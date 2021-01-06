Bugün ne yapsak?

Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.
Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.
Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.
Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Bugün ne yapsak
Alın bir arkadaşınızı ormanda bisiklet turu yapın. Üstelik Belgrad Ormanı’nda 2 saatliğine 40 TL’ye bisiklet kiralayabilirsiniz.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...
Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...
Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...
Dergi okumayı sever misiniz? Sevmeyi deneyebilirsiniz sanki.
Okumak, öğrenmek çok mühim...
Öyle son dakika film seçmek bazen sıkıcı oluyor. Gündüzden karar verip temalı film gecesi yapın bugün...
Ailece bir karaokeye ne dersiniz? YouTube karaoke için uygun şarkılarla dolu...
İzmirliler! Galette des Rois yani Kral Pastası bugünden itibaren ocak ayı boyunca Leone Patisserie’de kaçırmayın.
‘Bodo.com’ diye bir site keşfettim. Deneyim hediyeleri satıyorlar. Biri mutlaka size göre...
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Erenköy’de ‘Cup Of Joy’ kapılarını açtı. O zaman bugün kahve için doğru adres belli...
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