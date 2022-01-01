“Bu semtte yaşamak ayrıcalık olacak”

Fenerbahçe’nin Jose Sosa adında bir futbolcusu var. Fakat o futbolundan çok gece hayatındaki aktifliğiyle konuşuluyor.

Attığı goller, oynadığı futbol falan değil gündemde olan...

Düzenli olarak gece hayatındaki dedikoduları gündeme geliyor.

Çok yakından biliyorum, Sosa’yı kendine ‘influencer’ diyenler avuçlarına almış ve o parti senin bu parti benim gezdiriyor.

İşin en ilginç yanı, tüm bunlara rağmen Sosa halen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün oyuncusu.

Ya Fenerbahçe bırakacaktı Sosa’yı bu dönemde ya eşi...

Eşi bırakmış. Futbolcuyu terk edip ülkesine dönmüş. Bir kariyer biterken aynen bunlar olur... Çember yavaş yavaş daralır. Sosa’nın çemberi daralıyor. Biz Sosa’nın adını herkesle duyduk ama eşiyle mutlu bir pozunu göremedik.

Yeni ünlü olmuş isimlerle partilerde yakınlaştığını seyrettik ama eşiyle bir partide eğlenirken seyredemedik.

Son günlerde