Bu listeye itirazım var

Okuyanlar tekrar okuyabilir, incecik kitap zaten. Okumayanlara şiddetle önerimdir. Gabriel Garcia Marquez’den “Kırmızı Pazartesi”.
Cihangir sokaklarında yürüyüp bir kafeden kahvenizi alabilir, Suadiye’deki meşhur pankekçiye gidebilir, İzmir’deyseniz Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlarken çay ile simit alıp kendinizi deniz kenarına atabilirsiniz.
2021 yılının renkleri açıklanmış. Vakit geçirmek için bugün okunur.
-Siz şimdi “Kilo vermek zor, olmuyor” falan mı diyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Bu hafta dikkat edin haftaya değişimi görün derim.
-Yazmak güzeldir. “Kooplog” adlı platform yazmaya teşvik ediyor.
Blog yazanlara ödül veriyor.
-İnternete çok maruz kalmak “fomo” yani bir şeyleri kaçırma duygusunu tetikliyormuş. Dijital detoksu düşünün.
Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.
Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.
Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.
İKİNCİ YENİ NORMAL 15 OCAK
Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.
Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.
İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.
Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla
Kahvaltı dansına ne dersiniz?
Bir şeyler hazırlarken hareket etmeyi ihmal etmeyelim olur mu?
Zaten sokağa çıkmak yasak, fırına gitmeye üşensek bugün, bol otlu bir kahvaltı yapsak? Mis gibi olmaz mı?
Pijamayı çıkarın üstünüzden.
Güzelce giyinin, evde de olsanız giyinin.
Sebebi de fotoğraftaki makyajıydı.
O paylaşımı gören sosyal medya tacizcileri hemen geçtiler klavyelerinin başına, başladılar nefretlerini akıtmaya;
“O nasıl tip sen kaç yaşındasın...”
“O yaşta bu makyaj hiç yakışıyor mu...”
“Koca kadın gibi olmuşsun tühhh yazıklar olsun...”
“17 yaşında makyaj yapaMAZSIN!”
Ya sana ne?
Ne yani, göz önünde olan biri istediği makyajı yapamıyor mu?
Yarım saatlik bir cuma koşusuna çıkalım. Mutlaka havaya uygun kıyafetler seçelim.
O çok sevdiğimiz kafeye uğrayıp en beğendiğimiz kahveyi alıp yürürken yudumlayalım mı?
“Kahvaltı yapmıyorum” diyenlerdenseniz doktorlar bu dönemde kahvaltının öneminin altını çiziyor.
Evinden çıkarken eline bir market poşeti alıp yasağı ihlal edenler var. Görürseniz şikayet edin.
Tamam dedim “geçmiş olsunnnn”...
Tüm gün o “DM” (Direkt mesaj) kutusunu düşündüm durdum.
O “DM” ki şimdi bin pişmandır.
O telefon ki gelen bildirimlere dayanamayıp ömrünü tamamlamıştır.
O İrem ki “Nereden yazdım böyle bir mesajı” diye kafasını duvarlara vurmuştur.
Öyle de olmuş.
İrem Derici gelen mesajlar ve arkadaşlık istekleri karşısında şoke olmuş.
Kadıköy sokakları renklendi. Dev heykeller, rengarenk süslemeler moral veriyor. Belki kısa bir yürüyüş fena olmaz.
Alarm ertelemek gün içinde kendimizi yorgun hissettiriyor. Alarm ertelemeyelim.
YouTube’un ‘late night’ programı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’yi online seyretmek için bilet alabilirsiniz.
Sabah kahvaltısı için peynirli, otlu omlet yapabiliriz. Ekmekten uzak duralım bugün.
Erkan Oğur’un açtığı müzik okulunda dersler online devam ediyor. Bağlama, kopuz, kanun... Geç demeyin, bence girip bir inceleyin.
Her güne özel bir müzik listesi yapıp, sabahlara kendi listenizle başlamaya ne dersiniz?
Yılbaşı sofrası için ‘MSA’ yardıma koşmuş. Yılbaşı pastası ya da etler ve pişirme teknikleri derslerine evinizden katılabilirsiniz.
Omzuna yaslanıp ağlarsın...
İçinden çıkamadığın durumlarda fikrini alırsın...
Dara düştüğünde ilk ona koşarsın...
Varlığını hep arkanda hissedersin...
Ama Hadise’nin öyle bir ablası var ki...
Allah düşmanımın başına vermesin.
¡¡¡
Ya siz kardeşsiniz.
Dışarıda kısa bir yürüyüşe ne dersiniz?
Yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Eğer evdeysek, Şevval Sam’dan bir tango eşliğinde ev sporu yapabiliriz. Şarkımızın adı “Bozcaada”.
Bugün çay tercihimiz yine yeşil çay olsun.
Ama unutmayın günde en fazla 2 fincan!
Ama sonra “Acun Ilıcalı açıkladı” başlığıyla çıkan haberleri gördüm.
Ilıcalı, yeni kuracağı dijital platformu Exxen’de yayınlanacak içeriklerin yıllık bütçesinin 900 milyon TL olduğunu söylemiş.
Bu işte bir yanlışlık mı var diye Acun Ilıcalı’yı aradım.
Yokmuş.
Doğruymuş.
Fazlası varmış azı yokmuş.
ÜYELİK ÜCRETİ
-Bir mum şömine efekti yaratır mı? Yaratıyormuş. El yapımı Feu du Ciel mumlarında kullanılan çıra, yakıldığı ortamda sesiyle yanan şömine hissiyatı veriyor.
-Yemek yapmaya uzaksak “doğru pişirme tekniklerini” mutlaka inceleyelim. Uzmanlar uyarıyor; yanlış pişen besinler vitamin değerini kaybediyor!
-Tam “sahlep” havası. Üstelik uzun süre tok tutuyor.
Peki nereye gidiyor bu “ben eğlenirimciler?”
Mevsim kış olunca en popüler lokasyonlar da Uludağ ve Kartalkaya...
Tabii fiyatlar da o “popülerliğe” göre belirlenmiş.
Mesela Kartalkaya’da izole bir oda tutmak istediniz.
Hatta yılbaşından bir gün önce, 30 Aralık Çarşamba günü otelime gireyim, 3 Ocak Pazar günü de çıkarım, 4 gün bana yeter dediniz.
Ama öyle sıradan bir oda tutmak da istemiyorsunuz.
Malum virüs tehlikesi tepemizde...
İşte bunun için ödemeniz gereken tutar 4 gün için 307 bin 800 TL...
Dün akşam çok ağır yemek yediyseniz bugün bol posalı beslenmek gerek. Kırmızı pancar, zeytin ve bir ot salatası şahaneeee bir seçenek...
Hiç “rebetiko” dinlediniz mi? “Stelios Kazantzidis”ten “Arapines” adlı eseri açın biraz da ses verin... Kendinizi dans ederken bulacaksınız.
Bugün şöyle güzel bir kış çorbası mı yapsak? Mesela “zerdeçallı tavuk suyu çorbası...” Misss...
“Molino Cucina” seçeceğiniz taze makarna ve sosunu kapınıza kadar getiriyor.
Şu şımartma kutularına bakar mısınız...
Pasta ve tatlı dünyasının kraliçesi,
Haydi Kalamış Parkı’na. İKSV tarafından parka yerleştirilen dans platformunda istediğiniz müzikle gönlünüzce dans edebilirsiniz...
Atasay yeni nesil bilekliklerinde ‘yapay zeka’ teknolojisini kullanmış. Ortaya çıkan ürünler ilginç...
Hafta sonu öncesi alışveriş kalabalığına girmemek için eksiklerimizi bugünden tamamlayabiliriz...
‘Kahkaha Yogası’na başlamaya ne dersiniz? Çok iyi gelmez mi? Eğitmen Melis Pitelon’un sosyal medya hesaplarında tüm bilgiler var.
Ne nefretmiş...
Ne doluymuşsun meğer Gülşah Saraçoğlu...
Ne sinirliymişsin...
Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına dalıp ortalığı dağıtmasını dehşet içinde seyrettim.
Gülşah Hanım daha önce de beyefendinin evini basıp ortalığı dağıtmış.
Anlaşılan birleştirici değil dağıtıcı bir yapıya sahip ünlü modacı.
Kısık sesle gün boyu caz dinleyip üzerimizde bırakacağı etkiyi gözlemleyelim. Benden size Apple Music’ten bir caz listesi önerisi “100 Best of Jazz”.
Yılbaşı gecesi evdeyiz.
Haydi bugün kendimizi mutlu hissettirecek ‘stil’ önerilerine bir göz atalım.
Hediye almak da vermek de mutlu eder.
Bu sıralar internet siteleri yılbaşı için hediye önerileriyle dolu.
“MSA’nın restoranı” diye bir gerçek var. Onlar da artık gel-al seçeneğiyle sofralarınıza geliyor.
Güzel haber.
Bu listeye itirazım var
Haber şöyleydi:
“Amerika’da bulunan bir estetik kliniğinde çalışan üç estetik doktoru, 6 yıldır dünyanın en güzel 100 kadın ve erkeğini seçiyor. Top Beauty World adı verilen organizasyonda bu sene en güzel kadın listesinin ilk sırasında bir Türk var: Hande Erçel.”
İlk başta göğsüm kabardı.
Sonra aynı listede, Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül’ün de yer aldığını okuyunca, “Tamam” dedim, “Venezuela bak işine!”
Ama bu işte bir terslik vardı:
Sevincimin yerini önüne geçemediğim bir gülme aldı.
Ya Allah aşkına, bu nasıl orantısız bir listedir!
Bu nasıl iştir!
Tamam, kızlarımız çok güzel, itirazım yok.
Ama dünyanın en güzel kadınları listesinde birinci sıraya Hande Erçel konulmaz ki...
Üstüne bir de 100 kişilik listeye, 5 Türk star daha sıkıştırılmaz ki...
Bari Elçin Sangu’yu 83’üncü sıraya koymasaydınız.
Eğer bu iş, Los Angeles’taki klinik ile bağlantısı olan Türk estetik doktorlarının dolaylı bir ‘PR’ çalışmasıysa, benden söylemesi; olmamış.
Yüz kere, bin kere OLMAMIŞ.
Öykü Çelik’in sevgilisi
Farkında mısınız yeni bir magazin figürü doğuyor. Adı: Öykü Çelik’in sevgilisi.
Bir süredir, bir iş insanıyla ilişki yaşayan Öykü Çelik, sokağa çıkma yasağının olduğu akşam magazinci arkadaşlarımız tarafından görüntülendi.
O sırada ‘Öykü Çelik’in sevgilisinin şoförü’ gazetecileri tehdit edip, “Çekmeyin, sizin için kötü olacak!” demiş.
Peki eyyy bu tehditleri savurmaya cesaret eden beyefendi;
Şu içi boş tehditleri bıraksanız mı artık?
Çok gülünç duruma düşüyorsunuz. Kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz.
Geçti artık o tehdit dönemleri, korkutarak susturma günleri.
Keşke haddinizi bilseniz. Bakın, siz haddinizi bilip efendiliği seçerseniz eğer; söz bir dahaki sefere bu köşede isimlerinizi kullanacağım.
2020 neleri aldı bizden
2020’ye girdiğimiz günü hatırlayın.
Kimimiz arkadaşımızla...
Kimimiz ailemizle...
Kimimiz ise sevdiğimiz mekanda çılgınca karşılamıştık 2020’yi.
10’dan geriye doğru saymaya başladık.
Biri 5’te durdurtup deseydi ki...
“Dur yapma, bırak geri sayımı!”
“Hadi arkadaşım hadi” derdik.
Keşke deseydi.
Öyle bir seneye girmişiz ki biz farkında olmadan, hayatımız değişti.
Peki 2020’de nelerden vazgeçtik?
Ocak, şubatı bir şekilde atlattık, ama mart itibarıyla hayatımızın en can sıkıcı günlerini yaşamaya başladık.
Tokalaşmayı severdik biz, vazgeçtik.
Dokunmatik toplumuz, şöyle doyasıya sarılmaktan vazgeçtik.
Arkadaşlarımızdan vazgeçtik.
Müdavimlik diye bir şey kalmadı; restoranımızdan, kafemizden, barımızdan vazgeçtik.
“Usta be bana bir Adana sana zahmet” demekten vazgeçtik.
Eve insan toplamayı severdik, bağdaş kurup tabu oynardık, vazgeçtik.
Düğünlere giderdik halay çekerdik, vazgeçtik.
Kapıda kuyruk bekleyip konsere gider, kalabalıkta yer bulmak için itişip kakışırdık, vazgeçtik.
Tiyatrodan, sinemadan, konserden vazgeçtik.
Şimdi geri sayım başladı.
Yeni bir yıla giriyoruz.
Vazgeçtiklerimizi geri alacağımız bir sene olsun.
Bal gibi demişsiniz Coşkun Bey
Coşkun Sabah, son açıklamasında Doğu’yla Batı’yı çat diye ortadan ikiye ayırmıştı.
Sonrasında da “Yalan söylüyorsunuzzzz! ‘Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim’ diye bir açıklamam olmadı” demişti.
Ortaya çıkan ses kayıtlarında aynen şöyle diyor ünlü sanatçı:
“Ben Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum, bu bir kültür meselesi. İzmirli, Aydınlı, Manisalı üstüne düşmeyebilir ama bir Urfalı, bir Diyarbakırlı, bir Antepli bunun üstüne düşer.”
Şimdi kusura bakmayın Coşkun Bey ama bu dediklerinizden bal gibi de şu başlık çıkıyor:
“Ben Diyarbakırlıyım, İzmirli değilim.”
Ben olsam ben de aynı başlığı atardım.
Hatta...
“Coşkun Sabah’tan ayrımcılık”
“Coşkun Sabah’tan İzmirlilere ağır hakaret”
“Coşkun Bey ne demek istiyorsunuz?”
Gibi başlıklar bile atardım.
Coşkun Bey, siz ki sektöre yıllarınızı vermişsiniz.
Bir dönem ülkenin en popüler ismiymişsiniz.
Kameralara, röportajlara çok alışkınsınız.
Bilmez misiniz ağzınızdan
çıkacak lafı?
Dikkat etmez misiniz her kelimenize?
Edersiniz aslında!
İddia ediyorum, hepsi planlıydı.
Hepsi konuşulmak içindi.
Resmen Covid-19’dan rol çaldınız Coşkun Bey.
Fakat sizin bu zihniyetiniz en kötü virüsten bile beter aslında.
Çünkü tedavisi yok.
Hadi itiraf edin, konuşulmak istediniz.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye düşündünüz.
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