Haberin Devamı

Üstelik hiç bitmeyecek, azalmayacak bir aşk hikâyesi ‘Gazi Koşusu.’

Bu yıl 98’incisi düzenlendi...

At yarışlarına yeni bir soluk getiren Hipodrom.com’un locasında takip ettim yarışları.

Hiç tahmin etmezdim böyle keyif alacağımı...

Özellikle kadınlara hayran kaldım. Nasıl süslenmişler, nasıl özenmişler.

Atatürk’ün mirasını nasıl sahiplenmişler...

Hemen herkesin Gazi Koşusu’na özel bir şapkası vardı...

Hipodrum.com’un locası ise en renkli locaydı...

Yağmur Tanrısevsin, Tuvana Türkay, Merve Dizdar, Sera Kutlubey gibi isimler o locadan takip ettiler yarışı.

Türkiye’nin en önemli spor etkinliklerinden birini yerinde izlemek bana çok iyi geldi.

Artık her sene sektirmeden gideceğim yarışlara...

Linç için fırsat kolluyoruz

Hülya Avşar’ın YouTube kanalına katılan Meryem Uzerli’yi seyrettim. Sonra linç ettiler resmen Hülya Avşar’ı...

Vallahi başıma bir şey gelmeyecekse ben pek linçlik bir şey göremedim o sohbette.

Diyorlar ki...

- Midemiz bulandı.

- Hülya Avşar kadını kıskandı.

- Avşar’ın yaptığı düpedüz kadına şiddettir.

Bu eleştirilere neden olan sorulardan biri Avşar’ın Uzerli’ye “neden evlenmedin, neden evlenmediler seninle” demesi olmuş...

Ama devamını seyredin...

Kadın “neden seni kaçırdılar” diyor. Kaldı ki ilk haliyle de kalabilir soru...

Burada ‘alan memnun satan memnun’ felsefesini unutmamak lazım...

Program yayınlanmadan Meryem Uzerli’ye gönderilmiş.

O gayet keyifli bir sohbet olduğunu söylemiş, bir problem görmemiş yani.

Niye görsün ki?

Öyle güzel cevaplar vermiş ki...

Ben olsam kendimle gurur duyardım. Sert sorular mı, evet. Ama göğsünde yumuşatmış mı Meryem, ona da evet...

Linç etme ülkesiyiz anlıyorum ama bu biraz suni bir tartışma olmuş kusura bakmayın. Hülya Avşar neden kıskansın?

Neden saldırsın?

Neden rezil etmeye kalkasın konuğunu?

Haberin Devamı

Lahmacun out vale in

İstanbul’daki vale fiyatlarına sık sık isyan ediyorum.

“Olur mu kardeşim böyle vicdansızlık” diyorum.

Benzeri hatta daha fazlası Bodrum’da yaşanıyor maalesef...

Yalıkavak Marina’da uymuş modaya...

İster 1 saat bırak arabanı ister 2 saat.

Fiyat 800 lira...

Siz ne yapıyorsunuz yahu?

Bu olacak şey mi?

Neyin hizmetini veriyorsunuz da bu kadar para alıyorsunuz?

Alt tarafı bir arabayı alıp park ediyorsunuz, sonra da park ettiğiniz 100 metre ileriden arabayı geri getiriyorsunuz...

Size bir şey diyeyim mi el birliği ile bitiriyoruz Bodrum’u...

Bakın boş mekânlar.

Bayramda doldu sadece sonra sinek avlamaya başladılar.

Yıllardır hiç böylesi olmamıştı.

Eğer biraz daha devam edersek benzer uygulamalara 1-2 seneye ne Bodrum kalacak ne de Çeşme.

Yazın lütfen bir kenara...

Haberin Devamı

Motivasyona bak

“Bizim çocuklar. Bu çocuklar sizlersiniz. Sizler bu memleketin çocuklarısınız, bu vatanın evlatlarısınız.”

Dönemin Adıyaman Emniyet Müdürü olan Metin Alper’in bu konuşmasını çok iyi hatırlıyorum.

Özel harekatçılara sesleniyordu sanırım...

İzleyenin tüylerini diken diken eden bir konuşma yapmıştı.

O konuşma birçok kişiye de ilham olmuştu.

Onlardan biri Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’ymuş...

Çalhanoğlu maçlara çıkmadan önce Metin Alper’in bu konuşmasını dinleyip motive ediyormuş kendini.

Bunu duyunca bir kez daha açtım ve dinledim o konuşmayı.

Vay be dedim...

Ne şarkı ne şiir ne dans ne de başka bir şey...

Bu bir numaralı motivasyon kaynağıdır bence de...

Kaptan Hakan sadece kendisi değil tüm takıma dinletsin o konuşmayı.

Doğal dopingdir çünkü...