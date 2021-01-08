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Haberler>Yazarlar>Orkun Ün>Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

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Bugün ne yapsak

8 Ocak 2021

Bu sabah kendinize bir detoks suyu hazırlayın. Gün boyu yanınızdan ayırmayın.

Bugün ne yapsak
“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.

Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.
Bugün ne yapsak
Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.

Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
Bugün ne yapsak
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.

Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “taze krema” var.

Sebze meyvelerle yapılan 120 kolay ve lezzetli tarif. Sezin Güleryüz’ün “Gökkuşağı Tarifleri” adlı kitabı “bugün hangi yemeği yapsam” bilmecesini “sağlıklı” bir şekilde çözüyor.
Bugün ne yapsak

Haydi kullandığımız unu değiştirelim. Hafta sonu yemek yapacaksak “organik yulaf unu” tercih edelim. Hem yulaf unu lif ihtiyacınızı da karşılayacak.

Çok müzikli, bol kahkahalı “Ata Demirer Gazinosu” var dijital platformlarda. 2 saatiniz keyifle geçecek.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Ocak 2021
Bugün özel bir rehber eşliğinde Ayasofya’ya sanal gezi yapabilirsiniz.

Gezi saat 20:30’da biletler Biletix’te...

Film izlerken kafa yormak isteyenler için ‘MUBİ’ adlı platformu öneriyorum. Özel seçilmiş ve her yerde bulunmayan filmler var...

Kendinize mektup yazın. Delirmedim. Bunu gerçekten yapın. Yazın ve seneye okumak için saklayın...

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‘En güzeli görücü usulü’

Orkun Ün

Orkun Ün

7 Ocak 2021
Yıldız Tilbe deyince akan sular durur.



Birçoğumuzun hayatına şöyle inceden de olsa bir dokunmuşluğu vardır.

Hâlâ dokunuyor.

Hâlâ konuşuluyor.

Bizim kuşağı yazdığı sözler, yaptığı bestelerle etkiledi, şimdilerde de ‘Z’ kuşağını attığı tweet’ler ve yaptığı açıklamalarla etkiliyor başarılı sanatçı.

Son katıldığı bir televizyon programında “Görücü usulü evlenmek en güzeli, kadınların seçtiği erkekler genelde doğru olmuyor” diyen sanatçının bu açıklamalarına sonuna kadar karşıyım.

Görücü usulü günümüzde ikiye ayrıldı.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

6 Ocak 2021
Alın bir arkadaşınızı ormanda bisiklet turu yapın. Üstelik Belgrad Ormanı’nda 2 saatliğine 40 TL’ye bisiklet kiralayabilirsiniz.


Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...

Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...

Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...

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Jet hızıyla ayrıldılar

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Ocak 2021
Zor günlerden geçiyoruz.

Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.

Sonrası pişmanlık...

Sonrası hayal kırıklığı...

Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...

2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.

Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.

Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

5 Ocak 2021
Salı gününün rengi “kırmızı”, günün şifalı taşı ise “yakut ve akik” varsa kuşanın, uğur getirecektir.

Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.

Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.


Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

4 Ocak 2021
Haftanın antioksidanı “demir hindi” olsun. Faydaları saymakla bitmez.

Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.


Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.

Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.

İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.

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“Midemi bulandırıyorlar”

Orkun Ün

Orkun Ün

3 Ocak 2021
Yeni yılın ilk tartışmalı açıklaması Selen Görgüzel’den geldi.

“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.

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Ne diyorsun Deniz Akkaya

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Ocak 2021
Önce bir kadına “Sen anne olamazsın” dedi.

Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

2 Ocak 2021
Bugün kahvemizin yanına bir ‘cheesecake’ eşlik edebilir. Biraz mutlu edelim kendimizi.



Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...

Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.

Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

1 Ocak 2021
Bugün kahvaltıyı atlamak isteyenlerimiz olacaktır. Ama sıkı bir kahvaltı asıl bugün şart. Bol proteinli, yüksek lifli olsun lütfen.

Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?

Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.

Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?

Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Aralık 2020
Yılın son gününe evde adaçayı yakarak başlayabilirsiniz...

Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...

Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...

Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...

Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...

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2020’deki ayrılıklar sayılmasın

Orkun Ün

Orkun Ün

31 Aralık 2020
Öyle bir seneydi ki 2020.

Hükümsüzdür.

O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.

Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...

Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.

Hadi barışalım...

Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.

İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.

Ayrılar mı?

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

30 Aralık 2020
Bugün kendinize bir hedef belirleyin. Bu can sıkıcı günlerde toparlanmamıza faydası olacak.


Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.

Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.

Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.

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“Meğer herkes ‘trol’müş”

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Aralık 2020
Selda Bağcan’ı çok severim.

Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.

Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.

Size de öneririm.

Neyse...

Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.

“Ne demek istediniz” diye sordum;

“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.

Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...

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Bugün ne yapsak?

Orkun Ün

Orkun Ün

29 Aralık 2020
Uyuyamıyor musunuz? Endişe etmeyin çok kişi şu dönem aynı durumda. Haftanın 3 günü spor yaparak rahat uyuyabilirsiniz.


Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.

Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.

Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

28 Aralık 2020
‘Atlı Köşk’te Caz Konseri’ etkinliği var bu akşam. Saat 19.00’da TRT 2 ekranlarında seyredebilirsiniz.


Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.

Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.

Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.

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Ünlü olup parasız kalmak mı zor, ünsüz olup parasız kalmak mı

Orkun Ün

Orkun Ün

27 Aralık 2020
Çoğu kişiyi ikiye ayıran bir polemik var birkaç gündür Öykü Çelik sayesinde.O “Ünlü olup parasız kalmak daha zor” dedi.

Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.

Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...

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Bugün ne yapsak

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Aralık 2020
Cuma günleri yeni şarkılar piyasaya çıkar. Bugün dijital müzik platformlarınızı kontrol edin bence.

-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.

-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.



-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.

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Parti bahçede olunca tamam mıyız?

Orkun Ün

Orkun Ün

26 Aralık 2020
İsimlere bakın.Kenan İmirzalıoğluKıvanç TatlıtuğBaşak DizerÖzge ÖzpirinçciBarış ArduçVe kim bilir daha kimler...


Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.

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