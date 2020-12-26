Bugün ne yapsak

Haber şöyleydi:

“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”

İlk başta göğsüm kabardı.

Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”

Ama bu işte bir terslik vardı:

Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.

Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!

Bu nasıl iştir!