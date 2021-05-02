Ama kabul edelim iyi reklamdı

Tam kapanma öncesi yaşanan şehirlerarası göçün en büyük mağduru Bodrum oldu. Bölgenin nüfusu 500 bine çıktı. Rakam, bu mevsim için ‘olağanüstü’.
Hem de öyle böyle değil, tedbir gerektirecek, panik yaptıracak cinsten bir durum bu.
Eminim gidenlerin büyük kısmı yaz sonuna kadar dönmeyecek.
Bu yüzden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti. “Dolduk, taştık, yeter!” dedi.
Kısa süre sonra da belediyenin sosyal medya hesabından çok ‘imalı’ bir paylaşım yapıldı.
Nüfusun 6 bin olduğu dönemden Kadir İnanır’lı bir fotoğraf paylaşıldı.
Rap severler için bu akşam ‘JoJo’ sahnesinde ‘No.1’ var. Hayran kitlesi gençlerden oluşan rap’çiyi saat 22.00’de dinleyebilirsiniz.
Profesyonel bir rehber ile Vatikan’ı gezebiliriz. Sistina Şapeli turu saat 21.00’de başlayacak. Biletler ‘biletix’te.
Oyun dünyasını tek bir çatı altında toplamış ‘amazon.com.tr’ bilgisayar donanımından konsollara, aksesuvarlardan ses sistemlerine kadar hepsine bugün ‘Gaming Store’dan bir göz atın.
Akşamın ‘JoJo’ live konser sahnesinde ‘Yaşar’ var.
Saat 22.00’deki konser için bilet alıp konser atmosferini evinizde yaşayın.
Çocukların çok sevdiği kitabın ikincisi ‘Uğur Böceği Daha Sonra Ne Duydu’ maceracı çocuklar için raflardaki yerini aldı.
Arkeolojiden sanata, enerjiden mimariye, edebiyattan çocuk dünyasına... Milliyet’in dergileri sizi karantinada yalnız bırakmayacak.
Büyükler için karantina kitabı önerisi Japon yazar Toshikazu Kawaguchi’den. ‘Kahve Soğumadan Önce’ sizi hem güldürecek hem ağlatacak.
O yüzden ‘bu işte bir şey var’cılar tarafındaydım.
Bunu derken aslında ‘bildiklerim’ olduğunun sinyallerini de veriyordum. Geçen gün ikilinin önce el ele fotoğraflarının hemen sonrasında da Kerem Bürsin’in romantik paylaşımlarını gördük.
Ama dikkat ettiniz mi ortada yine ‘net’ bir açıklama yok.
‘Bu saatten sonra’ sevgili olamazlar mı? Olabilirler...
Ama aylarca süren o ‘bilinmezliğe’ kimse aşklarını gizlice yaşıyorlardı cevabını vermesin. Dediğim gibi bir şey varsa ‘bu saatten’ sonra var.
Neden mi?
Oscar’a damgasını vuran ‘Nomadland’i seyretmek için bugün vakit ayırabilirsiniz.
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Önümüzdeki evlere kapanma dönemi için sağlıklı beslenme planı yapın.
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Bir ‘hurma’ atın ağzınıza ve bunu alışkanlık haline getirin. Tok tutacak, bağışıklığı güçlendirecek ve baş ağrısına karşı etkisini kısa sürede gösterecek.
Pandemi döneminin en yeni restoranı açıldı. Sheraton İstanbul City Center’da konuklarını ağırlayacak olan ‘The Souq’un menüsünde Osmanlı mirası lezzetler var.
Oscar ödülleri sahiplerini buldu. İzlemediyseniz bugünden başlayıp seyredin. Sonra da arkadaşlarınızla eski Oscar kazanan filmleri kıyaslayın.
Çok Güzel Hareketler 2’yi canlı seyretmek isterseniz bugün 16.00’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olacaklar. Biletler ‘biletix’te.
Usandık!
Usandırdılar!
Ama olay artık farklı bir boyuta gidiyor.
Nasıl bir aşk ki...
◊ Nazar değmesin diye bunca zamandır gizlenmeye çalışılıyor.
◊ İki isim birbirine bakarken sürekli gülümsüyor.
◊ Cümle alemin önünde birbirlerine ettikleri iltifatlar göz yaşartıyor.
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Tüm zararlı besinlerden uzak durun ve 1 haftalık sağlıklı yaşam kampına girin. Vücudunuz ‘yenilenecek’. Adres ‘Vitalica Wellness’.
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Eğitmen Gönenç Sılay eşliğinde ‘Düzenli Yoga Pratikleri’ bu akşam saat 19.30’da. Eğitime katılmak için ‘mobilet.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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Eylül ayı için kendinize bir mektup yazın! Ama zamanı gelmeden açıp okumak yok. Bakalım eylül geldiğinde hedeflerinizin kaçını gerçekleştirmiş olacaksınız.
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Bu yaz için karavan kiralama fikriniz mi var? Acele etmelisiniz. Hatta belki bugünden rezervasyon yaptırmalısınız. Karavana talep bu sezon da çok arttı.
Şarkıcı Çağatay Akman’ın “Nasıl Çağatay Akman Oldum” kitabı...
Murat Övüç’ün “Yanık Görümce”si...
Çağrı Taner’in “Hüzünlü bir Ponçik”i...
Ve şimdi de Barış Murat Yağcı’nın ‘Her Şeye Rağmen’ adlı kitabı...
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Türk edebiyatında çok ilginç bir süreçten geçiyoruz.
Şimdi de ‘Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer adlı yeni dijital Tosuncuk benzer işler yapıyor.
“Türkiye’ye döneceğim, ortaklık görüşmeleri için yurtdışına çıktım” falan diyor. Tıpkı Mehmet Aydın gibi kaçtı gitti Fatih Özer.
Kimden akıl alıyorsa böyle açıklamalarla ortamı soğutmaya, olayı unutturmaya çalışıyor.
Thodex Türkiye’de faaliyetlerine başladığı zaman müthiş bir ‘PR’ çalışması yapmış, şarkıcısından oyuncusuna, mankeninden sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi markayı tanıtmak için kamera karşısına geçmişti.
Uyanık Fatih Özer bu reklam yüzleriyle ‘güven’ kazanmaya çalıştı.
Başardı mı, evet...
Şehrin Meksikalısı ‘Ranchero’ online markası ‘Ranchito’yu yarattı. ‘Evinizdeki Meksikalı’ mottosuyla yola çıkan restorandan hafta sonu için yemek siparişi verebilirsiniz.
Pedagog onaylı tek perde, müzikli çocuk oyunu Erik Çekirdeği ‘Lev Tolstoy’un aynı adlı öyküsünden uyarlandı. Bugün saat 15.00’te başlayacak online oyun için ‘Biletix’ten bilet alın.
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Jojo Live sahnesinde akşam 22.00’de Ufuk Beydemir var. Online konserin biletleri 28 TL’den başlıyor.
İftar sonrası hafif tatlı tercihiniz ‘dondurma’ olsun. Diyetisyenler dondurmayı şerbetli tatlılara göre daha masum görüyor.
İstanbul Cevahir ‘Kukuli’ ile çocuklara bayram şenliği yaşatacak. Saat 14.00’te dans figürlerinin öğretileceği etkinlik ‘Kukuli’ ve ‘Cevahir’ sosyal medyadan takip edilebilir.
Zeynep Bilgehan imzalı ‘Hey Gidi Yıllar’ Hürriyet Kitap’tan çıktı. 28 isim ve 28 hikaye yakın tarihimize ışık tutuyor.
Akşam 21.30’da TRT 2’yi açalım, ‘Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında’ adlı filmi kaçırmayalım.
Dijital platformda gösterime giren
Çocuklar hazır olsun. Türkiye’nin ilk yerli çizgi film karakteri ‘Niloya’ yarından itibaren hafta içi her gün 09.35’te TRT Çocuk ekranında olacak...
‘Pera Müzesi’nin internet sayfasına girin. Artık müzenin ev sahipliği yaptığı kalıcı ve süreli sergiler üç boyutlu gezilebiliyor. İsterseniz sanal gerçeklik gözlüğü ile de evden sergi gezebilirsiniz...
Dünya Dans Günü’ne az kaldı. Bugün internetten hızlandırılmış bir ‘dans programı’na kayıt olabilirsiniz...
‘pahabicilemezistanbul.com’ sitesinde çocukların çizdikleri resimlerle oluşturulan sanal resim sergisini ziyaret edin. Hatta çocuğunuzun çizdiği resimleri de sisteme yükleyebilirsiniz...
Hepimiz bu kurala uyduk.
Ama kısa bir süre uyduk.
Havalar ısınmaya başlayınca, bahar coşkusu, yaz neşesi kana karışınca işler değişti.
Bizler hep birlikte gel-al’ı, gel-‘kal’ a çevirdik.
***
İstanbul’un sırlarını bir tarihçiden dinlemek isteyenler bugün ‘İstanbul’da Kutsal Emanetler’ online etkinliğini kaçırmasın. Biletler ‘biletix’te...
Online Çocuk Festivali büyük bir coşkuyla başlıyor.
Ünlü YouTuberlar, espor ve oyun dünyasının marka isimleri bugün ‘bebetococukfestivali.com’da...
Tatil alışkanlarımız değişti. Kişiye özel programlarla bedeninizi arındırmak için ‘sağlık tatilini’ tercih edebilirsiniz. Hafta sonu için bir ‘detoks tatili’ planı yapın...
Koçluğunu ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in üstlendiği ‘Doku Kumaş Tasarım’ yarışmasına başvurular başladı. Adres ‘dokusundasanatvar.org’
Ekşi mayalı ekmeklerini, paskalya çöreğini, el yapımı çimdik mantısını ‘Cüneyt Abay’ın elinden denemediyseniz bugün ‘bifirinekmek.com’u ziyaret edin.
Havuç ve domates ramazanda tüketilmesi gereken besinlerin başında geliyor. Sahur ya da iftar sofrası, tercih sizin.
İşte bu arkadaşımız, geçen gün Nişantaşı’nda yürüyüşe çıkıyor.Çıkmışken de bir alışveriş merkezine gireyim diyor. AVM’lere HES kodu ile girildiğini artık bilmeyen yok.
Girişte kendisine ‘HES’ kodu sorulunca, “Ben o uygulamayı kullanmıyorum, siz beni tanımıyor musunuz?” diyor.
Güvelik görevlileri de “tanımıyoruz” diye kapıdan çeviriyor bu genç kızımızı.
Ya ilahi Merve Boluğur!
Ne demesini bekliyordun güvenlik arkadaşların sana?
◊ Aa hoş geldiniz, sizi tabii ki tanıyoruz. Buyurun lütfen ‘HES’ koduna gerek yok.
◊
Feyyaz Yiğit’in 12 bölümlük “Gibi” dizisini bugün seyredin. Son dönemde yapılan en başarılı işlerden biri.
Günde 10 dal maydanoz özellikle kahvaltıda ihmal edilmemeli. Uzmanlar yağ yakmak için öneriyor.
Bu akşam saat 21.00’de “Aslı Kotaman ile Sanatla Terapi” etkinliği var. Sanatın iyileştiren yanını keşfetmek için Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Derya Türkan ki;
kemençe deyince ustaların ustası konumunda...
Öyle güzel bir üçlü olmuşlar, öyle başarılı bir iş çıkarmışlar ki, dinlemeye doyulmuyor.
Türkü gibi türkü çıkmış ortaya.
Ama yine ‘birileri’ çıktı ve Oğur ile Türkan’ı eleştiri yağmuruna tuttu.
Yok efendim;
Ama kabul edelim iyi reklamdı
Can Yaman’ı daha önce uyardım.
◊ “Bak bu Diletta ‘sağlam pabuç’ değil” dedim.
◊ “Boksör eski sevgilisiyle halen görüşüyor” dedim.
◊ “Fotoğrafıyla bile ürküten eski sevgili garip garip mesajlar paylaşıyor” dedim.
◊ “Sen zamanının çoğunu Türkiye’de geçirirken bu ilişki olmaz” dedim.
Dedim de dedim. Peki ne oldu?
Diletta Leotta bir iş insanıyla dudak dudağa fotoğraflandı.
Sosyal medyada beraber fotoğraflarınız varken...
Sen uçak kiralayıp, evlenme teklifi ederken...
Tası tarağı toplayıp ülkenden ayrılmışken...
Bu olacak şey mi şimdi?
Gerçek bir ilişkide olmaz evet.
Gerçek bir ilişkideyken Can Yaman böyle bir ihanete uğrasa...
◊ Uzun süre kendine gelemez...
◊ Aşka tövbe eder...
◊ İtalya’ya bir daha adım atmaz...
◊ Ama Can ile Diletta ilişkisinde her şey ‘mübah’...
◊ Çünkü onların ilişkisi gerçek değil!
Her şey reklamdı.
Ve öyle anlaşılıyor ki o reklam anlaşmasının sonuna gelindi.
Böyle bir son anlaşmada var mıydı bilmiyorum. Ama hoş olmadı. Ufaktan rezil oldu Can Yaman.
Yalnız artı eksi hesabı yapacaksak, kısa vadede artıları da Yaman’a.
◊ Türkiye’de konuşuldu...
◊ İtalya’nın en ünlü isimlerinden biriyle olduğu için orada daha fazla konuşuldu...
◊ Bir İtalyan dizisinde rol bile aldı...
Önemli olan bu popülerliği korumak. Eğer aynen devam ederse ‘ne âlâ’...
◊ Ama hızlı bir düşüş başlarsa ‘yandı gülüm keten helva’..
‘Millette para var’ demek milli sporumuzdur
Demet Akalın, “2 milyon kişi tatil beldelerine gitti. Kimse param yok demesin” dedi. Der demez eleştiriler geldi tabii.
Ama bunu başka açıdan yorumlamak lazım. Kısmen haklı Akalın.
Onun dediğini çoğumuz zaman zaman söylüyoruz. Alışveriş merkezleri tıklım tıklım oluyor, “Millette ne para var” diyoruz...
Siparişle üretim yapan bir otomobil en çok siparişi ülkemizden alıyor, “Var para var” diyoruz...
Yolda taksileri dolu görünce ilk söylediğimiz “Kimse param yok demesin” oluyor...
Çok ünlü bir mağaza önce yüzde 30 zam yapıyor, sonra yüzde 15 indirim. Kapı kuyruk. “Bir benim mi param yok” diyoruz...
Bu eylemleri gerçekleştirenler hep ufak bir kesim oluyor ama biz onu alıp genele bağlayabiliyoruz.
Yani zaman zaman bu sitemi hepimiz ediyoruz. Aslında sitem ederken ‘anlık kızgınlığımızı’ dile getiriyoruz. Demet Akalın da aynen böyle yaptı bence.
Not: Henüz 1 ay önce beni arayıp ‘öldük, bittik’ diyen ve şu an Çeşme’de, Bodrum’da tatilde olan tüm dostlara selam olsun.
Kimse de bana ‘param yok’ demesin...
Bin liraya denize girilecek
Bodrum Türkbükü’ndeki No:81 Otel’in işletme müdürü Yağız Göksu’yu aradım.
Her sene bu dönemlerde arayıp “Fiyatlar nedir?” diye sorarım. “Bu sene diğer yerlere göre yüzde 20 daha ucuzuz” dedi.
No:81’in keyifli ‘Daze’ adında bir plajı ve restoranı var.
Plaja giriş fiyatı 450 lira olmuş.
Yemek fiyatları ise geçen seneye oranla yüzde 30, bir önceki seneye oranla da yüzde 60 zamlanmış.
Örneğin bolonez soslu makarnayı artık 100 liraya yiyeceksiniz. 90 lira olan biftek ise bu sene 145 lira olacak.
Kızmayın ama Türkbükü’ne göre normal fiyatlar bunlar.
Çünkü hemen yanındaki o meşhur Maça Kızı’nın plaj girişi bu sene 750 lira.
Fiyata yüzde 13 de servis ücreti eklenecek. Yani denize girme ücreti aşağı yukarı 1000 lira olacak.
E Türkbükü’nde bu sene açılacak olan Sunset, Hakkasan ve Papermoon’u da hesaba katarsak, bu yarış çok cep yakacağa benziyor.
Yusuf’a ‘seri’ destek olalım
Astral seyahat yapmış Yusuf Güney...
Uzaya gitmiş.
Ay’da su bulmuş, Mars’ta yemyeşil bir göl keşfetmiş.
Ay’ın karanlık yüzüne gitmiş ve uzaylıların yaptığı askeri üssü bulmuş...
Üstelik onun bu söylediklerini NASA yeni açıklamış.
Ah be Yusuf Güney...
Şu pandemi kimseyi vurmadı seni vurduğu kadar...