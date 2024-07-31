Baydı sanki

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“Simge, Icardi’yle bulduğu popülariteyi sonuna kadar sürdürmeye kararlı” diyen var.

Bir de “Icardi, Simge’nin şarkısını kullanarak büyük kitlelere ulaştı” diyen var

Yahu ne alakası var...

Adam top oynayarak, gol atarak zaten hitap ediyor kitlesine...

E Simge de şarkısını söyleyerek yapıyor işini zaten...

Başka bir desteğe, başka bir işe gerek var mı, yok...

Ama her iki tarafı da uyarıyorum, sürekli Icardi- Simge haberleri görmekten, okumaktan sıkıldı millet.

Bu haberler iki tarafa olan sempatiyi gıdım gıdım azaltıyor benden söylemesi...

Daha 40 fırın ekmek lazım

Efsane grup Coldplay’in dünya turnesini gördükten sonra bütün konser algım değişti.

Binlerce kişiyi günlerce üst üste o stadyumlara sokmak, şarkıları hep birlikte söyletmek, sahne şovlarına ortak etmek muazzamdı...

Coldplay konseri deyince son zamanlarda herkesin aklına yapılan ışık şovları geliyor mesela.

O kadar basit ki aslında...

Gelen herkese bileklik dağıttılar konserlerde, sonra da o bilekliklere ışık verdiler.

E yapsana burada da benzerini, hatta aynısını.

Neyin masrafından kaçıyorsun?

Bizim şarkıcılarımız alıyorlar arkalarına bir led ekran, yansıtıyorlar oraya çocuk bahçesi gibi görselleri iki de yalandan dans şovu...

Vallahi böyle giderse, kariyerinizin üzerine hiçbir şey koymadan, cepten yemeye devam ederseniz, bakın önünüz uçurum.

Benden söylemesi...

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Oteller girmesin işin içine

Özellikle Sultanahmet gibi bölgelerde bazı oteller taksicilerle anlaşmış.

Normal, olur öyle şeyler.

Oradan gazı alan taksici esnafı da sadece turistleri alıp 3-5 kat ücret isteyip otellere de komisyon veriyormuş.

Pes artık yahu!

Sonra da laf ediyoruz neden turist gelmiyor, neden yerli turistler bile yurt dışına gidiyor diye.

Önce birbirimize güvenmemiz lazım çünkü.

İçimizin rahat olması lazım taksiye binince.

Bazı bölgelerdeki taksicilere çok dikkat etmek gerekiyor...

Özellikle onların kontrol edilmesi gerekiyor.

İstinyePark, Sultanahmet, Eminönü, Taksim gibi yerlerde bekleyen taksiciler maalesef mesleklerini kötüye kullanıyor, maalesef hiç olmadığımız bir duruma düşürüyor bizleri yabancıların gözünde.

Buralara acil önlem şart.

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Madde madde böyle olacak

∆ Tüm başıboş köpekler sokaklardan toplanıp bakımevlerine alınacak.

∆ Bakımevlerinde kısırlaştırma yapılıp sahiplendirme yoluna gidilecek.

∆ Baktıkları hayvanları sokağa bırakanlara 60 bin lira ceza verilecek.

∆ Bakımevlerine alınan hayvanlardan iyileşemeyenlere, hastalık taşıyanlara ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyenlere veteriner hekim kararıyla ötanazi yapılabilecek.

O bakımevlerinin hayvanlara uygun olduğunu, orada çalışanların hayvan sever olduğunu bilirsek zaten gönül rahatlığıyla evet deriz.

Kısırlaştırmadan sonra sahiplendirmelerin sorunsuz yapılacağına emin olursak bizde içimizden ‘ohhh’ çekeriz.

Baktıkları köpekleri sokağa bırakanlara yüklü para cezaları verilirse -çünkü bırakanları tespit etmek kolay olmuyor- içimiz biraz rahatlar.

Ama ötanazi denilen olayı hiçbir şekilde kabul etmeyiz.

O yüzden her maddeye tamam ama ötanazi yerine onları o yaşam alanlarında bırakıp, yaşatmaya çalışmak daha faydalı olacaktır herkes için.

Haydi lütfen...