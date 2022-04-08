Bu konuda fikir birliği şart

48 yaşında ikiz bebeklerine hamile kalan ve 1-2 hafta içinde doğum yapacak olan Seray Sever’le geçen hafta sonu bir röportaj yaptım.
Bir kez daha anladım ki, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar güvenilir isimlerle bu süreci yönetmezse, tüm varlıklarını kaybedebilir.
“Bu işin tüccarları var, dolandırcıları uzaktan anlayamıyorsunuz, ben bir ev parası harcadım” dedi Seray Sever ve tüp bebekle gelen mucizenin detaylarını anlattı.
Sonrasında bazı doktorlar “48 yaşından sonra tüp bebek yapmak imkansız” dedi.
Tabii karşı tarafta da “Günümüz teknolojisiyle, doğru tedavi yöntemleriyle bu gayet mümkündür” diyen bir kesim var.
Aslında “olmaz” diyen tarafı anlıyorum. Onlar hastalarının dolandırıcıların eline düşmesini istemiyor, “Boşuna uğraşmayın” diyor.
Ama ben “olur” diyen tarafı da anlıyorum.
Her ne olursa olsun bu işin tüm detaylarıyla açıklanması, ortaya net bir sonuç koyulması şart.
◊ Çünkü her gün onlarca kadın Seray’ın bahsettiği dolandırıcıların eline düşüyor.
◊ Onlarca aile, evini arabasını satıyor.
◊ Kredi çekiyor.
O yüzden
“Düşük bir oran ama olabilir” demek çok başka, “İmkansız” demek çok başka.
Harbiye’de çıkmak
Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde iddialı bir açıklama yaptı. “Harbiye konseri hep gündemimde. Ben tercih ettiğim zaman olacak” dedi.
◊ Artık karar kimin...
◊ Son sözü kim söyleyecek...
◊ Öyle her isteyene veriliyor mu o sahne bilemem.
Ama Defne Samyeli Harbiye’de çıkarsa neler olacağını az çok tahmin edebilirim:
◊ Enerjisini merak edenler...
◊ Acaba sahnede ne giyecek diye elbise toto yapanlar...
◊ “Aslında birkaç yerde dinlemiştim, gayet de güzel okuyor” diyenler...
O konsere gidecektir.
◊ “Harbiye ciddi bir iştir” diyenler...
◊ Kendi şarkılarıyla dolu üç beş albümü olmayanlara önyargısı olanlar...
◊ “Mekanlarda sahneye çıkmak başkadır, Harbiye’de sahneye çıkmak başkadır” diye düşünenler...
Bu işe karşı çıkıp gitmeyi akıllarından bile geçirmeyecektir.
Yetenekli insana duyulan zaaf
Aleyna Tilki, verdiği son röportajında başından sonuna kadar çok mantıklı cümleler kurmuş.
Mesela Jared Leto hayranlığı ve “Morbius” filminin Londra galasında oyuncuyla fotoğraf çektirmesi hatırlatılınca “Yetenekli insanlara zaafım var” demiş.
İşte budur.
◊ Paralı insanlara hayranlık besliyorum.
◊ Gayrimenkul zenginiyse gözlerim parıldıyor.
◊ Parasız olursa yanıma yaklaşamaz. gibi açıklamalardan sonra ‘yetenekli insan’ tanımı rahat bir nefes aldırdı.
◊ İşinde başarılı olana...
◊ Gayret edene...
◊ Zekası gözlerinden taşan insanlara duyulan hayranlıktan, onlara karşı olan zaaftan zarar gelmez.
Metroya ‘canavar’ muamelesi yapmak
Ajda Pekkan’ın toplu taşıma merakı sonrası iş insanı Aslı Şen de benzer bir konuyla gündeme geldi. Aslı Şen metroya binip, “Metroya binmem olay olmuş, şahsen çok keyifle kullanıyorum” demiş.
Şu metroya, metrobüse ‘canavar’ muamelesi yapmasak mı acaba?
Binilmesi ‘ortalığı sarsacak bir olay’mış gibi görmesek mi?
Mesela Aslı Şen resmen prodüksiyon yapmış metroya binerken. Binişini, yolculuk anlarını falan kaydettirmiş.
Oysa, milyonlarca insanın her gün kullandığı bir ulaşım aracından bahsediyoruz. Sanırım bir tek bizde var bu “ünlüysen, zenginsen toplu taşımaya binemezsin” tartışması.
Binersin, mis gibi de binersin.
◊ Bunu büyük bir olay gibi anlatmazsan...
◊ Sosyal medya paylaşımlarıyla “Metrodayım, çok acayip bir yer burası” gibi açıklamalar yapmazsan...
◊ Ulaşılması zor bir hayalmiş gibi metroya binme istediğini dillendirmezsen...
Her şey o kadar kolay ve normal olur ki...
Bu konuda fikir birliği şart
48 yaşında ikiz bebeklerine hamile kalan ve 1-2 hafta içinde doğum yapacak olan Seray Sever’le geçen hafta sonu bir röportaj yaptım.
Bir kez daha anladım ki, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar güvenilir isimlerle bu süreci yönetmezse, tüm varlıklarını kaybedebilir.
“Bu işin tüccarları var, dolandırcıları uzaktan anlayamıyorsunuz, ben bir ev parası harcadım” dedi Seray Sever ve tüp bebekle gelen mucizenin detaylarını anlattı.
Sonrasında bazı doktorlar “48 yaşından sonra tüp bebek yapmak imkansız” dedi.
Tabii karşı tarafta da “Günümüz teknolojisiyle, doğru tedavi yöntemleriyle bu gayet mümkündür” diyen bir kesim var.
Aslında “olmaz” diyen tarafı anlıyorum. Onlar hastalarının dolandırıcıların eline düşmesini istemiyor, “Boşuna uğraşmayın” diyor.
Ama ben “olur” diyen tarafı da anlıyorum.
Her ne olursa olsun bu işin tüm detaylarıyla açıklanması, ortaya net bir sonuç koyulması şart.
◊ Çünkü her gün onlarca kadın Seray’ın bahsettiği dolandırıcıların eline düşüyor.
◊ Onlarca aile, evini arabasını satıyor.
◊ Kredi çekiyor.
O yüzden
“Düşük bir oran ama olabilir” demek çok başka, “İmkansız” demek çok başka.
Harbiye’de çıkmak
Defne Samyeli geçtiğimiz günlerde iddialı bir açıklama yaptı. “Harbiye konseri hep gündemimde. Ben tercih ettiğim zaman olacak” dedi.
◊ Artık karar kimin...
◊ Son sözü kim söyleyecek...
◊ Öyle her isteyene veriliyor mu o sahne bilemem.
Ama Defne Samyeli Harbiye’de çıkarsa neler olacağını az çok tahmin edebilirim:
◊ Enerjisini merak edenler...
◊ Acaba sahnede ne giyecek diye elbise toto yapanlar...
◊ “Aslında birkaç yerde dinlemiştim, gayet de güzel okuyor” diyenler...
O konsere gidecektir.
◊ “Harbiye ciddi bir iştir” diyenler...
◊ Kendi şarkılarıyla dolu üç beş albümü olmayanlara önyargısı olanlar...
◊ “Mekanlarda sahneye çıkmak başkadır, Harbiye’de sahneye çıkmak başkadır” diye düşünenler...
Bu işe karşı çıkıp gitmeyi akıllarından bile geçirmeyecektir.
Yetenekli insana duyulan zaaf
Aleyna Tilki, verdiği son röportajında başından sonuna kadar çok mantıklı cümleler kurmuş.
Mesela Jared Leto hayranlığı ve “Morbius” filminin Londra galasında oyuncuyla fotoğraf çektirmesi hatırlatılınca “Yetenekli insanlara zaafım var” demiş.
İşte budur.
◊ Paralı insanlara hayranlık besliyorum.
◊ Gayrimenkul zenginiyse gözlerim parıldıyor.
◊ Parasız olursa yanıma yaklaşamaz. gibi açıklamalardan sonra ‘yetenekli insan’ tanımı rahat bir nefes aldırdı.
◊ İşinde başarılı olana...
◊ Gayret edene...
◊ Zekası gözlerinden taşan insanlara duyulan hayranlıktan, onlara karşı olan zaaftan zarar gelmez.
Metroya ‘canavar’ muamelesi yapmak
Ajda Pekkan’ın toplu taşıma merakı sonrası iş insanı Aslı Şen de benzer bir konuyla gündeme geldi. Aslı Şen metroya binip, “Metroya binmem olay olmuş, şahsen çok keyifle kullanıyorum” demiş.
Şu metroya, metrobüse ‘canavar’ muamelesi yapmasak mı acaba?
Binilmesi ‘ortalığı sarsacak bir olay’mış gibi görmesek mi?
Mesela Aslı Şen resmen prodüksiyon yapmış metroya binerken. Binişini, yolculuk anlarını falan kaydettirmiş.
Oysa, milyonlarca insanın her gün kullandığı bir ulaşım aracından bahsediyoruz. Sanırım bir tek bizde var bu “ünlüysen, zenginsen toplu taşımaya binemezsin” tartışması.
Binersin, mis gibi de binersin.
◊ Bunu büyük bir olay gibi anlatmazsan...
◊ Sosyal medya paylaşımlarıyla “Metrodayım, çok acayip bir yer burası” gibi açıklamalar yapmazsan...
◊ Ulaşılması zor bir hayalmiş gibi metroya binme istediğini dillendirmezsen...
Her şey o kadar kolay ve normal olur ki...