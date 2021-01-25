Bugün ne yapsak

Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Tarçınlı, zencefilli, az yağlı sıcak süt ile güne başlayalım mı? Bağışıklığı daha iyi ne sağlam tutar ki...
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Bugün “Gülümse Günebakan” adlı tiyatro oyunu var. Online sergilenecek masala çocuğunuzla evden katılabilirsiniz.
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Ne kadar uzun zaman oldu aile büyüklerini aramayalı değil mi? Bugün uzun uzun telefon görüşmeleri yapalım...
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Sokağa çıkma yasağı öncesi dışarı çıkıp temiz havayı içimize çekiyor, yarım saat yürüyoruz. Bugün bunu atlamayalım.
TikTok platformu çıkaracağı albüm için Ferhat Göçer ile yetenek avına çıktı. Göçer’in seçtiği bir şarkısına düet yapacak kullanıcılar arasından 10 kişi albüm için tercih edilecek.
Doğal bir arı ürünü olan ‘polen’ bağışıklık için öneriliyor. Yetişkinler günde 2-4 tatlı kaşığı tüketebilirler.
Babalar ve Çocukları temasıyla düzenlenen Ahmet Turgut Fotoğraf Kupası için başvurular başladı. ‘photocup.com’ adresine girebilirsiniz.
Müteşekkir mi müteşekkil mi? Her ikisi de doğru ama anlamları farklı. Bu tür kafa karıştıran kelimeler için Instagram’da “TDK Türkçe Sözlük” hesabını takip edin.
İşin ciddiyetinin farkına varmak lazım. O yüzden bugün kısa bir zamanımızı “Türkiye’de Suyun Geleceği” araştırması yapmaya ayıralım.
Bence çocuğunuzla bile seyredebilirsiniz. Online düzenlenecek “Disneyland Sanal Gezisi”nde ünlü parkın tarihi anlatılacak. Biletler ‘biletix’te.
Aralık ayında boşanma dedikoduları çıktı ve geçtiğimiz gün de boşandılar.
Halen sosyal medya hesaplarında birbirleriyle olan fotoğrafları duruyor.
İlk kimin eli gidecek, kim geçmişi silecek göreceğiz.
Ama dikkatimi çeken başka bir nokta var...
Mesela Hazer Amani’nin henüz 3 ay önce paylaştığı ve Sıla ile çok mutlu göründükleri fotoğrafları var.
Anlıyoruz ki, bu boşanma kararı üzerinde öyle uzun süre düşünülmemiş.
Hızlıca alınmış bir karar sonrası boşanmış ünlü çift.
Kısık sesle ‘Ege şarkıları’ açalım çalsın fonda akşama kadar. Missss...
Gülümseyin ve sosyalleşin. Bu dönemde nasıl sosyalleşeceğim diyeceksiniz. Facetime, Zoom... Artık hangisini tercih ederseniz...
Online konserlerde aradığınızı bulamazsanız konser arşivlerine bir göz atın. Konsere gitmeyi çok özledik çünkü...
Çok gittik sağa sola. Şimdi kendi topraklarımızda gezelim. Bir rehber eşliğinde Topkapı Sarayı ve Harem gezisi için bilet alalım bugün..
5. nesil kahveciliğin temsilcisi ‘Kaave Roastery’ kış ayları için bir kahve çıkardı ‘Snow White Latte’... Hadi battaniye altına girip yudumlayalım...
Yağ tüketiminizi mümkün olduğunca azaltın. Sabah erken saatlerde yağ yakıcı içecekler içelim...
Çocuklarınız evdeki basit malzemelerle deneyler yapabilecek. ‘Henkel’in YouTube kanalında ‘keşif dünyası’na girin ve evde deney keyfini çocuklarınıza yaşatın.
Akşam BBC Earth kanalında ‘
Kontrollü açılış, mutasyonlu virüs, aşıdaki gecikme derken şubat başına kaldı gibi gözüküyor.
Eğer bu süreç biraz daha uzar ve restoranlar 1 ay daha kapalı kalırsa koca bir yılın yarısını kapalı geçirmiş olacaklar.
Bazı esnaflar seslerini duyurmaya çalışıp tedbirlerle hemen dükkanlarımızı açalım diyor.
Bazılarının ise hiç sesleri çıkmıyor.
Neden sesleri çıkmıyor biliyor musunuz?
Çünkü hallerinden memnunlar.
Çünkü onlar gemilerini bir şekilde yürütüyorlar.
Kimse kusura bakmasın ama bu işin önüne geçmek artık zor.
Yeniliklere kapımızı açacağımız bir gün olsun. Katı kurallarınızı yumuşatın. Ben demiyorum, astrologlar uyarıyor.
1951 yılında basılan, Salinger’in ilk ve tek romanı olan “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı okumadıysanız bir çırpıda okuyacaksınız.
İstanbul’da “Esteban”ın hamburgeri çok farklı, çok lezzetli çok çok çok...
Pandemi koşullarının sanat üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulayan “Acı Reçete #02” sergisi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.
Haydi kendinize 28 günlük bir “kişisel gelişim planı” yapın ve gün gün uygulayın.
Yalıkavak ve Yeniköy’de şubeleri olan Eskiyer Restoran’ı arayın.
-Kahvaltıda ‘avokadolu ve çedar peynirli göz yumurta’ yapın. İsmi kafa karıştırmasın, yapımı çok kolay
***
-Sabah suyumuzu içtikten sonra bir avuç ceviz yemeyi unutmamak lazım.
***
-Geçin ayna karşısına, ‘gülme egzersizi’ yapın. Evet evet, sebepsizce gülün.
***
-Unutmayın her rock star’ın bir ekibi olur. Yardım istemekten çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan fikir alın. Aranızdaki güven bağlarını güçlendirin.
***
Gördük işte son bölümde Volkan’ı. Asya’nın kapısına dayandı. Ağladı.
Asya’ya “Şehrimi terk et, seni görmek istemiyorum, ben sensiz iyiyim” dedi. Saçmaladı.
Volkan, Asya’sız iyi falan değil aslında.
Olay Volkan ile Asya da değil.
Biziz.
Bu, erkeklerin genel bir tavrı.
Bir ilişki yürürken “Nasılsa beraberiz, beni bırak(a)maz” deyip öyle hoyratça davranıyoruz ki...
Arayıp sormama, aynı sofrada yemek yememe, eve geç gelme, sağda solda hayatındaki kadın hakkında küçük düşürücü konuşmalar, hatta aldatma...
Perdeleri açıp yağan yağmuru belki de kar yağışını izleyip yarım saat egzersiz yapalım...
Eğer izlemediyseniz, akademi ödüllerinde 8 ödül sahibi ‘Slumdog Millionaire’ bugün TRT 2’de...
Dünya sarılma gününe az kaldı. Sahi en çok kime sarılmayı özlediniz? Hadi fotoğraflarınızı kurcalayın ve paylaşın...
Zaten evdeyiz. O yüzden üşenmeyelim. Hiç açmadığımız bir dolap varsa açıp baştan sona düzene sokalım...
Eros Ramazzotti sokakta yürüyüşe çıksa böyle bir kalabalık toplayamaz...
Andrea Bocelli bu denli agresif bir hayran kitlesine sahip değil...
Giorgio Armani ile aynı mekanda kahve içse Can Yaman, kalabalık Can’a doğru koşar,
o derece.
Bu olan bitene ‘PR’ çalışması mı dersiniz, yoksa İtalyanların akıl tutulması mı bilemem.
Zaten konumuz da bu değil.
Çünkü söylenenlere göre Can Yaman için
10 öykülük özel bir seçkiden oluşan “Ölümsezen” Mehmet Erkan’ın kaleminden piyasaya çıktı. Şehir insanının yalnızlığını ele alan kitap, çok “biz”den.
Milano Moda Haftası başlıyor bugün. İzlemek için adres https://www.cameramoda.it/
Taşların iyileştirici etkisine inanıyorsanız burcunuza özel, doğal taşlardan yapılmış bir bileklik alın.
“Night Stalker: Bir Seri Katili Yakalamak” Netflix’in yeni mini dizisi. Ekran karşısında hop oturup hop kalkmayı sevenlere önerimdir.
Badem yemek uyku kalitesini artırıyor. Her gün bir avuç badem alışkanlığı iyidir.
Eminönü ya da Moda’ya yolunuz düşerse, en iyi ‘Berliner’ (Alman Çöreği) için Gurmania’yı ziyaret edin. Çok lezzetli.
Gün boyu mum yakalım. Mesela ‘lavanta kokulu doğal soya mumları’ hem güzel kokuyor, hem rahatlatıyor.
“Acaba bu sefer doğru söylüyor mudur Aleyna Tilki?” diye kafa patlattım.
Ama parçaları birleştiremedim ve maalesef Aleyna’ya yine hak veremedim.
“Aşırı kaba erkekler gibi aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence. Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten bu aşırı kibarlık” dedi ve yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.
KATILMIYORUM.
Kibarlık iyidir...
Kibarlık her zaman kazandırır.
Bir erkek, hemcinslerine de karşı cinse de kibar davranıyor diye ‘
Güne tatlı bir başlangıç nasıl olur? Sizi gün boyu gülümsetecek, “yaban mersinli dutch baby” tarifine internetten bakabilirsiniz.
Salgından ve stresten uzak yaşam önerileri için bugün Hürriyet Seyahat’e göz atın.
Kendi aracınız ile sportif sürüş eğitimi almak isterseniz, 7 saatlik bir eğitim paketi “bodo.com”da sizi bekliyor.
Brokoli, kereviz, pırasa... Birini seçin ve yemeğini yapın. Son zamanlarda böyle sağlam beslenmek çok mühim.
Sağlıklı yaşam için uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen uyku ve pandemi panellerine katılın.
Balat
“Zeki Müren kötü bir rol modeldi” dedi. “Çocuklar o dönem travmalar yaşadı” dedi.
Saçmaladıkça saçmaladı yani.
Çok değil 3 sene öncesine dönelim.
Yine bir gazeteye röportaj veren Özdemir Erdoğan o gün şöyle söylüyor;
◊ Moğollar ve Cem Karaca, müzik bilgileri kısıtlı olmasına rağmen dinleniyorlar.
◊ Biz taklitçi milletiz. Moğollar, Cem Karaca ve Ahmet Kaya yurtdışına çıkıp Batı’yı taklit etmeye başladı.
◊ Tarkan çok orta karar bir isim. Hele o “Alaturka” albümü, çok vasat.
Son röportajında “kendince” övdüğü Bülent Ersoy hakkında ise o zamanlar, “Bülent Ersoy bu kadar magazine çıkacağına keşke 2 şarkı söylese. Hareketleri
Bugün rehber eşliğinde online “Salvador Dali” müzesini gezecektik. Tükenmiş biletler. Yarın “British Museum” gezisi var. Tükenmeden biletinizi alın.
Bugün saat 15.00-16.00 arası bir elma yemeyi unutmayın.
Ara öğün dedikleri bu işte...
Bugün yakın bir arkadaşınızı arayın, “Kilo aldın” demek yok. “Dikkat et, bu gidiş iyi değil” deyin o anlayacaktır. (2 dakikada spor arkadaşı yapma taktiği...)
Minik dostunuza bir tablo yaptırın.
Onu mutlu etsenize...
Bugün ne yapsak
Akşam 20.00’de kimseye söz vermeyin Rusya’ya gidiyoruz “Puşkin Müzesi”ni geziyoruz. Biletler ise biletix’te.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Haftaya verimli başlamak için bugün, size yük olan işleri hızlıca halledin. İyimser ve olumlu olmaya çalışın.
Her pazartesi o hafta için kendinize bir ‘hedef’ belirleyin. Bunu her hafta yapın.
Pancarın faydaları saymakla bitmez. Peki, doyurucu ve sağlıklı bir meze desem? Haydi ‘pancarlı humus’ yapalım.
Şu dönemin yükselen değeri ‘podcast’ler. Bugün bir atölye var. Kendi podcast’inizi yapmak bu atölye ile artık kolay...
Günün filmini çok seveceksiniz. “Beyaz Kaplan” adlı yapımda Hintliler kendi gerçeklerini çok güzel anlatmış.
Evden çalışıyorsanız mutlaka kısa molalar verin. Kendinize sade bir kahve yapın.
İstanbul’daysanız Galata Mevlevihane’sine gidebilirsiniz. Galata tam bir ‘altın madeni’...
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