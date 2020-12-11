Bugün ne yapsak

Gün hepimiz için 24 saat... Dünü geride bırakıp bugünün bize getireceklerine odaklanalım.

“Kahvaltı salatası” diye bir gerçek var. Ne kadar istersek o kadar sağlıklı yapmak elimizde. Afiyet olsun.

Az su içmek mutsuz ediyor ve çalışma kapasitemizi düşürüyor. Bugünden sonra “az kahve çok su” politikasına başlayalım.

Spotify, 2020’nin en çok dinlenen müziklerini açıkladı. Ülke olarak rap ve pop dinlemişiz. Rap’e mesafeli olanlar; bugün patlatın bir Türkçe rap...

CarrefourSA, “Lezzet Arası” adını verdiği market içi restoranlarından paket servise başladı. Üstelik ‘raf’ fiyatına. “Türkiye’de bizden ucuzu yok, üstelik 40 dakikada kapınızdayız” diyorlar. Denemek lazım.

Mindful Nefes ve Nefes Anatomisi eğitimine online katılıp “doğru nefes alım teknikleri” üzerine bilgi sahibi olun. İlk ders bu akşam 20.00’de, biletler www.biletino.com’da.

Hz. Mevlana’nın merhametini, insan ve hayvan sevgisini yansıtan “