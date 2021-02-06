Bu düşmanlık neden?

Word Akustik serisinin konuğu ise Athena... Adres Yapı Kredi Bomontiada’nın Instagram hesabı...
Bugün yurdun büyük bölümünde güneş var. O halde evlere kapanmadan en yakın parkta biraz yürüyüş yapıp etrafı seyredelim.
El maharetine dayanan ‘makrome işine’ bir kendinizi bırakın. Zaten bir kere girince çıkamayacaksınız.
38’inci yaşın sana mutluluk, huzur getirsin.
Sağlıklı ol!
AMA...
◊ Milyonlarca insan evinde otururken...
◊ Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmazken...
◊ Mekanlar kapalıyken...
◊ Maskesiz sokağa adım atılmazken...
Başarının sırrı devamlılıktır! O yüzden öğrenme rutininizi oluşturun, bıkmadan, usanmadan kafa yorun bir konuya...
Öğlen saatlerinde şöyle bir dondurmayla kendimizi mutlu etmenin tam da günü. Herkesin bir dondurmacısı vardır elbet...
‘Aşka Kalpten Bağlıyız’ mesajıyla Sevgililer Günü’ne hazırlanan Divan’ın, şu pastalarından mı sipariş etsek. Fotoğrafı bile acıktırıyor...
Türk kahvesi ile güne başlayanlar için ‘közde kahve’ tadında kahveler yapan bir makine çıkmış. Ufak canavarın adı ‘Homend Pottoman’...
Kapadokya planı yaptıysanız önce bölgeyi sanal bir turla gezmeye ne dersiniz? ‘biletix.com’da biletler var.
‘Love my body’ diye yola çıktılar. Kadınlar için şık, rahat ve dekolte detaylarıyla dolu eşofmanlar ürettiler. Malum evde şık olmak önemli.
Gıda fiyatları yüksek evet ama mahallenizdeki markete en son ne zaman gittiniz? Bugün bir uğrayıp fiyat karşılaştırması yapın.
Bazılarında konuşmacı, bazılarında sinsi bir dinleyici oldum.
Pandemi falan unutup, lunaparktaki bir çocuk gibi önüme gelen her odaya dalıp dalıp çıktım resmen.
Clubhouse, kullanıcılara sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim imkanı sunuyor. İster bir oda açıp arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, isterseniz de açılmış odalara girip dinleyici ya da konuşmacı oluyorsunuz.
Bir süre sonra ‘elek’ görevi görecek bu uygulama.
Instagram veya YouTube’da milyonların takip ettiği isimler burada o şansı bulamayacaklar.
Hatta bence ‘rezil olacaklar’.
İşte o yüzdendir buraya ‘er meydanı’ demem...
Yani gösterecek çok şeyi olan ama konuşacak iki kelimesi bulunmayanlar uzak durmalı Clubhouse’dan.
Yasaklardan sonra ‘doğa’ çok iyi geliyor.
Hadi bir parka gidelim, alalım kitabımızı, uzanalım çimlere...
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Dünya mutfaklarını keşfedin. Bunun için Şef İsmet Saz’ın Bronco adlı sokak lezzetleri restoranını ziyaret edebilirsiniz.
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Eski giysilerden yeni şeyler üretin. Yaratıcılığımızı bugünlerde kullanmayacağız da ne zaman kullanacağız...
Kültür Bakanlığı’nın uzun uğraşları sonucu Türkiye’de çekilmesine karar verilen filmin setini hafta içi Bakan Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.
Statham ve Ritchie ile kısa bir sohbet eden Ersoy’a, Jason Statham “bugüne kadar böyle bir coğrafyada bulunmadığını, çok misafirperver olduğumuzu ve döner dönmez tüm dostlarına Türkiye’ye gelmelerini tavsiye edeceğini” söylemiş.
Başrol oyuncusundan yönetmenine, teknik ekipten temizlik kadrosuna kadar herkes mutlu yani.
Hatta bu mutluluk onların set süresini de uzattı.
Daha kısa sürede tamamlanması planlanan çekimler, ekibin keyfi yerinde olunca bir hafta sarkmış.
Böyle önemli isimlerin çekeceği bir filmde set merkezinin Türkiye olması çok mühim bir mesele.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sete kadar gidip oyuncularla sohbet etmesi de aynı derecede önemli.
Peki son çıkan haber neydi...
‘Davet edildiği televizyon programlarına pandemi nedeniyle gitmek istemeyen Emrah artık stüdyolara hologramını yollayacakmış.’
Hologram teknolojisi uzun yıllardır dünyada kullanılıyor. Örneğin Snoop Dogg hayatını kaybeden Tupac ile, Celine Dion müziğin efsanesi Elvis Presley ile sahnede bu teknoloji sayesinde bir araya gelmişti zamanında.
Yapılan bir ilk falan değil yani.
Daha doğrusu yapılacağı söylenen...
5 dakikası 370 bin lira olan bu teknoloji için Danimarkalı bir firma ile anlaştığı iddia ediliyor Emrah’ın.
Bakın mümkün değil
İmkansız yahu olmaz. Olamaz...
‘Yolum Uzun’ Kezzo ve Eypio’nun dün çıkan yeni şarkısı. 5 yıldız benden...
“Sağlıklı mı sağlıksız mı” sorusunun cevabını arayan, ezber bozan bir kitap Robert L. Shewfelt’in “İşlenmiş Gıda Yanılgısı” kitabı. Hafta sonu bitirilebilir.
Akşam yemeğine kadar evdeki malzemelerden kendinize ‘takı’ yapabileceğinizi biliyor musunuz?
Yarım saat ip atlarsanız ‘kilonuza göre değişiyor ama’ ortalama 400 kalori yakabilirsiniz...
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Kahvenin kokusunu tarihiyle keşfetmek için bu akşam ‘Kahve: efsunlu içeceğin yolculuğu’ etkinliği var. Biletler, biletix’te...
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Akşam için şimdiden not alın. Saat 20.30’da TRT 2’ de ‘Yasak Şehir Konseri Carmina Burana’ var. Asla kaçmaz.
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Tarihi Kuzguncuk Fırını’na yolunuzu ne yapın edin düşürün bugün. Navigasyonumuz tabii ki ekmeklerin kokusu olacak...
Yılın ilk dolunayı bugün gerçekleşiyor. Örtbas ettiklerimiz gün yüzüne çıkabilir, dikkat edelim.
Her sabah aç karna organik bal yemeye bugün başlayabilirsiniz. 1 ay içinde farkını hissedeceksiniz.
Balıkçınız varsa bir uğrayın bugün. Hamsi yok gibi ama istavrit dolu tezgahlar.
Bir villada yaşıyorsunuz;
Havuzunuz var.
Bahçeniz var.
Önünüz alabildiğine yeşillik yani.
Kira?
Yok yok ne kirası?
Bedava. Yaşadığınız sitede güvenlik üst düzey.
Çocuklara bu sıra eğlence çok. “Bencilin Bahçesi” adlı oyun saat 16.00’da online gösterilecek. Biletler biletix’te.
Günlük sebze ihtiyacı için... Fırında kızarmış balkabaklı ve pancarlı kinoa salatası yapalım.
Gün içinde önceliklere yer vermeye çalışın. Ailevi konuları ertelemeyin!
O zaman şarkımız, Alfredo Tejada & Paco Vidal– “Seguiriya de la Muerta”.
Kahvaltıyı evde yapacaksak 7-8 adet zeytin sofrada yer alsın...
Dışarıda yarım bıraktığımız bir işimiz var mıydı? Bugün, tamamlayalım.
Sosyal medyada görünce açıp izledim. Midem bulandı.
Adam bildiğin Bağdat Caddesi’nde ‘dört ayak üzerinde’ yürüyor. Yetmiyor ‘hav’lıyor.
İnsanların önünden geçiyor, ağaçların dibine gidip ‘tuvaletini yapıyormuş’ gibi ayağını kaldırıyor falan.
Öyle iğrenç yani.Bir insan neden böyle bir şey yapar? Amaç ‘tık’ almak, YouTube kanalının abone sayısını yükseltmek evet. Ama böyle mi olur bu iş kardeşim?
Hiç mi araştırmadın, hiç mi bakmadın bu dünyada işler nasıl yürüyor diye.
Niye kötüleri örnek aldın.
¡¡¡
Bu saatten sonra Barış ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz artık. İzleyenlerde açtığı o yara kapanmaz.
Güne yumurta ile başlayın ama 2-3 yumurtayı geçmesin. Tıpkı yeşil çay gibi abartmamak gerekiyor.
Aceleniz var ve kahvaltı yapmadan dışarı çıktınız. Beşiktaş, Kadıköy ya da Bostancı’dan vapura bineceksiniz simit almayı ihmal etmeyin. Sıcak olsun.
Ordulular ne şanslı. “Ulugöl Tabiat Parkı”na gitmeyeniniz varsa hafta sonu için plan yapabilirsiniz belki...
Anlatması da zor inanın
Ama deneyeceğim...
Manken Ece Gürsel’in bir ablası var. Adı Burçe Gürsel...
Sevgilisinden bahsederken şöyle diyor:
“Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey’in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Son zamanlarda göz önünde olmayınca ayrıldık zannedildi.”
Pardon ama yuh!
Bu normal bir açıklama mı?
Bu zihniyet kötü...
Olayımızın üç kahramanı var.
Üç başarılı kadın kahraman...
Işın Karaca, Tuğba Özerk ve Merve Boluğur...
Önce Işın Karaca çıktı ortaya ve albüm çıkaracak olan Merve Boluğur’a ‘ bir sen eksiktin güzel kız’ dedi. (Dikkatinizi çekerim buradaki ‘güzel kız’ tamamen dalga geçme anlamıyla kullanılıyor.)
Neyse, birkaç günlük sessizliğin ardından Merve Boluğur’un; “Işın’ın derdi benim zayıf olmam, o zayıf kadınlara her zaman düşmandır. Kilo vermek için kapı kapı dolaşıyordu” dediği iddia edildi.
İşte tam bu noktada Tuğba Özerk topa girdi ve “Işın Karaca’nın kilosunun değil sesinin altında ezilirsin güzel kız!” dedi.
Bu düşmanlık neden?
Hadise çırpınıyor bir süredir. “Bu kadar da olmaz, bunun bir yaptırımı yok mu” diye sağa sola dert yanıyor.
Son dönemde sık sık gördüğümüz, kadının kadına düşmanlığının en çirkin örneklerinden birini yaşıyor çünkü.
Ve biliyor musunuz...
Haklı Hadise. Sonuna kadar haklı.
Sunucu Bircan Bali televizyon programında “Hadise Eurovision’da 4’üncü olduğu gün ‘özel günündeydi’ yani muayyen günüydü” dedi. Sonra bunun üzerinden kısa bir geyik yaptı masadakiler.
İsimlere takılmayalım, bunu bir başkası da diyebilirdi.
Biz yine aynı tepkiyi gösterirdik.
Hadise bu sözlerden sonra ‘tedbir’ kararı aldırmak istedi. Karar reddedilince itiraz etti ama itirazı da kabul edilmedi.
İsyan etmesin de ne yapsın şimdi ünlü şarkıcı.
Bir kadının hemcinsine “Onun özel günüydü o yüzden 4’üncü oldu” demesindeki amaç nedir?
Bu çirkin sözler tek bir şey için söylenir;
Psikolojik bir operasyon yapıyorlar Hadise’ye.
Önce Türkçesiyle dalga geçtiler, sonra “makyajlı da makyajsız da çirkin” dediler.
Şimdi de, özel günü yüzünden birinci olamadı falan diyorlar.
Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. 5 yıl sonraya gidelim;
- O Ses Türkiye tüm hızıyla devam eder mi? Eder.
- Hadise yaptığı albümlerle şarkılarını dillere dolar mı? Dolar.
- Konserlerinde sahne şovuyla göz kamaştırır mı? Bence kamaştırır.
Hadise marka değerini artırarak devam eder yani.
Peki onu acımasızca eleştirenler ne olur? Nerede olurlar 5 sene sonra?
- Belki birçoğumuz adlarını bile unuturuz.
- Ara sıra kendi mutsuzluklarını başkalarına aşılamak için yaptıkları çıkışları okuruz sağda solda...
Ama sadece bu kadar.
Şimdi günümüze dönebiliriz;
Demem o ki, uğraşmayın Hadise ile.
Bırakın işini yapsın kadın.
Şarkılarını söylesin.
İlişkisini yaşasın.
Size ne?
Bana ne?
Kime ne?
İtalya’da işler karışık
Ben uyarımı yapmıştım. Dinlememiş Can Yaman. Hatta kimseyi dinlememiş olacak ki, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ilişkilerini doğrulayan bir fotoğraf paylaştı. Ne var bunda, tehlike bunun neresinde diyorsanız, buyurun:
Diletta yengenin eski sevgilisi dünyaca ünlü bir boksör olan Daniele Scardina. Ve Daniele ile Diletta, Instagram’dan halen birbirlerini takip ediyorlar.
Takip etmeyi geçtim, daha birkaç ay öncesine ait sarmaş dolaş fotoğrafları ünlü boksörün sosyal medya hesaplarında duruyor.
Bu fotoğrafların durması ne demek peki?
- Ayağını denk al Can Yaman, ben halen Diletta’yı seviyorum.
- Biz Diletta ile sen Türkiye’deyken sık sık görüşüyoruz.
- Hep aynısı oluyor, Diletta günün sonunda yine bana dönecek!
- Kız arkadaşımın yanına bir daha yaklaşma yoksa iyi olmaz!
Gibi birçok anlama gelebilir...
Ama kesin bir şey var o da İtalyan güzel ile eski boksör bağlarını halen koparmamış.
Pardon ama İtalya çapında bilinen bir ilişki yaşadıysa sevgiliniz ve o ilişki yaşadığı kişiyle halen görüşüyorsa, sarmaş dolaş fotoğrafları duruyorsa hesaplarında.
Değil fotoğraf paylaşmak, selam vermem selam.
Terslik var bu işte.
Sanat müziğinin nadide seslerindendi
“Bak ayrılık geldi yine
Bir yaprak düştü dalından...”
diye başlıyor o şarkı.
Hüner Coşkuner ile Erol Büyükburç öyle güzel söylüyor ki.
Genci yaşlısı herkesin diline dolanıveriyor 90’ların sonlarında.
Ve unutulmaz şarkılar arasına giriyor.
Şarkının başında dediği gibi,
“Yapraklar düşüyor” artık bir bir dalından. Önce Erol Büyükburç gitti, şimdi de Hüner Coşkuner.
Bizler bugün eskiyi bir yad edelim mi?
“Dudaklarımda Şarkısın” adlı o eseri açalım, dinleyelim bütün gün.
“Güle güle Hüner Coşkuner, iyi ki vardın” diyelim.
Sokakta mutluluk dağıtıyor
Yolda yürüyorsunuz, birden karşınıza biri çıkıyor ve en sevdiğiniz şarkıyı sorup başlıyor çalmaya.
Ne olur tepkiniz?
Sosyal medyanın yeni isimlerinden olan Mert Can, ‘mertcandesene’ adını verdiği konseptiyle tam da bunu yapıyor. Gitarıyla İstanbul sokaklarını geziyor ve karşısına çıkanlar için şarkılar söylüyor.
İstanbul’un tarihi sokaklarından birinde hallerinden semtin eskisi oldukları belli olan bir çifte “Lale Devri” şarkısını söylediği videosu çok sıcak çok. Böyle düzgün fenomenler çoğalır umarım.
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