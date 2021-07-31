At ‘fav’a bekle

Doğaçlama tiyatro izlemediyseniz şans verin ve bu akşam Trump Sahne’deki ‘Mahşer-i Cümbüş’ü seyredin.
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Beach konserleri için illa Ege’ye, Akdeniz’e gitmenize gerek yok. İstanbul’un yakın semtlerindeki plajlarda da konserler yapılıyor. Üstelik bu hafta sonu alternatif çok.
En yakın parkta sabah yürüyüşü ile haftanın yorgunluğunu atalım ve yeni hafta için enerji depolayalım.
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Küçükçiftlik Park’ta bugün rock müzik günü. Sahnede Manga ve Düşdünya olacak.
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Beykoz’daki Kundura Sineması’nda bu akşam 1954 yapımı “Bir Yıldız Doğuyor” filmi gösterilecek. Beykozkundura.com’dan bilet alabilirsiniz.
Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları başladı. Belki hafta sonunuzu Bozcaada’da kalarak geçirebilirsiniz.
En az tek doz aşısını olmayanların bundan böyle;
Maçlara girmesi...
Konserlere gitmesi...
Restoran ve kafelerde bir çay kahve yudumlaması...
Uçağa binmeleri...
Engellenecek.
“Madem aşını olmadın olanın hayatını riske atamazsın” mantığı devreye girecek.
Sabah erken kalkanlar olimpiyat oyunlarını canlı seyredebilir. Hem de Türk sporcularımıza ekran karşısından destek vermiş olursunuz.
Gümüşsuyu’ndaki Izaka Terrace yenilendi. Muazzam bir manzarada, suşi, et ya da balık tercih edebilirsiniz. Bu akşam için güzel bir adres olabilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu kapsamında bu akşam “Cyrano de Bergerac” adlı oyun ilk kez tiyatroseverlerle buluşuyor.
Saat 21.00’de Florya Hayal Kahvesi’nde sahne Bilal Sonses’in. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Yabancı ve Türk komedyenlerden oluşan İngilizce stand-up gösteri ekibi Standup Turkey bu akşam BKM Mutfak’ta.
Haydi hafta sonu için Kuzey Ege planı yapın. Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Assos Sunaba Kasrı Otel kısa tatillerin ideal adresi.
Salata sevenler dikkat! Bugün salata yiyecekseniz, sosunu, zeytinyağını ve içindeki meyveyi abartmayın.
Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu “Bir Baba Hamlet” oyunuyla aynı sahnede. 30 Temmuz sonrası için bilet alabilirsiniz...
Restorana gitmeye halen tereddüt ediyorsanız, BigChefs sevilen lezzetlerini kutuya sığdırdı. ‘BigBox’ adını verdikleri kutulardan sipariş verip pikniğe çıkın...
Çağdaş sanatçı Melek Kocasinan moda ile düşleri birleştiren eserleriyle BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda. Tatilde sanat iyi gelir...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ workshop’u düzenliyor. Hemen bilet alıp akşama evde tatlınızı yapın...
Anadolu Ateşi sahnelere döndü. Bu görsel şöleni izlemek için alternatif çok. Biletix’ten uygun olduğunuz tarihi ve yeri seçin bugün...
Ben “Pişmanım” beyanına kandığıma değil, şu bebeksi vicdanıma üzülüyorum.
Komşusuyla kavgaya tutuşan ve yaşlı adamı darp eden Halil Sezai bir süre tutuklu kalmıştı.
Ünlü şarkıcı serbest bırakıldı ve sahnelere döndü.
Ama şarkı söylemek için dönmemiş...
-Şiddeti meşrulaştırmak,
-Sahneden hakaret etmek,
-“Kafam güzeldi yaptım, kime ne” demek
Olimpiyatlar başladı. Seyretmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi temsil eden sporcuların desteğe ihtiyacı var.
İBB Kent Orkestrası Yaz Konserleri, tam gaz devam ediyor. Orkestra bugün, 21.00’de Maçka Parkı’nda olacak.
Grand Hyatt İstanbul’da ‘Madonna’nın balmumu heykelini görmek istiyorsanız, bugün son gün.
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor. Çocuklar için de etkinlikler var.
Ankara’da bugün Flamenko rüzgarı esecek. ‘JazzExpose’ konserleri kapsamındaki gece ‘CerModern’de, biletler ‘Biletix’te.
Hafta başları kısa dönem kurslarının da başlangıç günü oluyor. Bir hobi edinip eğitimini almaya başlayın.
Tatil için yüksek ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Henüz keşfetmedilmemiş yerleri araştırıp tatilinizi ucuza getirebilirsiniz.
Yalıkavak’ta Elementa Otel’i açtı bu sene.
Açtı diyorum çünkü kışın inşaatın başında durdu, otel bahçesindeki heykelleri kendi seçti, bahçedeki çiçekleri kendi elleriyle dikti.
Genç bir de ortağı var...
Adı Mina Gök.
O da 20’li yaşlarında.
Düşünsenize bu yaşta koca bir otel operasyonunun başında iki genç kız.
Gel de etkilenme, gel de dinleme hikayelerini, gel de alkışlama onları.
Bir gün boyunca da orada kaldı Hadise’nin fotoğrafı.
Parasıyla değil mi, ben versem parayı benim de reklamım çıkar.
Sorun orada değil...
Sorun Hadise’nin açıklamalarındaki aforizmalarda...
Times Meydanı’ndaki reklamının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı...
“Benim adım Hadise” ile başlayan cümleler kurdu...
“Yaşamak istediklerimi yaşıyorum, korkmuyorum. İstediğimi konuşuyorum. Kadınların daha çok sesi çıkacak” falan dedi.
‘Hay hay’ Hadise...
Beyoğlu’nun yenisi Le Cuistot Bistro Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Deneyin...
Beyoğlu–Asmalımescit’te bulunan ‘Kevok Ocakbaşı’ rakiplerinden fazlasıyla önde. Halen denemediyseniz bugün uğrayın...
Bir barınağı ziyaret edin bugün. Öyle tatlı ve sevgiye muhtaçlar ki... Aklınızda yokken bile bir kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz...
Caz severler için günün adresi Zai Bodrum. Elif Çağlar bugün Zai sahnesinde olacak...
Alaçatı Jolly Joker sahnesinde Levent Yüksel sahneye çıkacak. 90’ları özleyenler koşun...
Daha önce hiç resim yapmayanların bile yeteneklerini keşfedeceği bir etkinlik var. ‘Resim Workshop–Çiçekli Kız’ İstanbul Ankaworkshop’ta...
Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...
Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...
Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...
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Fenerbahçe:
Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.
Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
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Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
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Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.
◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.
◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?
Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
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Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.
Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
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Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
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Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.
Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
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◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
At ‘fav’a bekle
Bazı zamanlar vardır susarsın.
Bazı olaylar olur ‘geri basarsın’
Bazen canın feci yanar sadece durur ve ‘seyredersin’.
Ama bu can sıkıcı olaylar karşısında hiçbir zaman ‘etkileşim, beğeni, tıklanma’ derdine düşmezsin. Düşmemelisin...
Ormanlarımız yanarken canımız da çok yandı. Ama bazıları bu acılarını yaşarken yeni çağın hastalığına yenildi (belki de farkında olmadan). YouTube fenomeni Enes Batur’un tweetini okudum. Üzüldüm...
Aynen şöyle yazdı Batur;
“Herkes adına fidan bağışı yapmak istiyorum. Bu tweet’in alacağı her 100 fav için 2 fidan dikiyoruz”.
Müthiş bir destek. Alkış.
Ama neden ‘fav’ yani ‘favorilerine’ eklemek zorunda insanlar bu tweet’i?
Ya da şöyle sorayım?
Neden ille etkileşim almak zorundasın ki?
Yap bağışını geç.
De ki; “50 bin fidan bağışlıyorum”
Başka söze, farklı bir eyleme gerek bile yok.
Ya da bir saniye. Sanki bir yol daha var...
Bir aylık YouTube geliri mesela?
Onu bağışla zaten ufak bir ormanın olur.
Atın ‘fav’a bekleyin.
Gün gelecek bu devran değişecek...
‘Ama’sız
‘Fakat’sız yardımlar yapılacak.
Bu ne yaman çelişki!
Tuğba Özay Manavgat’ta çiftliği olan isimlerden biri. Yangının başladığı ilk dakikalardan itibaren sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya başladı Özay.
Ama ben anlamadım;
◊ Biraz ileride köylüler “hayvanlarım gitti” diye ağlarken bir insan neden “çiftliğim yanıyor” der?
◊ Basın tarafından görüntülense ‘tamam’ ama bir insan neden “ben felç geçirdim” diye ‘acil’den story atar?
◊ Ve ey bizler! Neden Tuğba Özay’ı yangının ‘simgesi’ yapmaya çalışırız?
Çok büyük geçmiş olsun! Ama;
◊ Tek dostu hayatını kaybeden hayvanları
◊ Tek başını sokacağı yeri kül olmuş evi olan teyzenin isyanının yanında bu ne yaman çelişki yahu!
Artık onlar düşünsün
Alışılmışın dışında bir işe imza attı Demirören Medya ve Dramax adında bir platform kurdu. Bildiğimiz dijital yayın platformları gibi değil... Tamamen farklı bir iş. Dramax’ın amacı;
◊ Türk dizi ve filmlerini yabancıların istediği zaman istedikleri yerde izlemesini
◊ Yapımcıların Dramax platformu üzerinden filmlerini dünya seyircisiyle buluşturmasını
◊ Gösterimde olan yeni yapımların da platform üzerinden dublajlı bir şekilde izlenmesini sağlamak...
Evet Türklere hitap etmiyor (zaten hedef kitle de yabancılar) ama öyle büyük bir açığı kapatıyor ki Dramax...
Yurtdışında büyük bir tutkuyla seyredilen, bazen de ‘seyredilemeyen’ Türk dizi ve filmleri artık daha kaliteli ve teknolojik bir şekilde seyircisiyle buluşuyor.
◊ Vallahi bizler çok izledik yabancı dizi ve filmleri
◊ Çok uykusuz kaldık geceleri
Ama oyunun kuralları değişti...
◊ Keşke şu sahneyi İngilizler seyretseydi
◊ Fransızlar buna bayılırdı
◊ İspanyollar görse ülkece ağlardı
Sohbetlerini sonlandırdı Dramax...
Artık onlar düşünsün!
Nerede o eski olimpiyatlar
Uçan Finlandiyalı vardı adı Paavo Nurmi’ydi.
Hitler’e stadı terk ettiren Jesse Owens vardı mesela.
Çek lokomotifi diye nam salan Emil Zatopek vardı.
Meşhur Nadia Comaneci’yi kim unutabilir?
Rüzgarın oğlu Carl Lewis ve tabii ki cep herkülü Naim Süleymanoğlu...
Yani eskiden olimpiyat keyfimiz vardı.
Oturur izlerdik.
İzleyemediğimiz müsabakaları bir şekilde uzaktan da olsa takip ederdik.
Tokyo 2020 Olimpiyatları geçen hafta başladı. 108 sporcu Türkiye’yi temsil ediyor Tokyo’da.
Kadın Voleybol Milli Takımımız ilk maçında dünya devi Çin’i devirmeyi başaramasaydı olimpiyatlar belki de hiç konuşulmayacaktı.
Saat farkından mı yoksa pandemi sonrası toparlanma telaşı yüzünden mi bilmiyorum ama unutmuştuk olimpiyatları.
Helal olsun ‘Filenin Sultanları’ eski günleri hatırlattınız bizlere...
Ferdi Tayfur 2021
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur babasının fotoğrafını “Ferdi Baba’nın hepinize selamı var” notuyla paylaştı.
◊ Nasıl değişmiş Ferdi Baba
◊ George Clooney sakalı nasıl yakışmış
◊ Siyah çerçeveli gözlükleri nasıl ‘cool’ durmuş
◊ Saçsızlıkla saçlılık arasındaki kararsızlık ‘tebessümlük’ olmuş.
Zor günler geçiriyordu Ferdi Tayfur, uzun zamandır hastalıkla boğuşuyordu... Şimdi iyi olduğunu öğrendim hem çok sevindim hem de çok sevdim yeni Ferdi Baba imajını...
Özlemişiz görmeyi.
Keşke sesini de duyabilsek...