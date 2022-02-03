Analizlerin nirvanası

Hayatının didik didik edilmesi, evinin bahçesine kadar girilip fotoğraflarının çekilmesi, rahatsız edici olsa da maalesef normal artık.
Bir de Dinçerler’in aile şirketinin 130 milyon liralık borcu ve o borç varken alınan 40 bin dolarlık nişan yüzüğü iddiası var tabii.
Sosyal medyadan çokça tepki aldı Dinçerler...
◊ Öde borcunu...
◊ Borç varken yüzük alınmaz...
◊ 40 bin doları yüzüğe vereceğine borcunun taksidini yatırsaydın...
Böyle mesajlar gelince dayanamadı ve sosyal medya hesabını kapadı.
14 Şubat’a şurada ne kaldı ki? Sayısız seçeneklere göz atmaya başlayın.
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Burak Akkul yani namıdiğer ‘Çok Gezenti’ seyahat hikayelerine ‘Bizim Ora’ kitabıyla devam ediyor. Kitabı okuyunca ‘oradaymışçasına’ keyif almak garanti.
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Çocuklar için seçenek çok bu hafta. Renkli ve fantastik bir dünyanın kapılarını açan ‘Alis Harikalar Diyarında’ oyunu için bilet alabilirsiniz.
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Balat Oyuncak Müzesi’nde ‘maske boyama atölyesi’ var. Atölyeye katılanlar hayal güçlerini kullanıp kendilerine özel görseller yapabilecek. Biletler ‘biletix’te.
“Şöyle iyi, böyle iyi diyorsunuz, sonrasında bir AMA koyup içinizdeki kini döküyorsunuz.”
Hiç bunlar söylenmemiş gibi Işın Karaca ne yaptı?
“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı AMA ben de kız çocuğu annesiyim, bu ülkeye göre hareket etmeli” dedi.
Zaten bir süredir ufak ufak sataşıyordu Işın Karaca, Gülşen’e...
Her tartışmanın altındaki yorumlarda mutlaka vardı.
Bu son açıklamayla ünlü isimlerin de tepkisini çekti...
Işın Karaca hızlıca şunu fark etmeli...
Bu dört isimin başı son günlerde ‘takıntılı hayranlarla’ dertte. Bu sadece ünlülerin problem değil tabii.
Herkesin hayatına zaman zaman böyle takıntılı tipler giriyor.
Onlardan kurtulmanın yolu yordamı da yok üstelik.
Adı üstünde takıntılı...
Ne yapsanız vazgeçmiyor...
◊ Tutkusundan...
Böyle bir tartışma varmış.
Hiç haberim yoktu.
Kanadalı bilim insanları uzun zamandır kadınlar üzerinde araştırma yapıyormuş.
Yeni haberim oldu.
Araştırma sonucunda Kardashian vücudu yani kum saati vücut tipi sakıncalı bulunmuş.
Mevsiminde ‘kalkan balığıyla’ meşhurdur.
Ünlü isimlerin uğrak yeri, iş toplantılarının bir numaralı adreslerindendir.
Hiç de ucuz bir yer değildir. Aksine fazla pahalıdır.
İstanbullular karla mücadele ederken, birçok kişi yolda mahsur kalmışken, arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler varken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkçı Kahraman ziyareti eleştiriliyor.
İmamoğlu, “kar şiddetini artırınca kalkıp AKOM’a gittim. 1 saatlik yemek molası vermiştim”, karşı taraf da “E kar yağacağını günler öncesinden söylüyorlardı” diyor.
İmamoğlu, “E ama misafirim vardı”, karşı taraf da “E ama İstanbul halkı” diyor.
İmamoğlu, “Kalkan balığı da mı yemeyelim”, karşı taraf da “Tuzlama çalışmaları, kar küreme araçları” diye soruyor.
Bizler de kısa süre sonra klasikleşmiş tartışmaya kaptırdık kendimizi;
◊ Şafak Sezer’in kaldığı yol karayollarına bağlı diyenlerle
◊ Hayır orası ‘Büyükşehir’in sorumluluğunda diyenlerin savaşı
Sonra ilerledi tartışma;
◊ Ana arter sana balı
◊ Ara arter bana bağlı
◊ Kavgaları...
Muhabirlik dönemlerimde defalarca kar haberi yaptım. Sayısız kez 1 kilometrelik mesafeyi gidemeyip mahsur kaldığım da oldu. Hep aynı isyanları işittim.
Sitem etti yani geçmişte aldığı ücrete.
Nereden baksanız 10-11 sene önce o rolü oynadı Gonca.
O zamanlar asgari ücret 800 lira civarındaydı.
Yani Gonca’nın aldığı ücret haftalık 2.500 liradan aylık 10 bin lira yapıyor.
◊ E dönemin şartlarına göre iyi paraydı haftalık 2.500 lira.
◊ Aylık 10 bin lira tatmin edici bir ücretti.
∆ Yaptığı işi gücü öve öve bitiremeyin...
∆ Ailesini takdir edin, duruşunu alkışlayın...
Sonrasına ‘ama’ koyduğunuz anda öncesi silinir gider.
Her zaman ‘ama’dan sonrası gerçek düşüncelerdir!
‘Ama’dan sonrası dikkate alınmalıdır.
Günlük hayatta çok sık kullanırız bu bağlacı.
∆ Ya bunun ses çok iyi ama...
Üstelik “aa Seda Sayan’a bak” deyip atladım.
Fotoğraftaki iki kişiyi de Seda sandım yani. Sonra öğrendim ki iş çok farklıymış. Bir sosyal medya fenomeninin estetikli haliymiş bu fotoğraftakilerden biri.
Seda Sayan’ın “ben bile bazen kendimi tanımıyorum. Bu fotoğrafı ne zaman çektirdim” deyip geçiyorum açıklamasını duyunca “kadın bile kendini tanımıyorsa benim de tanımamam çok normal” dedim.
Fakat bir şey dikkatimi çekti.
Bu Fransız askısı işinin payı var mı bu benzerlik durumlarında?
Doğal ürünler deyince ‘veteriner anne’ markasını ve sosyal medya hesabını takibe alın. Ürünleri doğal ve katkı maddesiz. Şu dönemde tam da aradığımız ürünler.
***
Siz eve mezenizi söyleyin, yanında müzik listeniz de gelsin. ‘Esnaf Maslak’ bu işi halen sürdüren yerlerden biri. Sipariş için sosyal medya hesaplarına göz atın.
Cemil Kumaşçıoğlu, Ankara’da farklı işler yapmaya çalışıyor. Limon Ankara ve Köyiçi’nden sonra Alaçatı Kafası adlı mekanı Ankara’ya taşıdı. Popüler mekanı takibe alın.
***
Bu sözleri Billur Kalkavan değil de bir başkası yani daha ön planda olan biri söyleseydi, ortalık fena karışırdı.
Billur Kalkavan ne demek istiyor, özeti şu:
◊ Aldatan erkekleri haklı buluyor.
◊ “Kadında bir sorun var ki erkek aldatıyor” diyor.
◊ “Estetik yaptıran aldatılır” diye bir savunma yapıyor.
◊ “Kadın zeki değilse erkek herhalde aldatacak yahu, başka ne yapacaktı?” falan diyor.
Four Seaons Hotel Bosphorus kışın tadını çıkartacağınız yerlerden biri. AQUA adlı restoranlarında çok farklı isimlerle canlı müzik ve kaliteli yemek sunuyorlar. Programlarına bakın.
***
Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın bu sezon ilk konseri İş Sanat’ın YouTube kanalında sat 20.30’da.
Hem doğa yürüyüşü, hem masaj, hem de oksijen dolu bir hafta sonu planı yapın bugünden. ‘NG Sapanca’ tüm bu ihtiyaçlarınızı karşılayacak.
***
◊ Herkes nasıl iç içe...
◊ Herkes nasıl dip dibe...
◊ Herkes birbirinin Instagram paylaşımına kafasını sokup etkileşim alma derdinde...
Sonuçta yeni dönemin bu popüler meslek grubunun olmazsa olmazlarındandır ‘dağa gitmek’.
Sonraki maddeler sırasıyla...
◊ Dubai seyahati...
◊ Business uçak bileti fotoğrafı...
Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk’un, Timur Selçuk’un unutulmaz şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı “Babamın Şarkıları” bugün Zorlu PSM’de.
***
Ortaköy Feriye yenilenen mekanlarıyla kahveden yemeğe her türlü seçeneği sunuyor. Akşam yemeğine gidebilirsiniz.
Terrazza Italia, İtalya mutfağı deyince akla gelen ilk yerlerden oldu. Tatlılarını denemek için uğrayın mekana.
***
Bazen cevabını işinle verirsin.
Bakınız Gülşen...
Hafta içi boyunca yapılan kıyafet eleştirilerine karşı cevap hakkını sahneden kullandı.
Yine cesurca bir kıyafetle sahneye çıktı ve konuşturmayı başardı kendinden.
İşin ilginç yanı bu sefer hemcinsleri tarafından eleştirilmesi oldu Gülşen’in.
Ebru Polat, “Çok abarttın Gülşen, sana hiç yakıştıramadım” dedi.
Zaten merak ediyordum, İzzet Yıldızhan efektine ilk kim kendini kaptıracak diye.
∆ Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı:
İsterseniz 7 defa boşanın 8 kere evlenin... Hiç şaşırmıyorum, şaşırmayacağım. Nasıl ki Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman 4’üncü kez ayrıldılar bu hafta içi ve nasıl şaşırmadık... O yüzden size de şaşırmayacağım.
∆ Lerzan Mutlu:
Demet Akalın’a ağır sözler söyledi Lerzan Mutlu. Amaç aslında Gülşah Saraçoğlu’nun sözcülüğünü yapmaktı. Fakat olmuyor, Lerzan ne derse desin gündeme gelemiyor son dönemde.
∆ İzzet Yıldızhan:
İstediği kadar konuşsun. Bu saatten sonra alevlendiremeyecek ortalığı. Çünkü hep aynı yerden gündeme gelmek istiyor ve haliyle bu da çok iş yapmıyor.
∆ Fatih Terim:
Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.
Ama yoktu.
Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.
Askerleri seyretti.
Sonra tekrar oturdu sandalyesine.
Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı.
O görüntüler incelenecek ve subayın bir hatası varsa ceza alacak.
Şimdi tartışma şu...
∆ Rap müziğe karşı bir önyargı mı var?
∆ Rap müzik bitirilmek mi isteniyor?
∆ Rap yapan isimler kolay lokma mı görülüyor?
Uzi bu iddialara, “Sadece müzik yapıyorum, konserimde uyuşturucu ile ilgili tek kelime etmedim, rap’çileri müzikten soğutmayın” dedi.
İsyan etti.
Analizlerin nirvanası
◊ Ülkenin geleceğinden tedirginim...
◊ Pandemi yüzünden seyahat edemiyorum. İstanbul-Miami-Londra arasında yaşıyorum.
◊ Güzel kadın olmak çok zor.
◊ Türk lirasının değer kaybetmesini istemezdim.
Bu maddeleri Şevval Şahin’in röportajından çıkardım...
◊ Tedirginliğiyle tedirgin oldum...
◊ Seyahat edememesi, sıkıştığı o üçgen çok canımı sıktı...
◊ “Güzel kadın olmak zor” sitemine gözyaşım pıt etti...
Ama tüm bunların sonunda şöyle doyasıya bir kahkaha patlattım.
İlahi Şevval.
Sen çok yaşa.
İyi ki varsın!
Serenay’ı koruyun
Çıkan ‘takıntılı hayran’ haberleri, o hayranların gözaltına alınması falan bu ruh halindeki insanları asla durdurmuyor.
Serenay Sarıkaya’nın aracına saldıran adam, ifadesinde “Serenay beni kabul edene kadar peşini bırakmayacağım” demiş.
Sıfır pişmanlık yani.
Yaptığı hareket ona göre çok normal...
3 hafta akıl hastanesinde yatacak o takıntılı hayranın bu sözlerinden sonra müşahede süresi uzatılmalı.
Aman ha “Konuşan insandan korkulmaz” falan demesin kimse.
Çünkü bu adam normal değil. Gece gündüz Serenay ile yaşıyor kendi dünyasında belli.
İstediğini elde edene kadar uğraşacak.
Tehlike bağıra bağıra ‘geliyorum’ diyor.
Zalimsin hayat
Nişantaşı’ndaki açık hava sosyalleşme alanı Dekk, ilginç bir etkinliğe imza atıyor.
“Eski sevgiliden az kullanılmış satılık eşya” adını verdikleri etkinlikte kalbi kırık bir tayfayı Dekk’e stant açmaya davet ediyorlar.
İlk başta bu müşteri çekme stratejisini övsem mi, eleştirsem mi kararsız kaldım.
Ama itiraf edeyim, uzun zamandır eski sevgiliyi çıldırtacak daha iyi bir şey de görmedim.
Çünkü bir kördüğüm bu olay...
Eski sevgilide kalan eşya geri alınamıyor.
“Mesajla istesem olmaz, telefon açsam hiç olmaz” diye düşüncelere kapılıyor insan.
Zaten zamanla üzerine soğuk su içme kıvamına geliniyor ve unutulup gidiyor kalan eşya.
İnternetteki satış sitelerinde kendi eşyasının satışa çıktığını gören talihsiz eski sevgililerden hiç bahsetmiyorum bile.
Bir de tabii atılmaya kıyılamayan, ‘anısı var’ denen ıvır zıvırlar var.
Belli ki bu satış etkinliğinde kıyılamayana kıyılacak.
Günün sonunda oturduğunuz kafede, bir zamanlar en sevdiğiniz atkınızı, şapkanızı, kolye ya da bilekliğinizi başkalarının üzerinde görebilirsiniz. Zalimlik diz boyu.
Cinsiyet değiştirten ‘takıntı’
Tehlikede olan isimlerden biri de Ceylan Ertem. Ertem’i 5 yıldır takip ve taciz eden bir kişi, Ceylan için cinsiyet değiştirmiş.
Olacak iş değil.
Cinsiyet değişiminden sonra, “Bu değişim senin içindi. İsmimi de senin en sevdiğin erkek ismi yapıyorum” diye mesaj atmış Ceylan’a...
Bunun adı...
◊ Hayranlık...
◊ Takıntılı hayranlık...
◊ Aşırı takıntılı hayranlık falan değil.
Bu başka bir boyut, başka bir tehlike bu.
Bizim filtrelerimizi kurcalamayın
İnsan uğraşacak bir şeyi olmayınca nasıl da garip şeylerle ilgileniyor. Buyurun Norveç örneği. Ülke, sosyal medya fenomenlerine filtre yasağı getirdi.
Hemen üstüne okuduğum bir başka araştırma ise filtreli fotoğrafların gençlerin benlik saygısında azalma, kendini yetersiz hissetme sorunlarına yol açabileceği sonucunu ortaya koymuş.
Filtre karşıtlığını neden bu kadar abartıyoruz?
Tıpkı makyaj yapmak gibi, ufak estetik dokunuşlar gibi bir şey bu aslında.
Ben filtre karşı değilim, hiç olmayacağım. Aksine filtreye karşı olanlara karşıyım!
Ayrıca...
◊ Kendimi bile isteye neden saç baş dağınık göstereyim?
◊ Gözlerim soluk çıktıysa neden canlandırmayayım?
◊ Yüzümde sivilce varsa neden kapatmayayım?
Deli miyim? Bırakınız lütfen filtrelerimizle uğraşmayı!
Yeni şarkılar
Geçen hafta cuma günü bir şeyler oldu. Birçok isim yeni albümünü çıkardı.
Sanki sözleşilmiş gibi aynı güne denk geldi şarkılar. 3-4 gün boyunca sindire sindire dinledim o yeni şarkıları.
◊ Ferhat Göçer, TikTok’tan topladığı genç yeteneklerle bir albüm çıkarmış. Albümün adı “Düet Z”. Yani bir bakıma ‘Z’ kuşağına kucak açmış. Albüm güzel, hoş olmuş...
◊ Aynur Aydın sessizdi... Nihayet bozuldu o sessizlik ve “Bilmece” isimli teklisini çıkardı piyasaya. Sempatik şarkıyı sempatik şarkıcı söyleyince işler başka oluyor.
Hoş bir seda bırakıyor kulakta böyle şarkılar.
◊ Göksel’in şarkısının adı “Haklıydın”.
Şarkı kadar albüm kapağına da dikkat edin lütfen. 10 numara iş olmuş. Sözü müziği Göksel’e ait olan şarkıda geçen şu sözlere kalbinizi bırakıyorsunuz: “Yaralıydın, hazır değildin, hırpalardın. Yırtardın kanatılarımı uçamazdım!”
◊ Deniz Seki kendi söz ve müziğiyle çıkmadı bu kez karşımıza.
Gerçi zaman zaman başka isimlerin şarkılarına da şans veren biri o.
Yeni şarkısı “Sızı”nın söz ve müziği Ayla Çelik’e ait. Bu da tam ‘dinle dinle derdine yan’ şarkılarından olmuş.
◊ Hande Ünsal aile boyu şarkıcı olan bir isim.
Ben uzun zaman önce sıkı takibe aldım Hande’yi. Siz de alın. Son şarkısı “Ah Anlatsam”a da ayrı bir yer ayırın listenizde.
◊ Mabel Matiz’in yeni şarkısının adı “Hanfendi”. Hiç üzerine söz söylemeye gerek yok. Mabel hüznüyle, Mabel isyanıyla tam bir Mabel şarkısı olmuş.
‘Ben Böyleyim’ bir şifre mi?
◊ Ben böyleyim kendi yolumda...
◊ Korkma bana hiçbir şey olmaz...
◊ Her anımı yaşadıkça sevesim var...
◊ Benim güzel hatalarım var...
◊ Beklentiler sadece üzer...
Bunlar Athena’nın “Ben Böyleyim” şarkısında geçen sözlerden bazıları.
Bana göre kadınların DNA şifresi.
Bir araştırma yapılsa, şarkının fanlarının yüzde 90’a yakını kadın çıkar.
Hatta araştırma biraz derinleştirilse, ortaya çok daha çarpıcı sonuçlar serilir.
Ne zaman bu şarkı çalsa durup etrafı seyrederim.
Uzun zamandır, kitleleri ayağa kaldıran, cep telefonlarının video kayıt tuşuna aynı anda bastırtan, hep bir ağızdan hüzün ve coşkuyla söylenen bir şarkı görmedim.