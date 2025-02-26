Bir aile 24 bin lira

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Bir otelde 6 bin lira olan fiyat hemen yanındaki otelde 4 bin lira... İstanbul’un lüks restoranlarında 3 bin lira civarında. Ne diyelim ki? Tam bir alan memnun satan memnun olayı bu...

Ama şunu biliyoruz ki iftar sofralarında çoğu yemek tıpkı serpme kahvaltı gibi ziyan oluyor. Yenmiyor, yiyemiyoruz. E o kadar para vermek doğru mu?

Bence değil. Düşünsenize bir aile iftar yapalım, oruç açalım dediniz ve yolunuz da o Boğaz manzaralı otellerden birine düştü.

4 kişisiniz... Hesap 24 bin lira. Bunun bahşişi o su bu su hiç saymıyorum. Vay vay vay!

Çok net biliyorum ki hiç azalmayacak mekânların müşterisi, aksine artacak. Hep beraber göreceğiz birkaç gün sonra...

Daha bu başlangıç

Dilan Polat çıkmış ‘Hande Yener beni engellemiş’ diye dert yanmış. Bir de diyor ki bizim etkinliklerimize geldi parasını da peşin peşin ödedik. ‘Ne oldu Hande korktun mu?’ diye soruyor.

Yahu Dilan Hanımcığım sizler artık bazı aklı başında isimler için yok hükmündesiniz... Hazımsızlığınızı kendi içinizde yaşayın da bu milletin canını sıkmayın paylaşımlarla yahu.

Daha durun biraz zaman geçsin, her şey ortaya çıksın, sizi kimler takipten çıkacak, engelleyecek siz bile şoke olacaksınız.

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Derbinin hakemi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic maç sonrasında o alışık olduğumuz eleştirilere maruz kalmadı. Bence bunun birkaç nedeni var;

◊ Çok özgüvenliydi.

◊ Bana muhtaçlar ben ne yapsam gider izlenimi verdi.

◊ Türkiye’deki maçları iyi analiz edip burada hakemlerin taraflılığının farkında gibiydi.

◊ Beni taaa yurtdışından getirdiler burada kral benim egosu vardı.

◊ 90 dakika bitse de gitsek ben de euro’larımı indirsem düşüncesiyle maçı yönetti.

Yanlış hedef

Yazar Sevda Türküsev’i ara ara eleştiririm. Yazdıkları, düşünce yapısı hiç bana uymaz çünkü. Yine yapmış yapacağını. Uçaktan iner inmez aynı uçakta olan İrem Derici’yi almış hedefine...

“Uçakta çok sesli gülüyorlardı, çok sesli konuşuyorlardı, sanki onların özel ortamı” diye bir video çekmiş.

E tabii İrem de cevap vermiş kendi üslubunca. Vallahi Sevda Hanım, ben, o, bu sorun değiliz, yazar geçeriz, eleştirir susarız da. Ama İrem Derici öyle değil. Siz bu sefer çok yanlış yere çattınız, sert kayaya çarptınız...

Bu polemik İrem istediği sürece devam eder, siz de çırpınıp durursunuz benden söylemesi.

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Aman örnek almayın

Wanda Nara Türkiye’de ‘yılın kadını’ seçilmiş. Vallahi ne diyeyim! Ben en iyisi ‘aman’ diyeyim. Sakın örnek almayın ablamızı. Ben de böyle yaşarsam ödül alırım, yılın kadını olurum falan demeyin. Bunlar hep palavra...





Kadın zaten hazır Türkiye’ye gelmeye. Kadın zaten meraklı konuşulup gündem olmaya. Onu getirirsen buraya her ödülü verebilirsin. Sormadan kabul eder zaten. Ama kusura bakmayın benim için yılın en iyi saç ekim uzmanı, yılın en çekici erkeği ödülü kadar manasız Wanda Nara’ya verilen ödül.

Bizler kadının ismini duymak istemedikçe bir şekilde önümüze geliyor. Çok acayip.