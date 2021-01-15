Bugün ne yapsak

Ayaklarınızı 10 dakika yukarı kaldırın. Günün egzersizi bu olsun ve her sabah tekrarlayın.

Güne tatlı bir başlangıç nasıl olur? Sizi gün boyu gülümsetecek, “yaban mersinli dutch baby” tarifine internetten bakabilirsiniz.



Salgından ve stresten uzak yaşam önerileri için bugün Hürriyet Seyahat’e göz atın.

Kendi aracınız ile sportif sürüş eğitimi almak isterseniz, 7 saatlik bir eğitim paketi “bodo.com”da sizi bekliyor.



Brokoli, kereviz, pırasa... Birini seçin ve yemeğini yapın. Son zamanlarda böyle sağlam beslenmek çok mühim.

Sağlıklı yaşam için uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen uyku ve pandemi panellerine katılın.

Balat