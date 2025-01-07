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Büyük stardı. O yüzden aklıma geldikçe yazacağım...

Mesela çok üzüldüm cenazede yaşananlara.

Kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Şirin Gözalıcı’nın küfürleşmesi, birbirlerinin üzerine yürümesi falan çok çirkindi.

Yazık size!

Orada yatan Türkiye’nin ‘baba’sıydı.

Mesela tam burada asıl baba kimdi sorusunun cevabını kendime göre vermek isterim...

◊ Nefis şarkıları vardı ama Müslüm Gürses değildir.

◊ İyi bir ozandır ama Orhan Gencebay da değildir.

◊ Cengiz Kurtoğlu...

Damgasını vurmuştur ama o da değildir baba.

Kendisine sorsak ‘ben ne abiyim ne baba sadece Ferdi’yim’ diyecekti belki ama bana göre baba tektir. O da Ferdi Baba’dır.

Arabeskin babasıdır hiç tartışmasız.

Kolay değildir kitleleri avcunun içine almak.

O bunu başaran insanlardan biridir.

Çinliler Türkiye pazarında

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Yeni yıl öncesi benim sık sık gittiğim Nişantaşı Cabbar’da bir davet vardı...

Adını daha önce duyduğum Çinli bir teknoloji şirketi Roborock firmasının davetiydi.

Robotik süpürme ve paspaslama üzerine bir firma onlar. Bildiğimiz, evde kendi kendine çalışan temizlik robotlarından bahsediyorum.

Neyse uzun süredir görmediğim arkadaşları meslektaşları da görmüş oldum o davet sayesinde. Öğrendim ki firma Türkiye pazarına Atilla Çolak distribütörlüğünde girmiş. Bunu özelikle belirtmek isterim çünkü Roborock gibi pazara yeni giren markaları herkes sahiplenip ben getirdim algısı yaratmaya çalışıyor.

Benim tesadüfen çok uzun süredir kullandığım bir süpürge markası.

Teknolojileriyle ilgili daha uzun bir yazı da yazacağım ilerleyen günlerde. Çünkü hayli şaşırtıcı derecede ilerideler.

Hayretler içindeyiz

İster sözün bittiği yer deyin...

İster bu kadarı da olmaz deyin...

İsterseniz utandım yahu diye isyan edin.

Ya da çivisi çıktı bu işin deyin...

Ama bir şey deyin!

Ferdi Tayfur’un cenazesinden sonra gördüm bu fotoğraf karesini. İsmini vermeyecektim ama madem fotoğraf var söyleyeyim.

Güzellik salonu sahibi Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan’ın bu fotoğraf karesi...

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Geçmiş tabutun başına vermiş pozunu sonra da paylaşmış ‘seni hep fotoğraflarla hatırlayacağız’ falan demiş...

Tabutun arkasındaki acıya bakın bir de tabutun önündeki şova. Ölen biriyle fotoğraf çektirmek gibi saçma sapan işler var biliyorsunuz.

İşte bakın böyle tiplerin elinde fırsat olsa o şovu da yaparlar eminim. Bir acı üzerinden prim yapmaya çalışmak, bir kaybı reklamın için kullanmak ne acıdır, ne talihsizliktir, nasıl bir kafa yapısıdır...

Amasız, fakatsız gaf bu

Bir şey demek istemiyorum, planlı programlı olduğunu da düşünmek istemiyorum ama yani gerçekten can sıkıcı değil mi...

Hadise, katledilen Narin için ‘Sıfır Tolerans’ şarkısını okudu yılbaşı gecesi...

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Ve hâlâ konuşuluyor hâlâ tepki alıyor.

Haklı tepki verenler.

Ben Hadise’nin yerinde olsam çıkıp da açıklama falan yapmam.

Çünkü bazı gafların açıklaması, ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz.

İşte bu amasız fakatsız hatalardan biridir bana göre.

Konuştukça tepki almaya devam edecektir Hadise.

O yüzden susması en güzel hareket olacaktır.

Ne derse desin şov olarak görmekten vazgeçmeyecektir insanlar yaptığı bu şeyi.