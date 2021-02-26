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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak
Orkun Ün

Orkun Ün

Yazarın tüm yazıları

Bugün ne yapsak

26 Şubat 2021

Uzun süre evde kalmak alerji riskini artırıyor. O yüzden dışarı çıkmayı ihmal etmeyin. Karantina öncesi haydi temiz havaya çıkalım.

Bugün ne yapsak

Bir ağaca sarılmanın ya da olduğunuz yerde zıplamanın beden frekansınızı yükselteceğini biliyor muydunuz?

Zülfü Livaneli’nin denemelerinden oluşan “Edebiyat Mutluluktur” İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Yaban mersinli muffin kekin enfes aromasına sahip Blueberry Muffin Tea hafta sonu için stok yapılmayı hak eden             bir çay.

Adres ‘kaave.com.tr’

Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Zevk Meselesi” ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergide 13 sanatçı ve kolektifin eserleri var.

Bugün ne yapsak

Kavacık’ta Bayramoğlu Döner, Beşiktaş’ta Karadeniz Döner’de öğle molası verelim.

Bugün ne yapsak

Büyük Ev Ablukada’ bu akşam ‘World Akustik’ sahnesine konuk oluyor. Adres @yapikredibomontiada Instagram hesabı.

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayınlanan konser serisinin bu akşamki konuğu rap müziğin usta ismi Ceza. Konser saat 21.30’da başlayacak.

Konserler öncesi “Antik Çağ’da Roma’da Günlük Yaşam” adlı bir sanal konferans var. Biletler ‘biletix’te.

 

 

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Acun, Reynmen’i ‘sildi’

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Şubat 2021
Kısaca hatırlayalım...

Acun Ilıcalı, Reynmen’e her fırsatta destek olmuş hatta son olarak kendi dijital platformunda ona bir program teklif etmişti.

Sonra işler değişti ve o proje iptal oldu. Daha önce Dominik’e gidip Acun Ilıcalı ile paylaşımlar yapan Reynmen bir anda “bu halk neden Survivor izler” gibi bir açıklama yaptı.

Bu açıklama bardağı taşıran son damla oldu.

Acun Ilıcalı ve Reynmen artık Instagram’dan takipleşmiyor.

Takipten ilk çıkan kim oldu bilmiyorum ama o işi de Reynmen’in yaptığını ve Ilıcalı’nın ‘ohhhh be’ dediğini tahmin edebiliyorum.

Gelelim Reynmen ile ilgili tespitlerime...

Kesinlikle bir akşam önce dediklerini ertesi gün hatırlamıyor...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

25 Şubat 2021
Beyoğlu’ndaki Baran Lahmacun’u keşfetmeniz gerek.

Dükkanın genç sorumlusu Fırat Bey’i bulursanız size ufak sürprizleri olacaktır...

Sılanaz, pop müziğin yeni temsilcisi olmaya aday. ‘Yalan’ adlı şarkısı için çektiği klibe bugün bir şans verebilirsiniz...

Ayna tutkunları hemen ‘Trend Like’ın Instagram hesabına hücum edin.
Büyük boy ayna konusunda uzmanlar....

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

24 Şubat 2021
İyi dilekler dileyin. Çünkü müjdeli haberlere doğru geçiş yaptığımız bir haftanın içindeyiz...

Online Moda ve Hazır Giyim Fuarı açıldı. ‘Fashionistonline.com’dan modanın sihirli dünyasında    gezin bugün...

Dünyaca ünlü senaristleri, yazarları, yönetmenleri dinlemek için Mylos Yayın Grubu’nun YouTube sayfasına girmeniz gerekiyor. Çünkü ‘Polisiye Festivali’ başladı...

Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü ile akşam 20.30’da Paris’i keşfediyoruz. Sanal tur için biletler ‘biletix’te...

Akşama izleyecek film arayanlar TRT 2’de “Cengiz’in Çocukları” adlı yapımı izleyebilirsiniz...

Hazır Mars ile ilgili haberler dolaşırken TRT Belgesel’de “Uzayın Bilinmeyenleri” belgeseline bir göz atmak isteyebilirsiniz. Belgesel saatimiz 17.50...

Yoga, pilates ve meditasyon derslerine ilgi çok arttı. Herkese göre bir ders içeriği var. Hadi başlayalım...

Eğer dışarı çıkacaksanız Beyoğlu’nda

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Kaan Yıldırım’a helal olsun

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Şubat 2021
Söz konusu ‘aşksa’ büyük konuşmayacaksın asla. Bakın Hadise’ye, ‘yalnızken’ ne yapılmaması, ne söylenmemesi gerek ders veriyor hepimize.

Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkisine başlamadan önce bir açıklama yapıp, “asla aşığım demeyeceğim” demişti...

Sonra çıtayı biraz daha yükseltmiş ve “asla sevgilimle fotoğraf paylaşmayacağım” diye eklemişti.

Peki ne oldu?

“Çıktığım en güzel yolculuk” da dedi, fotoğraf da paylaştı.

Eeee böyledir bu işler, yapmam dediğini yaptırır insana. O yüzden bu olana bitene hiç şaşırmadım.

Ben Hadise’nin son hamlesine çok şaşırdım.

Hayranları Hadise’nin paylaştığı fotoğraflarda bir detay yakalamış.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

23 Şubat 2021
Güneşten yarar-lanmak lazım. Kahvaltı öncesi bir parka atalım kendimizi.

Üşenmek diye bir şey söz konusu bile değil...

Kıyıda köşede duran bisikletinizi çıkarma vakti geldi. Mahallemizi bisikletle gezelim mi?

Kış modundan çıkma günleri bunlar. Hazır mıyız yaz planlarını yapmaya?
Bugün yaza dair bir şeyler planlayalım...



Gerilim türü kitapları severseniz eğer Serhat Filiz’in ‘Işıkları Kapatma Anne’ kitabını alabilirsiniz...


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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

22 Şubat 2021
Uyanıyoruz... Sürahideki ılık suya maydanoz ve limon koyuyoruz. Hafta boyunca her sabah içelim...

Bugün ‘Fransız Lezzetleri’ atölyesine katılabiliriz. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde her istasyonda bir kişi çalışıyor. Biletler ‘biletix’te.

Dijital Sahne, adıyla öyle çok etkinlik yapılıyor ki...

Pazartesi akşamı için mutlaka kendinize göre bir etkinlik bulacaksınız.

Yolunuz Beşiktaş’a düşerse ‘Poffertjes Kitchen’a uğrayın ve Hollanda’nın o meşhur minik ve pofuduk kreplerini deneyin.

Lale Kadınlar Topluluğu’ndan ‘Dilhayat Kalfa Eserleri’ albümünü sabahtan açalım. Eskiye müzikli bir yolculuk yapalım.

İstanbul, vapurdan bir başka güzel. İşiniz yoksa bir vapur turu haftaya güzel başlatmaz mı?

Beyaz eşyanıza küçük dokunuşlar yapmak isterseniz, ‘

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“Bu gezegende seni seven biri var”

Orkun Ün

Orkun Ün

21 Şubat 2021
‘Sen bu durumun büyük-lüğünün farkında mısın? Seni seviyorum ben, kendine gel.’

‘Bu hayatta kimse seni benim kadar sevmez.’

‘Dua et benim gibi bir adamla birliktesin.’

Söylemesi çok kolay olan bu sözlerin hepsi aslında ‘psikolojik şiddet’, tıpkı Malcolm’un Marie’ye ‘Bu gezegende seni seven biri var’ demesi gibi...

Malcolm&Marie’yi seyrettim.

Gerilim arayanlar uzak dursun...

Aksiyon arayanlar hemen geçsin. Macera meraklıları hiç başlamasın.

Başka bir film bu.

Tek mekanda, tek gecede başlayıp bitiyor.

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Bu işin sorumlusu el kaldırsın

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Şubat 2021
İbrahim Tatlıses’in yeni imajını görüp ‘bu neeee’ diyen kaç kişiyiz?

Çok fazlayız eminim.

Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.

Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.

Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.

Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.

Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.

Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

20 Şubat 2021
Gaziantep’in meşhur ‘Tostçu Erol’u Karaköy’de güzel tostlar yapıyor. Hafta sonu kahvaltınız için pratik bir öneri.

Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.

Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.

Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

19 Şubat 2021
240 müzisyen, Sosyo App’in desteğiyle 10 gün boyunca evlerinden konser verecek. Müzikli günler bizi bekliyor.

Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.



TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.



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İstanbul’u komple Nusret’e verelim

Orkun Ün

Orkun Ün

18 Şubat 2021
Nusret’in ülke tanıtımı açısından önemini inkar etmiyorum. Sadece ‘tek başına kültür elçisi’ olamaz diyorum. Zaten öyle olmadığı, Türkiye’yi temsil edecekler listesinin çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Ama öyle bir hava yarattık ki hep beraber, adam kendini ‘Türkiye’nin Tek Kültür Elçisi’ sanıyor.

Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.

Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün

Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

17 Şubat 2021
‘Adım Adım Moda Ürünü Yaratmak’ bugünün online etkinliği. İki modacıdan bu işi adım adım öğreneceksiniz. Bilet için adres ‘biletix.com’.

Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.



Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.

Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.


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Koronaya meydan okuyan okuyana

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Şubat 2021
Çok ilginç bir hafta sonuydu. İrem Derici parkta piknik yaparken yakalanınca bir ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ edasıyla utanmadan, sıkılmadan gazetecilere tepki gösterdi. Derici’ye destek vermek isteyen ‘sözde astrolog’ kendine güldürdü. Murat Dalkılıç koronaya meydan okudu, partici gençler yine Rumeli Hisarı’nda toplandı.

‘Son yasak delici’ Murat

Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.

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Bugün ne yapsam

Orkun Ün

Orkun Ün

16 Şubat 2021
Her sene ortalama 10 kişinin gizemli bir şekilde öldüğü Los Angeles’taki “Cecil Otel”in hikayesi bir dijital platform tarafından belgeselleştirilmiş. İzleyin.

**
Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
***
Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.



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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

15 Şubat 2021
Kar topu oynamak için daha iyi bir gün olamaz!

Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
**
Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
***
Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
***
Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.

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“Cem Yılmaz şarkıları katlediyor”

Orkun Ün

Orkun Ün

14 Şubat 2021
Fazla özgüvenin ne hale getirdiğinin açık bir örneğidir Yılmaz Morgül.

Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.

Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.

Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.

Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.

Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.

Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.

Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.

İlahi Yılmaz Morgül...

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Virüsü eve bir arkadaş mı getirdi?

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Şubat 2021
Demet Akalın, Okan Kurt koronavirüse yakalanınca sosyal medya hesabından isyan etti.

Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.

Bunu bilmek çok zor tabii.

Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.

O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.

Ya hep haklıysa Demet Akalın

Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

13 Şubat 2021
Hafif acı bir sivri biber kahvaltıda size eşlik edebilir. Uzmanlar faydalarını saymakla bitiremiyor.

Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.

Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.



Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

12 Şubat 2021
Çay, kahve ile atıştırmalık niyetine bal tüketelim. Alışıp rutininize dönüştüreceksiniz, eminim.

Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.

Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...

Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.

Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...

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