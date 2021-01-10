Avşar’ın ‘ilginç’ istekleri

“Vay özlemişiz, yaşa be” diyerek dinliyorduk ki, şarkı arasında anlamsız açıklamalar yaptı.
Bazı isimlerin seyircili, seyircisiz fark etmez, konserlerde konuşmaması şart.
Onlar sadece şarkılarını söylesinler.
Ceylan Ertem de ne yazık ki o konuşmaması gereken isimlerden biriymiş.
Sen şarkı söylerken neden girersin böyle toplara...
Ceylan Ertem, “Son günlerde çok ekranlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ı görmeye. Hâlâ popüler olmasına hiç olumlu bakmıyorum” dedi.
-Günün yarısını ‘bakım yaparak’ geçirebiliriz.
Çıkarın kremlerinizi, hazır evdeyken mutlu edin kendinizi...
-Sokağa çıkamayacağız ama online sipariş ile akşam soframızı kuralım ben bugün öyle yapacağım.
Restoran tercihi size kalmış...
-Bu akşamın canlı konseri ‘Emir Can İğrek’ genç şarkıcıya şans verirseniz güzel bir cumartesi akşamı olur...
“Ne değişecek” demeyin, bir sevdiğinize “iyi bir haber verin bugün.” Birinin hayatına dokunmak iyidir.
Galata’yı keşfettiniz mi? Açın bir Charles Aznavour şarkısı, sokaklarında kaybolun Galata’nın.Astrologlar bu işe de el atmış! Yaz tatili planlarını aman ha şimdiden yapmayın diyorlar. Nisan ayını beklememiz gerekecekmiş.
Akşam 20.00’den 23.00’e elektronik müzik ziyafeti var. Bedük sahnede olacak. Açın YouTube’u, açın!
İyi pankek için, İstanbul’dakiler “Munchies Crepes & Pancakes” , İzmir’dekiler P’an-ku Pancakes’e gidebilirler.
Çırpılmış yumurta deyip geçmeyin. Ünlü şef Gordon Ramsay’ın yumurta tarifinin içinde “
Gezi saat 20:30’da biletler Biletix’te...
Film izlerken kafa yormak isteyenler için ‘MUBİ’ adlı platformu öneriyorum. Özel seçilmiş ve her yerde bulunmayan filmler var...
Kendinize mektup yazın. Delirmedim. Bunu gerçekten yapın. Yazın ve seneye okumak için saklayın...
Birçoğumuzun hayatına şöyle inceden de olsa bir dokunmuşluğu vardır.
Hâlâ dokunuyor.
Hâlâ konuşuluyor.
Bizim kuşağı yazdığı sözler, yaptığı bestelerle etkiledi, şimdilerde de ‘Z’ kuşağını attığı tweet’ler ve yaptığı açıklamalarla etkiliyor başarılı sanatçı.
Son katıldığı bir televizyon programında “Görücü usulü evlenmek en güzeli, kadınların seçtiği erkekler genelde doğru olmuyor” diyen sanatçının bu açıklamalarına sonuna kadar karşıyım.
Görücü usulü günümüzde ikiye ayrıldı.
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri atma zamanı geldi. Vakit varken evi iyice bir karıştırın...
Mesela özel yeteneklerinizi geliştirip ek gelir elde edebilirsiniz. Neden olmasın, uğraşmaya değer...
Ankara’da kruvasanın adresi ‘Kruvasante’ sabah şöyle bir yürürken takılırsanız bağlanırsınız...
Yapmam dediğimiz hareketleri yapıp, başlamam dediğimiz ilişkilere başlıyoruz.
Sonrası pişmanlık...
Sonrası hayal kırıklığı...
Sonrası ‘telefonun başında çaresizce beklemeye devam’...
2020’nin son günlerinde ilişkileri başlayan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun jet hızıyla başladıkları ilişkilerini jet hızıyla noktaladı.
Gonca Vuslateri topladı tası tarağı İstanbul’a döndü.
Gelelim ayrılık nedeni ile ilgili iddialara;
Bu hafta hedefleriniz arasında her zamankinden fazla “adım atmak” olsun. Koşmaya gerek yok ama mutlaka yürüyüş yapın.
Akıllı saat ya da telefonunuza “nefes” uygulamalarından birini indirin. Uyarılar geldikçe derin nefes alıp rahatlayın.
Karamel sevenlere önerimdir efendim; espresso, tuzlu karamel sos ve sütün buluşmasıyla ortaya çıkan “Salted Caramel Latte” gelmeyen kışı getirecek.
Filmine ilham veren Blanka Lipinska’nın “365 Gün” adlı kitabı, kesinlikle filminden çok çok daha iyi.
Mahallenizde keşfetmediğiniz yeni nesil kahveciler olduğuna iddiaya girebilirim.
Hem yürüyüş yapalım hem keşfe çıkalım.
İlham verici belgesellerden üçünü seçip hafta sonuna kadar bitirelim.
“Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum, midem bulanıyor, bakamıyorum.” Demiş hanımefendi.
Kişisel bakımını yapmayan birinin yanında durmak, onunla sık sık aynı ortamda bulunmak rahatsız edici olabilir.
Ama birini dış görünüşü yüzünden eleştirmenin yüz kere, bin kere karşısındayım.
İstediği kıyafeti giyer, istediği saçı yapıp, sakalını istediği gibi bırakır.
Bunlar yüzünden kimseye ‘midem bulanıyor, bakamıyorum’ diyemezsiniz.
Eğer derseniz, iş çok farklı bir yere gider.
Sonra, yaşlı adamı döven bir şarkıcıya sahip çıktı.
Şimdi de SMA hastaları ile ilgili söylediği sözlerle herkesi kızdırdı.
Haydi neler oldu bir hatırlayalım;
Mustafa Sandal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımında “SMA hastası çocuklara elimizden geldiğince destek oluyoruz ama olamayınca da suçluluk duyuyoruz. Artık bu işin bir standardı olmalı” tarzında ufak bir isyanı oldu. Buraya kadar tamam.
Katılırsınız, katılmazsınız.
Ama bu yoruma Deniz Akkaya öyle bir cevap verdi ki...
Kısa süreli şaşkınlığın ardından ancak “PES” diyebildim.
Hava battaniyelik değil ama inatla girin o battaniyenin altına. Dizi ve film akını var, her yerde...
Sıla ve Yalın güzel bir düete imza atmışlar. “Ver O zaman Gömleklerimi” adlı parça önerilir, efendim.
Yeni yılın ilk hafta sonunda yeni kararlar alın. Bu sene her şey daha iyi olacak, unutmayın.
Bir tık olsun moralli olalım artık. Hem “yeni yıl yeni umutlar” demek değil miydi?
Bugün her gün içtiğimizden daha fazla su içmek gerekiyor.
Kar küreniz var mı? Varsa sallayın, ekrandan da lapa lapa yağan bir kar videosu açın, yanınızda da kahveniz... Bundan iyi başlangıç mı olur yeni seneye?
Bu akşamın online konseri Ceylan Ertem. Katılalım katılmasına ama bugün yüksek ses yasak bize. Kısık sesli konser deneyimi yaşayalım.
Hak ettik. Bir keyif masası kurmak hakkımız bugün. Hindi, tavuk ya da kırmızı etli bir menüyle ödüllendirin kendinizi...
Evinizi mutlaka ışıklandırın, geç kalmış değilsiniz...
Yılbaşı süslemeli kış kurabiyeleri için mutfağa erkenden girin derim...
Akşam için bir müzik listesi hazırlayabiliriz. Ama öğlen halledelim bu işi, sonraya bırakınca olmuyor çünkü...
Hükümsüzdür.
O yüzden ilişkilerdeki ufak tartışmalar, anlaşmazlıklar, kıskançlıklar sayılmasın.
Bilim kurgu filmi gibi bir sene geçirdik madem...
Yaşanılan bu ayrılıkları da o filmin senaryosuna katalım.
Hadi barışalım...
Mesela Hadise ve Kaan Yıldırım.Son zamanların en büyük bilinmezi onların mevzusu.
İki ismin ayrılık sonrası sürecini bir türlü takip edemiyoruz.
Ayrılar mı?
Biraz gülüp eğlenelim. “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı gösteri bugün başlıyor. Tabii ki ‘online’.
Yurdun büyük bölümünde bahar havası var. Yanımıza suyumuzu alıp kısa bir yürüyüşe çıkalım.
Birilerine “Günaydın” demek çok rahatlatıcı. Bol bol söyleyelim bu sabah. Arada cevap alamasanız da pes etmek yok.
Tarzıyla, sesiyle, yıllardır hiç bozmadığı çizgisiyle örnektir.
Her müzik listemde en az bir Selda Bağcan şarkısı mutlaka vardır.
Size de öneririm.
Neyse...
Bir röportajında “ben sol muhafazakârım, sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor’ diyen Selda Bağcan’ı eleştirenler olunca kendisini aradım dün.
“Ne demek istediniz” diye sordum;
“Meğer herkes ne trol’müş yahu! (Gülüyor) Müzikal anlamda rakibim olamayacak insanlar bile bana laf ettiler. Meğer ne kıskanıyorlarmış yahu!” diye yanıt verdi.
Şebnem Bozoklu da sizi eleştiren bir mesaj paylaştı ve çok konuşuldu, dedim...
Hiç lafı dolandırmayacağım, gerçek Napoli pizzası için İstanbul Maslak’taki ‘Pizza Napolist’i deneyin derim.
Bir kaçamak önerisi: Portakallı İtalyan Keki... Yapması çok zor değil.
Bir not defteri alıp aklınıza gelenleri not almanın keyfi öyle başka ki. Haydi yazalım çizelim.
Güne eğer ceviz ve badem ile başlayacaksanız, bir avucu geçmemesine dikkat edin.
Bir sürahi suya nane yaprakları ve limon dilimlerini atın dolapta biraz bekletin.
Bütün gün yanınızda duracak suyu afiyetle ve sağlıkla içebilirsiniz.
Avşar’ın ‘ilginç’ istekleri
Hülya Avşar’ı sahnede de, sette de ağırlamak zordur.
Tecrübeli isim, normal olarak bazı isteklerde bulunuyor gittiği yerlerde. Ama bu son isteği biraz garip geldi bana...
Yeni bir diziye başlayacak olan Avşar, “Hamlamak istemiyorum, o yüzden sete küçük bir spor salonu kurulmasını istedim” dedi.
Çekim aralarında beklerken spor yapacak güzel oyuncu.
Ama makyaj ne olacak?
Saç baş dağılmayacak mı? O ne olacak?
Ayrıca set farklı yerlerde olduğunda portatif spor salonu her yere taşınacak mı?
Gibi sorularla boğuşurken ikinci isteğini gördüm.
O aslında makul bir istek.
Ama bu sektörde çok zor.
“İnsani çalışma koşulları olmazsa çalışmam, çekimler en fazla 8 saat sürmeli” demiş.
Haftalık bir dizi çekiminde, hele ki mevcut dizi süreleriyle, 8 saatlik çekim ihtimali çok düşük.
Yapım şirketi bu isteklere ne cevap verdi bilmiyorum.
Ama Hülya Avşar’ın bu istediklerinin uygulanma ihtimali bana çok zor geliyor.
WhatsApp olayında son dakika
WhatsApp’ın son hamlesi kullanıcıları çok şaşırttı.
Güncellenen gizlilik politikasıyla artık verilerimiz üçüncü taraflarla paylaşılacak.
Veri paylaşmayı reddedersek, WhatsApp’ı kullanamayacağız.
Durum bilgileri, grup simgeleri, kullanma alışkanlıklarımız, gruplardaki konuşmalarımız ve o konuşmaların süreleri, gelen-giden dosyalar...
Yani tüm özelimiz artık başkalarının eline geçecek.
Üstelik ‘iznimizle’...
“Bunu zaten yapmıyorlar mı?” diyebilirsiniz. Evet, belki yapıyorlardı.
“Bir ürün ücretsizse eğer, oradaki ‘ürün’ biz değil miyiz?” diyebilirsiniz. Evet, haklısınız.
Ama cuma günü yapılan açıklamayla işin bir başka boyutu ortaya çıktı. O açıklamaya göre, 8 Şubat’a kadar onaylanması gereken yeni sözleşme AB ülkelerinde geçerli olmayacak.
Yani Türkiye’de WhatsApp kullananlar bu sözleşmeyi onaylamak zorunda.
Ama AB ülkelerindeki kullanıcılar için böyle bir zorunluluk yok.
1 ay süremiz var.
İyi düşünmemiz lazım.
Düşünürken şunu da unutmayalım: Dijital ortamda bu uygulamaları kullanıyorsak, mahremiyetimizden öyle ya da böyle ödün veriyoruz zaten.
O yüzden WhatsApp’ı silelim, başka programları indirelim mantığı da pek gerçekçi değil.
Unutmayın; bedava peynir fare kapanında olur...
Demet ve Oğuzhan gerçeği
Bu ilişkileri çok görmeye başladık.
Görmeye de devam edeceğiz.
“Eski sevgilisinin arkadaşıyla evlendi.”
“Eski eşinin en yakın arkadaşına âşık oldu.”
Böyle başlıklar daha çok atılacak.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un ilişkisi de bu söylentilerle başladı.
İkilinin Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin ilişkisi devam ederken aşk yaşamaya başladığı, yani ortada bir aldatma olduğu konuşuldu. Ama yok öyle bir şey.
İki isim gerçekten de ‘arkadaştı’ önceden. Beraber eğlenip yemek yiyecek kadar yakın arkadaşlardı. Yani aşkın çok önceden başladığı, aylarca yakın arkadaşlardan bile gizlendiği doğru değil.
***
Hatta Oğuzhan Koç kısa süre önce, az kalsın başka bir ünlü isimle ilişkiye başlayacaktı ama bir şekilde olmadı.
E sonrasında da Demet Özdemir ile gayet mutlu bir ilişkiye başladılar. Umarım mutlu mutlu da devam ederler...
İyi de ni‘ÇİN’?
“Hepiniz sıraya geÇİN
İki doz aşı seÇİN
Yakala kaçmasın keÇİN
Bütün bunlar niÇİN”
Diye devam eden şu mantıksız cümleler topluluğu var ya, ona maruz kaldım işte cuma akşamı. Tam da harika bir hafta sonuna girmek üzereyken hem de.
Peki kim maruz bıraktı?
Tabii ki “Tiktok”.
Peki o Tiktok hesabının sahibi kimdi?
Yılmaz Morgül.
***
Her cümlenin sonunda ‘ÇİN’ kelimesini geçiren Morgül, kendince esprili bir video çekmiş.
Siz şaşkınlık içinde izlerken, videonun sonunda bir de ‘özgün’ bir kahkaha patlatıyor Yılmaz Morgül.
Ama o kahkahayı duyduktan sonra hiçbir şeyin geri dönüşü olmuyor.
Hem bu ‘çin’li cümleler hem de kahkaha derken...
‘Ben ne izledim’ deyip...
Dakikalarca kafanızı ellerinizin arasına alıp öylece bekliyorsunuz...
Ciddiye
almak için
Bir ‘hakareti’ ciddiye almak için;
· O hakaretin önce düzgün Türkçe ile yazılması...
· Hakaret eden kişinin ‘ciddiye alınası’ biri olması...
· Cümlelerinin başı ile sonu arasındaki tutarlılık oranı...
· Çevresindeki insanların hakaret sahibi hakkındaki düşünceleri ve ona davranış tarzları gibi kıstaslar çok önemlidir...
Bu özelliklere sahip olmayanlar hakaret etmekle uğraşmasınlar kimseye. Başaramazlar çünkü. Gülünç duruma düşerler. Alay edilesi birine dönüşürler.
Aman.
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