Bugün ne yapsak

Bu isimler geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi için bir araya geldi.
Söylenene göre bahçede, iddia edildiğine göre sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde.
Peki parti bahçede olunca serbest mi?
Katılabiliyor muyuz?
Sosyal mesafeye uymadan eğlenebiliyor muyuz?
Bu isimler öyle diğer ‘partici’ tiplerden değil aslında.
Artık somut bilgiler de gelmeye başladı. Ocak ayı içinde başlaması planlanan ikinci yeni normalde nargile kafelerin yer almayacağı kesinleşti.
Çünkü nargile kafelere yeni düzenlemeler gelecek.
İşletme sahiplerinden, önce o düzenlemeleri yapmaları istenecek.
Düşünsenize, sigara bile içmiyorsunuz ama nargile içilen bir yerdesiniz.
Ne oturduğunuzdan bir şey anlarsınız, ne ettiğiniz sohbetten.
Ne içtiğiniz çaydan keyif alırsınız ne bir yudum kahveden
Hayat 2 dakikada ‘zehir’ olur size.
Beyoğlu’nda Atlas Sineması ve Pasajı’nın tadilatı bitti. Çok şık bir bina kazandı İstanbul. Belki evlere kapanmadan gezilebilir.
Kahvaltı önemli diyoruz hep, ‘patiswiss’ diye bir marka keşfettim. İstanbul ve Ankara’da satış noktaları var. Müsli çeşitleri, granola ve kakaolu fındık kreması denenmeli.
Çocuklara iyi haber. Zorlu Çocuk Tiyatrosu her hafta yeni bir oyun ile YouTube’da.
Sanatı sevelim. Pera Müzesi’nin yeni sergisi “Kristal Berraklığı” salı günü kapılarını açtı. 7 Mart’a kadar devam edecek.
Yapılacaklar listemizin başına Kuzguncuk’ta kaybolmayı ekleyelim bugün...
21 Aralık’ta narlar kırıldıysa bugün bir öğünümüze nar ekleyelim. Mesela narlı bir salata...
Burçlara göre hediye rehberi olduğunu biliyor muydunuz? Hediye arama derdine sonnnn...
Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Dışarıda kısa bir yürüyüşe ne dersiniz?
Yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Eğer evdeysek, Şevval Sam’dan bir tango eşliğinde ev sporu yapabiliriz. Şarkımızın adı “Bozcaada”.
Bugün çay tercihimiz yine yeşil çay olsun.
Ama unutmayın günde en fazla 2 fincan!
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Bugün ne yapsak
Cuma günleri yeni şarkılar piyasaya çıkar. Bugün dijital müzik platformlarınızı kontrol edin bence.
-Asla yapamam dediğiniz bir şey var mıydı? Varsa bu 3 günü onu yapmaya ayıralım.
-Sofraları süslemek en büyük hobimiz son aylarda. Yarım asrı geride bırakan Narin Metal’in çatal, kaşık, bıçak ve aksesuvar setlerine bakmanızı öneririm.
-Çiğ köfte dükkanlarına mesafeliydim. “Elazığlı Çiğ Köfteci Ahmet Usta” değiştirdi fikrimi. Bildiğin ev yapımı. İyiymiş.
-Bugün “Evde Kal Fest” var. Online festivalin bugünkü konuğu 22.00’de Mor ve Ötesi olacak. Haydi telefon başına!
-Bu ‘catering’ firmaları bizleri mutfağa sokmamayı kafaya koymuş. “misafirliq” adlı firmanın menülerine baksanıza.
-İşte size çiçek görünümlü çikolatalardan oluşan bir hediye seçeneği...
-Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir grup hasta aynı odada saatler geçirse ne olur? “Toc Toc” akşam filminiz olsun.
-Huawei’nin Watch GT 2 serisini kullanan arkadaşlarımı gördüm. Uyku problemi olanlara sunduğu çözümler ve 2 haftalık pil ömrüyle “Vay be” dedirtti.
-Sürekli tartılmak kilo vermeyi olumsuz etkiliyor.
-Yılbaşı için villa kiralayanlar siber dolandırıcıların hedefi olmuş. Onlara “oh olsun” diyebiliriz.
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