Bugün ne yapsak

Anlaması kadar...

Anlatması da zor inanın

Ama deneyeceğim...

Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...

Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:

“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”

Pardon ama yuh!

Bu normal bir açıklama mı?

Bu zihniyet kötü...