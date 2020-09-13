Bu umursamazlık getirdi kararları

Harbiye kararı şoke etti, Hakan Altun ne yaptı, Mehmet Şef’e kızmalı mıyız... Nusret yine yaptı yapacağını... Geride bıraktığımız hafta gündem yoğundu. Yine bol bol eleştirdik bazı isimleri, dedikodu kotamızı fazlasıyla doldurduk...
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Karar yarın akşam itibariyle geçerli olacak...
Yani son konserler yapılacak, sonrasında planlanan konserler başka bir tarihe ertelenecek.
Elbet eleştiriler olacak...
Ama biz yaptık bunu...
Biz getirdik bu hale...
Bu kontrolsüzlük, bu umursamazlık bu kararları getirdi.
Bekliyorduk bu kararları...
Bunlar daha büyük önlemlerin ayak sesleri...
Derhal kendimize gelmeliyiz.
Derhal bu işin ciddiyetinin farkına varmalıyız.
Yoksa daha ciddi önlemlerle karşı karşıya kalacağız...
O yüzden şimdi oturup düşünme vakti.
Başıma bir şey gelmeyecekse binlerce kişinin bir araya gediği konserlerinin yasaklanmasını sonuna kadar destekliyorum.
Daha güzel günlerde, daha sağlıklı zamanlarda...
Bir araya gelme ümidiyle şimdilik sabretme zamanı diyorum...
‘Gelemem müziği bıraktım’
Demet Akalın ve Alişan, sundukları sabah programına konuk bulmakta zorlandıklarını, hatta bazı isimlerin programa gelmemek için “Müziği bıraktım” dediklerini söyledi...
Bu bahaneyi öne süren ismin Hakan Altun olduğu ortaya çıkınca da sosyal medya yıkıldı. Müzik işini bilmem ama programa katılmamakta haklı Hakan Altun.
Şu dönemde korunaklı alanlarından uzaklaşmak istemeyen herkese saygı duyuyorum.
Yok artık Nusret!
Nusret ne yapsa olay oluyor.
Biliyor bu işi...
Son olarak ‘kapuçino’ ile gündemde ünlü isim.
Geçtiğimiz günlerde, elindeki fincandan bir yudum içip
“Kapuçinoooo” diye haykırırken bir video çekti...
5 milyondan fazla kişinin izlediği o görüntüler kısa sürede bir akıma dönüştü.
O akıma kimler
katılmadı ki...
Roberto Mancini, DJ Khaled, J. Balvin gibi ünlü isimler de tıpkı Nusret gibi içeceklerinden bir yudum alıp “Kapuçinoooo” derken video çektiler.
Hatta son zamanlarda Nusret’in restoranlarına gidenler masalardan ‘kapuçinooo’ diye bağırışlar duymaya başlamışlar.
Nusret baktı ki bu iş tutuyor bir adım ileriye taşıdı olayı ve kapuçinoyu altın ile kapladı.
Henüz dükkanlarında altınlı kapuçino satışı yapmıyor. Ama kısa süre sonra menüdeki yerini alacakmış. Fiyatını düşünmek bile istemiyorum.
Mehmet Şef
Masterchef yarışmasının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacı Furkan’ı öyle bir azarladı ki... Genç arkadaşımız başladı ağlamaya. Sonra da izin isteyip stüdyoyu terk etti. Mehmet Şef televizyonculuğu çözmüş.
Neyin izlenip izlenmeyeceğini çok iyi biliyor. Ama bu hareketinde bir reyting oyunu yoktu Mehmet Şef’in. Agresif-sempatiklikte 1 numara kendisi. Kızıyor, hem de öyle bir kızıyor ki televizyon karşısında gerim gerim geriliyorsunuz. Ama mutfak sert bir yer. Saniyelerle yarıştığınız bir ortam.
Tıpkı haber merkezleri gibi...
Sürekli bir koşturmaca, Yetiştirme telaşı,
Çıkan ürünün iyi olma zorunluluğu var.
Tüm bunlar bir araya gelince stres seviyesi yükseliyor mutfakta...
Kimse kusura bakmasın ama o stresi kaldıramayıp ağlayanların, işittiği azar sonrası küsenlerin mutfakta yeri yok. Olmamalı.
Bu umursamazlık getirdi kararları
Harbiye kararı şoke etti, Hakan Altun ne yaptı, Mehmet Şef’e kızmalı mıyız... Nusret yine yaptı yapacağını... Geride bıraktığımız hafta gündem yoğundu. Yine bol bol eleştirdik bazı isimleri, dedikodu kotamızı fazlasıyla doldurduk...
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Karar yarın akşam itibariyle geçerli olacak...
Yani son konserler yapılacak, sonrasında planlanan konserler başka bir tarihe ertelenecek.
Elbet eleştiriler olacak...
Ama biz yaptık bunu...
Biz getirdik bu hale...
Bu kontrolsüzlük, bu umursamazlık bu kararları getirdi.
Bekliyorduk bu kararları...
Bunlar daha büyük önlemlerin ayak sesleri...
Derhal kendimize gelmeliyiz.
Derhal bu işin ciddiyetinin farkına varmalıyız.
Yoksa daha ciddi önlemlerle karşı karşıya kalacağız...
O yüzden şimdi oturup düşünme vakti.
Başıma bir şey gelmeyecekse binlerce kişinin bir araya gediği konserlerinin yasaklanmasını sonuna kadar destekliyorum.
Daha güzel günlerde, daha sağlıklı zamanlarda...
Bir araya gelme ümidiyle şimdilik sabretme zamanı diyorum...
‘Gelemem müziği bıraktım’
Demet Akalın ve Alişan, sundukları sabah programına konuk bulmakta zorlandıklarını, hatta bazı isimlerin programa gelmemek için “Müziği bıraktım” dediklerini söyledi...
Bu bahaneyi öne süren ismin Hakan Altun olduğu ortaya çıkınca da sosyal medya yıkıldı. Müzik işini bilmem ama programa katılmamakta haklı Hakan Altun.
Şu dönemde korunaklı alanlarından uzaklaşmak istemeyen herkese saygı duyuyorum.
Yok artık Nusret!
Nusret ne yapsa olay oluyor.
Biliyor bu işi...
Son olarak ‘kapuçino’ ile gündemde ünlü isim.
Geçtiğimiz günlerde, elindeki fincandan bir yudum içip
“Kapuçinoooo” diye haykırırken bir video çekti...
5 milyondan fazla kişinin izlediği o görüntüler kısa sürede bir akıma dönüştü.
O akıma kimler
katılmadı ki...
Roberto Mancini, DJ Khaled, J. Balvin gibi ünlü isimler de tıpkı Nusret gibi içeceklerinden bir yudum alıp “Kapuçinoooo” derken video çektiler.
Hatta son zamanlarda Nusret’in restoranlarına gidenler masalardan ‘kapuçinooo’ diye bağırışlar duymaya başlamışlar.
Nusret baktı ki bu iş tutuyor bir adım ileriye taşıdı olayı ve kapuçinoyu altın ile kapladı.
Henüz dükkanlarında altınlı kapuçino satışı yapmıyor. Ama kısa süre sonra menüdeki yerini alacakmış. Fiyatını düşünmek bile istemiyorum.
Mehmet Şef
Masterchef yarışmasının ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacı Furkan’ı öyle bir azarladı ki... Genç arkadaşımız başladı ağlamaya. Sonra da izin isteyip stüdyoyu terk etti. Mehmet Şef televizyonculuğu çözmüş.
Neyin izlenip izlenmeyeceğini çok iyi biliyor. Ama bu hareketinde bir reyting oyunu yoktu Mehmet Şef’in. Agresif-sempatiklikte 1 numara kendisi. Kızıyor, hem de öyle bir kızıyor ki televizyon karşısında gerim gerim geriliyorsunuz. Ama mutfak sert bir yer. Saniyelerle yarıştığınız bir ortam.
Tıpkı haber merkezleri gibi...
Sürekli bir koşturmaca, Yetiştirme telaşı,
Çıkan ürünün iyi olma zorunluluğu var.
Tüm bunlar bir araya gelince stres seviyesi yükseliyor mutfakta...
Kimse kusura bakmasın ama o stresi kaldıramayıp ağlayanların, işittiği azar sonrası küsenlerin mutfakta yeri yok. Olmamalı.