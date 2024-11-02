Bir yanda ‘balon’ bir yanda Ballon d’Or

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Neden aynı menajerlik şirketinin oyuncuları oradaydı, neden ödül aldılar?

Hande Erçel niye ödül aldı?

Bu sorular kafamda dönüyor dolaşıyor...

Hayır hangi projeyle?

Son zamanlarda ne yaptı ki?

Bunların söylenmesi gerekmez mi?

“Dostlar alışverişte görsün” gecesi yapılmış sanki.

Sonrasında da bu işi köpürtmeye çalışmışlar o da belli. Bakın mesela oyuncu Yağmur Tanrısevsin dünyanın en önemli organizasyonlarından olan Ballon d’Or ödül törenine katıldı. Üstelik Türkiye’den davetli tek isimdi...

Bakmayın ‘ne işi var Yağmur’un orada?’ diyenlere siz.

Kıskançlıktan konuşan tipler onlar.Neden nasıl gittiğini de iyi biliyorum çünkü en yakından tanığım her şeye.

Kız zaten Türkiye Futbol Federasyonu’nun elçisi.

Ah ahhh. Biraz vizyon istiyorum artık ülkedeki bazı kurumlara...

Neyse sonuç olarak bir tarafta kimsenin adını bilmediği körler sağırlar birbirini ağırlar olarak tanımlayacağımız Amerika’da ‘balondan’ bir ödül töreni diğer tarafta Ballon d’Or... Varın siz düşünün artık.

Paris

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Bazen klip ve şarkı öyle birbirine bağlanıyor ki...

“Klibini izleyeyim şarkıyı da dinleyeyim” diyorsun. Bakın mesela yönetmenliğini Selim Akar’ın yaptığı Seda Mete ve Genco Ecer’in düeti “Paris” o şarkılardan.

Geçtiğimiz hafta çıktı şarkı. Ocakbaşında çekmişler klibi ama o ocakbaşının ustası da klibin sonunda ekrana gelen o tatlı teyze de bambaşka bir hava katmış klibe.

E zaten ortamı baştan aşağıya değiştirmişler klipte. Görsel bir şov olmuş.

Seda son zamanlarda parlayan isimlerden.

Gece gezenler bilir mutlaka ismini...

Yeni şarkısında da koymuş farkını ortaya.

Dinleyin “Paris”i, klibini de izleyin, çok emek var...

Öğrenci biletlerimiz tükenmiştir

Contemporary İstanbul’da çok önemli bir detayı atlamışım.

Henüz sergi açıkken 850 liralık öğrenci biletlerinin tükendiğini duyurmuşlar.

“Öğrenci biletlerimiz tükenmiştir” diye yazmışlar.

Yahu hem 850 lira gibi yüksek bir rakama öğrencilere bilet satıyorsunuz hem de tükenmiştir yazıyorsunuz.

Nasıl bitebilir ki?

Bunun limiti nasıl olabilir ki?

Sınırsızdır bu!

Öğrenci olduğunu ispat eden, belirlenen fiyata girer içeriye bu kadar basit!

Belli ki birilerinin 850 liralık öğrenci bileti zoruna gitmiş. Biz zarar edeceğiz demiş ve bitirme kararı almış.

Sanatı getirdikleri hale bak, kâr zarar hesabı yapar hale gelmişler.

Yazık.

İnşallah önümüzdeki sene devam etmez bu tür uygulamalar.

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Tam mevsimi buraların

Park Fora:

Kuruçeşme Park Fora’ya gidip mevsimin tartışmasız en taze balıklarını yemenin tam mevsimi.

Son zamanlarda birçok ünlü ismin de oraya gittiğini biliyorum.

Mesela çok sık gezenlerin tercih ettiği balıkçılar vardı.

Yaz başından beri rotaları Park Fora’ya kaydı.

Ee yılların mekânı küllerinden yeniden doğdu belli.

Hak ettiler mi?

Sonuna kadar...

Çat Çat Ocakbaşı:

Burası da nevi şahsına münhasır bir mekân.

Nişantaşı ahalisinin dışında her semtten müşteri çekiyor.

İyi yemek isteyen, samimi sohbet masaları kurmak isteyen Çat Çat’a gidiyor çünkü.

Ekibiyle, ocağın başındaki ustalarıyla ‘mahalle ocakbaşısı’ kategorisinde kendilerine sağlam bir yer edindiler.

İsim vermeyeyim ama çok önemli oyuncuların sırf ‘küşleme’ yemek için geldiğini biliyorum.

Bir gün siz de uğrayın bir küşleme siparişi verin.