru’yu dinliyor.