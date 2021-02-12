Bugün ne yapsak

Önce söylentiler çıkmış kısa bir süre sonra da 2021’nin ilk günlerinde boşanmıştı Sıla ve Hazer Amani çifti.

İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.

İlk adımı Sıla attı.

Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.

Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?

Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.

Bir mevzu bitmişse bitmiştir.

Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.