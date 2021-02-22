Bugün ne yapsak

Nusret’in ülke tanıtımı açısından önemini inkar etmiyorum. Sadece ‘tek başına kültür elçisi’ olamaz diyorum. Zaten öyle olmadığı, Türkiye’yi temsil edecekler listesinin çok daha kalabalık olduğu ortaya çıktı. Ama öyle bir hava yarattık ki hep beraber, adam kendini ‘Türkiye’nin Tek Kültür Elçisi’ sanıyor.

Haklı aslında.

Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.

Yapar yani

Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.

Canı istediği gibi takılır.

O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.

Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün

Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.