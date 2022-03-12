“Be Adam” out “Lolipop” in

◊ Kıyafetlerinin üzerinde tepindik.
◊ “E yeni şarkı” diye sorduk.
◊ “Ha çıktı ha çıkacak” dedik.
Ve nihayet Gülşen yeni şarkısını piyasaya sürdü.
Adı Lolipop...
Eminim birçok kişi beğenmeyecek şarkıyı. “Ah nerede eski Gülşen şarkıları” diyecek.
Gülşen ‘eski kafada’ bir şarkı yapsaydı...
◊ Bırak bu kafayı Gülşen...
◊ Yeniliklere kapama kendini...
◊ Artık müzik anlayışı değişti bi’ sen değişmedin diye eleştirilecekti.
“Lolipop”, sözleriyle, müziğiyle tamamen ‘yeni nesil’.
Ben de Gülşen’den “Be Adam” ya da “Saz mı Caz mı” gibi şarkılar beklerdim ama Z kuşağı “Lolipop”çu...
Onlar...
◊ ‘Ah kara sevdalar, çeken bilir acısını’ sözleri yerine, ‘dudaklar lolipop’ sözlerini...
◊ ‘Seven sürer sefasını’ demek yerine ‘kucaklar dolusu love’ diye bağırmayı...
◊ ‘Bu nameler saz mı caz mı’ yerine ‘aşkımla ölçülemez hiçbir money’ gibi sözleri tercih ediyor.
O yüzden Tarkan’dan, Gülşen’den, Hande’den bu saatten sonra eski şarkılarını beklemeyin.
Gelmez.
Dönme artık Şeyma
Bazı isimler ayrılınca hemen bir ‘barışma toto’ oynanır.
“3 gün sonra barışırlar”, “1 ay sürmez ayrılıkları”, “2 aya evlenirler” gibi iddialar dolaşır ortalıkta.
Şeyma ve Meedo böyle bir ikili.
Daha önce çok kez ayrılan çift bu kez ve iddiaya göre son kez ‘ayrıldılar’.
Şeyma Subaşı apar topar Türkiye’ye gelip “bu iş bitti” açıklaması yaptı.
“Karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldık” dedi Şeyma.
Ama benim gözlemlediğim ve duyduğuma göre Meedo karşılıklı anlaşmaya yanaşacak birine benzemiyor.
Aksine ayrılıktan sonra “yakaya yapışan” tiplere benziyor.
1 hafta içinde...
◊ Şeyma ile barışmak için...
◊ Tekrarn beraber yaşamaları için...
◊ Değiştiğini ona inandırmak için hamlelere başlayacaktır.
Bu hamleler şöyle olacaktır...
◊ “Öfke problemimim kalmadı, tedavi ettim” diyecektir....
◊ “Seni daha çok seveceğim” gibi klasik erkek yalanları söyleyecektir...
◊ “Her şey farklı olacak” demeyi asla ihmal etmeyecektir...
◊ “Bu ayrılık bana çok şey öğretti” diye Şeyma’nın aklına girmeye çalışacaktır.
Çünkü daha bir hafta önce çok samimiydi Şeyma ve Meedo.
“Biz çok mutluyuz” diye el ele dolaşıyorlardı Miami’de.
Kadın koşarak geldi Türkiye’ye.
Belli ki bir şeyler oldu.
O yüzden sakın dönme artık Şeyma. Zaten hiç ısınamamıştık biz Meedo’ya.
Bu musibet bize Şebnem Ferah’ı hatırlattı
Tuğba Özay’ın Şebnem Ferah şarkısı söylemeye kalkışması, üstelik o şarkının “Sil Baştan” gibi zor bir şarkı olması sosyal medyanın diline düşürdü Tuğba’yı.
◊ Felaket...
◊ Rezalet...
◊ Yok artık diyenler var.
Bana kalırsa az bile söylüyorlar çünkü bu performansa uygun tanım gerçekten yok. Tuğba şarkı söylemesin demiyorum, söylesin. Ama böyle zor şarkılara bulaşmasın...
Benim için tek bir iyi yanı oldu Tuğba Özay’ı dinlemenin.
Şebnem Ferah’ı hatırladım.
Sahi nerede Şebnem? Arşivi karıştırdığımda, en son 4 buçuk ay önce kameralara yakalandığını gördüm.
“Yeni bir albüm hazırlığı içindeyim” demiş ve geçmiş.
Onun gibi büyük isimler keşke kendilerini kapatmasalar.
Keşke böyle talihsizlikler sonrası aklımıza gelmeseler.
Ne olursun dön Şebnem Ferah...
Dön ve bir “Sil Baştan” patlat.
Çünkü bizlerdeki Tuğba Özay travması ancak sen geri döndüğünde geçecek.
Yeniden doğan bir mekan
Nişantaşı’nda bir süredir sessiz olan ‘Boel’ adlı bir mekan vardı.
Artık kapanır, eski günlerine dönemez derken ters köşe yaptılar.
Gazeteci meslektaşlarım Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz mekanın işletmesini aldılar. Adını da Pop-up Boel olarak değiştirdiler.
Bazen yıllarını müşteri olarak geçirenler mesleğe yıllarını vermiş işletmecilere meydan okuyabiliyor.
◊ ‘Hemen para kazanayım’ telaşı olmadan...
◊ ‘Mekanda insanları nefes alamayacak kadar sıkıştırayım’ anlayışından uzak...
◊ ‘Ne versem yerler, mutfağa sıradan bir şef alsam yeter’ demeden işe koyulunca fark hemen anlaşılıyor.
E bir de canlı müzik furyası var tabii.
Müziksiz olmuyor.
Onu da yapmışlar ama bir farkla...
Erken müzik yapıyorlar.
Saatler 21.30’a yaklaştığı zaman mekanın içi canlı müzik sahnesine dönüyor.
Piyasaya yeni giren genç isimler çıkıyor sahneye ve o gençler müşterileri eğlendirmesini çok iyi biliyor.
Canlı müzik seven ama sanatçıyı beklerken uykusu gelenlerdenseniz erken saatte müzik furyasını başlatan ‘Boel’ tam sizlik.
“Be Adam” out “Lolipop” in
Sahnelerini konuştuk.
◊ Kıyafetlerinin üzerinde tepindik.
◊ “E yeni şarkı” diye sorduk.
◊ “Ha çıktı ha çıkacak” dedik.
Ve nihayet Gülşen yeni şarkısını piyasaya sürdü.
Adı Lolipop...
Eminim birçok kişi beğenmeyecek şarkıyı. “Ah nerede eski Gülşen şarkıları” diyecek.
Gülşen ‘eski kafada’ bir şarkı yapsaydı...
◊ Bırak bu kafayı Gülşen...
◊ Yeniliklere kapama kendini...
◊ Artık müzik anlayışı değişti bi’ sen değişmedin diye eleştirilecekti.
“Lolipop”, sözleriyle, müziğiyle tamamen ‘yeni nesil’.
Ben de Gülşen’den “Be Adam” ya da “Saz mı Caz mı” gibi şarkılar beklerdim ama Z kuşağı “Lolipop”çu...
Onlar...
◊ ‘Ah kara sevdalar, çeken bilir acısını’ sözleri yerine, ‘dudaklar lolipop’ sözlerini...
◊ ‘Seven sürer sefasını’ demek yerine ‘kucaklar dolusu love’ diye bağırmayı...
◊ ‘Bu nameler saz mı caz mı’ yerine ‘aşkımla ölçülemez hiçbir money’ gibi sözleri tercih ediyor.
O yüzden Tarkan’dan, Gülşen’den, Hande’den bu saatten sonra eski şarkılarını beklemeyin.
Gelmez.
Dönme artık Şeyma
Bazı isimler ayrılınca hemen bir ‘barışma toto’ oynanır.
“3 gün sonra barışırlar”, “1 ay sürmez ayrılıkları”, “2 aya evlenirler” gibi iddialar dolaşır ortalıkta.
Şeyma ve Meedo böyle bir ikili.
Daha önce çok kez ayrılan çift bu kez ve iddiaya göre son kez ‘ayrıldılar’.
Şeyma Subaşı apar topar Türkiye’ye gelip “bu iş bitti” açıklaması yaptı.
“Karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldık” dedi Şeyma.
Ama benim gözlemlediğim ve duyduğuma göre Meedo karşılıklı anlaşmaya yanaşacak birine benzemiyor.
Aksine ayrılıktan sonra “yakaya yapışan” tiplere benziyor.
1 hafta içinde...
◊ Şeyma ile barışmak için...
◊ Tekrarn beraber yaşamaları için...
◊ Değiştiğini ona inandırmak için hamlelere başlayacaktır.
Bu hamleler şöyle olacaktır...
◊ “Öfke problemimim kalmadı, tedavi ettim” diyecektir....
◊ “Seni daha çok seveceğim” gibi klasik erkek yalanları söyleyecektir...
◊ “Her şey farklı olacak” demeyi asla ihmal etmeyecektir...
◊ “Bu ayrılık bana çok şey öğretti” diye Şeyma’nın aklına girmeye çalışacaktır.
Çünkü daha bir hafta önce çok samimiydi Şeyma ve Meedo.
“Biz çok mutluyuz” diye el ele dolaşıyorlardı Miami’de.
Kadın koşarak geldi Türkiye’ye.
Belli ki bir şeyler oldu.
O yüzden sakın dönme artık Şeyma. Zaten hiç ısınamamıştık biz Meedo’ya.
Bu musibet bize Şebnem Ferah’ı hatırlattı
Tuğba Özay’ın Şebnem Ferah şarkısı söylemeye kalkışması, üstelik o şarkının “Sil Baştan” gibi zor bir şarkı olması sosyal medyanın diline düşürdü Tuğba’yı.
◊ Felaket...
◊ Rezalet...
◊ Yok artık diyenler var.
Bana kalırsa az bile söylüyorlar çünkü bu performansa uygun tanım gerçekten yok. Tuğba şarkı söylemesin demiyorum, söylesin. Ama böyle zor şarkılara bulaşmasın...
Benim için tek bir iyi yanı oldu Tuğba Özay’ı dinlemenin.
Şebnem Ferah’ı hatırladım.
Sahi nerede Şebnem? Arşivi karıştırdığımda, en son 4 buçuk ay önce kameralara yakalandığını gördüm.
“Yeni bir albüm hazırlığı içindeyim” demiş ve geçmiş.
Onun gibi büyük isimler keşke kendilerini kapatmasalar.
Keşke böyle talihsizlikler sonrası aklımıza gelmeseler.
Ne olursun dön Şebnem Ferah...
Dön ve bir “Sil Baştan” patlat.
Çünkü bizlerdeki Tuğba Özay travması ancak sen geri döndüğünde geçecek.
Yeniden doğan bir mekan
Nişantaşı’nda bir süredir sessiz olan ‘Boel’ adlı bir mekan vardı.
Artık kapanır, eski günlerine dönemez derken ters köşe yaptılar.
Gazeteci meslektaşlarım Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz mekanın işletmesini aldılar. Adını da Pop-up Boel olarak değiştirdiler.
Bazen yıllarını müşteri olarak geçirenler mesleğe yıllarını vermiş işletmecilere meydan okuyabiliyor.
◊ ‘Hemen para kazanayım’ telaşı olmadan...
◊ ‘Mekanda insanları nefes alamayacak kadar sıkıştırayım’ anlayışından uzak...
◊ ‘Ne versem yerler, mutfağa sıradan bir şef alsam yeter’ demeden işe koyulunca fark hemen anlaşılıyor.
E bir de canlı müzik furyası var tabii.
Müziksiz olmuyor.
Onu da yapmışlar ama bir farkla...
Erken müzik yapıyorlar.
Saatler 21.30’a yaklaştığı zaman mekanın içi canlı müzik sahnesine dönüyor.
Piyasaya yeni giren genç isimler çıkıyor sahneye ve o gençler müşterileri eğlendirmesini çok iyi biliyor.
Canlı müzik seven ama sanatçıyı beklerken uykusu gelenlerdenseniz erken saatte müzik furyasını başlatan ‘Boel’ tam sizlik.