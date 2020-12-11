Bugün ne yapsak

Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Haydi salı günümüz ‘Türk kahvesi’ ile başlasın...
Atıştırmanın sağlıklısı olur mu diyenler için ‘Sağlıklı Atıştırmalar Atölyesi’ internette sizi bekliyor...
Kolesterol tehlikesine karşı ‘ceviz’ yemeyi bugün de unutmayalım lütfen.
Bugün yanımızda su şişesiyle gezelim. Böylece günde 2 litre suyu rahatça içeriz.
İstanbul’un sokakları ‘İstanbul the Lights’ projesi ile renklenmeye başladı. 3 Ocak’a kadar rengarenk İstanbul’un bol bol fotoğrafını çekin.
Haydi biraz mutlu edelim kendimizi. ‘El yapımı çilekli pralinler’ için Instagram hesabı; ‘hermosachocolate’.
Dünya Sağlık Örgütü haftada
Nero çok hareketli diye kurşunların hedefi oldu. Kont havlıyor diye vuruldu.
Hatay’da bir ‘ruh hastası’, Goldi isimli köpeği yaraladığı için gözaltına alındı. Serbest kalınca ilk işi Goldi’yi öldürmek oldu.
Sütlaç adlı kedi evinin neşesiydi, pompalı tüfekle aldılar canını.
Sisi, yavruları Paşa ve Tosun ile birlikte çöp konteynerinde bir poşet içinde ölü bulundu.
Son olarak Diyarbakır’dan geldi vahşet haberi. ‘Büyü yapmak için’ bir kedinin ayaklarını kesmişlerdi.
Öldü dün...
Ne istersin senden güçsüz bir canlıdan?
Rutinler yaratıcılığı öldürür, evinizi düzenlemeye ne dersiniz?
Bir sivil toplum kuruluşuna üye olabilirsiniz. Faydalı olmak güzeldir.
“Türkiye’de aç sokak hayvanı kalmayacak” sloganıyla yola çıktılar. “Pawguard” adlı Instagram hesabını takip edin, ödüllük işler yapıyorlar.
Haklıydık da...
Maske takmıyor, üstelik bu umursamaz tavrını tüm eleştirilere rağmen sürdürüyor falan dedik.
Amaaa... Bir dakika!
Eleştiri dediğinizin de bir sınırı olmalı.
Açıyorum televizyonu, ilk duyduğum cümle;
‘Psikolojik sorunları olan Merve Boluğur...’
Bakın ‘iddia’ falan denmiyor.
İktisat fakültesinde okuyor ama müziğe olan tutkusunu bastıramıyordu. Arkadaş ortamlarında hep şarkı söylüyor, çok beğeniliyordu.
Alkışlara o dönem alışmaya başladı.
Aynı günlerde babası vefat ettiğinde sene de 1963’tü...
Eğitimini yarıda bıraktı.
‘Madem okuyamıyorum müzikle ilgileneceğim’ dedi ve hayatını müziğe adadı.
Aslında onu dinleyen herkes ‘bambaşka bir ses’ doğduğunun farkındaydı.
Bir orkestra kurdu ve ekibiyle 10 yıl boyunca çeşitli mekanlarda konserler verdi. Sahnesine gelenleri eğlendiriyor, gittiği her yerde kendine hayran bir kitle yaratıyordu.
1977 yılında ilk ‘
Bugün ve yarın sabaha ‘Gülden Karaböcek–Şaka yaptım’ şarkısıyla başlayın. Kıpır kıpır yapacak sizi...
‘Fujibas’ adlı uygulamayı indirin ve uygulamadaki ‘evde kal’ seçeneğine tıklayın. Yükleyeceğiniz karantina fotoğraflarından yaratacağınız ücretsiz bir foto kitabınız olsun.
Bugün ‘lüfer’ alıp evdekilere bir balık ziyafeti verebilirsiniz. Tam zamanı lüferin!
Canınız balık istemediyse, evde ‘burger’ yapmayı deneyebilirsiniz. Üstelik şöyle, siyah bir aktif karbon ekmeğine ne dersiniz?
Salata yapacaksak mutlaka ‘turp’ ekleyelim. Üstelik hafif limon ve tuzla turp öyle lezzetli oluyor ki...
Yılbaşı sofranız için ‘hindi’ seçeneklerine şimdiden bir göz atın derim. Bu sene erken tükenebilir.
Madem evdeyiz uzanın koltuğa biraz tembellik yapın bugün. Film önerim
Melih Kibar’ın unutulmaz şarkılarını usta isimler yorumlamaya devam ediyor. Sırada Murat Dalkılıç var. “Bu Gece” adlı şarkı tüm dijital platformlarda.
Yılın uygulaması seçilen “Wakeout” ile evde kolay egzersiz yapabilirsiniz.
Evdekilerin garip bakışlarına aldırmayın. Haydi açtığımız şarkılarla dans edelim...
Güne nasıl başlarsak öyle devam eder.
Kivi mevsimindeyiz. Serotonin salgılamada yardımcı olan kiviyi soframıza alalım.
Yeşilay Dergisi’nin kapağı 100’üncü yıllarına özel her ay bir ünlü tarafından tasarlanıyor. Yılın son sayısının kapağı Nil Karaibrahimgil’e ait
Kanyon AVM’de “Yeni Yıl Hediye Pazarı” kuruldu. 31 Aralık’a kadar açık.
Sabancı Müzesi, “Yılbaşı Pazarı”na ev sahipliği yapıyor. Üstelik mağazaya online olarak ulaşmak da mümkün.
Meyhaneler de artık mezelerini evlere gönderiyor. “Bir de mezeyle uğraşamam” diyenlerdenseniz bu tam sizlik...
◊ “X’in sahnesi çok başarılı, ‘Z’ restoranında çıkıyor, oraya gidelim.”
◊ “2 günlüğüne şehir dışında bir otele gidelim, orada gireriz yeni yıla.”
◊ “Mahmut’la Tuğba çiftinin hindileri çok iyi. Nereden söylüyorlar bilmiyorum ama gel yılbaşı gecesi onlarla olalım.”
◊ “Arkadaşlar mekan kapatıyormuş, bizi de davet ettiler. Gitsek mi?”
Planlar planlar yani.
Ama bu sene her şey değişti.
Evdeyiz. Üstelik misafir de kabul etmemeliyiz.
“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.
Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.
Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...
CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.
Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.
Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “
Yazdım geçtim gibi bir düşünceye kapılmadan, fikri takip sonucu 2 gün sonra başka bir başlıkla çıktı köşemiz:
“390 TL’ye yasak delinir”
Türlü oyunlarla yasağı delen otellerin, müşteri çekmek için uyguladıkları düşük fiyat politikasının altını çizdik bu sefer.
Son olarak da “Dost değil korona meclisi” yazısıyla İstanbul’un göbeğinde bazı sanatçıların otel restoranlarında sahneye çıktığını, bu programlara dışarıdan müşteri kabul edildiğini ortaya çıkardık.
Son yazının çıktığı gün İçişleri Bakanlığı, konaklama tesislerindeki restoranlarla ilgili yeni genelgesini yayımladı ve otellerin oyununa son verdi.
Anlayacağınız uğraştık.
Takipçisi olduk.
Eğer mümkünse telefonunuz sürekli yanınızda olmasın. Biraz uzağa koyun ve paniklemeyin, sesini zaten duyarsınız.
¡¡¡
Son günlerin en soğuk havasında sıkı giyinip yapılacak bir sabah yürüyüşü moral depolatacaktır.
¡¡¡
Bal ve cevizi birlikte yerseniz gün boyu kendinizi daha dinç hissedeceksiniz.
Battaniye altında hiç Erkin Koray dinlediniz mi? İnanın tam havası bugün!
¡¡¡
Yaşam Hakkına Saygı Derneği’nin Instagram hesabına göz atmanızı çok isterim. Sokak hayvanları için gece gündüz çalışıyorlar.
“Enerji emen tipler” var ya hani... Bu hafta onlardan uzak durma haftamız olsun.
Enerji veren arkadaşlar seçelim.
“Yeni Yıl Köyü” Zorlu Center’da açıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gezilebilir...
Nalan Miri Sözer’in “Hayat 40’ta Başlar” kitabı İngilizce baskısı ile de raflardaki yerini aldı. Yaşı dert edenlere duyurulur. Etmeyin, okuyun.
Deneyimli bir okul öncesi öğretmeninin kaleminden çıkan “Bir Öğretmenin Mutfağından” kitabı, evde çocuklarıyla kalan ebeveynler için başucu kitabı niteliğinde...
İstanbul’un en lüks mekanları da artık evlere servis yarışının içinde. Peki kimler nasıl hizmet veriyor, hangi restorandan ne söylemek lazım:
Paper Moonİstanbul’un en havalı mekanlarından olan Paper Moon saat 20.00’ye kadar menüsünü gel-al hizmetine açtı.
Özel bir menüsü olan restoranı arayıp siparişinizi hazırlatabilir ve gidip teslim alabilirsiniz.
Pizza benim için ‘margarita’ demektir. Ve Paper Moon’un pizzası bir başkadır.
Margarita sevmiyorsanız ıspanak, mozzarella ve trüf yağlı olan pizzayı deneyin.
Lucca
Lucca lezzetleri yeni kurulan ‘Fuudy’ adlı bir uygulama aracılığıyla evinize kadar geliyor.
Sahnedeki isimler;
Metin Özülkü, Sibel Alaş ve Reyhan Karaca...
Tarih ise 27 Kasım Cuma...
Mecidiyeköy’deki Fairmont İstanbul otelinin içinde bulunan “Aila” adlı restorandan eğlence videoları geldi telefonuma.
Eğlenenleri otel müşterisi sandım ama değillerdi.
Üstelik fasıl ekibi çağırıp gönüllerince eğlenen o kişilerden bazıları sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
“Black Friday’ geldi çattı. Büyük indirimler var. Ama siz mağaza mağaza gezmek yerine internetten alışveriş yapabilirsiniz.
Tahinli Truffle Çikolata siparişi verirseniz faklı bir lezzet deneyimleyeceksiniz.
Nasıl güzel değil mi... brownies.com.tr sitesinden bu ‘brownie’leri sipariş edip hafta sonu sofralarınızı renklendirin.
Arı sütü ile balın birlikte tüketilmesinin faydaları saymakla bitmiyor. Eta Bal’ın sahibi Ahmet Bağran Aksoy’un bal ile ilgili yazılarına bir göz atın bugün.
Bugün ne yapsak
Eğer minik bir dost ile yaşıyorsak kedi veya köpek hiç fark etmez, bugüne onunla yuvarlanarak, oyunlar oynayarak başlayalım. Sonrasında enerjimiz tavan!
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi, Claudia Roditi’nin, “Vanilla Rococo” markasının kutuları yılbaşı öncesi en en en iyi hediye...
Evinizde bir ahşap atölyesi kurabileceğinizi biliyor muydunuz? Keyifli bir hafta sonu geçirmenize yardımcı olur...
Sokağa çıkma yasağı günlerinde paket servis süresi uzadı diye gecenin bir yarısı yemek siparişi vermek yoook!
Yılbaşı için “cupcake” yapımını öğrenip arkadaşlarımıza sürpriz yapalım...
“Lugat365”in Instagram hesabı çok bilgilendirici.
Okan Bayülgen’li, Müjde Ar’lı tekrar tekrar izlenesi 1996 yapımı “Ağır Roman” filmi eve kapandığımız ilk akşamın filmi olmasın mı?
İnternette “2020’de TikTok’u ele geçiren 14 kıyafet” diye bir haber dolanıyor. Sakın tıklamayın. TikTok ne ki kıyafetleri ne olsun diye düşünün.
Barıştırma, ilişkiyi kurtarma gibi aktivitelerden uzak dursak, biraz kendimize yönelsek... Hayat daha da güzelleşiyor.
Ve tabii, hafta sonuna hazırlık olsun diye alışverişi abartmayın.
Gereksiz şeyleri almayın.
Bir de açsanız markete girmeyin. İnanın o aldığınız her şeyi yiyemiyorsunuz.
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