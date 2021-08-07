Aradaki 100 farkı bulun

Sabah sporu sonrasında kendinizi serin bir yere atın. Uzmanlar güneşe bu sıcaklarda çıkmayın diye uyarıyor!
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Buz, muz, yaban mersini ve badem sütü ile evde kendinize ‘smoothie’ yapın.
Yapımı çok kolay, lezzetli ve serinletici.
Çocuklarınızın keyifli bir vakit geçirmesi için ‘Peter Rabbit-Kaçak Tavşan’ bugün sinemalarda gösterime girdi.
İbrahim Çelikkol
Sırtlamış omzuna yangın hortumunu aslanlar gibi mücadele ediyor.
Şahan Gökbakar
Adam günlerdir uyku uyumadı, alevleri takip ediyor. Öyle evinin malının mülkünün derdinde değil insanlığın derdinde!
Demet Akalın
◊ Millet canıyla boğuşuyor, Tuğba Özay ‘story’ atıp “çiftliğim de çiftliğim” diyor.
◊ Alevlerden kaçamayan hayvanlar hayatını kaybediyor, Tuğba Özay kuyumcu açılışına gidiyor.
Manavgat yanarken Tuğba Özay’ın paylaşımları beni ‘irite’ etse de sustum.
‘Doğal’ gelmese de kapattım çenemi.
“Millet nelerle uğraşıyor” diyerek kafamı başka yöne çevirdim.
Bunun arkası gelir elbet, işte o vakit söyleyecek sözümüz olur dedim.
Ve devamını getirdi Tuğba Özay.
Öylesine büyük isyanların, felç geçirdim diye acil odalarından yapılan paylaşımların hemen sonrasında güle oynaya bir açılışa katıldı Özay.
Tatil bittiyse sağlıklı beslenme dönemine geçin. Juico, glutensiz ve düşük karbonhidratlı beslenme paketleri çıkarmış. Üç günlük paket vücudunuzu yeniliyor.
KüçükÇiftlik Park Bahçe Sineması film gösterimlerine devam ediyor. Günün filmi ‘Another Round’.
Pera Müzesi Öğrenme Programları, çocukları bilim ve sanatla buluşturuyor. Yarın başlayacak atölye, Zoom üzerinden gerçekleşecek.
Haliç’te kürek sporu yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Ders alın. Çok seveceksiniz.
‘Dr. Death’ adlı dizi gerçek bir hikayeden uyarlandı ve ABD sağlık sistemindeki çarpıklıkları anlatıyor. Bugün ilk bölümünü seyredin.
İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ‘Van Gogh’ adlı oyunu yeniden sahneliyor. Biletler, Biletix’te...
Duman hayranları için güzel haberler var. Turnede olan ünlü grup, bugün Denizli Açıkhava’da.
Antik Yunan
Derin bir nefes alın ve bütün kötü düşüncelerinizden kurtulun. Nefes pratikleriyle yoga yapmak haftanızı rahat geçirmenize yardımcı olacak.
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İmaj değişikliği iyidir. Bugün kendinize bakın, hatta kendi stilinizde radikal değişiklikler yapın.
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Bugün Türk Milli Voleybol Takımı’mızın önemli bir maçı var. Filenin Sultanları’na destek olalım.
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Pazartesi günleri zordur. Haklısınız. Ama bu zorluğu lehimize çevirelim. Açın sesi ve en sevdiğiniz şarkıyı dinleyerek güne başlayın.
Mesleği şarkıcılık....
Yaşı 22...
Henüz çok genç...
Ama bir o kadar da hırçın...
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Geçtiğimiz günlerde
Cihangir’de kız arkadaşını tehdit ve darp ederken çekilmiş görüntüleri çıktı genç şarkıcının.
Doğaçlama tiyatro izlemediyseniz şans verin ve bu akşam Trump Sahne’deki ‘Mahşer-i Cümbüş’ü seyredin.
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Beach konserleri için illa Ege’ye, Akdeniz’e gitmenize gerek yok. İstanbul’un yakın semtlerindeki plajlarda da konserler yapılıyor. Üstelik bu hafta sonu alternatif çok.
En yakın parkta sabah yürüyüşü ile haftanın yorgunluğunu atalım ve yeni hafta için enerji depolayalım.
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Bazı olaylar olur ‘geri basarsın’
Bazen canın feci yanar sadece durur ve ‘seyredersin’.
Ama bu can sıkıcı olaylar karşısında hiçbir zaman ‘etkileşim, beğeni, tıklanma’ derdine düşmezsin. Düşmemelisin...
Ormanlarımız yanarken canımız da çok yandı. Ama bazıları bu acılarını yaşarken yeni çağın hastalığına yenildi (belki de farkında olmadan). YouTube fenomeni Enes Batur’un tweetini okudum. Üzüldüm...
Küçükçiftlik Park’ta bugün rock müzik günü. Sahnede Manga ve Düşdünya olacak.
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Beykoz’daki Kundura Sineması’nda bu akşam 1954 yapımı “Bir Yıldız Doğuyor” filmi gösterilecek. Beykozkundura.com’dan bilet alabilirsiniz.
Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları başladı. Belki hafta sonunuzu Bozcaada’da kalarak geçirebilirsiniz.
En az tek doz aşısını olmayanların bundan böyle;
Maçlara girmesi...
Konserlere gitmesi...
Restoran ve kafelerde bir çay kahve yudumlaması...
Uçağa binmeleri...
Engellenecek.
“Madem aşını olmadın olanın hayatını riske atamazsın” mantığı devreye girecek.
Sabah erken kalkanlar olimpiyat oyunlarını canlı seyredebilir. Hem de Türk sporcularımıza ekran karşısından destek vermiş olursunuz.
Gümüşsuyu’ndaki Izaka Terrace yenilendi. Muazzam bir manzarada, suşi, et ya da balık tercih edebilirsiniz. Bu akşam için güzel bir adres olabilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu kapsamında bu akşam “Cyrano de Bergerac” adlı oyun ilk kez tiyatroseverlerle buluşuyor.
Saat 21.00’de Florya Hayal Kahvesi’nde sahne Bilal Sonses’in. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Yabancı ve Türk komedyenlerden oluşan İngilizce stand-up gösteri ekibi Standup Turkey bu akşam BKM Mutfak’ta.
Haydi hafta sonu için Kuzey Ege planı yapın. Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Assos Sunaba Kasrı Otel kısa tatillerin ideal adresi.
Salata sevenler dikkat! Bugün salata yiyecekseniz, sosunu, zeytinyağını ve içindeki meyveyi abartmayın.
Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu “Bir Baba Hamlet” oyunuyla aynı sahnede. 30 Temmuz sonrası için bilet alabilirsiniz...
Restorana gitmeye halen tereddüt ediyorsanız, BigChefs sevilen lezzetlerini kutuya sığdırdı. ‘BigBox’ adını verdikleri kutulardan sipariş verip pikniğe çıkın...
Çağdaş sanatçı Melek Kocasinan moda ile düşleri birleştiren eserleriyle BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda. Tatilde sanat iyi gelir...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ workshop’u düzenliyor. Hemen bilet alıp akşama evde tatlınızı yapın...
Anadolu Ateşi sahnelere döndü. Bu görsel şöleni izlemek için alternatif çok. Biletix’ten uygun olduğunuz tarihi ve yeri seçin bugün...
Ben “Pişmanım” beyanına kandığıma değil, şu bebeksi vicdanıma üzülüyorum.
Komşusuyla kavgaya tutuşan ve yaşlı adamı darp eden Halil Sezai bir süre tutuklu kalmıştı.
Ünlü şarkıcı serbest bırakıldı ve sahnelere döndü.
Ama şarkı söylemek için dönmemiş...
-Şiddeti meşrulaştırmak,
-Sahneden hakaret etmek,
-“Kafam güzeldi yaptım, kime ne” demek
Olimpiyatlar başladı. Seyretmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi temsil eden sporcuların desteğe ihtiyacı var.
İBB Kent Orkestrası Yaz Konserleri, tam gaz devam ediyor. Orkestra bugün, 21.00’de Maçka Parkı’nda olacak.
Grand Hyatt İstanbul’da ‘Madonna’nın balmumu heykelini görmek istiyorsanız, bugün son gün.
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor. Çocuklar için de etkinlikler var.
Ankara’da bugün Flamenko rüzgarı esecek. ‘JazzExpose’ konserleri kapsamındaki gece ‘CerModern’de, biletler ‘Biletix’te.
Hafta başları kısa dönem kurslarının da başlangıç günü oluyor. Bir hobi edinip eğitimini almaya başlayın.
Tatil için yüksek ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Henüz keşfetmedilmemiş yerleri araştırıp tatilinizi ucuza getirebilirsiniz.
Yalıkavak’ta Elementa Otel’i açtı bu sene.
Açtı diyorum çünkü kışın inşaatın başında durdu, otel bahçesindeki heykelleri kendi seçti, bahçedeki çiçekleri kendi elleriyle dikti.
Genç bir de ortağı var...
Adı Mina Gök.
O da 20’li yaşlarında.
Düşünsenize bu yaşta koca bir otel operasyonunun başında iki genç kız.
Gel de etkilenme, gel de dinleme hikayelerini, gel de alkışlama onları.
Bir gün boyunca da orada kaldı Hadise’nin fotoğrafı.
Parasıyla değil mi, ben versem parayı benim de reklamım çıkar.
Sorun orada değil...
Sorun Hadise’nin açıklamalarındaki aforizmalarda...
Times Meydanı’ndaki reklamının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı...
“Benim adım Hadise” ile başlayan cümleler kurdu...
“Yaşamak istediklerimi yaşıyorum, korkmuyorum. İstediğimi konuşuyorum. Kadınların daha çok sesi çıkacak” falan dedi.
‘Hay hay’ Hadise...
Beyoğlu’nun yenisi Le Cuistot Bistro Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Deneyin...
Beyoğlu–Asmalımescit’te bulunan ‘Kevok Ocakbaşı’ rakiplerinden fazlasıyla önde. Halen denemediyseniz bugün uğrayın...
Bir barınağı ziyaret edin bugün. Öyle tatlı ve sevgiye muhtaçlar ki... Aklınızda yokken bile bir kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz...
Caz severler için günün adresi Zai Bodrum. Elif Çağlar bugün Zai sahnesinde olacak...
Alaçatı Jolly Joker sahnesinde Levent Yüksel sahneye çıkacak. 90’ları özleyenler koşun...
Daha önce hiç resim yapmayanların bile yeteneklerini keşfedeceği bir etkinlik var. ‘Resim Workshop–Çiçekli Kız’ İstanbul Ankaworkshop’ta...
Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...
Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...
Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...
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Fenerbahçe:
Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.
Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
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Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
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Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
Aradaki 100 farkı bulun
Biri olması gerektiği gibi giyinmiş kuşanmış, kan ter içinde mücadele ediyor.Biri ise ‘casual’ diye adlandırdığımız giyim tarzıyla almış eline ev tipi yangın tüpünü ‘bir şeyler’ yapıyor.
Yardımın küçüğü büyüğü olmaz ama biraz da sahici olmak gerekir.
Bakınız mesela CZN Burak olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir.
Antalya’da alevler almış başını giderken ufak bir yangın tüpüyle çekilen videosunu seyrettim.
Hayır işin garibi elinde yangın tüpü varken üzerinde beyaz bir gömlek, altında kot pantolon, ayağında ise beyaz ayakkabıları vardı.
İşte olmaması gereken yardım aynen budur.
Şov yapmayı seven biri sevgili Burak...
Ama yangının şovu olmaz yahu.
Orası şov yeri değil.
Gerçek bir mücadele vermek istiyorsan bak İbrahim Çelikkol’a...
Nasıl da parçaladı kendini
Omuzladığı yük nasıl da ağırdı.
Üstelik o fotoğraf ve video çektirme derdinde de değildi.
Tamamen şans eseri çıktı fotoğrafı karşımıza.
Yani destek olmak istiyorsan ya İbrahim Çelikkol gibi olacaksın ya da hiç bulaşmayacaksın böyle işlere.
Hiç ‘opia’ yaşadınız mı?
Ferhat Göçer yeni albümünün adını ‘Opia’ koydu ve 2-3 haftada bir içini dolduruyor o albümün.
‘Opia’ tıp dilinde görmek anlamına geliyormuş.
Bir diğer anlamı ise “Bir insanla (özellikle tanımadığımız biriyle) karşılaştığımızda ve göz göze geldiğimizde yaşadığımız ve anlam veremediğimiz his" demekmiş.
Artık adına gerginlik mi dersiniz, gereksiz özgüven mi ya da yersiz bir savunma güdüsü mü bilemem.
Çok ilgimi çekti bu terim benim.
Eee böyle olur işte ‘doktorun’ albümü dedim önce, sonra albümün kapak fotoğrafını gördüm.
Bence son zamanların en ‘sarkastik’ albüm kapağı olmuş.
Taktığı gözlüklerle gözümüzün içine bakıyor Ferhat Göçer.
‘Hadi’ diyor resmen.
Bakın ne hissedeceksiniz diyor. Bayıldım ben bu harekete.
Ferhat Bey, albüm fotoğrafınıza dakikalarca baktım ama ‘opia’ hissi yaşamadım.
Sanırım ‘opia’ için...
◊ Fiziksel olarak aynı yerde bulunmak...
◊ Temas halinde olmak...
◊ Belki de uzaktan uzağa bir kafa selamlaşması yapmak şart...
Hapse girmek bir insanın hoşuna gider mi?
Hakan Sabancı’nın ‘belalısı’ Aygün Aydın tekrar hapse giriyormuş. Üstelik bu kez 15 gün... Bakın çok açık söylüyorum...
“Değil 15, 150 gün de hapis yatsa iflah olmaz.”
Hatta bunun reklamını yapar.
Davulla zurnayla girer cezaevine.
O yüzden bence hapis cezası vermeyin.
Sosyal medyaya girişini falan yasaklayın, bakın bir daha yapıyor mu böyle şeyler.
Bu da olduysa...
Messi Barcelona’dan ayrıldıysa...
◊ Safiye, Faik’ten
◊ Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ’dan
◊ Sevim Emre, Orhan Gencebay’dan
◊ Tom, Jerry’den
◊ Cips, koladan
Yani herkes ve her şey ayrılabilir arkadaş! Artık şaşırmam.
Takipçi silme cezası
◊ Yaşadığı topluma saygısı olmayanlara...
◊ Arsızlık yapanlara...
◊ Bile bile şov yapanlara...
◊ İnsanın sinirini zıplatanlara öyle bir ceza veriliyordu ki...
Muazzam...
◊ Hata mı yaptın, (herkes yapar) 100 bin takipçin mi var, (iyi rakam) “Gel kardeşim siliyorum 20 bin takipçini” diyorlar.
◊ Artık hata yapmak senin keyif aldığın bir etkinliğe mi dönüştü, “Gel kardeşim 50 bin takipçini sildim” diyorlar.
◊ Hakaret mi ediyorsun, klavye delikanlılığı mı yapıyorsun “Sadece 10 bin takipçin kaldı, 90 binini sildim” diyorlar.
Sosyal medya ile yatıp sosyal medya ile kalkanlar için cezaların en kötüsü.
Bu cezalar verilmeye başladıktan sonra...
◊ Saygısızlıktan efendiliğe saniyesinde geçenler mi dersiniz...
◊ Bambaşka bir karakter olarak hayatına devam edenler mi ararsınız...
◊ Provokatif paylaşımlardan besleyici paylaşımlara radikal bir dönüş yapanlar mı istersiniz...
Ortalık çok düzelmişti anlayacağınız. Ama ben sonra uyandım.
Rüyaymış hepsi.
‘Keşke’ demeden de alıkoyamadım kendimi.
Keşke be.