Bugün ne yapsak

Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
İktisat fakültesinde okuyor ama müziğe olan tutkusunu bastıramıyordu. Arkadaş ortamlarında hep şarkı söylüyor, çok beğeniliyordu.
Alkışlara o dönem alışmaya başladı.
Aynı günlerde babası vefat ettiğinde sene de 1963’tü...
Eğitimini yarıda bıraktı.
‘Madem okuyamıyorum müzikle ilgileneceğim’ dedi ve hayatını müziğe adadı.
Aslında onu dinleyen herkes ‘bambaşka bir ses’ doğduğunun farkındaydı.
Bir orkestra kurdu ve ekibiyle 10 yıl boyunca çeşitli mekanlarda konserler verdi. Sahnesine gelenleri eğlendiriyor, gittiği her yerde kendine hayran bir kitle yaratıyordu.
1977 yılında ilk ‘
Bugün ve yarın sabaha ‘Gülden Karaböcek–Şaka yaptım’ şarkısıyla başlayın. Kıpır kıpır yapacak sizi...
‘Fujibas’ adlı uygulamayı indirin ve uygulamadaki ‘evde kal’ seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz karantina fotoğraflarından yaratacağınız ücretsiz bir foto kitabınız olsun.
Bugün ‘lüfer’ alıp evdekilere bir balık ziyafeti verebilirsiniz. Tam zamanı lüferin!
Canınız balık istemediyse, evde ‘burger’ yapmayı deneyebilirsiniz. Üstelik şöyle, siyah bir aktif karbon ekmeğine ne dersiniz?
Salata yapacaksak mutlaka ‘turp’ ekleyelim. Üstelik hafif limon ve tuzla turp öyle lezzetli oluyor ki...
Yılbaşı sofranız için ‘hindi’ seçeneklerine şimdiden bir göz atın derim. Bu sene erken tükenebilir.
Madem evdeyiz uzanın koltuğa biraz tembellik yapın bugün. Film önerim
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
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Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
¡¡¡
Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
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Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Bugün ne yapsak
Sade bir zihin için sade bir ev... Bugün fazlalıklardan kurtulma günümüz olsun.
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
-Bu akşam Türk sanat müziği yorumcusu Melihat Gülses ile buluşma var. 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarına bekleniyorsunuz.
-4-10 yaş grubundaki çocuğunuzun eğlenerek İngilizce öğrenmesini sağlayan, yapay zeka ile çalışan mobil uygulama Buddy.ai Türkiye’de
-2020’de en çok “drama” izlemişiz. Tamam, yeter içimizi boğduğumuz, biraz tarz değiştirsek mi...
-“Çok da abartmaya gerek yok, ben değil sen kaybettin” kafalarındaysanız, Bağzıları grubunun yeni şarkısı “Sadece Biraz Güzelsin” çıktı.
-İtalya açıklarında kendi adasını inşa eden bir adam; “Rose Adası’nın İnanılmaz Hikayesi” adlı yapım şaşırtıyor.
-Hazır, Contemporary İstanbul yaklaşırken bugün “çağdaş sanat” ile ilgili biraz araştırma yapabiliriz.
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