“Bu semtte yaşamak ayrıcalık olacak”

Attığı goller, oynadığı futbol falan değil gündemde olan...
Düzenli olarak gece hayatındaki dedikoduları gündeme geliyor.
Çok yakından biliyorum, Sosa’yı kendine ‘influencer’ diyenler avuçlarına almış ve o parti senin bu parti benim gezdiriyor.
İşin en ilginç yanı, tüm bunlara rağmen Sosa halen Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün oyuncusu.
Ya Fenerbahçe bırakacaktı Sosa’yı bu dönemde ya eşi...
Eşi bırakmış. Futbolcuyu terk edip ülkesine dönmüş. Bir kariyer biterken aynen bunlar olur... Çember yavaş yavaş daralır. Sosa’nın çemberi daralıyor. Biz Sosa’nın adını herkesle duyduk ama eşiyle mutlu bir pozunu göremedik.
Yeni ünlü olmuş isimlerle partilerde yakınlaştığını seyrettik ama eşiyle bir partide eğlenirken seyredemedik.
Son günlerde
Neyse...
Bunca mekan arasında bir tanesi dikkatimi çekti. Duyarlı hareketiyle aklımın bir ucuna not ettim onları.
Çünkü o mekan para kazanma hırsına kaptırmamış kendini, müşteri sağlığını ön plana çekmiş.
Fotoğrafta gördüğünüz bu ilan, geçen akşam çıktı karşıma.
Kuruçeşme’deki Korto İstanbul, müşterilerine açık açık bir uyarı yaptı.
“PCR testi yaptırıp gelmezseniz kapıda testinizi biz yapacağız. 10 dakikada sonuçlanacak hızlı testi beklerken sizlere sıcak şarap ikram edeceğiz” dediler.
İşte budur!
Bunun nedeni ise son zamanlarda Covid falan umursamadan ortalıkta dolaşan tipler.
◊ Kafede arkadaş sohbetindeyiz... Hemen yan sandalyede sana bakan bir çift göz. Gerekli samimiyeti kurarsa sonrasında zaten kucağında... Sohbete onun çene altını severek devam ederiz.
◊ Gece müzik dinlemeye gittik. Tam çıkıp taksi bekleyecekken, yerde patilerini çenesinin altına sıkıştırıp soğuktan titreyen bir köpek. Diz çöküp başlarız başını okşamaya.
◊ Gidenler bilir, Bebek Otel’in terasında oturur, bir de çerez söylerseniz, hemen o çerezin asıl müdavimleri gelir masaya. Güvercinler... Kovma şansın sıfıra yakındır, zaten kovmak da istemezsin. Onlarla beraber izlersin İstanbul’u.
YANİ...
◊ Evet Avrupa’da sokaklarda bu kadar kedi köpek göremezsin...
◊ Amerika’nın parklarında sahipsiz köpekler, kaldırımlarında da kediler yoktur...
AMA...
◊
Çünkü yılın son haftasında başlayan polemikler kalıcı olmaya adaydır.
Mesela İrem Derici, geçen gün şu sözlerle birini hedef aldı:
“Adamın parasıyla konser yap, kendi reklamını yaptır, hit olmayan şarkını yılın hit’i diye gazla... İkrah” dedi...
“Birini” hedef aldı dedim ama o isim iddiaya göre Tuğba Yurt.
“Tam da o isim Tuğba mı? İrem kimi hedef aldı?” tartışmaları alevlendiği sırada bir haber okudum...
Şuydu başlığı:
“Tuğba Yurt şarkılarıyla yine gündemde. İrem Derici, Tuğba’yı kıskandı mı?”
Ama işte kızcağız tam da bu yüzden “ikrah” yani “tiksindim” diyor.
Şimdi barınak ziyaretinin tam zamanı. İlçenizdeki barınaklara gidip kontrol edin ve can dostlarımıza orada yalnız olmadıklarını hissettirin.
Anne-bebek eğitim portalı olan ‘Beybida.com’ hafta sonu bir festival düzenledi. Kaçırmış olanlar ‘beybida.com’a girerek anne-bebek eğitimi hakkında faydalı bilgiler edinebilir.
Kış terapisi ile mevsime yenilenerek, tazelenerek ve vücudunuza iyi bakarak girebilirsiniz... ‘Six Senses Spa Kaplankaya’ özel programlar hazırladı. Planlarınıza dahil edin.
Alice Müzikali geri dönüyor arkadaşlar! Biletleri şimdiden satışa çıktı. Biliyorsunuz erken tükeniyor bu oyunun biletleri o yüzden erken davranmak en doğrusu.
Yılbaşı için Kurabiye Evi yapmak ister msiniz? Bugün 15.00’te EKS Mutfak Akademisi’nde workshop var. Biletleri biletix’te.
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna bu akşam sahnede olacak. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki oyun saat 20.00’de başlıyor.
“The Matrix Resurrections” vizyona girdi. Bugün kalabalık olmayan bir saatte izleyebilirsiniz.
“Tatil” (The Holiday) adlı 2006 yapımı filmi yeni yıl haftasında seyredin. Başrollerini Kate Winslet ve Cameron Diaz’ın paylaştığı film tekrar izleyince bile keyif verenlerden.
Timur Selçuk şarkılarının, bale sanatçısı olan kızı Mercan Selçuk koreografisiyle yorumlandığı modern eser “Babamın Şarkıları” bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bu gösteriyi seyredin derim.
Çağdaş Türk tasarımcılarının eserleri, lezzet, sanat ve eğlencenin bir arada bulunduğu “Designers iconic Look Festivali” Fişekhane’de başladı. Hafta boyu sürecek festivale katılın.
Okuyucuya gizemli bir yolculuğa çıkartan, Ayça Warner’ın yazdığı “Sakın Günlüğümü Okuma” raflarda yerini aldı. Keyifli kitabı bugün satın alabilirsiniz.
İstanbul’un tarihini keşfedin. Bugünün adresi “Şerefiye Sarnıcı” olsun. Hatta böyle mekanlar için düzenlenen turlara da katılabilirsiniz.
Dönem “Christmas Market” dönemi. Ücretsiz olanlardan birine gidip, yeni yıl alışverişi yapın.
Hayatının özeti bu işte Bergen’in... O yüzden ‘acıların kadını’ dendi ona. Aslına bakarsanız kimsenin de ondan eğlenceli şarkı beklentisi yoktu. Onu dinlemeye gden herkes, girdikleri kapıdan harabe bir halde çıkacağını biliyordu ve bunu göze alıyordu.
Yaşadığı talihsizlikler ve hayatını alan o erkek müsveddesi hiçbir zaman peşini bırakmadı Bergen’in...
Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen’i canlandırdığı filmin tanıtımını seyrettim.
O kısa tanıtımda çok güzel detaylara yer vermişler.
Mesela kezzap yüzünden bir gözü yanan Bergen’in göz bandını simlemesine...
Yine kezzap yüzünden omuzları büyük yaralarla kaplı olan sanatçının o yaraları çok şık bir kollukla kapatmasına.
Kimin araştırması orası meçhul ama o araştırmaya göre aldatmanın kılıfı, saati ve günü varmış.
Kılıf...
◊ “İş arkadaşımla bir şeyler içeceğim” sözü.
Saati ve günü...
◊ Cuma 18.45’miş.
Gel de merak etme, nasıl yaptılar acaba bu araştırmayı?
Sokağa çıkıp şunları mı sordular...
Daha önce bu belgesel için kendisine teklif edilen 2.5 milyon doları beğenmemiş ve “Daha fazla istiyorum” demişti.
Almış daha fazlasını.
4-5 milyon dolar arası bir ücret alacağı konuşuluyor...
Doğrusu, yani net rakam yakında çıkar ortaya.
Ama belgeseli çekecek platformun çok önemli bir detaya dikkat etmesi gerekiyor.
O da “Bülent Ersoy müdahalesini mümkün olduğunca azaltmak.”
Kendi hayatıyla ilgili filme karışmak tabii ki hakkıdır Ersoy’un ama sanki biraz abartacak gibi geliyor bana.
Çünkü Galataport’taki Christmas Market’e giriş fiyatı kişi başı 190 TL...
Dünyanın hiçbir ülkesinde açık hava Christmas Market’lerine giriş ücretli olmaz, olmamalı.
Siz zaten içeride alışveriş yapacaksınız, yemek yiyip bir şeyler içeceksiniz...
Yiyecek içecek fiyatları normalin çok altında olsa hadi yine tamam diyeceğim ama değil.
Mesela bir hamburger 80, bir sosisli sandviç 60 TL.
Kabaca hesap yaparsak 4 kişilik bir aile Christmas Market’e giderse giriş için 760 TL ödeyecek. İçeride yediği içtiği derken oldunuz mu 1500 TL’lik...
Ben ne anladım böyle işten...
Ben ne anladım böyle ‘yeni yıl ruhundan’...
Yeni yıl hediyesi konusunda kafası karışık olanlar... Koku en güzel hediyelerden biridir. ‘Fiolas’ın hediye paketlerini sevdiklerinize hediye edin.
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Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu ‘Pencere’yi seyredin. Zorlu PSM’deki oyunun biletleri satışta.
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Jolly Joker Vadistanbul’da ‘İlyas Yalçıntaş’ var. Halen yer varken bilet alıp akşam İlyas’ı dinlemeye gidebilirsiniz.
¡ ¡ ¡
Sonra Emrah bir ‘tanıtım’ paylaştı ve “ben de geliyorum” mesajı verdi.
Kendine bir logo da tasarlatmış Emrah. O logodan anlıyoruz ki, yeni döneme ayak uyduracak, müzik tarzında hafif değişiklikler yapacak.
Bir dönemin bayrak taşıyıcı müzisyenleriydi iki isim de...
Bu kadar aradan sonra neler yapacaklar, kendi adıma meraktayım.
Emrah bundan seneler önce Mahsun Kırmızıgül’ün sinemaya girişiyle alakalı konuşmuş “Daha sinema işini öğrenemedi, ben 26 yıldır sinemanın içindeyim” demişti.
Sonrasında da ara ara gündeme gelen ufak tefek atışmaları oldu.
İstanbul’un önde gelen kültür sanat merkezlerinden Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER bugün kapılarını açtı.
***
Walt Disney’den Alan Turing’e, Steve Jobs’tan Florance Nightingale’e birbirinden başarılı ve parlak zekâlı düşünürün çocuklukları ve gerçek hikâyelerinin anlatıldığı Çocuk Yenilikçiler kitabını alın.
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GülbeNatural markasını bugün bir inceleyin. Hatta sevdiklerinize tamamen doğal ürünlerden oluşan yeni yıl hediye seti satın alın ve unutmayın, yapılan her alışveriş ‘Çocuklar Gülsün Diye’ derneğine bir destek demek.
Hatta o büyük terasta ‘İzaka’ adında çok da iyi bir restoran vardır. Daha ne cevherler varmış o terasta yeni öğrendim.
Canlı müziğin köklü markalarından olan Jolly Joker, konsept değiştirerek Jolly Joker Private adında bir mekan açmış otelin terasına.
Farklı diyorum çünkü mekan müziğin yanına yemek eklemiş.
Mekanı şık masalarla donatmış, özel localar yapmış.
Son dönemde çok konuştuğumuz ‘gazino’ konseptine geçmiş.
◊ Eğer canlı müzik küllerinden doğacaksa, eğer gazino günlerini özleyenlerin derdine deva olacaksa bir mekan, bunu sanırım bu ‘private’ Jolly Joker başaracak.
Çünkü...
◊ O arayıp bulamadığımız yüksek tavana sahipler.
Bana kalkıp, “Üç beş kişinin yaptığı terbiyesizlik bölgeyi etkilemez”, “Burada böyle şeyler olmaz bu tamamen tesadüf”, “O insanlar buranın insanı değil” demeyin...
İstanbul’un o güzel semti Moda’ya çok uzun zamandır mesafeliyim ben.
Kabuk değiştiren yerler ‘kendilerini bulana’ kadar güvensizdir, her türlü can sıkıcı olaya, huzursuzluğa açıktır oraların kapıları.
Kontrolü zordur öyle yerlerin.
Bakınız Moda...
Semtte ruhsatlı 470 mekan var.
Derin ve Deren Talu’nun iddialı kıyafetlerini tartışıyorduk ama Defne Samyeli yıktı geçti ortalığı. Sahne kıyafetiyle yine konuşturmayı başardı kendinden. “Pisti açın, ben de buradayım” dedi.
Samyeli’nin katıldığı özel bir gecede giydiği kıyafet bugünlerde herkesin dilinde.
O elbiseyi taşımak da bambaşka bir olay.
Yapıyor ve seviyor bu işi Samyeli.
Haliyle görselliği sesinin önüne geçiyor.
Şimdi bambaşka bir konuyu açıyor bu yazı: Ses mi, görsellik mi?
Öyle bir meslek var işte gündemde.
Meslek adı:
Kim Kardashian’ın piyanistliği.
Maaşı:
Bilinmiyor.
İstanbul’un açık hava sosyalleşme mekanı olan ‘Dekk’ aralık ayına özel programlar hazırlamış. İster buz pistinde keyifli vakit geçirin, ister DJ performanslarını dinleyin, isterseniz de mekanda bulunan atıştırmalıkların tadına bakın. Tercih sizin.
Çocukları için en iyisini yapmaya çalışırken kendilerini bir çatışma içinde bulan bir ailenin komedisini anlatan ‘Fanatik’ bu akşam 20.30’da Trump Sahne’de olacak.
İstanbul Gönüllüleri ‘Kadın Emeği’ projesini hayata geçirdi. Beşiktaş Kadın Emeği Pazarı’nı bugün ziyaret edin.
21’incisi düzenlenen Antalya Piyano Festivali başladı. Bugün, Türk müziğini klasik Batı müziğiyle harmanlayan Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner ikilisini dinleyebilirsiniz.
Havalar soğudu. İçinizi ısıtacak bir geziye ne dersiniz? Yakınınızdaki bir barınağa gidin ve oradaki hayvanların heyecanını gözlerinizle görün.
Sapanca sezonu açıldı. Yağmur eşliğinde orman yürüyüşü için en ideal yerlerden biridir Sapanca. Otel alternatifi çok fazla. Eğer uzaktan çalışıyorsanız yola koyulun derim.
◊ “Seviyor kızcağız, karışmayın” diyorlar.
◊ “Adam pişman, ikinci şansı hak eder” diyorlar.
Berfin Özek yüzüne kezzap atıp hayatını altüst eden kişiyle evlendi geçen gün.
Hatırlayın yaşanan bu can sıkıcı olay sonrası ‘bazı’ sosyal medya primcileri kendilerini ortaya atıp “Berfin’in yanındayız, bu zulme sessiz kalmayacağız” mesajları paylaşmıştı.
Zamanla hem Berfin unutuldu hem de ona verilen destek azaldı.
Neden biliyor musunuz?
Çünkü o primciler, başka popüler olaylara yöneldiler, o olaylar için geçtiler klavye başına.
Onlar için önemli olan gündeme gelmek, gündem olan konular hakkında yorum yapıp takipçi kazanmak olduğu için hızlıca terk ettiler Berfin’i.
“Bu semtte yaşamak ayrıcalık olacak”
Bir süredir merak ettiğim bir yerdi Zeytinburnu. Belediyeyi yöneten başkan Ömer Arısoy olunca ayrı bir ilgimi çekmişti. Hafta içi kısa bir sohbete gittim yanına.20 yıldır aktif siyasetin içinde olan Arısoy’a, kültür bakan yardımcılığı görevini özleyip özlemediğini, Fişekhane gibi bir etkinlik alanına nasıl baktığını ve son dönemde çok gündem olan sokak hayvanları konusunu sordum.
Kazlıçeşme Sanat yeni bir oluşum mu?
- Biz uzun zamandır bunun için çalışıyoruz. Eski belediye binamız artık bir kültür sanat alanı. Burayı bir kültür alanı yapmak için çalışırken mozaikler bulduk. Arkeologlara onları inceletirken karşımıza lahitler çıktı bu sefer. Lahitin içinde de bizleri şaşkına çeviren bir şeyle karşılaştık.
Neydi o şaşkına çeviren sizleri?
- İlk Zeytinburnulu hemşehrilerimizi bulduk, daha ne olsun. Kısa süre sonra Kazlıçeşme Sanat bir yaşam alanı haline gelecek. Kafesi, restoranı, kütüphanesi ve müzesiyle Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayacak burası
Bir de Fişekhane’niz var sizin...
- Fişekhane Zeytinburnu için bir değerdir. Böyle bir değerin semtimize kazandırılması önemliydi. Kısa süre sonra Fişekhane ile Kazlıçeşme Sanat alanının bütünleştiğini göreceksiniz. Konserler olsun, festivaller düzenlensin, yeme içme alanlarının sayısı artsın. Bundan memnuniyet duyarız. Kimsenin eğlencesine de asla karışmayız.
ARAPÇA TABELA YASAK
Zeytinburnu göçmen problemiyle uğraşan bir semt değil mi?
- Bir problem var evet ama inanın dengelemeye çalışıyoruz. Mesela semtimizde Arapça tabela yasak. Buna asla izin vermiyoruz. Göçmen nüfusu olarak zaman zaman limiti geçiyoruz ve hemen emniyetle ortak çalışma yaparak bu sayıyı indiriyoruz. 2 sene önce Zeytinburnu en çok göçmen geri gönderen semt olmuştu.
Kültür Bakan Yardımcılığı, Belediye başkanlığınıza ne kattı?
- Bakın ben Zeytinburnu semtine 1992’de geldim, gönül bağım var burayla. O yüzden burayı çok farklı bir yere dönüştüreceğim. Mesela bilim konusunda eksiktik. ‘Bilim Zeytinburnu’ projesini hayata geçirdik. Amacımız ‘yetenek keşfi.’ Tüm öğrenciler haftada bir günlerini bilim merkezimizde geçiriyor bizler de eğitmenlerimiz aracılığıyla onların yatkın olduğu alanları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz.
Her sporseverin en az bir kez gittiği bir yerdi Abdi İpekçi Spor Salonu. Artık kullanılmıyor. Sahi ne olacak orası?
- Basketbol üssü oluyor Abdi İpekçi. 24 saat açık olacak. Basketbol öğrenmek isteyen ders alacak, maç yapmak isteyen maçını yapacak. Çok nadide bir yer yapıyoruz oraya.
Buz pisti yapma fikri nereden çıktı?
- Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği olmasaydı yapamazdık. Büyük bir maliyeti vardı oranın. Çalışmalar bitti. Ocak ayında açıyoruz. Değer katacak Zeytinburnu’na. Kış sporlarına ülkemizde yeterli ilgi gösterilmiyor. Avrupa’nın en büyük buz pistiyle bu algıyı değiştiriyoruz.
Hayvanları toplamıyoruz
Ömer Arısoy’la Zeytinburnu’ndaki hayvan bakım merkezine gittik. Bakım merkez diyorum çünkü Zeytinburnu’nda barınak yok.
Neden barınağınız yok?
- Çünkü alan yok. Ufak bir yere barınak yapıp her hayvanı içeriye alamayacaksak, olması gereken standartları sağlayamayacaksak hiç olmasın daha iyi. Onun yerine hayvan bakım merkezimiz var. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yer istedik, o yeri verirlerse büyük br barınak yapma düşüncemiz var.
Son günlerde sokaklardan hayvanlar toplanıyor. Siz belediye olarak böyle bir görev edindiniz mi? Topluyor musunuz sokak hayvanlarını?
- Hayır. Biz sadece yasaklı ırkları topluyoruz. Diğer sokak hayvanlarını da eğer küpesizlerse buraya getiriyoruz ve bakımlarını yaptıktan, kısırlaştırdıktan sonra tekrar geri bırakıyoruz.
Son 2 günde bu merkeze kaç köpek geldi?
- Yeni gelen 11 köpek var burada. Pitbull, Dogo Argentino cinsi köpekler bunlar. Bunları bırakamayız. Burada kalacaklar.
Hayaliniz var mı?
- Var bir hayalimiz, (Gülüyor) Saatlerce sahafları gezmek istiyorum.
Hobiniz var mı?
- Kitap bağımlısıyım. 10 bin kitabım var evde. Artık yenilerine yer açmak için bazılarını evden eliyorum.
Son tatiliniz?
- Geçen sene 3 gün Rize Çamlıhemşin. O kadar. Ama yetti bana.
Gülşah, Deha, Demet
Şarkıcı Deha’nın eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı konuşuluyor birkaç gündür. Birine iftira atmak çok basit bir iştir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek de çok kolaydır. Bu aldatma hikayesine tam iftira mı acaba diye bakmaya başlamıştım ki, Demet Akalın girdi araya...
Ve üzeri kapatılacak olan bu aldatma işini farklı bir boyuta taşıdı.
“Gülşah ile Deha’nın mesajlarını okudum, aralarında aşkım, sevgilim diye konuşuyorlar” dedi.
Yani ilişkilerini doğruladı aslında Demet.
Bir de “Gülşah Saraçoğlu ile artık çalışmayacağım” diyerek tarafını açıkça belli etti.
Yılın son günlerindeki koşturmacaya denk gelen bu aldatma hikayesi daha çok konuşulur, yazın bir kenara.