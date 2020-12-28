Bugün ne yapsak

Bazıları da “Hayır, ünsüz olup parasız kal da gör bakalım” diyor. Hangisi doğru?
Bir kere parasızlığın ünlüsü ünsüzü olmaz.
Belli bir yaşam standardındayken parasız kalmak da çok zordur.
Neye uğradığını şaşırır insan.
Ama ünlü birinin kısa süreli parasızlığı, ünsüz birinin parasızlığından çok daha kolaydır.
Ünlüyseniz, çoğu mekanı tanırsınız...
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Dışarıda kısa bir yürüyüşe ne dersiniz?
Yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Eğer evdeysek, Şevval Sam’dan bir tango eşliğinde ev sporu yapabiliriz. Şarkımızın adı “Bozcaada”.
Bugün çay tercihimiz yine yeşil çay olsun.
Ama unutmayın günde en fazla 2 fincan!
Bugün ne yapsak
‘Atlı Köşk’te Caz Konseri’ etkinliği var bu akşam. Saat 19.00’da TRT 2 ekranlarında seyredebilirsiniz.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Bunlara ‘Crostini’ deniyor. Kendinizi mutlu etmek için, bugün bu atıştırmalıkları evde yapmayı deneyebilirsiniz
Lüfer istenilen fiyata gelmeye başladı.
Hindi yerine balık tercih edenler en yakın balık pazarına uğrayabilir.
Şehrin Meksikalısı Ranchero’nun ilginç bir önerisi var; 31 Aralık gecesi saatler 00.00’a yaklaşırken 12 üzüm tanesi yiyip 12 dilek dileyin diyorlar. Denenebilir.
Bugün avokado stoklarımızı yenileyelim. ‘Portakalbahcem.com’un taze avokadoları kapınıza gelmeye hazır.
Elektronik ezgileri sevenlere Spotify’daki “Gönül Telini Titretenler” listesi çok iyi gelecek.
2020’de başımıza gelenlere farklı açılardan bakmışlar. Bir kara mizah olan ‘2020 Bit Artık’ dijital platformda yayında.
Bu sene Dijital Yılbaşı geçireceğiz. Haliyle siber saldırılara da çok açık olacağız.
Dikkat etmeye bugünden başlayalım.
Tarzınız dışında aldığınız her ürün dolapta kalmaya mahkûmdur. Almayalım!
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