Ben hiçbir şey anlamadım bu işten

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Garip hikâyeler dinliyorum, kulaklarım çok ilginç iddialar duyuyor hepsinin sonunda içimden ‘umarım doğru değildir’ diye mırıldanıyorum.

Dilan Polat tahliye olunca ‘acaba yaşananların sorumlusu o değil miydi’ sorusu insanların vicdanında dönüp duruyordu.

Çok fazla ses etmemişti kimse o tahliyeye. Ama Engin Polat ve diğer 3 sanık da cezaevinden çıkınca sorular çığ oldu vicdanların üzerine doğru yuvarlandı...

Er ya da geç çıkacaktır zaten ortaya gerçekler.

Bence kimse bu kadar ağır ithamlarla suçlanıp

kısa süre sonra böylesine temizlenemez.

Bekleyip göreceğiz. Fakat bekleyip görmek istemediğimiz bir şey var.

O da ‘Dilan Polat’tan paylaşımlar.’

Eşi tahliye olur olmaz ‘Enerci’ şarkısını paylaşıp story attı mesela. Ama artık sempatik gelmiyor.

Bakmayın takipçi sayısının artmasına falan bizim bazı insanlarımızın boş vakti çok o yüzden takip etmişlerdir.

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Ama ben Polat ailesine eski ilginin duyulmayacağına, onların hiçbir komik ve takip edilesi tarafının kalmadığına, ne kadar lüks yaşarlarsa yaşasınlar milletin zerre umurunda olmayacağına eminim artık.

Tövbe!

Yunanistan’dan Türkiye’ye giren bir araçta arama yapılmış. Neler bulunmuş biliyor musunuz?

■ 3 kanguru

■ 3 alpaka

■ 1 patagonya marası

■ 12 papağan

■ 23 uçan sincap

Bu son zamanlarda duyup gördüğüm en saçma haberlerden biri.

Demek ki bu hayvanların ticaretini yapanlar var, demek ki evde beslenmemesi gereken o hayvanları evlerine kaçak yollardan sokanlar var.

Bilmiyoruz belki de daha neler neler yapanlar var.

Ayrıca nasıl bir araç ki o, bu kadar irili ufaklı hayvanı sığdırdınız.

Çok ilginç bu.

Bazen soruyorum nereye koşuyoruz diye.

Çok da önemli değil gerçi nereye koştuğumuz sonunu biliyoruz, sonu uçurum.

Zamanında biter mi sanmıştınız!

Beşiktaş Fulya’daki Hakkı Yeten Caddesi’nde bir süredir İSKİ’nin bir altyapı yenileme çalışması var.

Yapılsın tabii ki böyle işler, şahane.

Fakat yazın ortasında yol trafiğe kapatıldığı zaman 4 Eylül’de çalışmaların biteceği yazısını okur okumaz imkânsız olduğunu söylemiştim.

O çalışma etap etap ilerledi ve şu an tüm caddeyi sardı.

Açılan yol falan yok tabii.

E ama okullar açıldı!

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Zaten yoğun olan ve her yeri birbirine bağlayan o kilit cadde biraz daha kapalı kalırsa geçmiş olsun.

Ne çocuklar oradan okullarına zamanında gidebilir, ne orayı kullanan insanlar çıldırmadan hayatlarına devam edebilir.

Kaldı ki orası hastanelerin ve kliniklerin de çok yoğun olduğu bir bölge.

Ya başlanmayacak böyle bir çalışmaya başlandıysa da söz verildiği zamanda bitecek.

Umarım bir çözüm bulunur yoksa çok tartışma çıkar oralarda...