Amaç sadece para mı?

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Yılların oyuncusu Ergün.

Dedikleri ciddiye alınası şeyler bence. Ki etrafta mantar gibi türeyen, Instagram profilinde meslek kısmına ‘oyuncu’ yazanların sayısındaki artışı görüyorsunuzdur.

Kendini biraz güzel, yakışıklı bulan “Oyuncu olayım bari” diyor. Amaç tabii ki meslek aşkı değil. Amaç, Halil Ergün’ün dediği gibi para kazanma hırsı.

E bunlara fırsat veren yapımcılar da olunca ortaya başarısız diziler, kandırılmış genç erkek ve kızlar çıkıyor işte.

Ben herkesin bildiği işi yapması taraftarıyım, çıraklığını yapmadığın işin ustalığını yapmayacaksın diyenlerdenim...

Ama nafile tabii.

Bunlar kulağa küpe olsun...

Yani birileri...

∆ “Haftada üç-beş iş görüşmesine gidiyorum” diyorsa...

∆ “Sürekli senaryo okuyorum” lafı ağzından düşmüyorsa...

∆ “Toplantı üzerine toplantı yapıyorum” deyip duruyorsa...

Yüzde 99 yalan söylüyordur.

Sırf benim bildiğim en az 10 kişi var yıllardır sadece görüşme yapan.

Oysa başka bir yöne çevirse kafasını, belki çok daha mutlu olacak.

Yok artık!

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Adını ilk kez duydum. Bir internet fenomeniymiş Canan Elvan Çetin.

Evli ve çocuklu hatta. Biraz parayı bulunca güzellik salonu açanlardan o da...

Ve asıl bomba, Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic’e âşıkmış.

Büyü yaptırmaya kalkmış adama, eşi de fark edince boşanma davası açmış.

Yazılıp çizilenler korkunç...

Yok yeni ölmüş birinin mezarını kazacakmış da, yok domuz yağı kullanacakmış da...

Pes artık!

Bu olayda yanan Tadic oldu.

Düşünsenize hiçbir şeyden haberi yok ve biri ona büyü yapmaya kalkıyor.

Hayır, nereden geldi aklına?

E bir de evlisin.

Diyelim tuttu büyün, adam geldi sana. Ne yapacaktın, kocanı mı gönderecektin?

Bu saatten sonra kimse yanına yaklaşmaz, yaklaşmaktan korkar Canan Hanım’ın...

Uzunca bir süre yalnızlığa mahkûm artık.

O mekân geri dönüyor

Yılların mekânıydı Hazine...

Cihangir’deki yerinde haftanın her günü can müzik vardı.

Kapıda kuyruklar mı dersiniz, rezervasyon için araya birilerini sokanlar mı dersiniz...

Şimdi yeni yerinde InterContinental Hotel’in alt katında o meşhur Ginza isimli restoranın hemen yanında açılıyor.

Cuma günü başlıyorlar.

Üstelik eski yıldızları olan, adını Hazine ile duyuran Özay Bakır ile açıyorlar sahnelerini.

İlginç olacak, eskiyi bilenler için tüyler diken diken olacak.

E tabii ki sektörde rekabet de kızışacak.

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Tüm hevesimi kaçırdılar

Bir virüs gibi yayılan Tayland ve Endonezya’ya gitme vakaları yüzünden içimde zerre tatil hevesi kalmadı.

Benim bile tanıdığım bir sürü insan alıyor sırt çantalarını ve kendilerini atıyorlar oralara.

Ya Endonezya’nın Bali adasında sürünüyorlar ya da Tayland’ın farklı farklı adalarında.

Sürünüyorlar diyorum, çünkü hayatları size Instagram’da gösterdikleri gibi değil, emin olun.

Tamam, ucuz ülkeler oralar ama yine de gösterdikleri hayatı yaşamıyorlar.

Öyle bir gösteriş dünyasındayız ki, öyle bir yalan dolanın içindeyiz ki artık, yaşadığı yerden binlerce kilometre öteye bile gider oldu insanlar sırf gösteriş için.

Böyle insanlara ceza olarak ellerinden sosyal medyaları alınsa, 3-5 güne kendilerini akıl hastanesine falan kapattırırlar, çok net söylüyorum.

Neyse gidip görsünler de ülkelerini mumla arar hale gelsinler inşallah ne diyeyim...