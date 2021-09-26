Beşiktaş ve Serdar Ortaç

Biz arada sıkışan ‘Y’ kuşağı sakinlerinin ‘ah fırsat olsaydı da İbrahim Tatlıses’i canlı dinleseydim’ dileği gerçekleşti.
Tatlıses, Kuruçeşme Arena’da 12 yılın ardından sahneye çıktı.
Oradaydım. Öncesini, sonrasını yaşadım.
Şunu fark ettim...
Tatlıses’in, ceketinin rüzgarı bile yetermiş binlerce insanı oraya toplamaya...
Konserin başlama saati 21.00’di.
Özetle şunu diyor: “Ben Adriana ile var olmadım, onunla ilgili haberlerimin silinmesini istiyorum.”
Metin Bey, Metin Bey...
◊ Türk erkekleri için örnektiniz siz...
◊ ‘Demek ki olabilirmiş be’ dedirtmiştiniz...
◊ Güven yüklemesi yapmıştınız hemcinslerinize...
Şimdi neden bu utanç?
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Türk kahvesi, günümüzde büyük bir keyifle ve pratik bir şekilde yapılıyor. Bunda teknolojinin payı büyük. Kahve tutkunları ‘Arzum Okka Minio Pro’yu denemeliler.
Adı “Asla Binemedim.”
Alt başlığında ise şu yazıyor...
“Asla binemediğimiz taksiler...”
◊ El kaldırdığımız ama durmayan...
◊ Karşıya geçeceğim dediğimiz fakat almayan...
Yeni normale adapte olmaya çalışanlar için “Yeni Normalde Değer Yaratmak” konulu bir liderlik konferansı var. Online eğitim için biletler Biletix’te.
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Fonksiyonel tıbbın en önemli sözcülerinden olan Dr. Mark Hyman 30 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi “The Seed”de olacak. Biletix’ten biletinizi alabilirsiniz.
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Kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir kış geçireceğiz. Her ay için bir etkinlik planı yapın kendinize.
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Özlediğimiz tüm sanatçılar Jolly Joker sahnesine geliyor. Eylül ve ekim ayı programları çok dolu. Hemen bilet alabilirsiniz.
Ne ağır bir cümle dimi?
Haklısınız.
Ama tam olarak bunu konuşmamız, konuşurken de ‘hakkaniyetli’ olmamız gerekiyor.
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in televizyon programının ilk konuğu Yıldız Tilbe’ydi.
Bu üç isim bir araya geldiğinde, şarkıları, Yıldız Tilbe’nin ilginç dans figürlerini falan konuşmamız gerekirdi.
Ama ibre çok başka bir yere döndü. Bülent Ersoy’a... Programda zor konuştu Diva.
Dili dönmüyordu.
İki kelimeyi bir araya getiremedi.
◊ “Bu işin izahı mümkün değil” falan deyip şaşırıyoruz ya hani.
◊ İtalyan erkekleri nereye kayboldu, neden bizim erkeklerimize hayran bu İtalyanlar diyoruz ya hep...
Tüm bunların nedeni İtalya’da yayınlanan Türk dizileri ve bizim o dizileri yurtdışına pazarlama yeteneğimiz.
Her şey “Kiraz Mevsimi” ve “Dolunay” dizilerinin İtalya’da yayınlanmasıyla başlamış.
Diziler çok tutunca İtalyan kanalı olan ‘Kanal 5’ “Erkenci Kuş”u satın alıp Can Yaman hayranlığını körüklemiş.
Son olarak da “Sen Çal Kapımı” dizisini satın alan kanal, Kerem Bürsin’in de bir hayran kitlesi olmasını sağlamış.
Son olay Şafak Pekdemir isimli oyuncu ve yanındaki erkek arkadaşıyla alakalı. Ama ben mevzuyu isimlerden çıkarıp başka bir boyuta taşımak istiyorum.
Bakın bunu son zamanlarda çok görüyoruz. Bir erkek yanındaki kadın ya da kadınlara hava atmak için külhanbeyi moduna geçiyor.
Esnafa sataşıyor, vatandaşa “ne bakıyorsun” diyor, gazetecilere “çekmesene kardeşim” diyerek efeleniyor.
Şafak Hanım ve yanındaki erkek arkadaşı da perşembe gecesi benzer bir terör estirme olayının baş kahramanları oldular.
İsmi bilinmeyen ‘sözde’ beyefendi, kendilerini görüntüleyen magazincilere, alkolün de verdiği ‘yetkiye’ dayanarak saldırdı.
Bu şahıs ve benzeri hareketi yapan arkadaşlar! Ezberlemeniz gereken, odanızın duvarına asmanız gereken manifesto çok net...
1- Mekan çıkışı “getir bakayım benim aracı delikanlı” demek size bir şey katmaz.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin terasında Müzede Suare film etkinlikleri var. Bugün 2008 yapımı Reha Erdem filmi “Hayat Var” seyirciyle buluşacak.
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Yarın ‘Dünya Temizlik Günü’. Sabah yürüyüşünüzü dışarıda yapın ve etraftaki çöpleri temizleyin. İnanın huzur dolacak içiniz.
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İstanbul İllüzyon Müzesi giriş ücretlerinde kampanya var. Ayrıca içerisi çok heyecanlı ve ilginç. Keyifli vakit geçirmek için mutlaka uğrayın.
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Zorlu Center’ın açık havaya özel hazırladığı ‘Zorlu’da Bir Başka Gece’ konserleri başlıyor. Bu akşam 19.30’da Fatih Erkoç & Trio ve Tuluğ Tırpan Pow Trio konseri var.
- İtalya yapımı bir diziyle anlaştı.
- İtalya’daki televizyon programlarına katıldı ve Can Yaman ülkede hatırı sayılır bir bilinirliğe ulaştı.
Peki Kerem Bürsin ne yaptı?
Henüz hiçbir şey ama İtalya’ya giden Bürsin, tıpkı Can Yaman gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.
Fotoğraf çektirmek için sıraya girenler mi dersiniz, otel önünde çığlık atarak bekleyenler mi dersiniz, arabasını takip edenler mi dersiniz...
Yani eğer bir kazanan arıyorsak, o isim Ebru Gündeş oldu.
Acun Ilıcalı, “Hadise yerine jüri koltuğunda Oğuzhan Koç yer alacak” dedi. Ama açıklamayı yaparken Hadise’yi asla incitmedi.
“Müzik bilgisi şahane. ‘O Ses Türkiye Rap’ jürisinde ona ihtiyacımız var, orada devam edecek” dedi.
Murat Boz, Ebru Gündeş ve büyük olasılıkla Beyazıt Öztürk diğer jüri üyeleri olacak.
Aslında Ebru Gündeş jürilik teklifini kabul ettiği andan itibaren belliydi Hadise’nin o koltukta olmayacağı...
Bu saatten sonra...
- Hadise ile Ebru Gündeş’in arası düzelmez...
Bahar Özmen ve Meral İnce, YouTube’da “MB21” adında bir kanal kurdu. İki başarılı ismin ilk program konuğu Arda Turan’dı. Takibe alırsanız eğlence garanti.
***
Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul’un ilk “Matematik Evi”ni açtı. Öğrencilere matematiği sevdirmek ve öğretmek için tasarlanan evi ziyaret edin.
Daha kaliteli maç, daha net filmler izlemek istiyorsanız projeksiyonlara şans verin. Eğer kafanız karışıksa işi uzmanına bırakın ve Epson’un cihazlarına göz atın. Yeni modelleri fark yaratıyor.
Biz bir çırpıda yazıyoruz, söylüyoruz ama sahneyle yaşayan, alkıştan beslenen biri için bir ömür demek 12 yıl. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra konser sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde ‘İmparatorlu’ bir kapanış planlıyor Polat Yağcı.
İbrahim Tatlıses konserleri ekim ayında başlayacak. Tek konser değil, iki, üç belki de dört, beş konser verecek Tatlıses.
E bu kadar uzun ara sonrası geri dönülünce, geri dönen isim de İbrahim Tatlıses olunca arka plandaki hazırlıklar da farklı oluyor.
Sahne tasarımı değişecek, kostümler özel olarak hazırlanacak, bugüne kadar görülmüş en büyük orkestralardan biri Tatlıses’in sahnesinde hazır bulunacak.
Boğaz Tatlıses’i, bizler onu alkışlamayı, orkestrası ise arkasında çalmayı çok özledi.
Don Juanizm
Don Juanizm diye bir şey varmış. Namıdiğer çapkınlık aslında ama bu terim sürekli sevgili değiştiren erkekler için kullanılıyormuş. Uzmanlar bunun sebebinin, “Kadınlara kendini kabul ettirme ve erkekliği simgeleştirme” olduğunu açıklamış.
◊ Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra...
◊ Özcan Deniz’in çocuğunu almak için velayet davası açtığı eski eşi Feyza Aktan...
Ve
◊ Bensu Soral ile eşi Hakan Baş...
Hepsinin hayatları şu dönem çok karışık.
Yıldız haritaları ya da burçları hangisi bilmiyorum ama kendilerine birileri tarafından mesaj verilmek isteniyor gibi.
Ya da ‘retro’nun en hasını yaşıyorlar sanki.
Sahnede ikili arasında geçen diyalog ise törenin önüne geçti.
Şaşırdık mı, Hayır.
Tören sırasında Eser Yenenler eşine “Kendini bana bırak, rahat ol” dedi. Yani aslında vermek istediği “Ben tecrübeliyim, sen kontrolü bana ver, keyfini çıkar” tarzı bir mesajdı.
Berfu ise “Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor” diye cevap verdi.
Bu konuşma yüzünden eleştiriliyor ünlü çift.
Ne ahlaksızlıkları kaldı, ne hadsizlikleri.
Bilen bilir, eskiden Eurovision için ekran karşısına çivilenirdik, halter kaldıran bir sporcumuz varsa televizyon karşısında hop oturup hop kalkardık, güzellik yarışması için evde aile arasında kim kazanacak iddiasına tutuşurduk.
Hangisi kaldı elimizde?
Çok azı... Neyse, geçen akşam en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey yapıldı. Koreografi, tören kuralları, jüri seçimi falan hepsine tamamım.
Ama ufak detaylara takıldım. Mesela, 4 güzel açıklandı yarışma sonucunda. İlk üç ve bir de sponsor güzeli.
Neden sponsor güzeli olur ki bir yarışmada? Nerede temsil edecek ülkemizi o kızcağız?
Zaten adını duyan kız da şaşkınlıkla öne attı kendini, tacını takıp “ee ne olacak şimdi” diye bekledi.
Bir de; ödül törenindeki ‘taç devri’ esnasında geçen senenin birincisi Simay Rasimoğlu geldi sahneye.
Öyle bir kıyafet giymişti ki...
“PCR da olmayacağım, aşı da olmayacağım. Ne yani çalışmam yasaklanacak mı?”
“Kendi konserime giderken PCR mı olacağım, olmam!”
Beylik cümleler kuruyordu.
Tabii hemen aşı karşıtları sahip çıktı Yıldız Tilbe’ye.
Omuzlara alındı ünlü şarkıcı.
Bir ara ben bile inandım.
Kararlı Yıldız Tilbe, ne aşı olacak ne PCR dedim.
Motokrosun formulası olarak kabul edilen ‘MXGP of Turkey’ bugün başlıyor. Afyon’daki yarış çok keyifli olacak, takip edin.
***
Artweeks@Akaretler kapılarını açıyor. Sanat buluşması 19 Eylül’e kadar devam edecek.
***
Mahalle kafelerini ihmal etmeyin. Kadıköy, Nişantaşı, Üsküdar ve Beşiktaş sokaklarındaki kafelerde sohbet masasına oturun bugün.
***
‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu bu filmi Pera Sineması’nda izleyebilirsiniz.
◊ Roma’ya gidiyor, karşısında binler...
◊ Napoli’ye gidiyor, etrafında imza almak isteyen hayranlar...
◊ Milano desen, sokaklarında yürüyemiyor...
Michele Morrone...
◊ Roma’da pek fazla umursanmıyor...
◊ Napoli’de “amaan zaten bizim çocuk” deniyor...
◊
Beşiktaş ve Serdar Ortaç
Serdar Ortaç geçen hafta konser için Adana’daydı. O şarkılarını söylerken, Beşiktaş ile Adana Demirspor’un maçı oynanıyordu.
3-3 berabere bitti maç.
E konser Adana’da olunca, Adana’da bulunan ‘Demirspor’ taraftarının da gazıyla, söylenmeyecek sözler söyledi Ortaç.
Beşiktaş hakkında konuşan, konuşurken ‘küfür’ eden ve o ettiği küfrü el hareketleriyle destekleyen bir Serdar Ortaç vardı sahnede.
Zaten dakikalar sonra kurtlar sofrasına yem oldu ünlü şarkıcı.
Yanlış yaptı Serdar Ortaç.
Kendisi de ‘terbiyesizlik yaptım, affedin’ tarzında açıklamalarına devam ediyor günlerdir.
Beşiktaş Kulübü resmi bir açıklamayla “S.O. hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz” dedi. İsmini bile kullanmayarak mesaj vermek istedi ünlü isme siyah beyazlı kulüp.
Bu iyi bir cevaptı! Ama taraftar grubu ‘Çarşı’nın cevabı hiç iyi olmadı.
Onlar tıpkı Serdar Ortaç gibi davranıp, yanlışa yanlışla karşılık verdi.
Grup, Ortaç’ın dansöz kıyafetiyle fotoğrafını paylaştı ve “Beşiktaş Çarşı’sı erkeğe küfreder” açıklamasını yaptı.
◊ Ne farkınınız kaldı bu sözleri söyleyen kişiden?
◊ Ne gerek var böyle bir üsluba?
◊ Size karşı yapılan bu terbiyesizlik karşısında bir iki akıl dolu cümleyle gerekli cevabı verebilirdiniz.
◊ Kelimelerle pişmanlığına pişmanlık katabilirdiniz Ortaç’ın...
Herkes işini yapsa keşke...
◊ Şarkıcı sahneye çıktığında sadece şarkısını söylese...
◊ Tiyatrocu sahnede oyununu oynasa...
◊ Sinema oyuncusu gala gecesinde filmiyle ilgili konuşsa...
Çok isabetli olur.
Çünkü gördük ki ‘konuşmak için konuşunca’
◊ Rezil oluyorsun...
◊ Saçmalıyorsun...
◊ Gaza gelip ‘salladıkça’ sallıyorsun...
◊ O an kendini dünyanın en haklı insanı gibi görüyorsun ama 5 dakika sonra kafanı vuracak duvar arıyorsun...
Yeni Tarkan
Eski alışkanlıkları hafifçe kenara koyduğumuzun, az biraz değiştiğimizin kanıtıdır Tarkan.
◊ Megastar yılda 6-7 konser verir köşesine çekilirdi...
◊ Türkiye’ye gelir ama kameralara yakalanmazdı...
◊ Yemek yer gizlerdi...
◊ Alışverişe çıkar saklanırdı...
Baksanıza, pandemi değiştirdi Tarkan’ı.
◊ İlk doz aşısını oluyor paylaşım yapıyor...
◊ İkinci dozu oluyor onu da paylaşıyor...
◊ Evde çocuğuyla oyun oynadığı anları sosyal medyasına koyuyor...
◊ Gün içinde 2 hatta 3 fotoğraf falan yüklüyor hesabına...
En son başını yastığa koyduğu bir fotoğraf paylaştı Tarkan.
Altına da uzun bir açıklama yaptı.
“Yıllar önce üstüm çıplak koyduğum fotoğrafın giyinik hali bu. O zamanlar ‘eyvah ben ne yaptım’ deyip hemen silmiştim” dedi.
Çok sıkılmış Tarkan. Çok özlemiş hayranlarını. Albüm yapmayı, konser vermeyi çok istiyor belli.
“Yargı” bam telimizden yakaladı
Kanal D’nin yeni dizisi “Yargı” geçen pazar akşamı yayınlanan ilk bölümüyle günün en çok izlenen dizisi oldu.
Savcı Ilgaz’ın, avukat Ceylin’in hikayesi çok beğenildi.
Damga vurmak deniyorsa bunun adına evet pazar akşamına damga vurdu yeni dizi.
Biz dizi konusunda uzman bir milletiz.
Hangi hikaye ilgi çekiyor, hangi karakterler merak uyandırıyor, ekran karşısına geçtiğimizde hangi dizi gönül telimize dokunuyor hemen anlıyoruz.
Son dönemin en ‘hayata dokunan’ dizisidir “Yargı”.
Ben bir hafta boyunca...
◊ Ceylin neden çaresiz?
◊ Ceylin Çınar’a çok öfkeli. Acaba ne olacak ki?
◊ Ilgaz ne yapacağını şaşırmış durumda. Acaba ne yapacak ki?
◊ Erguvan ailesi yaşadığı büyük acıyı nasıl atlatacak?
Gibi sorular duydum.
Bu soruların büyük çoğunluğunun cevabı bu akşam yayınlanacak 2’nci bölümde yanıt bulacak.
Ben izleyeceğim, siz de izleyin derim...
Levon gibi...
7 yaşında kariyerinin ilk ‘ilmek’lerini atmaya başlamıştı Levon Kordonciyan... Dedesinden öğrendiği terzilik mesleğinde şu anda Türkiye’nin en önemli ismi. Sanatçıları, iş insanlarını, dünyaca ünlü bazı isimleri o giydiriyor. İşini çok seviyor.
90’ların başında Türkiye’de başlattığı smokin kiralama alanında neredeyse rakibi yok. Kendi diktiği smokini giyenler ise ‘Levon’dan giyindim diye dolanıyor etrafta.
◊ “Levon gibi yap”, “Levon gibi giydir”, “Levon gibi dik”, “Levon gibi ölçü al” diyor herkes kendi terzisine.
Yani sektörde bir ‘Levon gibi’ örneği var...
Harbiye’deki dükkanlarında babası İskender Kordonciyan ile beraber karşılıyorlar müşterilerini.
Altın dokunuşları orada yapıyorlar.
Hatırlayanlar vardır...
Eskiden oto sanayiye gidip bir yandan arabamızı yaptırır, bir yandan da ustayla çay içip sohbet ederdik...
İşte tam olarak o geleneği sürdürüyor Levon.
Ölçünüzü alırken çayınızı ikram ediyor ve sizinle derin bir sohbete giriyor.
Hikayesi merak uyandıran bu adamı muhakkak takibe alın.