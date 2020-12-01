Bugün ne yapsak

Restoran ve kafeler kapandı. Üstelik ne zaman açılacağı da belli değil. Görünen o ki, 2021’in ilk günlerine kadar bu sistem böyle devam edecek.





Ama bir şey gözden kaçmış gibi sanki.

Dükkanlarını kapatan işletmecileri isyan ettiren bir adaletsizlik var sanki. O da otellerdeki restoran ve kafelerin açık olması.

Otel içindeki bu tip işletmelerin dışarıdan müşteri alması yasak, ancak iş sıkı tutulmazsa olacakları sayıyorum:

◊ Bazı otellerin içindeki mekanlar, dışarıdan müşteri alıp onlara oda kartlarından verecekler ve otel müşterisiymiş gibi gösterecekler.

◊ “Saat sınırımız yok, istediğiniz kadar oturun” diyerek müşteri çekip sistemdeki boşluktan yararlanacaklar.

