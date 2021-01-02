Bugün ne yapsak?

Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Bugün ne yapsak
Bugün kahvemizin yanına bir ‘cheesecake’ eşlik edebilir. Biraz mutlu edelim kendimizi.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Eğer hafta sonu çalışarak geçecekse pijamayı mutlaka çıkarın üstünüzden. Günlük kıyafetlerinizi giyinin ve motive olun.
TRT 2’de dün Viyana Filarmoni Orkestrası’nın canlı konseri vardı. Kaçırdıysanız tekrarını bulup izleyin. Muazzamdı.
Cumartesinin online konserinde sahnede Fatih Ürek var. Bilet satışları çok iyi gidiyormuş.
Gölge oyunu severseniz eğer “Karagöz ve Noel Baba” oyununu bugün kaçırmayın. Biletler, Biletix’te
Pazar günü masal tiyatrosu var. “Rapunzel” saat 15.00’ten sonra İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayında olacak.
Bilim kurgucular Kanal D’de bu akşam “Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi” var.
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