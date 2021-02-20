Bu işin sorumlusu el kaldırsın

Sahi siz kaybolunca nereye gidersiniz? Sorunun cevabını merak ediyorsanız Isabel Minhos Martins’in ‘Kaybolunca Nereye Gideriz?’ adlı kitabı raflarda yerini aldı.
Bugün yetişkinlere yönelik ‘online’ bir sanat buluşması var. Pera Müzesi Koleksiyon Sergileri’ni rehber eşliğinde gezmek için ‘Pera Müzesi’nin internet sitesini ziyaret edin.
Bir dijital platform, Nükhet Duru’nun sanat hayatını anlatan ‘Duru Olmak’ belgeselini yayınladı. Nükhet Duru’nun izlenesi bir hayatı var.
Sofranıza mutlaka ‘kırmızı lahana’ ile renk katın. Her şeyin içine çok yakışıyor ve çok sağlıklı.
Bugün, önümüzdeki haftayı planlayalım.
Renkli defterler, yazmayı daha da keyifli hale getiriyor.
TRT Belgesel’in “Su Savaşları” adlı yapımını mutlaka seyredin. Hafta sonu zaten bol vaktiniz olacak.
Haklı aslında.
Kimse kusura bakmasın ama böyle bir gazı verirseniz Nusret’e, o kalkar Galata Meydanı’na poster de açar, Kapalıçarşı girişini heykeliyle de kapatır, Sultanahmet Meydanı’nda bornozuyla da yürür.
Yapar yani
Üstelik bunları yaparken kimseye de sormaz.
Canı istediği gibi takılır.
O yüzden kızmayın Nusret’e. Bu daha ne ki, kim bilir ilerisi için ne planları var.
Cesareti olan bu kaldırımlarda yürüsün
Burası Taksim Meydanı. The Marmara Oteli’nin ve yanındaki bankanın önündeki kaldırımlar.
Evrensel yaşam enerjisi anlamına gelen ‘Kundalini yoga’yı denemediyseniz ‘biletino.com’dan bilet alıp bugün deneyebilirsiniz.
Yetim bir kıza yuva bulmaya çalışan adamın hikayesini anlatan “Dünyadan Haberler” filmi, Tom Hanks’in oyunculuğu ile dijital platformda dikkat çeken yapımları arasına girdi.
Rahat ve şık giyinmek için yeni nesil eşofmanları deneyin. Sosyal medyada karşıma sık sık çıkan “Gotham Vibes”ın eşofman alternatifleri tatmin edici.
‘Son yasak delici’ Murat
Biz de hepimiz evde oturuyoruz sanıyorduk.
Oysa Antalya’dan gelen görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gösterdi.
5 yıldızlı bir otelde ‘yemekli Sevgililer Günü’ konseri yapıldı.
Sahneye de Murat Dalkılıç çıktı.
Ben artık işletmeleri, otelleri eleştirmekten yoruldum. Onlar yine günün sonunda bildiklerini okuyor.
Benim sözüm Murat Dalkılıç’a.
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Ahmet Kaya’dan dinlediğimiz “Dardayım” şarkısını Eypio, YouTube kanalında akustik söylüyor. Fevkalade olmuş.
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Kurabiye karda yapılır demişler. Evde ‘unsuz lorlu kurabiye’ yapabilirsiniz.
Kar yağıyor diye dışarıda kitap okumayacak mıyız yani? Alın kitabınızı, oturun bir parkta, kitap keyfi yapın.
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Frida’nın hayat hikayesini, Diego ile destansı aşkını öğreneceğiz bugün. Bu özel etkinliğin biletleri Biletix’te.
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Evinizde otururken ‘origami’ sanatına başlayabilirsiniz. Dikkat dağınıklığını tedavi etmede müthiş etkili bir yöntem.
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Zamandan bol neyimiz var ki şu sıralar? ‘Çiçek’ yetiştirip onlara biraz vakit ayıralım.
Çok çabalıyor, ona buna sataşıyor ama yine de istediğini elde edemiyor. Hafta içi Cem Yılmaz ve Tarkan’ı doladı diline Morgül.
“Cem ile Tarkan sosyal medyada yaptığım canlı yayınları gizli gizli takip ediyor” dedi.
Geçenlerde şarkı söylediği bir videoyu paylaşan Cem Yılmaz’a da “Şarkıları katlediyor, şarkı söylemesin artık” diye mesaj yolladı.
Yani Morgül’e göre, Tarkan her akşam sosyal medyaya girip, Yılmaz Morgül bugün ne yapmış diye merak ediyor.
Eğer Morgül’ü göremezse efkârlanıp gözyaşı döküyor.
Cem Yılmaz, gece gündüz Yılmaz Morgül canlı yayın yapacak mı diye sabırsızlanıyor.
Elinde telefon “Yılmaz Morgül canlı yayına başladı’ yazan bildirimin gelme umuduyla yaşıyor.
İlahi Yılmaz Morgül...
“Testiniz pozitifse ‘merhaba’ dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır günahtır” dedi. Belli ki virüsün eşine yanlarına gelen arkadaşlarından geçtiğini düşünüyor ünlü şarkıcı.
Bunu bilmek çok zor tabii.
Böyle etkinlikler içine girince, Covid pozitif olmanız çok normal. O yüzden birilerini suçlamak çok doğru gelmiyor bana.
O yüzden maalesef, sıkıcı hayatlarımıza hiç heyecan aramadan devam etmek zorundayız.
Ya hep haklıysa Demet Akalın
Esra Balamir ile Demet Akalın’ın dostlukları malum... Hatta Esra Balamir son zamanlarda Akalın’ın yanındaki tek arkadaşıydı.
Salep tam bu havaya yakışan içecek değil mi? Kahvaltı sonrası bir salep içelim.
Kestanesiz kış günü mü olurmuş. Hafta sonu filminizi izlerken kestanenizi de pişirin.
Sevdiğimiz sanatçıların eski konserlerini internetten açıp izleyelim. Eski günlere özlemle...
Hava buz olacak buz. İşe gitmiyorsanız girin battaniye altına, geçin televizyon karşısına.
Neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı yıldızı Ólafur Arnalds, bu akşam 21.00’de Zorlu PSM’nin online sayfasında.
Acaba sevgilimize ya da kendimize bir ‘Lego’ seti mi hediye etsek? Yaşı yok bu Lego işinin...
Eski okul arkadaşlarımızla bugün görüntülü konuşma yapalım. Konuşacak çok konu birikmiştir.
Sokak hayvanlarını beslemek ve dans etmek kanıtlanmış mutluluk nedenleri...
İlişki resmi olarak sona ermiş ama Sıla da Hazer Amani de sosyal medya hesaplarındaki mutlu aile fotoğraflarını kaldırmamışlardı. Ben de ‘bakalım ilk kimin eli gidecek, kim silecek’ diye bir yazı yazmıştım.
İlk adımı Sıla attı.
Sildi eski eşi ile olan tüm fotoğraflarını.
Peki Hazer Amani cephesinde durum ne?
Sanırım durumlar pek iyi değil. Çünkü tüm fotoğraflar, tüm o mutlu anlar halen duruyor ünlü şefin sayfasında.
Bir mevzu bitmişse bitmiştir.
Fazla koşmamak lazım peşinden. Kafaya hiç takmamak lazım. Sıla besbelli o defterin sayfasını çevirmiş.
Akaretler’den aşağıya kendimizi bıraksak, denizi görsek. Kahve alıp biraz yürüyüş yapsak. Ne iyi gelir karantina öncesi...
Sanatı herkes için ulaşılabilir kılan ‘Ars.Ist Sauna’, ‘Sanat Pazaryeri’ teması ile hafta içi her gün 12.00–19.00 saatleri arasında UNIQ Expo’da...
“Çok Güzel Hareketler 2” ekibinin yer aldığı ‘Çok Güzel Doğaçlamalar’ Beşiktaş Sahne’de saat 17.00’de...
Önümüzdeki 2 yılın ‘tarihini yazacağımız bir haftadayız’.
Hayatsal enerjimizi başlatacak bu haftada dileklerimize dikkat edelim.
Yaz gibi şubatın son günleri. Bugün egzersizi dışarıda yapıp, en sevdiğimiz kafeden bir tost yaptırıp eve dönelim.
Virüs ve bakteriye karşı etkili cam ev eşyası olur mu? Yapılmış.
Üstelik yerli. “V-Block” ürün serisi Paşabahçe’de satışta (İyi bir Sevgililer Günü hediyesi değil mi?)
Kendinizi gaza getirin. Sağlıklı beslenmek için sadece 3 gün sabredin. Bakın görün, alışacak mideniz yeni düzene.
Saat 11.00’de rehber eşliğinde Van’ı geziyoruz. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Peki ya, ‘Louvre Müzesi Antik Mısır Bölümü’ne gitmeye ne dersiniz. O da saat 21.00’de.
‘Martı’lı bir sosyalleşme yaşanıyor sahil kenarlarında. Sohbet ede ede geziyor iki-üç kişi.
Banklarda otururken Martı bir köşeye park ediliyor, sonra aynen devam.
Acaba diyorum, sadece yasak günlerinde Martı kullanmanın önüne geçilebilir mi?
Ya da uygulamada yapılacak teknolojik bir hamleyle sadece sokağa çıkma izni olan çalışanların kullanması sağlanabilir mi? Soruyorum sadece.
Olsa nasıl olur diye düşünmekten alamıyorum kendimi. Hem insan kalabalığını azaltmış oluruz böylece.
Tabii ki suç sadece scooter’larda değil.
Ayağını yerden kesmek istemeyen, soluğu sahildeki spor aletlerinin yanında alıyor. Ama yasaktan yasağa yapıyor sadece sporunu.
Bir başkası kahve kuyruğuna giriyor.
Zihninizi durdurun. Kendiniz dinleyin ve cevaplar verin...
Bir sevdiğinize ‘nostalji’ yaşatmaya ne dersiniz? Arayın, mesaj atın eskileri konuşun...
‘MYK Gastro Arena’yı duydunuz mu? Şef Mehmet Yalçınkaya ve çırakları sizi mutfak ustası yapmak için bekliyor...
Suat Suna bizim yaş grubu için ‘aşk’ demek... “Unutulmaz sözler ve besteler” demek... 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir konser verecek Suat Suna. Biletler, ‘biletix’te...
Son 15 günde 4, ocak ayı içerisinde de 13 paylaşımı var Tarkan’ın.
Belli ki sıkılmış o da.
Belli ki hayranlarıyla etkileşime girmeyi özlemiş.
Bazen gülümserken ‘selfie’ yapıp atıyor.
Bazen de sahnedeki anılarını paylaşıyor. Tabii ki her paylaşımı haber oluyor.
Çünkü alışık değiliz.
Bu işten en çok da Tarkan hayranları memnun. Önceden Tarkan’a hasret kalan sosyal medya kullanıcıları şimdi ne zaman açsalar Tarkan ile karşılaşıyorlar.
İngilizce öğrenme tekniklerini merak edenler Instagram’dan ‘ingilizcebank’ hesabını takibe alsın.
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Selim Çiprut’un fantastik kitabı “Sana Bir Sır Vereceğim” Potink Kitap’tan çıktı. Akıl almaz hikayeleri sevenler elinden bırakamayacak.
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Sezen Aksu sen ne yaptın öyle? Son şarkısı “Affet”i dinlemelisiniz.
Bu işin sorumlusu el kaldırsın
İbrahim Tatlıses’in yeni imajını görüp ‘bu neeee’ diyen kaç kişiyiz?
Çok fazlayız eminim.
Oysa adam ne güzel işini yapıyordu.
Şarkılarını her hafta daha güzel söylüyor, işte eski İbrahim Tatlıses dedirtiyordu.
Şimdi bu imaj değişikliği de nereden çıktı.
Öyle bir hale sokmuşlar ki ‘İmparator’u sanki başka biri çıkmış ortaya.
Saçlar biraz daha koyuya boyanmış.
Alnının üstündeki açıklık komple kapatılmış. Peruk mu değil mi dakikalarca çözemediğim bir saç çıkmış ortaya.
Birileri de çıkmış diyor ki ‘Tatlıses 10 yıl gençleşti’.
Ne alakası var Allah aşkına.
Peki giydiği o kıyafete ne demeli?
Bilmem kaç beden büyük bir pantolon, kötü renk bir ceket.
Biri sanki kasıtlı olarak “İmparator ha, dur ben şimdi göstereceğim sana imparatoru” demiş ve Tatlıses’e bir komplo kurmuş gibi.
Eski fotoğraflarında alnının sağ üstünde açıklık vardır İbrahim Tatlıses’in. Öyle kazınmıştır hafızlarımıza İmparator. Biz onu öyle severiz.
O yüzden kusura bakmayın ama yüz bin kere OLMAMIŞ bu yeni imaj dedikleri şey.
Tatlıses’i, bayram sabahı zorla uyandırılıp, kahvaltı sofrasına oturtulmuş bir ‘aile büyüğü’ kılığına kim soktuysa, kimin intikamıysa bu, vakit geçmeden toplantı odasına alınsın.
Yeri gelmişken ilk Türk kadın şarkı sözü yazarı olan Fikret Şeneş’i de anmak isterim.
16 Şubat’ta ölüm yıldönümüydü bu ‘şahane kadın’ın.
Ne güzel söylemiş usta isim, “Her Yaşın Bir Güzelliği Var” şarkısında...
“Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla
Benim için eskisinden daha güzelsin
Bırak varsın geçsin yıllar
Bitsin artık bu korkular
Her yaşın ayrı bir güzelliği var.”
Karavan gerçekleri
Bir karavan söylentisi aldı başını gidiyor. İddia o ki; Deniz Çakır dizi setindeki karavanını beğenmemiş ve genç oyuncuların karavanına ‘çökmüş’.
Bazen zalimlik yapmak çok hoşumuza gidiyor.
Burada kullanılan ‘çökmüş’ kelimesi de o zalimliğin net bir göstergesi bence.
Neyse.
Pandeminin ilk günlerinden beri tüm dünyada bir karavan sıkıntısı yaşanıyor.
Benim hiç tahmin etmeyeceğim en az 3-4 dostum gitti karavan aldı ve her hafta sonunu karavanlarında geçiriyor artık. Yani karavan bulmak kolay iş değil.
E böyle bir dönemde dizilerde de karavan sıkıntısı yaşanması çok normal.
Gelelim ‘karavan krizi’nin detaylarına.
Sektörün dışında biri olmama rağmen, hiçbir sette oyuncuların kafalarına göre karavan değiştirip, içeridekilere ‘çıkın gidin buradan, burası artık benim’ diyemeyeceğini bilenlerdenim.
E peki nereden çıktı bu ‘kriz’?
Deniz Çakır’a ilk verilen karavan biraz karanlık ve konforsuz bir karavandı. Çakır da yapım şirketine yeni bir karavan isteğini iletti.
E böyle durumlarda başrol oyuncuları her zaman daha ayrıcalıklıdır.
Yapım şirketi de onu kimseye ait olmayan başka bir karavana yerleştirdi. Diğer oyuncuların toplu olarak kullandığı o karavan Deniz Çakır’ın yeni karavanı oldu.
Yani otoriteden habersiz olan bir mevzu değil bu.
Ortada yanlış bir şey olsa eleştirelim.
Bir ayıp olsa ‘yuh’layalım ama yok, yok... Vallahi bu sefer yok.
Varsın müziksiz olsun
Restoran ve kafelerle ilgili genelge bugün yarın yayımlanır. O genelgenin henüz tüm detaylarını bilmiyoruz. Ama emin olduğumuz birkaç nokta var. O da normalleşmenin tam anlamıyla bir serbestlik olmayacağı.
- Restoranlar açılacak evet ama saat sınırı olacak. Muhtemelen 22.00’den sonra kapılar kapanacak.
- Özlediğimiz masalara kavuşacağız evet ama müzik sesi duyamayacağız. Çünkü müzik yayını yasak.
Açılsın da varsın müzik olmasın
Varsın 22.00’de kapansın kapılar.
Bizler çok özledik giyinip süslenip bir restorana gitmeyi.
Kapıda bizi karşılayan restoran çalışanıyla sohbet edip masamıza doğru yürümeyi. Sipariş vermeyi, hesap istemeyi, yan masada gördüğümüz arkadaşımıza uzaktan selam çakmayı. Çok özledik çok.
45 dakika kuralına göre mekan isimleri
◊ Ye yiyebilirsen
◊ Çorbayla başla tatlıyla bitir
◊ Hazımsızlık lokantası
◊ İlk sipariş hesap olsun
◊ Ara sıcak bizde ana yemek yan restoranda