Bornozlu isyana cevaplarım

Orhan Veli Kanık’ın ‘Dalgacı Mahmut’ şiiri, renkli çizimlerle kitaplaştırıldı ve minik okurlar için raflardaki yerini aldı. Bugün sipariş verirseniz hafta sonuna kadar elinizde olur...
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E madem Anneler Günü geliyor, akıllı robot süpürgeler ile annenizi sevindirebilirsiniz. ‘Tefal’ piyasadaki en ince robotu çıkarmış. Bir göz atın derim...
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Bu yaz sadelik moda olacak. Koleksiyonlar satışta. Mağazaya gidemiyoruz ama evden sipariş vermeye vakit ayırabiliriz belki...
Twitter’ın Spaces adını verdiği sohbet odası resmi olarak kullanımda. İlginizi çeken odalarda sohbetlere katılın...
21.00’de ‘FelsefeLab’ın geçen ay başlattığı ‘Star Wars’ okumalarının sonuncusu var. ‘İyi bir Jedi Nasıl Yaşar?’ adlı konuşma ‘beykozkundura.com’dan canlı yayınlanacak...
‘Asri Turşucu’ Cihangir’de adrese teslim siparişleri almaya devam ediyor. Faydalarını bir kenara bırakıyorum sırf tadı için bile bugün tercih edin derim...
Yaza fit girmek için Dr. Ayça Kaya’nın ‘Sayarak Beslen’ mutfağından evinize sağlıklı yemek siparişleri verin...
Hafta sonu can acıtan görüntüler Manavgat’taki bir otelden geldi. Biz, eski rahat günlerimizi çok özledik derken, birileri çoktan o günlere dönmüş.
Şaşırdık mı?
Ben şaşırmadım.
Çünkü Antalya’ya mayıs ayı itibarıyla Ukraynalı turist akını olacağını duymuştum. Rus turistler gelmeyince tüm umudunu Ukraynalı turistlere bağlayan işletmeler şu aralar onlar ne isterse yapıyor.
Müzik istiyorlar, “hay hay” cevabını alıyorlar...
“Ses kısık açın” diyorlar, “hemen efendim” cevabını alıyorlar...
“DJ’li parti istiyoruz” diyorlar, istekleri akşamına gerçekleşiyor.
E tabii ‘tam kapanmayı’ ‘tam tatil’ algılayan Türkler de fırsattan istifade karışıyor kalabalığın arasına.
Her gün hafta sonu artık. O yüzden çalışırken bile kendinize eğlenceli zamanlar ayırın, müziksiz güne başlamayın.
Sabah kahvaltısından sonra bir diğer öğün için en sevdiğiniz restorandan sipariş verin.
“Nereden, ne yemek sipariş etsem?” sorusuyla boğuşmamak için ‘İncili Gastronomi Rehberi’ni sipariş edin.
Kanal D Dijital’in özel dizisi “Girift”in ilk iki bölümü yayınlandı. kanald.com.tr adresine girip seyredin, bağımlısı olacaksınız.
Biletix’te mistik bir turun biletleri var. Rehber eşliğinde online yapılacak ‘Kudüs’ün Mistik Hikayesi Sanal Şehir Turu’na katılın.
“Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar” bu kitap ‘farkındalığınızı’ kuvvetlendirecek. Miraç Çağrı Aktaş’ın kaleminden çıkan kitabı bugün sipariş edin.
◊ “Bak bu Diletta ‘sağlam pabuç’ değil” dedim.
◊ “Boksör eski sevgilisiyle halen görüşüyor” dedim.
◊ “Fotoğrafıyla bile ürküten eski sevgili garip garip mesajlar paylaşıyor” dedim.
◊ “Sen zamanının çoğunu Türkiye’de geçirirken bu ilişki olmaz” dedim.
Dedim de dedim. Peki ne oldu?
Diletta Leotta bir iş insanıyla dudak dudağa fotoğraflandı.
Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.
Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.
Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.
Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.
Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.
Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.
Rap severler için bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde ‘No.1’ var. Hayran kitlesi gençlerden oluşan rap’çiyi saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.
Profesyonel bir rehber ile Vatikan’ı gezebiliriz. Sistina Şapeli turu saat 21.00’de başlayacak. Biletler ‘biletix’te.
Oyun dünyasını tek bir çatı altında toplamış ‘amazon.com.tr’ bilgisayar donanımından konsollara, aksesuvarlardan ses sistemlerine kadar hepsine bugün ‘Gaming Store’dan bir göz atın.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
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Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Bornozlu isyana cevaplarım
Yeşim Salkım sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve sert sözler söyledi.
Yaptığı paylaşım, kısa süre sonra Instagram tarafından ‘topluluk kurallarına aykırı’ olduğu ve ‘yanlış bilgi içerdiği’ gerekçesiyle kaldırıldı.
Salkım’ın hedefinde Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve dolaylı yoldan kural koyucular vardı.
Ne dedi Salkım, hadi çözümleyelim:
Yeşim Salkım: Yaklaşık 1 buçuk senedir insanları mağdur ettiğiniz için...
Yanıtım:
Kim kimi mağdur ediyor? ‘Virüs’ yahu bizleri mağdur eden...
Yeşim Salkım: Bu küresel oyuna dahil olduğunuz, sahte düzene ve Bill Gates’e uyduğunuz için...
Yanıtım:
Hâlâ “Dünyanın 5 büyük ailesi, işte gerçek illuminati, virüsü Bill Gates yarattı”cılar kaldı mı ya?
Yeşim Salkım: Televizyona çıkıp sürekli bilmediğiniz konularda biliyormuş gibi doktorculuk oynadığınız için
Yanıtım: Haydaaa... Yeşim Hanım, eğer 150-200 yaşlarında değilse bir insan, bu konuda her şeyi bilmesi, daha önce tecrübe etmesi falan zaten mümkün değil. 100 yılda bir olacak bir olay geldi başımıza...
Yeşim Salkım: Kendinizi şöhret etmek adına insanlara korku saldığınız için...
Yanıtım:
Bak işte burada biraz haklı Yeşim Salkım. Bunu yapan isimler var çünkü...
Yeşim Salkım: Hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine şikayet edeceğim...
Yanıtım: Şikayet en doğal hakkınız ama savaşta saf değiştirmek doğru olmaz. Ortalık bir durulsun, şu virüsü yenelim sonra karar verirsiniz kimi nereye şikayet edeceğinize...
Yeşim Salkım: Maskelerin nerede yapıldığını açıklamıyorsunuz insanlar zehir soluyor...
Yanıtım: Şimdi ne alaka bu Allah aşkına? Merdiven altı firmalardan maske, eldiven, dezenfektan almamamız gerektiğini zaten biliyoruz...
Yeşim Salkım: Mehmet Ceyhan beyefendi! Çocuğuma el süremezsiniz. Feriştahınız gelse çocuğumu aşılayamazsınız...
Yanıtım:
Allah korusun yarın öbür gün virüsün çocukları hedef alan ciddi bir mutasyonu ortaya çıkarsa? Bunu hiç düşündünüz mü?
Yine aşı karşıtlığı mı yapacaksınız? Elimizdeki tek silah aşı ve bunu reddetmek pek akıl işi değil.
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Özetle belki bir iki madde de haklı olabilir Yeşim Salkım. Eleştirmek de zaten sonuna kadar hakkıdır ama salgına inanmıyorum mesajları vermek, büyük bir oyunun içindeyiz algısı yaratmak, toplumu aşıdan soğutmak falan... Bunlara gerek yok.
A pardon, bir şey daha var...
Bu tarz açıklamalar bornoz ile yapıldığında tüm ciddiyetini kaybediyor Yeşim Hanım...
‘Ret’çi Tarkan & pes etmeyen Yıldız
Serdar Ortaç bir süredir kendi şarkılarından oluşan bir ‘best of’ albüm hazırlığında. Önemli sanatçılar o albümde Ortaç’ın eski şarkılarını seslendirecek.
E tabi böyle bir albüm Tarkan’sız olmaz. O yüzden Serdar Ortaç, Tarkan’a da teklif götürdü.
Ama Tarkan kibarca ‘hayır’ dedi.
Sonra geçen gün Yıldız Tilbe çıktı sahneye.
Bir ‘meydan okuma’ başlattı.
Tarkan’a verdiği bir şarkısını ayna karşısında söyledi ve topu Tarkan’a atıp ‘hadi sen de kime istiyorsan ona at’ dedi.
Herkes Tarkan’dan da bir video beklerken ondan yine ‘ret’ geldi.
Üstelik reddedilme tarihine geçecek naiflikte bir cevap verdi megastar.
Kırıldı Yıldız Tilbe.
Ama topu hızlıca Gülşen’e atmayı da ihmal etmedi.
Gülşen’den de cevap gelmeyince son umut dümen Gülben Eren’e kırıldı.
Ve beklediği karşılığı aldı.
E şu dönemde 3’te 1 iyi orandır.
Ceceli ve Uzunlar İkilisi
Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ı dinliyorum günlerdir.
Ekin önce kemençesini ‘konuşturuyor’ sonra başlıyor Mustafa Ceceli ile şarkı söylemeye.
İnterneti karıştırıp duruyorum, acaba
kıyıda köşede söyledikleri başka şarkılar var mı diye. Yetmiyor çünkü eldekiler. İnsan daha fazlasını istiyor.
Çok açık söylüyorum...
◊ Ceceli ile Uzunlar birlikteliği iki müzisyenin uyumudur...
◊ Müzik dinginliğinin net örneğidir...
◊ ‘Gümbür gümbür’lükten sıkılanların sığınacağı limandır...
Fiko yurtdışına açılıyor
İstanbul Yeniköy ve Bodrum Yalıkavak’ta kısa sürede ‘müdavim’ kitlesi oluşturan FİKO Ocakbaşı Türkiye sınırlarının dışına çıkıyor.
İmzalar atıldı.
Yaz sezonu sonrasında, eylül ortasına doğru önce Doha’da birkaç gün sonra da Bakü’de şube açıyor.
Şu dönemde önemli ve bir o kadar da doğru bir yatırım. Çünkü hem Doha hem Bakü turistlerin ve Türklerin sık sık ziyaret ettiği bölgeler.
Challenge fırsatçıları (20’li yaşlar)
· Aaa hiç değişmemişsin...
· O zamanda güzeldin şimdi de çok güzelsin...
· Selam, ben seni nereden hatırlıyorum ya...
· ‘Ne günlerdi’ değil mi?
· Neredeydin bu fotoğrafı çektirdiğinde? İstanbul, Ankara?
· 40’ta da 50’de de değişmeyeceksin, hep 20 gibi olacaksın sen belli...
· Bu şey değil miydi ya? Hmmm üniversite kantininde öğle yemeği sonrası?
Gibi mesajlara ‘meyilli’ olanlara gün doğdu, bu 20’li yaşlar ‘Challenge’ı sayesinde.