Bu ceza örnek olsun

“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Açık hava toplantısı...
Açık hava konseri...
Bunların hepsini biliriz.
Peki ya açık hava diskosunu?
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Eğer açık hava diskosu görmek ve deneyimlemek istiyorsanız, bir akşam Kadıköy Caferağa ya da Beyoğlu Cihangir’e gitmeniz lazım.
Hafta içi o civarlarda dolaşırken beklemediğim bir manzara gördüm.
Meğer Cennet Koyu’nun bir arka kapısı varmış...
‘Arka kapısı’ diyorum çünkü koyun tadını çıkaran ve para ödemeyen yüzlerce kişiyle karşılaştım.
Sağlı sollu park eden arabalar kilometrelerce uzamıştı.
Adım atacak yer yoktu.
Arabasına park yeri bulan, kendisini denizin hemen kenarındaki yeşil alana atmış ve çadırını kurmuştu.
Eleştirmiyorum, bu güzellikten faydalanmak herkesin hakkı.
Piknik yapmayı özlediyseniz tam havası değil mi? Şöyle hafif esen bir yer bulup arkadaşlarınızla pikniğe gidin bugün.
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Deniz ve güzel yemek sonrası DJ Suat Ateşdağlı’yı dinlemek isterseniz Yalıkavak’ın en yenisi ‘Helia Yalıkavak’ı listenize alın.
İBB Kültür Merkezleri’nde oyun gösterimleri başladı. Hafta sonu için kendinize en yakın kültür merkezini seçin.
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The Marmara Bodrum, yaz sezonunu başlattı. ‘The Good Fellas’ geceleri için yerinizi şimdiden ayırtın.
Lezzetin yanına eğlenceyi arayanlar için güzel haber. Türkbükü’nde ‘Kuum Hotel&Beach’ içindeki Galia Sea Food ile son dönemin en merak edilen mekanı.
Eyüpsultan Belediyesi, ‘El Emeği Ürünleri Festivali’ düzenliyor. Ev kadınlarının ürettikleri ürünler 3 gün boyunca festival alanında olacak.
KüçükÇiftlik Park, kapılarını bugün açıyor. İlk sahne Duman’ın.
Caz festivali heyecanı da başladı. 28. İstanbul Caz Festivali, biletleri bugün ‘passo.com.tr’de satışa çıkıyor. Acele etmezseniz geç kalabilirsiniz.
Korku filmi sevenler sinema salonlarına... ‘Korku Seansı: 3’ sinemalarda.
Mekanlar açılınca İncili Gastronomi Rehberi’nin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Mekan seçiminiz için rehber olan kitabı yanınızdan ayırmayın.
Önümüze bakarken geride bıraktıklarımız vardır.
◊ Hamburger fiyatlarını gördük. Tamam dedik. Herhalde talep var.
◊ Bazı balık restoranlarında neredeyse ‘euro’ üzerinden hesap gelmeye başladı. Ama ona da eyvallah dedik. Heralde denizlerimizde bu yıl balık yok.
Ama su bu su!
Bildiğimiz su!
Hem de 0.33’lük.
Tanesine 40 TL yazmışlar.
◊ Hiç utanmamışlar.
Çok susadığımız günün herhangi bir anında bir bardak buz gibi kefire şans tanıyın. Sevmeyenler böyle böyle bu mucize içeceğe alışacak.
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Bugünden yarını düşünmeyin. Günün tadını çıkarın, zihninizi dinlendirin. Bunu haftada 3-4 gün yapın.
Kişisel gelişim kitabınıza her gün 15 dakika ayırın ve yaşam enerjiniz artırın.
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Kuruçeşme Caddesi’nde yeni açılan kafelere gidin bugün. Çalan müzikle beraber kaldırımlara kadar uzuyor kalabalık.
Harbiye Açık Hava Konserleri bu cuma Yıldız Tilbe ile başlıyor. Biletleri şimdiden alın.
Tam öğle saatleri...
Hava nasıl sıcak...
Biraz serinlemek isteyen gölge ve klimalı kafelere akın etmiş.
Masaya oturulunca herkesin ilk cümlesi...
◊ Sıcağa bak
◊ Böyle bir şey olabilir mi
Lerzan Mutlu, İrem Derici’yi aramış ama telefon açılmamış.
Mesaj atmış “müziği kıs” diye. Cevap alamamış.
Kapısını tıklatmış, açan olmamış.
Site güvenliğine falan da haber vermiş Lerzan Hanım ama nafile.
Gece yarısı müzik sesi, hele ki apartman dairesinde çevreye rahatsızlık verir, haklı Lerzan Mutlu ama beni nedense bir gülme alıyor bu olayı konuşurken.
Acaba diyorum;
Kafalar iyice karıştı.
O yüzden 1 Temmuz sonrasına ben ‘en yeni normal’ diyorum.
Şu son 8-10 ay içinde tüm dünya olarak;
◊ Normalleşmeyi denedik. Olmadı.
◊ Yeni normale geçtik. I-ııı tutmadı.
◊ Şimdi ‘en yeni’sine geçiyoruz.
Umarım devamı gelmez de kaldırırız ‘normal’in önüne gelen tüm ekleri.
Sabah yogası için televizyon karşısına değil, parka gidin.
***
Jolly Joker Alaçatı temmuz programını açıklamış. Konserler birkaç gün içinde başlıyor, yerinizi ayırtın.
Zorlu PSM açık hava amfisinde ‘Büyük Ev Ablukada’ konseri var. Üstelik akustik performans. Kaçırmayın.
Sinemalar nihayet açıldı. Vizyon filmlerine bakılıp özlem giderilsin!
***
Milliyet Sanat’ın temmuz sayısı çıktı. Bugün alıp hafta sonu okumayı ihmal etmeyin.
Fulya Soybaş, Hürriyet YouTube kanalında “Hürriyet Bizimle” adıyla keyifli sohbetlere imza atıyor. Bugün mutlaka seyredin.
“Saat 24.00’te müziği kapatacağız ama kulaklıklarımızı takıp eğlenmeye devam edeceğiz” diyorlar.
Meydan okuyorlar anlayacağınız. “Müziğimizi kısamazsınız” diyorlar.
“Biz bir şekilde yolunu buluruz” diyorlar.
Ama şunu anlamıyorlar:
◊ Bu karar sizin, benim, hepimizin sağlığı için alındı.
◊ Bu karar eylül ayından sonrasını rahat geçirmek için uygulanıyor.
Yaz bitiminde artık rahat edelim diye, ‘aman sabahlar olmasın’lı geceleri bir süre daha erteleyeceğiz. Bu kadar basit.
Peki IF yetkilileri;
1 Temmuz Perşembe (yarın) Bodrum’daysanız yemek ve eğlenceyi de özlediyseniz, adresiniz ‘Helia Yalıkavak’ olsun. Bodrum’un en mekanı, ‘Nixie Hotel’ içinde kapılarını açtı.
Fişekhane, kültür, sanat ve eğlence merkezi haline geldi. Üstelik tarihi yapıya hiç dokunmamışlar. Öğlen kahveniz için listeye alın.
***
Datça sakinlik isteyenlerin kaçış noktasıdır. Bölgede açılan ‘Mayan Coctail&Food’ ise Datça’nın havasını Meksika esintileriyle süslemeye başlamış bile.
Haberi okurken “Hadi oradan” dedim.
İşletmecilere bir noktaya kadar hak veriyorum.
Bu arz ve talep dengesini bölgedeki manavın, pazarların, marketlerin karşılayamadığını kabul ediyorum.
Ama arkadaşlar...
◊ 4 liralık bir salatalık, nasıl bir zorlu süreçten geçiyor olabilir ki Bodrum ve Çeşme’ye gelince 60 lira oluyor?
Ya da...
◊ 125 TL’ye satılan bir kola nasıl bir yol izliyor ki yüzde bilmem kaç bin zam görüyor?
◊ 55 TL’ye satılan küçük su mesela...
Haftanın bir ya da iki günü kalsiyumu yüksek beslenmeyi seçin. Mesela bugün güne yulaf ile başlayın.
Şu özel olan ve herkesin bilmediği esnaf lokantalarına uzun zamandır gitmiyorsanız bugün uğrayın.
Türkiye’nin en büyük turizm-etkinlik fuarı başladı. Gastroshow’ları seyretmek ve workshop’lara katılmak için bugün İstanbul Fuar Merkezi’ne gidebilirsiniz.
Sabah kahve içmeye yürüyerek gidin. Bu sırada günlük yürüyüşünüzü de yapmış olacaksınız.
Sherlock Holmes merak uyandıracak yeni maceralarını öncelikle sesli kitaplar aracılığıyla kitapseverlere sunacak. ‘Storytel’de yayınlanacak yeni maceraları takip edin.
Kedi tüyüne alerjisi olanlar için ‘aktif alerjenleri’ azaltan bir mama geliştirildi. ‘Purina Pro Plan, Live Clear’ı evcil dostunuz için bir deneyin.
Siz iç mekan tasarımı yaparken kumaş tercih eder misiniz? Saat 19.00’daki workshop’a katılırsanız fikriniz değişebilir. ‘İç mekan tasarımında kumaşlar’ etkinliği için biletler Biletix’te.
Evde çok çalıştık, şimdi sıra kendimize yazlık bir çalışma ortamı seçmeye geldi. Serin kafeler, ferah restoranlar bu işe çok uygun.
Kafka’nın unutulmaz eseri ‘Dönüşüm’ bugün online sahnelenecek. Akşam 21.00’e kadar izleyebilirsiniz. Biletler, biletix’te...
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‘İncili Gastronomi Rehberi’ artık aktif olarak kullanılabilir. Mekanlar açıldı, saatler de uzuyor. Kitaptan Türkiye’nin en iyi restoran ve kafelerini seçip deneyimleyin...
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Hadi bugün İstanbul Kongre Merkezi’ne gidelim. Avrupa’nın en büyük gastronomi fuarı kapılarını açıyor...
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Film çekilecek mi?
Yoksa engel mi olacaklar?
Başrolde Serenay Sarıkaya mı oynayacak?
Yoksa Fahriye Evcen mi?
Ya da “Bergen rolü ilk bana geldi” diyen Tuğba Özay’da mı kalacak top derken, nihayet karar verildi.
Ve Bergen rolünü Demet Evgar kaptı.
Bu ceza örnek olsun
Hakan Sabancı’nın başında bir bela var.
Adı Aygün Aydın...
Hakkında alınan koruma kararına uymadığı için 3 gün zorlama hapsi cezasına çarptırıldı Aydın.
Hiç eleştirmeyin bu kararı. Sonuna kadar doğru çünkü...
Aynı tacizleri...
Aynı rahatsızlıkları...
Aynı utanmazlıkları...
Bir erkek yapsa sokakta yürüyemeyecek hale gelirdi.
Ne güzel hayat değil mi?
◊ Sen özel mesajları ifşa et...
◊ “Hamileyim” diye yalan söyle ve suçla karşındaki adamı...
◊ Küfür et herkesin ortasında...
◊ İftiraları sırala...
Ve sonra “Ben mağdurum” de!
Pardon?
Şimdi bu genç kadın, 3 gün hapis yatmasından da bir mağduriyet çıkaracak.
O yüzden bu ve benzeri tiplere...
◊ Gülüp geçin.
◊ Yazdığına çizdiğine ‘he he’ deyin.
◊ Sosyal medyada takip diyorsanız engelleyin.
Özetle itibar etmeyin bunlara.
O sendin be Hadise
Artık başka bir Hadise var karşımızda.
◊ Şarkılarından çok yaşadığı ilişkilerle konuşulan...
◊ O ilişkilerindeki hatalarla gündeme gelen...
◊ İntikam hırsıyla hareket eden...
Bambaşka bir Hadise...
Hafta sonu Bodrum’daydı Hadise.
Bir iş insanıyla görüntülendi.
İddiaya göre de “Çok mutluyum. Ayaklarım yerden kesildi. Kaan beni çok yormuş” diye bir açıklama yaptı.
Ayrıntıya dikkat, “Kaan yormuş”!
Tabii ki biz kapalı kapılar ardından neler yaşandı bilemeyiz.
Ama...
◊ Dışarıdan baktığımızda, yoran biri varsa o sendin be Hadise...
◊ İlişkinin ‘sorunlu’ kısmı net olarak sendin...
◊ Geçmişini yaşadığın ilişkiye taşıyan sendin...
◊ Bir ilişkide yapılmaması gereken 9 kusurlu hareketin 10 (!) tanesini yapan da sendin.
Erol Köse’gillere prim vermeyin!
Haftanın eleştiri dozunu kaçıran ismi Erol Köse oldu.
Alaçatı’da sahneye çıkan Gülşen’in kıyafetine takıp, çok çirkin bir mesaj paylaştı Köse.
Gülşen sahnede saçmalamadı...
Şarkılarını söylerken bir hata yapmadı...
Enerjisi düşük değildi...
Hem o, aldığı paranın hakkını verdi, hem seyirciler çok memnundu...
Eee o zaman?
◊ Sana ne kadının kıyafetinden be adam!
◊ Sen bu alemin kural koyucusu musun?
◊ Bırak isteyen istediğini giysin.
◊ Bunun adı düpedüz “kadına şiddet”.
Erol Köse gibi birkaç kişi daha var bu piyasada.
Lütfen ciddiye almayın bu tipleri!
Gülme kardeşim yüksek sesle
Şöyle sakin bir yaz akşamı hayal edin...
Masada dostlarla sohbet ediyorsunuz.
Ama sık sık birinin ‘nihahaha’ diye yüksek sesle kahkahası kulaklarınızı tırmalıyor.
Çok var böyleleri...
Pandemiden sonra daha da çoğaldılar...
Kendilerini göstermek, masada “ben de varım” demek istiyorlar.
Ama olmuyor arkadaşlar.
Lütfen...
◊ Topluluk içinde saçma kahkahalar atmayın.
◊ Hiçbir kahkaha ‘ni’ ekini alarak başlamaz, o yüzden ‘nihahaha’yı hayatınızdan çıkarın.
◊ Kahkaha atın, hatta dolu dolu atın ama lütfen abartmayın.
Müzecilik kazanacak
Hep diyoruz ya...
◊ Tarihimize sahip çıkalım...
◊ Yaşadığımız topraklar çok değerli, sıkı sıkıya sarılalım diye...
Diyoruz ama ne yapıyoruz ne de yapanı görüyoruz.
İşte bunu yapan birini buldum geçen hafta.
Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel.
İlçesine bir müze yaptırmış başkan.
Türk Tarih Müzesi ve Parkı, 60 bin metrekare üzerine kurulu.
İstanbul’un fethi, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı gibi tarihimizin önemli olaylarının kompozisyonları var.
200’den fazla heykel ve Türk dili panosu var.
Kısaca “keşke şunlar da olsa” dediğimiz her şey var.
Bravo Başkan...
Değerimize sahip çıkıp kendinizi de değerlendirdiğiniz nice görev yıllarınız olsun.
Biri de çıkıp ‘Lahmacun ne alaka?’ demiyor
Büyük bir hatamızı buldum ve kendime şu soruları sordum:
◊ Biz neden her sene lahmacun fiyatını konuşuyoruz?
◊ Neden “Bu fiyata su mu satılır be arkadaş” diyoruz?
◊ Neden giriş ücretlerini görüp ‘ayıp ayıp’ diye bağırıyoruz?
Biz asıl neden...
◊ “Plajda lahmacunun ne iş var” diye sormuyoruz?
◊ “40 derece sıcağın altında neden lahmacun yenir” demiyoruz?
Mesela neden...
◊ “Balık ekmek şu plajda şu fiyat” diye konuşmuyoruz?
◊ Denizlerimiz çok kıymetli, neden içindeki hazineyi görmüyoruz?
◊ Balığı neden arka plana atıyoruz?
Koş Somer Şef...
Yetiş Mehmet Şef...
Sen de bir şeyler söyle be Danilo Şef...